 Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це в інтерв'ю "Bild" розповів глава відомства Вадим Пристайко.
"Говорімо відверто. Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія", - зазначив він.
За словами Пристайка, це не означає, що Україна виходить із загального Мінського процесу.
Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, але не виключено, що на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.
В ООН существует несколько видов миротворческих операций.
Так они называеются.
По поддержанию мира,по принуждению к миру и постконфликтное урегулирование.
Выбери ту которая нужна.
Мы согласны на международный контроль для проведения местных выборов по украинскому законодательству,что полностью соответствует духу и задачам минского соглашения.
Вам еще много раз отрыгнется будапештский меморандум и наши зверски убитые люди.
ахаха, хотелось бы взглянуть на такую резолюцию но не думаю, что это кому то удастся--все таки дружат мировые политики с головой(в отличие от порохоботов) и связываться с ядерной державой не рискнут
Первое что сделал твой вислюк это публично заявил что миротворцы ему не нужны он с путиным сам договорится.
Теперь маэмо тэ що маэмо.
Сейчас когда начинается третья мировая миру уже не до нас.
Теперь сидите ждите кто победит.
Что по факту вы и получили.
Кто между позором и войной выбирает позор получит и войну и позор.
Не звизди брехло зелеботное.
Как там тебе подешевевшая коммуналка не жмет в плечах?
Одного из парней звали Антон, имени второго он не знал. Когда парней доставили, сначала подручные Дремова имитировали расследование, общались с молодыми людьми. Но вскоре одного из парней "ополченцы" повалили на пол и начали избивать ногами. Но экзекуторов, их было примерно 12-14 человек, оттащила от парня медсестра этого "подразделения" Галина. Однако спустя 20 минут избиение несчастного продолжилось на заднем дворе здания. Его ногу привязали к трубе, боевики избивали парня палкой и ногами.
Сепаратист, рассказывающий об этом ужасе, утверждает, что вместе с Галиной забрали избиваемого у его мучителей. Парень был без сознания. Его пытались реанимировать, вводили адреналин, делали искусственное дыхание, но безрезультатно: молодой человек от жутких побоев скончался.
На следующие сутки террорист увидел, как Антон моет полы коридора здания, где его держали всю ночь. Справа на голове у парня была запекшаяся кровь. А спустя некоторое время сепаратист узнал, что убили и Антона.
Все задержанные боевиками Дремова люди содержались в гараже, но этих парней там не оказалось.
Зачем ты брешешь?
Мир не готов умереть за Крым значит умрет за что то другое.
Ты уже приготовился заворачиваться в простыню и позти на кладбище?
Так тебе и надо.
Не надо было бегать и кричать про мир любой ценой.
Газпромовский бот ла ла ла?
Кстати где она?
Придет потыкаешь ей в лицо.
Как появится газпромовский бот поговоришь с ним о миротворцах ЕС.
Потому что твой бубочка отказался.
Как там война закончилась уже вислюки оманские?
Разве вы еще не прекратили стрелять?
ОБСЕ вам тонко намекает что пора сдаваться.
Так че Волкер не ввел? Где ответ? 😷
Для того, щоб миротворців ввести за рішенням Радбезу ООН (і тільки так, і не інакше) - має бути визнаний факт агресії і війни. Цей факт встановлюють лише дві структури - Радбез і Гаагський трибунал ООН. Більше того, якщо трибунал встановить, що однією зі сторін конфлікту є член Радбезу - той усувається від голосування як зацікавлена сторона.
Так от, адміністрація Порошенка виводила Україну і РФ саме на такий варіант придушення війни не лише на Донбасі, а в Криму. Але зараз, завдяки 73/43% - він став неможливим.
А исполнители этого разводняка сейчас очевидно заняты своими финаесовыми вопросами,пока дешевые боты за них в интернетах отдуваются.
Та тільки проблема в тому, що в нас в державі зебілів більше, ніж просто адекватних... Ми - в меншості... Підозрюю, що нас навіть менше, ніж зажопників і овощних...
«Ето нє ми ! Ето націкі, і порхоботи !!!»
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
Але тут є що зовсім дебіли. А також тут серуть провокатори сабаковські; ну, і кремлядські.
Пока там в ОРДЛО пройдут хоть какие-то выборы - у нас, до этого времени, поменяется ещё куча правительств и президентов.
Все последующие народные избранники будут спекулировать, обещать, давать кому-то надежду на этой теме, но нихто нихрена в существующем статус скво ничего менять не будет. Даже не мечтайте.
Мы прое....ли Крым и Донбасс. Это стоит признать и постараться не прое...ть ещё парочку наших областей.
Розовые пузыристые мечты разных чубаровых и чийгозов это конешно хорошо, но давйте не будем отрываться от реальности и попытаемся спасти оставшиеся наши регионы.
Не огнём, мечом и принудительным ломанием через колено, а добротой и логичностью. Тогда у нас всё получится.