 Російській блогерці Мітрошиній буде заборонено в'їзд в Україну, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС України.
У МВС зазначили, що кордон блогерка перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою.
"Після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону в'їзду блогерці Мітрошиній надалі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомило про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.
Пізніше Мітрошина після завершення зустрічі з шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправдатися за інцидент.
Дуже цікавий нейро-лінгвістичний аналіз промови Зе. Вибачте за мову окупанта в оригіналі. Розумні зрозуміють.
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Начнем с выбранного образа - конечно же в помятом *** в водолазке под пиджак обыватель без сомнений узнает всем известного совкового ********** персонажа из классической говнокомедии - Мягкова. Это визуальный ценностный сигнал, типа, смотрите, я такой же мудак как и вы.
Совок выбран не случайно. Совок - это продвигаемая рос. пропагандой альтернатива украинству. Это очевидное информационное оружие массового поражения врага. Т.е. это первый пропагандистский сигнал, а человек еще и рта не раскрыл.
Далее, чувак сразу рванул с места в карьер, и начал чвякать-хуякать, что он будет па-прастому, никаких тебе ростов ВВП (которых прост нет) и прочих «незрозумілих термінів» типа инфляция, имплементация (где тоже жопа) - противопоставление проукраинской прошлой власти. Пропаганда.
0:40 - Сук, он сказал «канапок з шпротами»? О я *** 🙂
Далее идет манипулятивный вопрос под манипулятивные теле-технологии: низкочастотное биение, мелькание образов, в которых многие могут узнать себя. Пропагандистский грязный трюк. Просто сеанс массового гипноза.
Манипуляции в перечислении всех этих целевых персон просто доставляет: «колишній фотограф, який захищає країну на Сході» - это понятно наш ответ Чемберлену на реальный скандальный факт: свадебный фотограф, работающий кнопкой от СН в ВР и получающий доллары в конверте
«колишній фізик миючий посуд в Італії» и там дальше химик - это чистый нарратив руснявой пропаганды: «а, хахлы, зачем вам безвиз, туалеты мыть, такую державу просрали, все уехали, failed state» и т.п. Как по мне это уже палево, но Зе не унимается
И гадит на Украину «там вон в рашке высотки», а тут у нас "луганський лікар з Луганську, що переїхав, два роки таксував та " (внимание пропаганда зашкаливает) «повернувся назад» - переселенці не нужны, на оккупированных русней территориях норм, как бы нам говорит зезидент. Ужас
Далее продолжаем про «10 років живет за кордном» - опять нарратив «все уехали, ужас какой», хотя статистика говорит, что проблема трудовой миграции далеко не самая большая проблема Украины, но мы ж не реальных проблемах, мы ж пропагандируем failed state, правда?
Но нет, *****, он все никак не узбагоицца: «ти - айтішнік, що мріє втекти (-sic!) з країни». Ну да, а как же. Тут же военкомы в нацгвардию снимают в общественном транспорте… 🤦♂️И опять же, это НЕ случаный, в реальной жизни НЕ актуальный нарратив, который исходит только от русни.
А вот «полонений МРІЯВ повернутися до дому». Понєлі? Він ВЖЕ повернувся, більше полонених немає. Последовательное продвижение выгодного врагу нарратива. Напомню последний обмен «всех на всех» оказался не «всех на всех», а провалом Украины. Зе (кукловод за ним) и тут оправдывается
Очень сильный в плане психоактивного воздействия (чисто спекулятивного) прием - деперсонализация, когда под голос президента показывают актеров одетых под обывателей открывающих рот. Это просто зомбирование.
«Не идеальность» обывателя - это распространенный сейчас прием продажи - не согрешишь не покаешься и т.п. Это важный тезис пропаганды - мудаком быть не стыдно, совесть не нужна, хватай сейчас, а то недостанется. В речи президента - это кусок говна, конечно, но для пропаганды - ок
Ну, про разделения на «правильный» и «неправильный» украинец я думаю ничего писать не надо. Этот тезис русня двигает у нас с нулевых еще, ну как же не проиграть эту заезженную пластинку в 2020. Пропаганда так и работает - создает якоря, давит на них, держит аудиторию. Это палево.
Следующие пара минут вбивания клиньев в общественное сознание под спекулятивный видеоряд - типичная пропаганда, просто классика. Военный, пожилая женщина, радостные подростки, роженица под слово «любовь» - просто режиссер взял методичку и *******, просто оторопь берет.
Ой, кто же, кто же, боже, боже, «переконав нас, що ці відмонності мають значенння»??? Не русня ли использует этот нарратив уже много лет??? 😁
… Да нет, мудило, мы б не перестали гордится Шевченко и Украинкой, узнав, за кого они голосовали на выборах, потому как они совесть нации не голосовали бы за мудаков 😁 Вот к примеру как Забужко или Костенко 😉
Эти, кстати, прикрытия острых вопросов неймдропингом в фантазийном контексте - это классический пропагандисткий прием. Упоминание имени авторитета в контексте, который к нему не имеет никакого отношения, средство создания веса этому контексту. Ничего нового🤦♂️
Спекуляция на коллективных воспоминаниях прием спичрайтером Зе уже применявшийся (у меня есть тред по речь Зе на День Независимости). И тут тоже полно передергиваний и апеляций к обываетлям.
О! Эмоционально пробивная часть закончилась, пошло внушение «нам треба бути єдиною країною», что включает (давайте глянем, что нам пропаганда предлагает):
А предалагает она нам связь майбутньої та квітучої країни с тем, что НЕВАЖНО КАК НАЗВАНА УЛИЦА, БІЛЯ ЯКОГО ПАМ'ЯТНИКА. Ах-ха-ха-ха-ха… Товарищ майор, вы шо 😂😂😂Та *****, ну это классика пропаганды же. «Сдавайся зольдат и тебя ждет похлебка!»… Это просто ******…
А в конце еще немного звезд, которые дополнительно легитимизируют этот пропагандистский высер. Шикарно 😅
Ну и как вишенка на тортик - никаких государственных символов, зачем этот воинственный гимн, про «Ще не вмерла… братя козаченьки», зачем флаг и герб, под которым погибали наши воины на Донбассе? ЕТО Ж НЕВАЖЛИВО, главное хрючево шоп было!
Ну и в коде «миру нам всем», цена озвучена (отказ от идентичности, независимости и государственности в обмен на жлобский образ «нормальный жизни» с заасфальтированной дорогой и хрючевом). Ничего нового, направление понятно. Будет и война и позор.
Тобто коли кордон намагається перетнути аліментник,пробили по базі-всьо !-кордон на замку ! А незаконно перетнув державний кордон-"з ким не буває !" ???
Треба ще кілька мільйонів на "діджиталізацію" ДПСУ ?
Чому ст.164. Ухилення від сплати аліментів на утримання ,має перевагу над ст.332-1. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї ???
Доки цей вірменин буде збиткуватись над українцями ????
Зайдіть у гаджети своїх дітей/онуків і ви побачите, що на 90% вони є фолловерами россійських ресурсів і соцмереж.... І не тому що вони не патріоти... а тому, що відсутній АНАЛОГІЧНИЙ ЯКІСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ, а особливо УКРАЇНОМОВНИЙ КОНТЕНТ.... Навіть більше того.... УКРАЇНОМОВНІ БЛОГЕРИ роблять РОСІЙСЬКОМОВНИЙ КОНТЕНТ, тому що це вигідно... більше фоловерів можна назбирати...... підключається підписники всього СНД.... І про це Кремль також знає, тому тісно співпрацює з російським блогерсигментом
В поляків в 90-сті, була подібна проблема..... Було засилля російської попси на просторах їхнього полнету..... Рукі вверх, Діскотєка Аварія і все таке .... Поляки цю проблему вирішили наступним чином, якщо недстатньо власної польської попси, то потрібно цей медіапростір заповнювати західною музикою.... Для цього поляки провели тотальну вестернізацію країни... американські види спорту(бейсбол, амер. футбол, НБА, НХЛ), західний спосіб життя, англійська мова.... Польська молодь зараз англійською мовою набагато краще володіє, аніж російську.... Тому слідкує більше за англомовним контентом інтернету, аніж за російським копіпастом західного блогінгу....
"Янінаа Соколова "врізала" Королевській, яка привітала з Новим роком виданих Росії "беркутів""https://m.youtube.com/watch?v=uvHRFtKf7sI
Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
".
Какие-то психически больные прибежали, хулиганили и орали "Чей?"
Психически здоровый человек так поступать не будет.
Теперь мвд оправдывается.
Все ополоумели.
І хто розв'язав війну на Донбасі?
Хоча насправді весь РОСІЙСЬКИЙ БЛОГІНГ - це тупий копіпаст і плагіат із ЗАХІДНОГО СИГМЕНТУ ІНТЕРНЕТУ.... Всі ці словечка типу... БЛОГ, БЛОГІНГ, БЮТІБЛОГЕР, ФОЛОВЕР, СТРІМ, СТРІМЕР...ЧАТ і т.д.
Це ж сама млять блогеркиня-коучиня приїхала із Маа-цкви, тому негоже києффскому провінцеал-пролетаріату себя плохо вєсті. Не можна просто отак взяти і не проявити своє запопадливе малоросєйство.
Ще не додивившись до кінця відео, я вже знав, що воно приблизно десь так і закінчиться: масованою екЗЕкуцією цього молодого, небайдужого хлопця, який нічого такого не зробив, а просто задав абсолютно притомні запитання.
вили только 9.В младших классах дети не осваивают научные знания, а ле-
пят из пластилина кукол, водят хороводы, ходят по коридорам школы. В это
время их сверстники в Европе осваивают научные знания, готовят себя к умственному
труду. И результаты такой учёбы уже сказываются. Почитайте комментарии и у
вас сложится мнение будто большинство комментаторов страдает слабоумием.
А ведь недавно система школьного образования считалась одной из лучших в
Европе. Нужно вернуть в систему управления Украиной украинцев. Иначе Укра-
ина как государство может перестать существовать.
Вы этого добились, твари.
С их арестом - весь хаос прекратился...
"Хватит терроризировать страну. Несмотря на то, что происходит в последнее время, я уже не прошу, а требую от СБУ и ГПСУ полностью прекратить визиты в Украину всех "журналистов", "блоггеров", "политиков", "лекторов" и любых других существ из России, посетивших оккупированный Крым и ОРДЛО. Это уже выглядит как целенаправленная программа дестабилизации страны с целью создать условия для разрушения нашего государства, которую защищают ценой своей жизни наши лучшие люди", - говорится в сообщении.
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Муждабаев отметил, если спецслужбы не примут меры, то это будет рассматриваться как "сознательное предательство".
"Мы будем делать сопротивление уже независимо от государства, если оно превращается в такое, которое не имеет самоуважения. Воспринимайте это серьезно, потому что это не шутка. Я очень зол. Мы очень злые", - подытожил журналист.
экологией кривбасса??? великий Иколог??