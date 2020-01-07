 В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шамхані сказав сьогодні, передає HNonline.sk.

Водночас він без зайвих деталей підкреслив, що навіть найм'якший варіант буде руйнівним для Сполучених Штатів.

"Американці мають знати, що ми вже обговорили 13 варіантів відплати, і навіть якщо буде досягнуто консенсусу щодо найм'якшого сценарію, його реалізація стане кошмаром для американців", - сказав Шамхані.

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Він додав, що Ісламська Республіка "відчинить двері в пекло".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".