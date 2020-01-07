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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (131) МЗС (1988) Донбас (12861) Пристайко (310)

 Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Якщо процес розведення військ на Донбасі триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це в інтерв'ю "Bild" розповів глава відомства Вадим Пристайко.

"Говорімо відверто. Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія", - зазначив він.

За словами Пристайка, це не означає, що Україна виходить із загального Мінського процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, але не виключено, що на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168611
 
 
 Топ коментарі
 
Тоесть пристайка допускает что 'выборы' в ОРДЛО могут состояться в 2020???!!!! И он готов их признать с заведомо понятными результатами??!! И впихнуть эту токсичную раковую опухоль в Украину??!! Рашка аплодирует поносу из рта пристайка!!!!
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Предур спочатку візьми під контроль кордон.
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Уверен русня с удовольствием проведет там "вибори" и получит "легитимную власть". А дальше дело техники.
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а кто говорит, что порошенко маг и волшебник? ну разве что пороходебилы вроде тебя Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2860
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и Приставку выберем Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2649. Как Захерку в Долбасии выбирали
Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3563
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Ситуация с разведением уже затянулась. А обещанного три месяца ждут. Если тормоз - то весной нужно вводить миротворцев. Только из Европейских стран НАТО.
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А кто-то дал согласие на миротворцев?
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А кто должен давать ? Кризисная ситуация, требуемая срочных мер ради прекращения кровопролития.
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Должны давать все стороны конфликта, в данном случаи Украина и РФ (через аббревиатуры 2 раза по 3 буквы). То, что вы описываете, это не миротворческая, а военная операция. Может быть конечно и миротворческая без разрешения, но с санкции Совбеза ООН, тут опять РФ
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Это трудности перевода?
В ООН существует несколько видов миротворческих операций.
Так они называеются.
По поддержанию мира,по принуждению к миру и постконфликтное урегулирование.
Выбери ту которая нужна.
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Никто воевать за Украину кроме Украинцев не будет. Максимум, возьмут под контроль территорию, но только по обоюдному согласию сторон.
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Пусть берут.
Мы согласны на международный контроль для проведения местных выборов по украинскому законодательству,что полностью соответствует духу и задачам минского соглашения.
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а расея разрешит?и не рассказывай, что ее никто и спрашивать не будет...я смотрю, порохоботы очень уж самоуверены, а потом начинается зрадный плач, когда их хотелки не выполняются
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Теперь расскажи, что не вводились миротворческие миссии без решения Совета безопасности, а также, что ты не слышал и то, что команда Порошенко вела к этому подготовку.
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тупой порохоботина, в какую то африку, к туземцам там могли кого угодно вводить, не опасаясь каких то ответных действий...а на ту часть, на которую у раши свои планы, где есть рашисткие ихтамнеты, территория которая граничит с рашей у меня сомнения, что будут вводиться какие силы, с рашей сильные мира сего связываться не рискнут, пока она им сама в окно не постучит
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Лишнехромосомное, ты Пристайко не веришь!? Понятно, Зелемойский именно тот презедент, который нужен, ничего не делать, т.к. ничего невозможно сделать.
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ну я ж не такой тупой, как ты, чтоб верить нашим политикам
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Лишнехромосомное, ты веришь - не веришь политикам, а немалороссы видят дела.
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А Ви знаєте, що Північну Корею (нині -- КНДР) з китайськими і радянськими "добровольцями" на початку 50-х минулого віку "умиротворював" саме контингент ООН, "блакитні шоломи", про що в СРСР не дуже любили згадувати в контексті "корейської війни"? Просто тоді лідери Заходу (Трумен, Черчиль, Де Голь та ін.) на відміну від нинішніх "мали яйця"!
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Конечно знаю. А Вы рассчитываете, что в вопросе в Украины, РФ как совок тогда, тоже покинет заседание Совбеза ООН и не наложит вето?
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Как там россия уже наложила вето на осуждение выхода Ирана из ядерной сделки?
Вам еще много раз отрыгнется будапештский меморандум и наши зверски убитые люди.
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Є, наприклад, варіант Резолюції генасамблеї ООН, на яку вето накласти неможливо, в якій закликати всіх членів ООН до участі в такій операції примушення РФ до миру. І тоді кожна країна діятиме на свій розсуд.
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в якій закликати всіх членів ООН до участі в такій операції примушення РФ до миру

ахаха, хотелось бы взглянуть на такую резолюцию Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6576 но не думаю, что это кому то удастся--все таки дружат мировые политики с головой(в отличие от порохоботов) и связываться с ядерной державой не рискнут
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очень интересно, жалко что во вьетнаме почему то не удалось только повторить такое "умиротворение"
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Если не пройдут выборы в ОРДЛО? Если ********* не выведут свои войска и не будет восстановлена Государственная граница Украина с мордором какие выборы? Что ты чешешь, недоумок?
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А они теперь внушают зебам, что достаточно разведения сил...
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тю на него . так там уже и так и выборы и референдумы были . или Зеленые думают что Вовка в глазах сепаров стал своим в доску ? не ну по фене он конечно ботает не хуже шахтера . но в тюрячке не сидел . не . не выберут Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4370
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порохоботы, разве это не зрада?ведь петя рассказывает о безальтернативности минска???
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зебуинам трудно понять ,что говорил Порошенко произнося те слова
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А мужичёнка-то чё за щекой имеет? Или показалось? Не после встречи ли с мышебратьями?
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Зрада в том недорогенький что миротворцев собирались начинать вводить весной 2019 года после президентских выборов,которые должны были подтвердить позицию Украины.
Первое что сделал твой вислюк это публично заявил что миротворцы ему не нужны он с путиным сам договорится.
Теперь маэмо тэ що маэмо.

Сейчас когда начинается третья мировая миру уже не до нас.
Теперь сидите ждите кто победит.
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О чем вы говорите? Какие миротворцы? РФ не давала согласие на миротворцев. А без ее разрешения (как фактической стороны конфликта) никак.
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Так "ихтамнет" , а отже і свої хотєлкі рашка може засунути собі в анус 😕
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И кто пошлет своих солдат их "разоружать", а по факту воевать с ними?
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Идите с Ираном воюйте.
Что по факту вы и получили.
Кто между позором и войной выбирает позор получит и войну и позор.
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ну что ты от них хочешь?порохоботы, они известные тактики, а не стратеги Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2173
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Соя, никто ничего не собирался. Если это говорил только пеця, это не значит что это говорили все. А Зебила можно понять, он делает все сам с нуля, чтобы потом всунуть носом в говно европейских "друзей".
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о поддержке Соединенными Штатами ввода миротворческого контингента ООН в оккупированные районы украинского Донбасса

Не звизди брехло зелеботное.
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Ну заявил и че не ввел? Показал бы пример?
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Бубочка оманская отказался от миротворцев.
Как там тебе подешевевшая коммуналка не жмет в плечах?

Одного из парней звали Антон, имени второго он не знал. Когда парней доставили, сначала подручные Дремова имитировали расследование, общались с молодыми людьми. Но вскоре одного из парней "ополченцы" повалили на пол и начали избивать ногами. Но экзекуторов, их было примерно 12-14 человек, оттащила от парня медсестра этого "подразделения" Галина. Однако спустя 20 минут избиение несчастного продолжилось на заднем дворе здания. Его ногу привязали к трубе, боевики избивали парня палкой и ногами.

Сепаратист, рассказывающий об этом ужасе, утверждает, что вместе с Галиной забрали избиваемого у его мучителей. Парень был без сознания. Его пытались реанимировать, вводили адреналин, делали искусственное дыхание, но безрезультатно: молодой человек от жутких побоев скончался.

На следующие сутки террорист увидел, как Антон моет полы коридора здания, где его держали всю ночь. Справа на голове у парня была запекшаяся кровь. А спустя некоторое время сепаратист узнал, что убили и Антона.

Все задержанные боевиками Дремова люди содержались в гараже, но этих парней там не оказалось.
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А ха ха, соя такая соя. Так чеж не ввел миротворцев Волкер, ведь сам пеця был за? 😷
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так тут все зависит ок куйла, а не от волкера
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Во втрой мировой войне все зависело от Гитлера?
Зачем ты брешешь?
Мир не готов умереть за Крым значит умрет за что то другое.
Ты уже приготовился заворачиваться в простыню и позти на кладбище?
Так тебе и надо.
Не надо было бегать и кричать про мир любой ценой.
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вот за что то другое, например за прибалтику, мир может и умрет(хотя это не точно), за донбасс и крым---нет
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и причем тут 2ая мировая вообще?я смотрю, порохоботы упоминают ту 2ую мировую там где надо, и там где не надо
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Полностью согласен. И еще ***** всегда тыкал в этой неразберихе на Украину. Типа это все они. Вот Зебил и начал все с нуля, пошагово. Если кацапы упрутся, тогда сразу можно носом в говно этим тыкать нашим немецкофранцузким "друзьям"
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Ваши немецкие друзья это кто?
Газпромовский бот ла ла ла?
Кстати где она?
Придет потыкаешь ей в лицо.
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Содержательно.
Как появится газпромовский бот поговоришь с ним о миротворцах ЕС.
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Ты идиот?
Потому что твой бубочка отказался.
Как там война закончилась уже вислюки оманские?
Разве вы еще не прекратили стрелять?
ОБСЕ вам тонко намекает что пора сдаваться.
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До до до, при пеце такого не было. Я понял. Зрада.
Так че Волкер не ввел? Где ответ? 😷
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до суперечки стосовно того, збиралися вводити в Лугандон миротворців, чи ні.

Для того, щоб миротворців ввести за рішенням Радбезу ООН (і тільки так, і не інакше) - має бути визнаний факт агресії і війни. Цей факт встановлюють лише дві структури - Радбез і Гаагський трибунал ООН. Більше того, якщо трибунал встановить, що однією зі сторін конфлікту є член Радбезу - той усувається від голосування як зацікавлена сторона.
Так от, адміністрація Порошенка виводила Україну і РФ саме на такий варіант придушення війни не лише на Донбасі, а в Криму. Але зараз, завдяки 73/43% - він став неможливим.
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За то зебилам пообещали дешевую коммуналку как сыр в мышеловке.
А исполнители этого разводняка сейчас очевидно заняты своими финаесовыми вопросами,пока дешевые боты за них в интернетах отдуваются.
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само собою...
Та тільки проблема в тому, що в нас в державі зебілів більше, ніж просто адекватних... Ми - в меншості... Підозрюю, що нас навіть менше, ніж зажопників і овощних...
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да. возможно, нужен другой план. Сколько же это будет тянуться?
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На дипломатическом языке ЕСЛИ ПРОЙДУТ значит будут организованы.
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Шанувальникам блазня ж немає ніякої різниці - хто сидітиме в шапіто ВР...

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зебобики уставшие от войны, у меня к вам маленький вопросик, а у вас есть чем защищать свои халупки когда туда полезет амнистированная ******** с лугандона или вы им дверь откроете и сами всем поделитесь чтобы избежать "безсмысленной бойни"?
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А ані в «домікє».
«Ето нє ми ! Ето націкі, і порхоботи !!!»
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Альтернатива одна - ГРАНИЦА, и пусть лугандонцы ни в чем себе не отказывают. Зачем в Украине эта раздолбанная орками пустыня?
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В світовій історії країни, які себе поважають, ніколи не розкидалися територіями, навіть якщо це пустеля. Із нещодавнього пригадується війна Ізраїлю з арабами за Сінайську пустелю. До того ж пусту територію, навіть пустелю, завжди можна заселити НОРМАЛЬНИМИ громадянами. А зважаючи, що мова йде про територію, яка межує з недружньою агресивною країною, то це не лише є можливим, а й крайнє необхідним!
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Я б Вас повністю підтримав, якби річ ішла тільки про територію. Але річ іде в першу чергу про мільйони криміналізованих лугандонців, які, як мухи, розлетяться по всій території України. Привіт, теракти, здрасті, кримінал. Навіщо воно нам потрібно? Куди Ви їх пропонуєте діти? Годувати? Самі вони себе не прогодують. Там все розбито/розкрадено/вивезено. Я не хочу. І ВАм не раджу.
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Предлагаешь отдать Донбасс пуйлу ? Может и Крым надо отдать по-твоему ?
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Не Донбасс, а лугандонцев. Думать нужно в этом направлении. Пока - изолировать Украину нафиг от них.
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Пан Пристайко мав би висловитися дещо інакше: "Так як вибори в ОРДЛО в 2020 р. не пройдуть, бо РФ не налаштована звідти йти, то маємо розглядати альтернативи "мінську"!". Відчуваєте різницю?
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В 2020 году на оккупированных территориях выборы могут состояться только по сценарию Ху*ла, который активно продвигается зебильными уродами. Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6148
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Как там могут пройти выборы, если там оккупанты. Путин их никуда не выведет и не отдаст Донбасс. Путин может разрешить провести там выборы, но на своих условиях! Путин хочет, чтобы не Украина вернула Донбасс, а Путин хочет всю Украину присоединить к Донбассу! Дипломатическими договоренностями с РФ - Украина никогда не вернет свои территории! Украина может вернуть мирным путем свою территорию только, если холодной войной РФ будет истощена, как СССР и экономически и морально и по всем фронтам. В РФ уже есть истощенность и уже большинство против Путина становится и это не только народ, а и в этилах и в спецслужбах и по всюду уже все трещит. Единственный путь Украины - это жить и давить с союзниками холодной войной и РФ рухнет - это неизбежно, а Украина должна всячески этому помогать этому вместе с Польшей, США, Прибалтикой, Японией, Китаем, Германией, Англией и т.д. У этих стран у каждой есть свои мотивы, у кого территории вернуть свои, у кого стратегического врага уничтожить и т.д. Вместе нужно создавать анаконду, которая сворачивать кольца вокруг РФ и медленно ломать РФ косточки, пока она не сможет дышать и не задохнется!
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Дрыстайко спешит легититимизировать и пустить орков с лугандона на всю территорию Украины.😬
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пожалейте несчастных крокодилов! они-то тут причем?
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Я б Вас повністю підтримав, якби річ ішла тільки про територію. Але річ іде в першу чергу про мільйони криміналізованих лугандонців, які, як мухи, розлетяться по всій території України. Привіт, теракти, здрасті, кримінал. Навіщо воно нам потрібно? Куди Ви їх пропонуєте діти? Годувати? Самі вони себе не прогодують. Там все розбито/розкрадено/вивезено. Я не хочу. І ВАм не раджу.
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Минские договорняки-мертворождённые дети Путина и его приспешников в Украине.
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Пристайко на вигляд солідний мінстр МЗС, а таку х... городить про якісь вибори цього року в лугандоні!...
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Хтось вірить в цей брєд сивого кацапа про вибори цього року в лугандоні?!
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
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серйозна тема для обговорення; але не з зебілами. Які, в кращому для свого розвитку випадку, шукають винуватців ситуйовини з неможливістю виборів "сьогодні" в комусь, а не в собі.
Але тут є що зовсім дебіли. А також тут серуть провокатори сабаковські; ну, і кремлядські.
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Правильно министр говорит. Проводим выборы, конфликт внутриукраинский, с раисси снимают санкции, дальше лугандонцы в Верховной раде. Это и есть общая цель ***** и зебила.
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Ребята, вот шо я вам скажу - не парьтесь и не палите попусту свои нервы.
Пока там в ОРДЛО пройдут хоть какие-то выборы - у нас, до этого времени, поменяется ещё куча правительств и президентов.
Все последующие народные избранники будут спекулировать, обещать, давать кому-то надежду на этой теме, но нихто нихрена в существующем статус скво ничего менять не будет. Даже не мечтайте.
Мы прое....ли Крым и Донбасс. Это стоит признать и постараться не прое...ть ещё парочку наших областей.
Розовые пузыристые мечты разных чубаровых и чийгозов это конешно хорошо, но давйте не будем отрываться от реальности и попытаемся спасти оставшиеся наши регионы.
Не огнём, мечом и принудительным ломанием через колено, а добротой и логичностью. Тогда у нас всё получится.
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ще одна риса упоротого зебіла (і цього також) - тупість. Який не може навіть прочитати те, що пропонують клован з пристайком: місцеві вибори цього року.
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