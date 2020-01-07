 Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Колишній соратник Порошенка зазначив: "Уже не так цікаво спостерігати за Оманськими літургіями. Набридає. І перебір. З усіх боків, до слова. Годі.

Я ось пам'ятаю, що в році десь 2010, коли займався будівництвом торгових центрів, мав щастя познайомитися з багатими і знаменитими інвесторами з Оману. Розповідали вони про якісь трильйони $, як усе поміж іншим понакуповують в Україні, про те, що грошей так багато, що і курям вже бридко, але угода століття обмежилася безкоштовною кавою за рахунок сторони, що запрошує + якісь непогані бургери замовлялися з непристойною частотою. Усе. Такі ось вийшли інвестиції. Треба руку на пульсі тримати".

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