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 Суспільство
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Все про:МВС (1222) Росія (14524)

 Понад 7,3 тисячі росіян не пустили на Україну в 2019 році

МВС України повідомило, що з початку 2019 року країна відмовила у в'їзді понад 7 тис. російських громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Згідно з наявними відомостями, прикордонники щодня відмовляли у в'їзді в Україну близько 20 росіянам. Відмова була обґрунтована тим, що жителі Росії були в базі даних про заборону через перевищення терміну перебування, відвідування "окупованих територій" і так далі.

"Протягом 2019 року  більш як 7,3 тисячі громадян Росії не змогли в'їхати в Україну", - додали в МВС.

Також читайте: Російській блогерці Мітрошиній буде заборонено в'їзд в Україну, - МВС

У серпні 2019 року глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко говорив, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян Росії, а ще 5662 росіянина не змогли пройти прикордонну службу і перетнути кордон між країнами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168619
 
   
 Топ коментарі
 
Их не пустили при Порохе, сейчас Зеля встречает русских братьев с хлебом и солью
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Тепер кацапи поперли в України. Дякуємо за це 73%.
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И почти все с них после Пороха. Зеля же сказал ласкаво просимо братья россияне Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году - Цензор.НЕТ 6853
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Их не пустили при Порохе, сейчас Зеля встречает русских братьев с хлебом и солью
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херасе почти 1 млн кацапов вьехали в Украину за 2019-й год. кому война, а кому бизнес на крови.
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И почти все с них после Пороха. Зеля же сказал ласкаво просимо братья россияне Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году - Цензор.НЕТ 6853
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Тепер кацапи поперли в України. Дякуємо за це 73%.
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Всьо! Кончилась нєзавісімость та суверинітет - тепер "НА"
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Ти же голосував за те, щоб кацапи вільно приїжджали.🤗
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У тебе зашкалило, бо ти обрав цю владу. Забув?
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6й год войны, а визы с кацапами до сих пор не могут ввести
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январь 2020. Др. Албан не раисянин, но гастроли в оккупированном Крыму это факт.! Продажное СБУ? Не просто страной правит зеленая гнида
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Скоро оманский барыга порешает как с Албаном и сватами
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Надо россиянам всем запретить въезд на нашу территорию! не хрен шастать россиянам по украине!
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агенти клована вже і Цензор захопили
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с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан России, а еще 5662 россиянина не смогли пройти пограничную службу и пересечь границу между странами. Источник: https://censor.net.ua/n3168619

0.5% отказов.
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Брехня ,думаю,насчет миллиона въехавших росисян ,но надо бы полностью запрещать вьезд и вводить визы ,причем очень строгие (вьезд на 2 недели ),если нет противопоказаний,прекратить всякую торговлю с врагом и регулярно 1 раз в месяц посылатьнах через мид
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лише візовий режим хоч трохи міг би убезпечити, ну хоч якийсь мінімальний захист. розумію що це вже всім остогидло, як і "халва-халва" Понад 7,3 тисячі росіян не пустили на Україну в 2019 році - Цензор.НЕТ 9377 ...кордон дірявий і цім користуються.
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И визовый режим не поможет если ЗЕплесневелый " гарант" поздравляет оккупантов с Новым годом.
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Стіну, візовий режим і високу напругу на кордоні, орду потрібно ізолювати від Європи.
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не впустили....надо было впустить и арестовать для обменного фонда...
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