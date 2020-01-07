 В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шамхані сказав сьогодні, передає HNonline.sk.
Водночас він без зайвих деталей підкреслив, що навіть найм'якший варіант буде руйнівним для Сполучених Штатів.
"Американці мають знати, що ми вже обговорили 13 варіантів відплати, і навіть якщо буде досягнуто консенсусу щодо найм'якшого сценарію, його реалізація стане кошмаром для американців", - сказав Шамхані.
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Він додав, що Ісламська Республіка "відчинить двері в пекло".
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
Второе.. Что такое Иран? Это просто нищее стадо абсолютных индейцев которые имеют мега запасы нефти и по своей идиотской политике не могут её продавать так что бы жить как саудиты. Им обязательно нужна нищета, ислам, и дружба с ****** ,которая помогает грабить правительству Хомейни своё тупое испуганное тяжелой неволей стадо. Что такое угрозы Ирана? Это воздух. Кто то тут бредил про 11 сентября..Вы ***** в своём уме? Вы хоть примерно представляете как после этого изменилась система безопасности почти везде? Недавняя атака иранских хакеров ( я смеюсь "иранский хакер..") на ресурс МО США..неудачная кстати- вот это и всё что будет. Обезьяны не способны воевать с США никак вообще и ничем. Именно поэтому выход из договора про ЯО - до задницы..Заподозрят собиралово в гараже одного ядерного снаряда - ******** как Ирак. Аргумент очень простой - США на сегодня способны уничтожить Россию одной военно-морской группой за 5 часов. США способны уничтожить всю авиацию России включая транспортную силами одной авиагруппы (36 самолётов оборудованных системой стеллс и нафаршированные и вооружением и оборудованием по варианту 5-го поколения) с одного только авианосца - за 10 часов. Неверояным кажется да? но если учесть что данные цацки определяются российскими туалетами за миг до того как в них влупит американская ракета с того что определено, то это превращается тупо в стрельбу по мишеням. Так вот я к тому что об этой чехне с Ираном даже говорить нефиг. Он будет развален просто за несколько часов без ввода войск если произойдёт хоть один теракт. А кричать - "да мы..да мы...!" - это уже не первый раз и не 20-й.. В этом мире решает сильнейший. И это не Иран и не Россия и даже не Турция. Эти все ребята если серьёзно станут угрожать - отправятся вслед за "генералом обезьян" при чем очень быстро. Тот кто начинает переть на США и Израиль - долго не живёт..И так будет ещё как минимум лет 80.И ни Китай ни кто другой ни по вооружению ни по экономике - догнать США не в состоянии просто физически.Для этого нужно громадное землетрясение которое полностью разрушит США. Это сказки для неграмотных по поводу смены мирового лидера.