 В ідеалі вибори в ОРДЛО мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Bild".

"В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України", - заявив Пристайко.

"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - підкреслив він.

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