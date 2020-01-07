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Все про:озброєння (1184) Іран (136) США (5897) Сулеймані (15)

 США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

США почали перекидання шести своїх стратегічних бомбардувальників B-52 з авіабази в Луїзіані на острів Дієго-Гарсія в Індійському океані на тлі наростальної загрози з боку Ірану після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє телеканал Fox News.

Острів Дієго-Гарсія розташований за 3700 км на південь від Ірану.

Таким чином США намагаються зміцнити свої позиції на Близькому Сході.

Кожен літак B-52 має вісім двигунів і призначений для перевезення великого запасу зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні бомби і бомби з лазерним наведенням, а також атомні гравітаційні бомби, зазначає телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168607
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше поближе к рахе, чтобы посмотреть на реакцию гордости российской недвижимости Кузнецова и Устинова
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Боевой радиус действия у Б-52 - больше 7.000км.
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Ну просто - кому вигідно? Пуціку. А шо Пуцік хоче? - "князь нахт Кийов". воно ж не просто так поставило на Москві пам.ятник князьку нашому Володьку. Воно(оточення його) реально марить "взятієм Кієва". І походу, може. Я не кажу за оборону, бо вони проломлять, я кажу за реакцію світу.
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да нечего бояться, Иран не соперник для США, это будет избиение младенца.
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А мы тут при чём? А хотя щас бубочка ещё со всякими чалмоносцами полобызается и будем причём .
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в окопах нынче ефрейторы - Порошенко и Зеленский ,сейчас их смена .
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х.з, но Б-29 вроде даже японцы не могли достать - Зеро имеет "потолок" до 11тыс.м.
а как эи махины летали на вроде 20т.м., х.з.
Вот это технологии то. Адмирал Ямамото обосрался и высрал: "Мы разбудили дракона"(дебилы бл)
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Ямамото дебіл ...а хто ж тоді Жуков і решта совецьких м"ясників ...невже генії ...проти фінів обісралися а другу світову м"ясом завалили ...у німців "криша" їхала від того що їм приходилося розстрілювати майже беззбройних (особливо в Україні)
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Нічого не скажу, окрім того шо Ямамото і Нагумо - Воїни(а воїнам нерідко доводиться бути.... ну, потім якщо подивитись... м.яко кажучи, недалекоглядними)
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... "Мы разбудили дракона" ...якщо це його слова то не зрозумів ...у чому його недалекоглядність ?
більшості теперішніх наших офіцерів як до неба рачки ...
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Недалекоглядність у тому, що він напевно дуже пізно це сказав.
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..... у них там було.... Імператор наказав, напр. "кинутись на ворога з катанами" - і пішла лавина за лавиною.
ок., адмірал виконав наказ, а потім прокоментував.... "мем" такий є., перефразую - "блін, нам кабздєц, ето же Рузвельт".
Адмірали знали шо за рік будуть тонути, але наказ Імператора - святе. До речі, Імператора не зачелили й пальцем амери. Або була би просто.... ну, атомними бомбами би зашліфували всі острови.
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а, ок. ну а чому їх не збивали "Зеро"?
Б-29.
шкода японців - бомбили їх просто майже без втрат, янкі. ще й потопили 70т. тон авіаносець, тупо на перегоні для прийняття авіагрупи. Антиколорадос написав. Така машинище буа шо кап. підв. човна обісрався, не знаючи що атакує.
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икрануть чурок атомными торпедами нищебродов этих шобы и пальм не осталось..нефть забрать у террорюг США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News - Цензор.НЕТ 6920
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Давай янки, бомби турецкий поток в нейтральных водах
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читаю коменти ...таке враження що марсіяни з марса пісяють ...ЗЕМЛЯ не така велика як може здатися ...
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потому и надо подчистить ее от средневековых обезьян
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когда у Ирана появится обогащеный уран, тогда будут все под землей.
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Дональд, ***** уже им! Ну вижу ж как руки чешутся!
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......в строю Америки еще 72 шт. старичка (в-52 ) !!!! иран растянут как МАЛЫШ -МЕДУЗУ !!!
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Заткнутся бы тебе. Только письменной истории Ирана более 5 000 лет. У США истории считай нет, и они что-то хотят решать за великую нацию?. Армия Ирана, одна из мощнейших в регионе. США могут (и скорее всего) и прокатиться, причем с очень большими потерями.
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А на рассию слабо бомбардировщики перекинуть?
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Точность 30 м, 300 т- 50 кт, регулируемая глубина взрыва (особенно это полезно для бункеров). Осталось только написать "На Тегеран" (или лучше- "По Ху*лу"). США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News - Цензор.НЕТ 8301
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.......................Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.....................
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кто пояснит, почему арабы ненавидят евреев?
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Ничего страшного, это просто средство доставки
Ты кацап, лучше на свой динозаврий флот посмотри:

107-летнее судно "Комунна" - гордость черноморского флота

Спущен на воду в 1913 году ещё при Николае втором.

Старейшее в мире судно, находящееся на вооружении и выполняющее боевые задачи

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после этого спесь выскочки с мечети сойдет на нет. а нет, тогда пусть свершится то что должно свершится, - падение фанатического режима распространяющего террор и смерть.
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