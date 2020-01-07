EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  3932  62
Все про:Ірак (65) Хорватія (80)

 Хорватія заявила про виведення військ з Іраку

Відповідно до рішення Альянсу НАТО про перенесення місії з Іраку в Кувейт, військовослужбовці хорватської армії були переведені з Багдада до Кувейту і перебувають у безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Хорватії.

14 військовослужбовців хорватської армії були спрямовані в Кувейт, а 7 військовослужбовців 2-го хорватського контингенту, які завершили місію, будуть повернуті в Хорватію.

"Ми стежимо за ситуацією в галузі безпеки із союзниками, і відповідні рішення будуть ухвалюватися в координації з союзниками. Ми підкреслюємо, що безпека хорватських солдатів має першорядне значення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина виводить частину військ з Іраку, - Маас

Як повідомлялося раніше, Німеччина та Словаччина заявили про наміри вивести війська з Іраку.

Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168612
 
 
 Топ коментарі
 
надо было у сулеймани спросить..зачем он убивал людей..
 показати весь коментар
 
7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

Оцените манипуляцию виводят 7 (семь!) человек. Новость видимо с ИТАР-ТАСС Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 5236
 показати весь коментар
 
футболеры хорватские, помнится, посмелее были...

Хорватия заявила о выводе войск из Ирака - Цензор.НЕТ 6727
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мы врага бы на рога, только шкура дорога и рога нынче тоже недёшевы....
 показати весь коментар
 
 
хорватов в военном плане не упрекнёшь - сербы в курсе..
 показати весь коментар
 
 
ето даа...Косово был опасный прецедент Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 7501
 показати весь коментар
 
правильно, нечего подставлять свои войска за тысячи км
 показати весь коментар
 
 
Германия, теперь Хорватия. это значит, что мы на пороге грандиозного шухера
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вже почалися наслідки вбивства Сулеймані. Для чого треба було вбивати?
 показати весь коментар
 
 
Тебе присылали уже предложение возглавить мусульманских мстителей ? ))
 показати весь коментар
 
 
надо было у сулеймани спросить..зачем он убивал людей..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Подробнее, пожалуйста: где убивал, когда убивал...
 показати весь коментар
 
Резня в русском посольстве в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 года - массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нём армянских беженцев фанатиками. Среди погибших был и глава дипмиссии писатель Александр Грибоедов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Оказывается, Сулеймани был долгожителем... Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 5433
 показати весь коментар
 
да..его дело живет в веках..как и дело ленина..троцкого..
 показати весь коментар
 
 
Этого автор не знает, он лишь повторет клеше пропаганды США.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
невже Алі проявляє тверезий розум? Респект!
 показати весь коментар
 
Це те НАТО від якого москалі пісяються в сподні?
 показати весь коментар
 
 
В интимных отношениях упражняйся в многословии, луГАНДОНец!
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы с луганды а он с Украины
 показати весь коментар
 
 
В них там стільки було тих вояків, що можна було б взагалі не афішувати.
 показати весь коментар
 
 
футболеры хорватские, помнится, посмелее были...

Хорватия заявила о выводе войск из Ирака - Цензор.НЕТ 6727
 показати весь коментар
 
 
Делать им нечего за дурость Трампа умирать.
 показати весь коментар
 
Ну американцы убили Сулеймани - американцы и будут воевать против обезбашенных иранцев. А то грузовику с водителем-шахидом, начиненном взрывчаткой и болтами, который подъезжает к военной базе - все равно какой национальности там солдаты.
 показати весь коментар
 
 
Там терміново потрібно ОБСЄ. Надіньте сліпим окуляри. Хай спостерігають.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такие же сцыкуны как и немцы!

Ждём там украинских миротворцев с лёгкой подачи не-лоха.

Причём на стороне Ирана.
 показати весь коментар
 
7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

Оцените манипуляцию виводят 7 (семь!) человек. Новость видимо с ИТАР-ТАСС Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 5236
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я думаю, никто не хочет подвергать своих военных опасности ради непонятно чего.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
никто не хочет? Это такая шутка? Вспомните котел, дугу и т.д... может, где-то этого не хотят...но слово **никто** я бы заменил названием какой-нибудь определенной страны...
 показати весь коментар
 
 
вспомнил..вас кацапов сралин мочил..как иносиранных агентов..жаль..что не домоимл..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Увы, гегемония "молодых рабочих" закончилась, а то бы покуралесил под чутким руководством вождя, да?
 показати весь коментар
 
Не нужно сравнивать защиту отечественного государства и какого-то там Ирака, где даже интересов нет.
Да, защищать Ирак не кому-то определенному не хочется, а уже много кому.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
вот интересно, а почему для Хорватии безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение? Точнее, почему только в этой стране действуют такие принципы? или я чего-то опять не понимаю....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мир замер в ожидании писеца, похоже все очень серьезно.
 показати весь коментар
 
Да вряд ли. Ну, подорвут иранцы очередной танкер в Персидском заливе... Ну, нанесут американцы (или израильтяне) авиационно-ракетные удары по иранским военным и ядерным объектам... В Йемене хуситы нанесут удар иранскими ракетами по саудитам...До американских баз в Заливе иранцы не достанут. Подскочат, а потом опустятся цены на нефть... Думаю, на этом и закончится.
 показати весь коментар
 
 
Союзнички мля. Як запахло так на вйо. Правильно Трампушка говоре європейцям, а чо ми? Давайте захищайте себе. Бабах десь в європі. Штати памагітє (ми за мир, договоритись шоб). А штати воюйте. І от що я подумав. Вони обсирають і люто ненавидять Трампа. І коли запахло жареним, пацифісти європейці так сикнули, що тим показали світу свою же слабкість. І коли Іран говорить про мстю США. Чомусь я впевнений що мстю зловлять європейці (терактів там парочку) І шо тоді вся європа? А європа скаже Штати, Трампусік то все із за вас. Пішли ви в дупу. А ми домовлятись.
 показати весь коментар
 
 
Не пишите бред, вряд ли шииты (иранцы) будут проводить теракты в Европе.
 показати весь коментар
 
***** тоже пытются не трогоать..чтоб не воняло..
 показати весь коментар
 
Ну да уже забыл теракт в Лондоне месяц назад?
Флаг британский поверил а не знаешь сколько уже терактов мусульмане осуществили, забыл как вокзалы и поезда взрывали
 показати весь коментар
 
Не мели дурниць. Всі найвідоміші теракти влаштовували мусульмани-сунніти (Аль-Каїда, Бен Ладен, ISIS (ІДІЛ)). А шиїти (іранці, іракці) якраз є смертельними ворогами суннітських радикалів. Саме завдячуючи активній участі шиїтів і курдів була розгромлена ІДІЛ.
 показати весь коментар
 
14+7 военнослужащих Хорватии вывели из Ирака. Наверное именно этот 21 вояка обеспечивал там закон и порядок во всей стране. Как страшно теперь жЫть при мысли о возможном хаосе Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 4696
 показати весь коментар
 
 
"Криси " бегут с корабля. Никто ж не хочет за чужие интересы бороться.
 показати весь коментар
 
Хорвати викинали рішення демократично обраного парламенту Іраку.
А чого добився Трамп своєю непослідовною політикою на Близькому Сході?
Сірію віддав ***** з Асадом, кинув через пеніс курдів-союзників, розісрався з Туреччиною, тепер ось втратив Ірак, хоча раніше іракські шиїти завжди були на боці США.
На Близькому Сході Трамп чітко слідує у фарватері інтересів однієї країни, - Ізраїлю. Частково бонуси матимуть монархії Аравійського півострова, і Московія.
Всі інші країни від наслідків можливої війни матимуть одні негативи. І Україна теж.
 показати весь коментар
 
Ви були не уважні: "Відповідно до рішення Альянсу НАТО про перенесення місії з Іраку в Кувейт",Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168612
 показати весь коментар
 
 
Интересно а если собрать один бат добровольцев украинских (уверен соберется за зп натовских военных) и послать в Ирак, насколько он был эффективен, навеняка лучше бы воевали чем многие европейские военные.
 показати весь коментар
 
 
А мы бы видео смотрели как им головы отрезают.
 показати весь коментар
 
Ого....14 солдат, это явный удар по коалиции!!! Она развалилась фактически! А если еще и одного трудачяа и Сан-Марино заберут.... писец
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору