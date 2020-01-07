 США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє телеканал Fox News.

Острів Дієго-Гарсія розташований за 3700 км на південь від Ірану.

Таким чином США намагаються зміцнити свої позиції на Близькому Сході.

Кожен літак B-52 має вісім двигунів і призначений для перевезення великого запасу зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні бомби і бомби з лазерним наведенням, а також атомні гравітаційні бомби, зазначає телеканал.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".