 США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє телеканал Fox News.
Острів Дієго-Гарсія розташований за 3700 км на південь від Ірану.
Таким чином США намагаються зміцнити свої позиції на Близькому Сході.
Кожен літак B-52 має вісім двигунів і призначений для перевезення великого запасу зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні бомби і бомби з лазерним наведенням, а також атомні гравітаційні бомби, зазначає телеканал.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
а как эи махины летали на вроде 20т.м., х.з.
Вот это технологии то. Адмирал Ямамото обосрался и высрал: "Мы разбудили дракона"(дебилы бл)
більшості теперішніх наших офіцерів як до неба рачки ...
ок., адмірал виконав наказ, а потім прокоментував.... "мем" такий є., перефразую - "блін, нам кабздєц, ето же Рузвельт".
Адмірали знали шо за рік будуть тонути, але наказ Імператора - святе. До речі, Імператора не зачелили й пальцем амери. Або була би просто.... ну, атомними бомбами би зашліфували всі острови.
Навіть у B-52 Практична стеля:16 765 м
Б-29.
шкода японців - бомбили їх просто майже без втрат, янкі. ще й потопили 70т. тон авіаносець, тупо на перегоні для прийняття авіагрупи. Антиколорадос написав. Така машинище буа шо кап. підв. човна обісрався, не знаючи що атакує.
Ты кацап, лучше на свой динозаврий флот посмотри:
107-летнее судно "Комунна" - гордость черноморского флота
Спущен на воду в 1913 году ещё при Николае втором.
Старейшее в мире судно, находящееся на вооружении и выполняющее боевые задачи