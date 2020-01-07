 Хорватія заявила про виведення військ з Іраку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Хорватії.
14 військовослужбовців хорватської армії були спрямовані в Кувейт, а 7 військовослужбовців 2-го хорватського контингенту, які завершили місію, будуть повернуті в Хорватію.
"Ми стежимо за ситуацією в галузі безпеки із союзниками, і відповідні рішення будуть ухвалюватися в координації з союзниками. Ми підкреслюємо, що безпека хорватських солдатів має першорядне значення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Німеччина та Словаччина заявили про наміри вивести війська з Іраку.
Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.
Ждём там украинских миротворцев с лёгкой подачи не-лоха.
Причём на стороне Ирана.
Оцените манипуляцию виводят 7 (семь!) человек. Новость видимо с ИТАР-ТАСС
Да, защищать Ирак не кому-то определенному не хочется, а уже много кому.
Флаг британский поверил а не знаешь сколько уже терактов мусульмане осуществили, забыл как вокзалы и поезда взрывали
А чого добився Трамп своєю непослідовною політикою на Близькому Сході?
Сірію віддав ***** з Асадом, кинув через пеніс курдів-союзників, розісрався з Туреччиною, тепер ось втратив Ірак, хоча раніше іракські шиїти завжди були на боці США.
На Близькому Сході Трамп чітко слідує у фарватері інтересів однієї країни, - Ізраїлю. Частково бонуси матимуть монархії Аравійського півострова, і Московія.
Всі інші країни від наслідків можливої війни матимуть одні негативи. І Україна теж.