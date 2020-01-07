 Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Трагедія сталася під час жалобного мітингу в день запланованого поховання іранського генерала Касема Солеймані. Влада вирішила відкласти поховання через побоювання щодо великого скупчення людей.

Нова дата поховання поки що невідома, як і причина, з якої почалася тиснява. Жалобні мітинги із сотнями тисяч учасників супроводжували тіло Солеймані після того, як його доставили до Ірану з Іраку 5 січня. Однак до подій у Кермані не було відомо про смертельні випадки тисняви під час цих заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

Раніше повідомлялося, що щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".