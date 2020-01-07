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Все про:Трамп (2058) Помпео (176) Сулеймані (15)

 Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що ліквідація Сулеймані - це правильне рішення президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Помпео цитує Twitter Державного департаменту США.

"Абсолютно ясно, що світ - це безпечніше місце. Кассем Солеймані більше не ходить по планеті. Президент Дональд Трамп ухвалив правильне рішення зупинити Солеймані від терористичної кампанії, яку він вів проти Америки, і запобігти майбутнім планам, які у нього були", - заявив Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168618
 
   
 Топ коментарі
 
там в Сирию один идиот прилетел.. почему случайно не жахнуть по нему ракетой?!
весь мир вздохнет с облегчением..
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А что делал генерал ирана в ираке?Видно заблудился как его друзья из педерации!
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А после терактов иран в пыль стереть амерам нужно. Эти дикари очень напрягают, как и кндр с рашей. Никчемные страны, которые не умеют созидать, а только угрожать и разрушать
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там в Сирию один идиот прилетел.. почему случайно не жахнуть по нему ракетой?!
весь мир вздохнет с облегчением..
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Желательно и по Оману жахнуть.
Там тоже не один идиот прилетел.
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А что делал генерал ирана в ираке?Видно заблудился как его друзья из *********!
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А що буде говорити Помпео після терактів?
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А после терактов иран в пыль стереть амерам нужно. Эти дикари очень напрягают, как и кндр с рашей. Никчемные страны, которые не умеют созидать, а только угрожать и разрушать
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А поки будуть зтирати, то полетять ракети з брудною радіацією?
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иранцы и пукнуть не успеют. Не то что запустить. Вы и близко не представляете на, что способна армия США
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Багато можуть у США, але не все. Проти терактів і ракет 100% гарантій нема.
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Против ракет есть. Против терактов уже почти 100 процентов
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ПРО не дає 100% гарантій, а проти терактів теж мало чого можна вдіяти. Тому не думайте, що все можна попередити. Ізраїль, Туреччина роками борються проти терактів і нічого не можуть вдіяти.
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В США много терактов было в последнее время? А ракеты в таких убогих странах сделаны из говна и палок. Сбить их очень просто
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США, країна Християн і Воїнів.
За що її ненавидять урки з підарашки.
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У данному випадку росія і Іран - країни, які підтримують фінансово тероризм можуть об'єднатися і створити власний теракт. Ось така ціна вбивства Сулеймані.
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Интерестный фвкт-во время Ирано-Иракской войны(1980-1988гг.)Ирак(Саддам Хусейн)поддерживали -СССР,США,Кувейт.Иран(аятола Хоиени) поддерживали-Сирия,КНДР,Ливия.(вики)
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він військовий. Вест-Поінт клас-86. був кращим на курсі. цікава особистість.
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а що буде коли ВСУ перестануть херачить кацапів, а що буде коли зелене чмо відведе взагалі нашы війська з зайнятих рубежів? Амери за 2 тижня зроблять іран неспроможним до спротиву. буде як і в іраці.
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Цікавий ви нік взяли🤗 Іран не Ірак, але ви ще цього не знаєте. Поцікавтеся як війська СРСР перед Афганістаном хотіли окупувати Іран. Там нічого простого не буде.
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Часи змінюються, змінився також Іран, який роками готував агентуру.
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Таке враження, що американці навмисно дратують персів.
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Цена нефти и газа выросла? Выросла. Кому это выгодно? Да еще и чужими руками? Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео - Цензор.НЕТ 8239
Трамп не агент Уйла?
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кому? Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео - Цензор.НЕТ 946 всім...

Saudi Arabia: US$182.5 billion (16.1% of total crude oil exports)
Russia: $129 billion (11.4%)
Iraq: $91.7 billion (8.1%)
Canada: $66.9 billion (5.9%)
United Arab Emirates: $58.4 billion (5.2%)
Kuwait: $51.7 billion (4.6%)
Iran: $50.8 billion (4.5%)
United States: $48.3 billion (4.3%) додам що ріст up 292.1% і 2024 друге місце
Nigeria: $43.6 billion (3.8%)
Kazakhstan: $37.8 billion (3.3%)
Angola: $36.5 billion (3.2%)
Norway: $33.3 billion (2.9%)
Libya: $26.7 billion (2.4%)
Mexico: $26.5 billion (2.3%)
Venezuela: $26.4 billion (2.3%)нафта перестала бути подразником для США
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Выгода от конфликта выгодна всем. Согласен. Но кто активные участники и кто стоит за ними?
Взять тоже недавнее нападение на танкеры Саудовской Аравии вблизи Ирана. Кто союзник Ирана? наРФия. Опять чужими руками рашисты получают бонусы.
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трамп це агент кремля. Це все що потрібно знати. Будь яка його дія насправді спрямована на підрив авторитета США в світі. Це я говорю для всіх ідіотів які цього не розуміють.
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а ти агент кого?. Знову кацап намагається мати вигляд розумника...
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США своих врагов убивает. Это нормально.
А когда Украина кормит своих врагов, это как можно назвать, как не сумасшествием?
Украина будет экспортировать кукурузу в Зимбабве! Зимбабве, страна, которая поддержала аннексию Крыма и голосует в унисон с Уйлостаном в ООН!
Не научимся отстаивать свои интересы и уважать самих себя, никто не будет делать это по отношению к Украине! Срете в колодец - фиг вам, а не кукуруза! Жрите скрепы Уйла!
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США без проблем съест любые впрсы в этой теме. Это пыль для Штатов. Бывало и круще.
Но политический про..б налицо.
И здается мне не США. Это пр..б Трампа.
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