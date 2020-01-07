 Путін завтра їде в Стамбул відкривати "Турецький потік"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"8 січня Володимира Путін відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку (м. Стамбул) для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Путін проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.
Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)
https://www.youtube.com/watch?v=bkii5TthHIo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0H5muUsNeoyAUJxz1921phIzpdz9RSvrJPWVE7ed6Pu2K3LVZ0x54Eeg8
Без него не начинают.
Фото зроблене сьогодні в центрі Києва.
Несемось.
В Омске детям в новогодние подарки положили конфеты «Президент» с лицом Владимира туПина
В состав сладости входят водка и острый перец. Об этом пишет интернет-газета Znak.com. Производитель, компания «Джи Си Золотые конфеты» описывает свою продукцию следующим образом: «в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: самообладание и харизматичность, выражены теплой нотой имбиря, и «беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили».
Страховая компания «Согаз», по некоторым данным, занимается лечением раненых российских наёмников
Это происходит как минимум с 2016-ого года.
Сотрудники частных военных организаций, которые получили ранения в Сирии или в Ливии, приезжают лечиться в международный медцентр «Согаза» в Санкт-Петербурге, - сообщает агентство Reuters. В его расследовании сказано, что об этом рассказывали бойцы ЧВК Вагнер, их родственники, а также сотрудник самой клиники. При этом ни один из перечисленных людей не смог сказать, кто финансирует это лечение, а мать одного из пострадавших добавила, что её сын за услуги врачей не платил.
Reuters пишет, что «Согаз» - это та же самая компания, которая занимается страхованием сотрудников российской армии и Росгвардии. Агентство отмечает, что в разное время долей в этой организации владели предполагаемые племянники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, а также предприниматель Юрий Ковальчук, которого президент публично называл своим другом.
На текущий момент ни один из фигурантов расследования эту информацию не комментировал, а генеральный директор медицинского центра Владислав Баранов посоветовал Reuters забыть о клиниках «Согаза».
Его только планируют мощностью аж целых 10 миллиардов кубов в год.
Он обратился к кабмину, а также к Американской торговой палате в Грузии, сообщив, что уволены 84 работника, которым данная компания задолжала зарплату за 11 месяцев.
По его словам, ситуация критична, так как уволенным нечем даже покрывать коммунальные расходы...
Вова носил чемодан. Дима держит микрофон. Путь в русскую «элиту» лежит только через обслугу.
ХОЛУЕКРАТИЯ.
Пограничный договор между Эстонией и РФ был подписан 18 февраля 2014 года. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу в ноябре 2015 года. В российской Госдуме законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.https://antikor.com.ua/articles/350788-estonija_ne_budet_ratifitsirovatj_dogovor_o_granitse_s_rossiej
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А я вам скажу для чего.
Это шобы отвлечь нас от наших внутренних проблем и переключить внимание толпы на внешние факторы, пока наши внутренние факторы занимаются грабежом, коррупцией, мародёрством и уничтожением нашей страны.
Всё просто.
от пирса, а теперь муйло направилось в Турцию чего-то "открывать"?
туПин прилетел в Сирию, где посетил командный пункт группировки российских войск. Там же он встретился с президентом Асадом, войскам которого Москва оказывает помощь. О визите российского лидера Кремль заранее не сообщал.