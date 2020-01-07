 Хорватія заявила про виведення військ з Іраку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Хорватії.

14 військовослужбовців хорватської армії були спрямовані в Кувейт, а 7 військовослужбовців 2-го хорватського контингенту, які завершили місію, будуть повернуті в Хорватію.

"Ми стежимо за ситуацією в галузі безпеки із союзниками, і відповідні рішення будуть ухвалюватися в координації з союзниками. Ми підкреслюємо, що безпека хорватських солдатів має першорядне значення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, Німеччина та Словаччина заявили про наміри вивести війська з Іраку.

Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.