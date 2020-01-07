 Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Помпео цитує Twitter Державного департаменту США.
"Абсолютно ясно, що світ - це безпечніше місце. Кассем Солеймані більше не ходить по планеті. Президент Дональд Трамп ухвалив правильне рішення зупинити Солеймані від терористичної кампанії, яку він вів проти Америки, і запобігти майбутнім планам, які у нього були", - заявив Помпео.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
весь мир вздохнет с облегчением..
Там тоже не один идиот прилетел.
За що її ненавидять урки з підарашки.
Трамп не агент Уйла?
Saudi Arabia: US$182.5 billion (16.1% of total crude oil exports)
Russia: $129 billion (11.4%)
Iraq: $91.7 billion (8.1%)
Canada: $66.9 billion (5.9%)
United Arab Emirates: $58.4 billion (5.2%)
Kuwait: $51.7 billion (4.6%)
Iran: $50.8 billion (4.5%)
United States: $48.3 billion (4.3%) додам що ріст up 292.1% і 2024 друге місце
Nigeria: $43.6 billion (3.8%)
Kazakhstan: $37.8 billion (3.3%)
Angola: $36.5 billion (3.2%)
Norway: $33.3 billion (2.9%)
Libya: $26.7 billion (2.4%)
Mexico: $26.5 billion (2.3%)
Venezuela: $26.4 billion (2.3%)нафта перестала бути подразником для США
Взять тоже недавнее нападение на танкеры Саудовской Аравии вблизи Ирана. Кто союзник Ирана? наРФия. Опять чужими руками рашисты получают бонусы.
А когда Украина кормит своих врагов, это как можно назвать, как не сумасшествием?
Украина будет экспортировать кукурузу в Зимбабве! Зимбабве, страна, которая поддержала аннексию Крыма и голосует в унисон с Уйлостаном в ООН!
Не научимся отстаивать свои интересы и уважать самих себя, никто не будет делать это по отношению к Украине! Срете в колодец - фиг вам, а не кукуруза! Жрите скрепы Уйла!
Но политический про..б налицо.
И здается мне не США. Это пр..б Трампа.