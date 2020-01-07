 В ідеалі вибори в ОРДЛО мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Bild".
"В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України", - заявив Пристайко.
"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - підкреслив він.
я взагалі на такі вибори не піду, бо то є зашквар, признання хмуйловських виборів лігитимними
также необходимо значительно усиливать санкции.
уже навыбирали ))))) хоть бы прогодувать! ))))
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
если им нравится в днр - то пусть сидят там и "выбирают" пушилина
если обратно в украину - то без выборов
вот и выбор для луганды
Значить, це все пропагують - оті беня+клован під феесбешниками єрмаком, портновим, іtс з-за підтримки 73/43%зебілів, ну, і само собою - мертвечуків. Вони всі, виявляється, союзнички...
как отфильтровать преступников от выборных должностей???
легитимизация преступлений? дурдом..((
Зеленский дурак и собрал вокруг себя дураков, два лидера дураков это министр ин дел и премьер, высшестепени придурки
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
исполнительную ветвь власти в Украине захватил враг! Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг!
"после весны 2014 г. жители этой территории фактически лишены избирательных прав. И именно поэтому страна за пять лет смогла кардинально развернуться на европейский курс, начав непростые реформы по всем направлениям.
А если вернутся голоса избирателей восточного Донбасса, то ситуация на общеукраинском уровне может измениться - причем весьма кардинально. Все это страна проходила - достаточно вспомнить, что Донетчина, так и Луганщина всегда поддерживала просоветские и антиукраинские политические силы. Не стоит забывать на чьих голосах пришел во власть президент Янукович. И то, что такой вариант вполне реальный, становится очевидно, достаточно взглянуть на то, как голосовал украинский Донбасс на последних выборах президента и Верховной Рады. Реинтеграция восточного Донбасса "прямо сейчас" приведет к уничтожению всего позитива, которое достигла страна за последние пять лет. Почти однозначно последует разворот в сторону России, после чего он нас отвернутmся и европейские и заокеанские союзники. И путь в Европу и НАТО надо будет начинать сначала, но уже не нам, а нашим детям или внукам".
https://www.dsnews.ua/politics/prosto-ne-perestanut-strelyat-pochemu-reintegratsiya-donbassa-03012020100000
https://www.youtube.com/watch?v=1xCnTxVVDk4&feature=emb_logo
Сивохо с УПЦ МП и пророссийским музыкантом устроил марафон на канале Медведчука
InfoResist
На телеканале «112 Украина» устроили телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Координаторы проекта - священники УПЦ МП, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и рок-музыкант Олег Карамазов.
Героями сюжетов, стали дети, проживающие в «красной зоне» линии соприкосновения на Донбассе. 7 января школьники приехали в Киев.
Отмечается, что «по благословению митрополита Онуфрия» в столице детей приняли в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Школьники уже приняли участие в богослужениях Свято-Успенской Почаевской лавре. Также дети посетят экскурсии, театры и музеи.
Стоит отметить, что еще в 2015 году украинский музыкант Олег Карамазов называл Революцию 2014 года «безумной» и заявлял о том, что Украина и Россия - одна большая страна.
зЕбілам, в тому числі і пРистайку, треба це зрозуміти, перш ніж відкривати свої пагані зрадницькі роти, розпатякуючи про ідеали!
Ледокоин Гетьмана
@KOTHAKyXHE
·6 ч
Привіт, мокшанє!