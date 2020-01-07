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Все про:Путін (4456) Стамбул (96) Туреччина (902) Ердоган (237) Турецький потік (27)

 Путін завтра їде в Стамбул відкривати "Турецький потік"

Президент РФ Володимир Путін завтра вирушає до Туреччини з робочим візитом на відкриття нового газопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"8 січня Володимира Путін відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку (м. Стамбул) для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також читайте: З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168608
 
 
 Топ коментарі
 
А что, Зеля в Омане уже со всеми пастухами перефоткался?
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Бубочка уже и поздравление .уйлу подготовил .
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Бубочка уже и поздравление .уйлу подготовил .
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А что, Зеля в Омане уже со всеми пастухами перефоткался?
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А зеленое ху*ло поздравит обычного ху*ла?
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коричневое уже поздравил заочно,когда только строить начинали
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Зеленский Путина уже по телефону из своего нового офиса в Омане поздравил?
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отакої, а віслючок тим часом в омані з пастухами фоткається, але що завадить привітати телефоном.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 3 ч.3 часа назад



Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)
Путин завтра едет в Стамбул открывать "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 7849
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Пока обычное ху*ло открывает турецкий поток наше зеленое ху*ло открывает дорожные знаки
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Чтоб он туда не добрался и назад не вернулся
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Надеюсь что Эрдоган в благодарность перезвездячит часть "ИХТАМНЕТОВ" в Ливии.
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Они уже разделили Ливию, как и Сирию, на сферы влияния.
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В понедельник, 6 января, российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.
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примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море.
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Та сломалось старое корыто у кацапов всегда так, то кривизна земли, то хлопок с задымлением, главное мультики о своей крутости быдлу показать.
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Ансамбль александрова заждался вову.
Без него не начинают.
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типа бубочку? да и хрен с, всним всётаки в компашке дешёвых артистов, новую групу сможет создать.
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На цей газогін накладені санкції, тому скоро усі відчують справжню ціну російського газу🤔
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твої етнічні брати так не вважають. Турецький потік буде працювати в будь-якому випадку, а фантазії свої складай в мішок втрачених іллюзій.
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Едет буксировать свой издохший корабль.
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очень хочется что бы туПина настигла учясть Суллеймани......
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Смотрел по карте, через Украину было бы длиннее. Значит не в обход.
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Воно то, канєшно, сьогодні велике свято... Але, що б воно там здохло.
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Не всякая "птица" долетит до середины" Черного моря", за то потом бы три дня по всем каналам показывали "Лебединое озеро", а в Украине появился бы новый выходной день.
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От якби якийсь розумний хлопець та підготував малеенький дрончик з невеличкою ракеткою...
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мне кажется что ***** почти не куда не выбирается,почти везде его двойники ездят. Посмотрите пару его появлений в разных местах, везде разная морда
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Цікаво, Зеленський привітав ***** з Різдвом?
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Склріш за все - привітав, ібо малорос не може не привітати свого хазяїна і кумира. Тілька нам про це вже не повідомлять.
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офф топ


В Омске детям в новогодние подарки положили конфеты «Президент» с лицом Владимира туПина
В состав сладости входят водка и острый перец. Об этом пишет интернет-газета Znak.com. Производитель, компания «Джи Си Золотые конфеты» описывает свою продукцию следующим образом: «в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: самообладание и харизматичность, выражены теплой нотой имбиря, и «беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили».
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Надеюсь, фюрер рашистов не долетит до Турции.
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офф топ

Страховая компания «Согаз», по некоторым данным, занимается лечением раненых российских наёмников
Это происходит как минимум с 2016-ого года.
Сотрудники частных военных организаций, которые получили ранения в Сирии или в Ливии, приезжают лечиться в международный медцентр «Согаза» в Санкт-Петербурге, - сообщает агентство Reuters. В его расследовании сказано, что об этом рассказывали бойцы ЧВК Вагнер, их родственники, а также сотрудник самой клиники. При этом ни один из перечисленных людей не смог сказать, кто финансирует это лечение, а мать одного из пострадавших добавила, что её сын за услуги врачей не платил.
Reuters пишет, что «Согаз» - это та же самая компания, которая занимается страхованием сотрудников российской армии и Росгвардии. Агентство отмечает, что в разное время долей в этой организации владели предполагаемые племянники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, а также предприниматель Юрий Ковальчук, которого президент публично называл своим другом.
На текущий момент ни один из фигурантов расследования эту информацию не комментировал, а генеральный директор медицинского центра Владислав Баранов посоветовал Reuters забыть о клиниках «Согаза».
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молодец ***** . совсем на днях в Грецию летал Нетаньяху , открывать Израильский поток .Газа .как грязи скоро никому не нужен будет . все в потоках
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И чё открыли? Где этот израильский поток? Где взять деньги на его строительство пока ещё не решили.
Его только планируют мощностью аж целых 10 миллиардов кубов в год.
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подписали о строительстве , а те построят быстро
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Быстрее Набукко построят? Который тоже подписали.
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Израиль будет продавать газ самовывозом, то есть покупатели должны сами заранее озаботиться строительством газопровода.
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А до того часу вивозитимуть в Єгипет на експортні зріджувальні заводи Путін завтра їде в Стамбул відкривати "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 8076
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В регіоні держави з більшим імпортом газу це Туреччина, Україна, Італія, для тих, хто між ними 10млрд - гігантська величина.
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Американская компания Frontera Eastern Georgia, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняет сотрудников, на что необходимо обратить внимание правительству Грузии, заявил депутат Бека Нацвлишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он обратился к кабмину, а также к Американской торговой палате в Грузии, сообщив, что уволены 84 работника, которым данная компания задолжала зарплату за 11 месяцев.
По его словам, ситуация критична, так как уволенным нечем даже покрывать коммунальные расходы...
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Украинские продажные власти продали Украину
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Цікаво лише який саме з 18 клонів ***** прибуде з візитом до Стамбулу. А то минулого разу незручність вийшла - Клон ***** номером 11 не впізнав Президента Ердогана і з криком "Бубочка, я вернулась!" поліз цілуватися до якось місцевого віслюка 😃
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Год назад Президент Украины торжественно уничтожил украинскую церковь и открыл филиал турецкой церкви, теперь понятно что именно Зеленский это сделал, нехороший такой.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 36 мин.36 минут назад

Вова носил чемодан. Дима держит микрофон. Путь в русскую «элиту» лежит только через обслугу.
ХОЛУЕКРАТИЯ.

Путін завтра їде в Стамбул відкривати "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 1203
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...Эстония не будет ратифицировать договор о границе с РоссиейПравящая коалиция Эстонии не собирается давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией от 2014 года. Об этом в интервью ERR сообщил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.«Позиция (правительственной) коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», - сказал Пыллуаас.По его словам, Эстония не будет ратифицировать договор, даже если его первой ратифицирует Россия.«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года - прим. ред.), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», - считает спикер парламента Эстонии.
Пограничный договор между Эстонией и РФ был подписан 18 февраля 2014 года. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу в ноябре 2015 года. В российской Госдуме законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже на первое чтение.https://antikor.com.ua/articles/350788-estonija_ne_budet_ratifitsirovatj_dogovor_o_granitse_s_rossiej
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Зачем нам эта информация? Зачем "цензор" без "нет" кидает такие заголовки и статьи на своей ветке?
А я вам скажу для чего.
Это шобы отвлечь нас от наших внутренних проблем и переключить внимание толпы на внешние факторы, пока наши внутренние факторы занимаются грабежом, коррупцией, мародёрством и уничтожением нашей страны.
Всё просто.
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Сначала турецкие буксиры вытурили путинскую крейсер-резиденцию подальше
от пирса, а теперь муйло направилось в Турцию чего-то "открывать"?
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офф топ
туПин прилетел в Сирию, где посетил командный пункт группировки российских войск. Там же он встретился с президентом Асадом, войскам которого Москва оказывает помощь. О визите российского лидера Кремль заранее не сообщал.
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