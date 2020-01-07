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Все про:Іран (136) смерть (3741) Сулеймані (15)

 Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ

Кількість загиблих унаслідок тисняви ​​в іранському місті Керман зросла до 40, понад 200 людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Трагедія сталася під час жалобного мітингу в день запланованого поховання іранського генерала Касема Солеймані. Влада вирішила відкласти поховання через побоювання щодо великого скупчення людей.

Нова дата поховання поки що невідома, як і причина, з якої почалася тиснява. Жалобні мітинги із сотнями тисяч учасників супроводжували тіло Солеймані після того, як його доставили до Ірану з Іраку 5 січня. Однак до подій у Кермані не було відомо про смертельні випадки тисняви під час цих заходів.

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Раніше повідомлялося, що щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168610
 
   
 Топ коментарі
 
Да какая же это трагедия?? Это праздник...на 40 дебилов меньше стало...мир стал чище..
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та харош носить його, закопуйте вже , бо завоняється!
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Уже больше 50 погибших.
Одни и те же люди оплакивают гибель Сулемайни, Захарченко, Моторолы и Гиви. Скоро будут оплакивать Пушилина, и Стрелкова (Гиркина) с Зеленским...
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Ха! Амерам достатньо буде сказати що сулємана вже похронили і показати якусь могилкі.Іранці самі передушаця за день!
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Спочатку гімно поросяче поховай,аби мухи заразу не розносили,а тоді й Це-Це прихлопнеш.
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Вони його на "Біс"хоронили.***** в траурі
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Интересно, сколько задавят на похоронах этих 40 разбойников?
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небесна фабрика збільшує замовлення на комплекти "72 гурії"
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Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5692

Может оливье раздавали из гроба, как в Севастополе?
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Похороны Сулеймани перенесли, количество погибших в давке выросло до 40, - СМИ.

Все як при похоронах сраліна та північно-корейського кім чен іра. Рафінована дикість у всій своїй "красі".
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Ище 40 дебилов отправилось к праотцам
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Тот случай, когда и воевать не надо, сами себя передавят.😁
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От би поросвинь туди.
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Рашистская мерзота,иди тупина задави ,получишь(твои родаки)5 мульенов доляров
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Одного человека хоронят, при этом сорок угробили... Демократия, сэр
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радуются 40 убитым иранцам сбежавшие из Украины мигранты до исторической родины добежавшие и мигранты на дороге к исторической родине как бы застрявшие.В надежде загрести жар чужими руками. Украинцам сейчас не до востока-своих забот хватает.
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Кровавое "предисловие". Наверно знатный "вурдалак" был. Однако ничего хорошего и для мира и для Ирана такие события не судят.
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Жаль, что из эти люди выбрали религиозный фанатизм. Но, если уж они стали религиозными фанатиками , то никакого сожаления их смерти не вызывают.
Сомневаюсь в том, что полномасштабное военное противостояние западного мира с таким населением целесообразно.
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Недавно мне один мусульманин доказывал что христианская цивилизация - цивилизация дикарей, грязнуль, неучей и безбожников...живущих по первобытным законам Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5353
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Крайню плоть треба обрізати християнам. Тоді аргументів у мусульман не залишиться: Коран на 90%=біблія і євангеліє.
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Один Давид Микеланджело, компьютер, космический корабль и расщепленный атом бьёт весь бред этого муслимского придурка, достачно даже чего-нибудь из перечисленного.
Возможно, так было в тёмные века,после гибели Рима, но позже западный мир шагнул далеко вперёд, а муслимы так и продолжали бы пребывать максимум в средневековье, не будь западной цивилизации.
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Дикий народ. так носитися з генералом, який навіть не Іран захищав, а виконував роль "зеленого чоловічка" за завданням ФСБ по дестабілізації обстановки в Іраку. Нарвався не на українських миролюбивих військових, а на американських яструбів.
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