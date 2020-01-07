 Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Колишній соратник Порошенка зазначив: "Уже не так цікаво спостерігати за Оманськими літургіями. Набридає. І перебір. З усіх боків, до слова. Годі.
Я ось пам'ятаю, що в році десь 2010, коли займався будівництвом торгових центрів, мав щастя познайомитися з багатими і знаменитими інвесторами з Оману. Розповідали вони про якісь трильйони $, як усе поміж іншим понакуповують в Україні, про те, що грошей так багато, що і курям вже бридко, але угода століття обмежилася безкоштовною кавою за рахунок сторони, що запрошує + якісь непогані бургери замовлялися з непристойною частотою. Усе. Такі ось вийшли інвестиції. Треба руку на пульсі тримати".
оманцы быстро разобрались, что перед ними страна кидал
Так держать "цензрор.да"!!! Нам так важно было мнение этой жабы, шо мы места себе не находили пока его не почитали...
Тьфу...
Эта сомнительная поездка больше смахивает как раз на попытку организовать тайный вывод денег из Украины, войти в какую нибудь высоко прибыльную программу, а не на поиск инвестиций для Украины.
Кому цікаво - познайомтесь: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Шуму завтра же буде... ойойой!
Невже хтось всерйоз вважає, що "успішні перемовини" Оманського Бариги з висковою фігурою якогось там місцевого бедуїна принесе якісь там "інвестиції" в Україну? Так не будьте лохами. Сцарь Вофка вже встиг за державний рахунок непогано і на широку ногу відпочити в пошуках інвестицій в Канаді, Парижі, Японії, Турції.... Купу грошей протринькав, а результат НУЛЬ. І так буде цього разу. Лише черговий пшик вустами Мендельші.... Зуб даю.