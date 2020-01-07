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Все про:інвестори (51) Грановський (68) Оман (14)

 Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами"

Колишній народний депутат Олександр Грановський розповів про свій особистий досвід спілкування з інвесторами з Оману.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Колишній соратник Порошенка зазначив: "Уже не так цікаво спостерігати за Оманськими літургіями. Набридає. І перебір. З усіх боків, до слова. Годі.

Я ось пам'ятаю, що в році десь 2010, коли займався будівництвом торгових центрів, мав щастя познайомитися з багатими і знаменитими інвесторами з Оману. Розповідали вони про якісь трильйони $, як усе поміж іншим понакуповують в Україні, про те, що грошей так багато, що і курям вже бридко, але угода століття обмежилася безкоштовною кавою за рахунок сторони, що запрошує + якісь непогані бургери замовлялися з непристойною частотою. Усе. Такі ось вийшли інвестиції. Треба руку на пульсі тримати".

Читайте також: Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168613
 
   
 Топ коментарі
 
Не читать украинцам можно после слова -зеленский, тк он оказался банальным курьером мафии)
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какие инвестиции?)))
оман офшор отето самое главное.
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Яка гарна Новина! А Тапки !,Тапки! Какакие прелестные новости в Центре внимания.!Даёшь Трусы! Его и Её!.Виват!
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Господин Грановский был специалистом по другим вопросам. А в Омане ж "доли" не дают! Оно надо договариваться? Тем более за "коофэ"!
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и что сказать
оманцы быстро разобрались, что перед ними страна кидал
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Да, оманцы как посмотрели на вывеску лица Грановского - так сразу передумали инвестировать в Украину. А вот иностранец, который на это внимание не обратил и вложился, скажем в ТЦ Скаймолл - у того сейчас проблемы и судебные тяжбы.
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Грановский себя со стороны видел? К чему этот бекицер? Не любят арабы евреев)
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Малоросс, а деньги пахнут или обрезаны, тем более, не в Израиле? :D
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Опять... Бутусов достал из вонючего сундука эту вонючую коррупционную жабу и дал ей свою площадку.
Так держать "цензрор.да"!!! Нам так важно было мнение этой жабы, шо мы места себе не находили пока его не почитали...
Тьфу...
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Так сам же и просишь "мы места себе не находили". Бутусов и отозвался.
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С Грановским лично пересекался когда он был обычным чуваком и кстати худым. Обычный типок по поверхностому общению, но якобы невероятно владел НЛП, поэтому легко прикатывал богатых людей на всякие нестандартные прожЭкты. Думаю это правда , поскольку так исторически сложилось что в начале 2000х деньги часто водились у откровенных дураков и Грановский тогда новый тип афериста он не бандит, а тот кто сумел собрать деньги у бандитов, прохвостов и всяких любовниц. Только это не арабские инвесторы, которые думаю все эти жидоНЛП они за версту чуют и Грановскому никогда и копейки не дадут, что правильно.
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Так і знав зебобіки зразу на грановського переключились, аби бубочку віслюківсько-оманівську не чіпали
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Порошенко с Грановскими отодвинули от корыта. Зеленский сел на поток. Кому то обидно.
Эта сомнительная поездка больше смахивает как раз на попытку организовать тайный вывод денег из Украины, войти в какую нибудь высоко прибыльную программу, а не на поиск инвестиций для Украины.
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Ха! Звісно свинарчуки сама правда-матінка.... Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами" - Цензор.НЕТ 1542
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Так зебіл туди погнав за беніними мільонами, а не за інвестиціями!
Кому цікаво - познайомтесь: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Шуму завтра же буде... ойойой!
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Найсмішніше у всій цій історії з поїздкою Вовкі Віслюка на черговий відпочинок тепер вже до Оману разом зі своєю гумовою лялькою всього лише за якихось 500 -900 тисяч вічнозелених на тиждень в 5***** готелі це - результати приватно-офіційної поїздки з курорту Буковель на курортні пісчані пляжі Оману .
Невже хтось всерйоз вважає, що "успішні перемовини" Оманського Бариги з висковою фігурою якогось там місцевого бедуїна принесе якісь там "інвестиції" в Україну? Так не будьте лохами. Сцарь Вофка вже встиг за державний рахунок непогано і на широку ногу відпочити в пошуках інвестицій в Канаді, Парижі, Японії, Турції.... Купу грошей протринькав, а результат НУЛЬ. І так буде цього разу. Лише черговий пшик вустами Мендельші.... Зуб даю.
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Вовчик ищет покупателей на украинскую землю, до Омана добрался, цену небось заломили мама не горюй!
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то ж лошки денег просили. а то янелох попросит1
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