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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (131) Донбас (12861) Пристайко (310)

 В ідеалі вибори в ОРДЛО мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Bild".

"В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України", - заявив Пристайко.

"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - підкреслив він.

Читайте також: Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168614
 
 
 Топ коментарі
 
в ідеалі ви не про вибори втірайте, а краще подбайте про виведення росіских військ.
вибори їм...
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Вибори в ордло не проводяться не в ідеалі і ні в реалі. Вибори проводяться на українському Донбасі по українських законах.А не по договорняках мінських,нормандських телефонних чи ще якихось! В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7901
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То есть зебилы хотят друзей этих зебилов в СН набрать? В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2527 В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3951
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Может потому, что идеализировали некоторые исторические личности и не хотели вспоминать про их ошибки во взаимодействии с москалями, чем теперь малороссы пользуются, а москали им подсказывают?
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шо воно верзе?
я взагалі на такі вибори не піду, бо то є зашквар, признання хмуйловських виборів лігитимними
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сначала нужны миротворцы ООН на границе с Козляндией.

также необходимо значительно усиливать санкции.
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визбируй свої манатки, Вадіку, та мандуй разом з зєлєбєнєю і всими вашими пропарашинськими зєпутатами і урядом на окуповані території, та керуйте там!!!! Виродки путлєрівські!!! Яки вибори, запроданці???? Серед бойовиків та вбивць? Вже зовсім ібанітові???? Куди ви пхаєте Україну??? В сомалі?
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в идеале осенью вы должны уже быть в ростове
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То дорого... Просто мінні поля в 0,5-1км завширшки...
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Дак там усі такі.Гнати усіх з влали, смердить зелене лайнецо.
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"демократический процесс на оккупированных территориях" - это конечно перл...
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Про які вибори наразі в отсосії що вони там куоять
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Пристайко на вигляд солідний мінстр МЗС, а таку х... городить про якісь вибори цього року в лугандоні!...Хтось вірить в цей брєд сивого кацапа про вибори цього року в лугандоні?!
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
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В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с судами и военными трибуналами над самими жителями этих территорий !!!
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Поддерживаю Пристайко! Как раз к осени 2020 накопится недовольство антиукраинской властью, а выборы в ОРДЛО станут прекрасным поводом сковырнуть эту пророссийскую шоблу, а в идеале паразитов и негодяев присланных из Кремля еще и втоптать в бруківку исторического центра.
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Не накапливается почему-то. Только злость у порохоботов накапливается, надеюсь до осени лопнете.
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В ідеалі це щоб до літа вашого смердючого віслючого духу в Україні і чути не було . А з виборами вже якось там і без слуг урода самі розберемося
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Давайте переселимо Пристайку в ОРДЛО і будемо чекати поки його вб'ють.
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Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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Интересно знать, а земли Даунбаса кому будут продавать?
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..це Землі України ЗАХОПЛЕНІ агресором РФ з допомогою КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ...їх ще належить ВІДВОЮВАТИ ...
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эти упыри хотят выборы везде провести!чтоб меньши смотртели на полный абсурд на окуп. территориях!мрази зеленые
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От ты, Престайко, так и не узнаешь когда последняя капля может капнуть в чашу терпения. Или хлюпнуть. Но вы старайтесь, ради спортивного интереса.
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З точки зору міжнародного права, поняття ордло, можна розцінювати як сленг. Правильніше буде - тимчасово недорозвинуті території, котрі стали такими, унаслідок окупації мокшанським бидлом. .
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"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях" т.е. выборы проходят на оккупированных территориях( под дулами, допуск укр.власти к участию сомнителен), а у граждан на подконтрольных территориях "чувство" (!) демократического процесса.Пане Пристайко, Ви мабуть куті об"лися
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Це падло переконує 73 % зєбілів про те що , заради їхнього кендюха , бєня готовий вже сьогодні покласти Україну під путєна через ОРДЛОСОС . Зєбіли дупоголові , криваві часи ще попереду і ні ви ні ваші діти від біди не врятуєтесь . От тоді і чухатимете голову , як домбасіти сьогодні , : " Ми ж не знали що так буде" .
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а накуя им там вообще выборы?
если им нравится в днр - то пусть сидят там и "выбирают" пушилина
если обратно в украину - то без выборов

вот и выбор для луганды
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какие выборы под дулами автоматов рашковстанцев?
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Территория окупирована 6лет,кремлем проведена колосальная работа зачистили все -особенно мозги!Какие выборы?!
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....уже и детки стали там моторольчиками...
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Они прикалываются или обкуренные? Какие на хрен выборы на оккупированной территории?
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Пристайко сам такої зради пропонувати не міг.
Значить, це все пропагують - оті беня+клован під феесбешниками єрмаком, портновим, іtс з-за підтримки 73/43%зебілів, ну, і само собою - мертвечуків. Вони всі, виявляється, союзнички...
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ЗЕсепарская шобла аж усераеца хочет поскорее легализировать Лугандон, а потом уже на прямую с лугандоном вести переговоры об автономии на которой ессно будет настаивать рашк, но сама Раша то уже не причём..Лугандон уже узаконен, гражданский конфликт на лицо - Расиюшка спасена..можно опять заслуженно в Оман на отдых..
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Украинская власть должна везде заявлять что это окупированые части Донецкой,Луганской обл.и точка.какие выборы закрытие границы и все.
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какие смогут быть выборы до окончания основных следственных мероприятий по подвалам, захоронениям и прочим кровавым событиям?
как отфильтровать преступников от выборных должностей???
легитимизация преступлений? дурдом..((
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в лугандоні нехай проводять вибори хоч кожен день а ось якщо ви признаєте їх вибори і вибраних ось це вже державна зрада
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Пусть в ОРДЛО делают выборы когда хотят. Зачем их к Украине привязывать?
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Ты уже не Пристойко, тебя переименовали в Просрайко
Зеленский дурак и собрал вокруг себя дураков, два лидера дураков это министр ин дел и премьер, высшестепени придурки
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Нужно требовать возращение территорий.выборы это смерть страны Украина!
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Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
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!!!

исполнительную ветвь власти в Украине захватил враг! Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг!
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Очень похоже на то. Только 73% или не понимают, или им по..уй.
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Замість "почуття демократичного процесу" ми одержимо "почуття глибокого занурення у міазми русского міра"
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Не понятна цель "молодых гениев"? Они на самом деле хотят легитимизировать боевиков? Ну, ладно им наплевать на страну, но этот процесс похоронит ведь и нынешную власть! Как только откроется линия размежевания, боевики хлынут с оружием в крупные украинские города, а наши добровольцы поедут в Донецк. И начнется настоящая гражданская война об которой мечтают в кремле. И что, Пристайка и Зеленский думают тогда сохранить власть?
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звичайно осінню, але років через 20 після виходу "руського міра"
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На останніх виборах ОТГ клоуни отримали поразку і тепер бачать, що на місцевих виборах буде повний провал, тому розраховують на підтримку сепаратистів. Клоун після зустрічі з путіним віддав в кацапстан усіх терористів, а сам поїхав в Оман ховати бабло, яке отримав за їх звільнення. До місцевих виборів знов стане на коліна перед ******, а той йому намалює "демократичний" результат. Путінським холуям при владі за будь яку ціну треба повернути Україну в орбіту рашки, а для цього їм потрібні голоси ОРДЛО, бо вони чітко усвідомлюють, що

"после весны 2014 г. жители этой территории фактически лишены избирательных прав. И именно поэтому страна за пять лет смогла кардинально развернуться на европейский курс, начав непростые реформы по всем направлениям.
А если вернутся голоса избирателей восточного Донбасса, то ситуация на общеукраинском уровне может измениться - причем весьма кардинально. Все это страна проходила - достаточно вспомнить, что Донетчина, так и Луганщина всегда поддерживала просоветские и антиукраинские политические силы. Не стоит забывать на чьих голосах пришел во власть президент Янукович. И то, что такой вариант вполне реальный, становится очевидно, достаточно взглянуть на то, как голосовал украинский Донбасс на последних выборах президента и Верховной Рады. Реинтеграция восточного Донбасса "прямо сейчас" приведет к уничтожению всего позитива, которое достигла страна за последние пять лет. Почти однозначно последует разворот в сторону России, после чего он нас отвернутmся и европейские и заокеанские союзники. И путь в Европу и НАТО надо будет начинать сначала, но уже не нам, а нашим детям или внукам".
https://www.dsnews.ua/politics/prosto-ne-perestanut-strelyat-pochemu-reintegratsiya-donbassa-03012020100000
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Будем выбирать беркутовцев,харьковских террористов и тд ,какже росия нас унизит,а впрочем какая разница!
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дайте ему зеленного рассола пусть опохмелится от ватнизма мозга
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Пристайку краще писати фантастичні романи.
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Сивохо. "Голубь мира" анти-майдана заговорил о церкви. Лучше бы молчал...

https://www.youtube.com/watch?v=1xCnTxVVDk4&feature=emb_logo
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Тм **** пристайко, що ти падло людям за лайно на вуха вішаєг, демократ хренов... ***** вибори йому подавай, які млять вибори...!! гребаний малорос-зейлос!!
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Отходят Зе кадры и творят

Сивохо с УПЦ МП и пророссийским музыкантом устроил марафон на канале Медведчука

InfoResist

На телеканале «112 Украина» устроили телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Координаторы проекта - священники УПЦ МП, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и рок-музыкант Олег Карамазов.
Героями сюжетов, стали дети, проживающие в «красной зоне» линии соприкосновения на Донбассе. 7 января школьники приехали в Киев.
Отмечается, что «по благословению митрополита Онуфрия» в столице детей приняли в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Школьники уже приняли участие в богослужениях Свято-Успенской Почаевской лавре. Также дети посетят экскурсии, театры и музеи.
Стоит отметить, что еще в 2015 году украинский музыкант Олег Карамазов называл Революцию 2014 года «безумной» и заявлял о том, что Украина и Россия - одна большая страна.
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В ідеалі, вибори мають проводитися на звільненій від російських загарбників територіі Донецької та Луганської областей України, а не в якихось вигаданих загарбниками "ордло".
зЕбілам, в тому числі і пРистайку, треба це зрозуміти, перш ніж відкривати свої пагані зрадницькі роти, розпатякуючи про ідеали!
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пане Пристайко, я простий платник податків( і відносно немалих) за рахунок виздійснюєете свою діяльність. Після цього висловлювання ,на мою скромну думку ви маете подати у відставку бо по1. Ордло незовсім Ваша сфера роботи2.Дана позиція це 100% зрада. Тому з Вашого боку відставка( по нашому іду на ***( на *** це по російски - тут нема на жаль українського еквіваленту). і Може Ви збережете ще свое обличчя( писок по народному)
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В ідеалі такі шакали ,разом з гіеною Зелннським,через рік мають відповідати за замах на державний суверенітет України й діяльність на користь агресора!
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Пристосувайко, ти звязавшись з цими зенелохами спалив себе і своє призвище, в ідеалі біжи у відставку і відхрещуйся від зелених ж2.
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Это шо после этих выборов Киев признает их чиновников и будет платить им дань создавая из них батальоны смерти для несогласных в Украине. Чечня-2
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Україна лишиться на мапі світу , до осені вся ********* разом з бєнями , партновими , шуфричами , лукашею і менделєю обживатимуть хто Ростов , хто Ієрусалим . Слава Україні !!!
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