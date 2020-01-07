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Все про:Іран (136) Сулеймані (15) Шахмані (1)

 В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що Іран розглядає 13 варіантів помсти США за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шамхані сказав сьогодні, передає HNonline.sk.

Водночас він без зайвих деталей підкреслив, що навіть найм'якший варіант буде руйнівним для Сполучених Штатів.

"Американці мають знати, що ми вже обговорили 13 варіантів відплати, і навіть якщо буде досягнуто консенсусу щодо найм'якшого сценарію, його реалізація стане кошмаром для американців", - сказав Шамхані.

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Він додав, що Ісламська Республіка "відчинить двері в пекло".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168609
 
 
 Топ коментарі
 
Одни и те же люди оплакивают гибель Сулемайни, Захарченко, Мотороллы и Гиви.
Трамп, как ты мог?!!
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***** грохните, говорят что он Трампа двигал ну и как обещали.. Мацква спаленная пожаром..
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100K иранцев убьются головой об стену и американцам станет страшно стыдно?
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Первое: Трамп как такой же клоун как и зельман мало какое отношение имеет к данной иранской операции. Он её просто подписал потому что положено по протоколу. И если службы военной и не только разведки решили что это нужно было делать то это было РЕАЛЬНО нужно.Это не повыделываться. И это серьёзная структура. Подозреваю что там вообще эта дохлая уже обезьяна видимо потеряла берега и вообще начала их путать так что нам даже всей правды не сказали. Я уверен даже что намерения этих индейцев в кокардах страны 16-го века были куда серьёзнее чем огласили. Их просто ОСТАНОВИЛИ этой акцией Вот и всё. Я так думаю потому что данное ведомство если не втихаря мочит - это уже нужна просто невероятная 200%-ная причина.Это первое.
Второе.. Что такое Иран? Это просто нищее стадо абсолютных индейцев которые имеют мега запасы нефти и по своей идиотской политике не могут её продавать так что бы жить как саудиты. Им обязательно нужна нищета, ислам, и дружба с ****** ,которая помогает грабить правительству Хомейни своё тупое испуганное тяжелой неволей стадо. Что такое угрозы Ирана? Это воздух. Кто то тут бредил про 11 сентября..Вы ***** в своём уме? Вы хоть примерно представляете как после этого изменилась система безопасности почти везде? Недавняя атака иранских хакеров ( я смеюсь "иранский хакер..") на ресурс МО США..неудачная кстати- вот это и всё что будет. Обезьяны не способны воевать с США никак вообще и ничем. Именно поэтому выход из договора про ЯО - до задницы..Заподозрят собиралово в гараже одного ядерного снаряда - ******** как Ирак. Аргумент очень простой - США на сегодня способны уничтожить Россию одной военно-морской группой за 5 часов. США способны уничтожить всю авиацию России включая транспортную силами одной авиагруппы (36 самолётов оборудованных системой стеллс и нафаршированные и вооружением и оборудованием по варианту 5-го поколения) с одного только авианосца - за 10 часов. Неверояным кажется да? но если учесть что данные цацки определяются российскими туалетами за миг до того как в них влупит американская ракета с того что определено, то это превращается тупо в стрельбу по мишеням. Так вот я к тому что об этой чехне с Ираном даже говорить нефиг. Он будет развален просто за несколько часов без ввода войск если произойдёт хоть один теракт. А кричать - "да мы..да мы...!" - это уже не первый раз и не 20-й.. В этом мире решает сильнейший. И это не Иран и не Россия и даже не Турция. Эти все ребята если серьёзно станут угрожать - отправятся вслед за "генералом обезьян" при чем очень быстро. Тот кто начинает переть на США и Израиль - долго не живёт..И так будет ещё как минимум лет 80.И ни Китай ни кто другой ни по вооружению ни по экономике - догнать США не в состоянии просто физически.Для этого нужно громадное землетрясение которое полностью разрушит США. Это сказки для неграмотных по поводу смены мирового лидера.
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