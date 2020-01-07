 Німеччина виводить частину військ з Іраку, - Маас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю німецькому виданню "ZDF" повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
За його словами, з Іраку виведуть солдатів Бундесверу, які перебувають у містах Багдад та Таджі. Вони будуть перекинуті до Йорданії. Міністр визнав, що однією з причин прийняття такого рішення є міркування безпеки, додавши, що подальші дії уряду ФРН будуть визначатися оцінкою поточного стану в країні.
"Якщо парламент і уряд не хочуть більше бачити іноземні війська в Іраку, в Іраку більше не буде німецьких солдаток і солдатів", - зазначив Маас.
Нагадаємо, раніше глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.
Але в цілому згодна: поток сознанія )))) не дуже тверезого))
та не читай як тобі не плявдує, ніц тут шо видіти якщо я з тим легіньом туркую. кобіт ще не вистарча тут з повчаннями.
Вибачаюсь, я пошуткувала.
Зі святом 🍾🎉
не святкую.
Там є така повість... васіне щастя і ще є про росоморфів. от там прикольно змішано, і все зрозуміло, ну, українцям. він блогер - медик ЗСУ.
А чому не читаєш вже Антиколорадоса? Може тому шо ніяк би ніхто не зміг стільки писати, працювати юристом і т.д., про себе стільки інфо дати та лишатись живим?
Теж думаю що він не може, не міг би працювати в такому ритмі.
Так что все верно в фразе "я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать".
Я бы не рискнул командовать нашими против Бундесвера.
Кроме "Шилок" не останется ничего. И потом пойдут мехбаты, и те же "Леопарды".ндесвер просто за 2 недели порвет наших.
А танк это просто мишень, для хорошей армии, а потом пусть будет с боксов выедут 200 "Леопардов" - Панцерваффе опять докажут что самые лучшие танкисты это, как и все знают, немцы. Ну я х.з. как там называются танковые войска, может "панцерсвер"?
И отдельный привет дегенератам, рассказывающим, что Украине в НАТО не надо.
Мы против Запада?
Нам расхерачат всю военную инфраструктуру, для начала, а потом.... ну, скажут, нападай(пожевывая попкорн), если ты говоришь о всем Блоке нато то.
Что будет? Ну конгресс уже запретил Трампу объявлять войну, он имеет право только на 30-ти дневную компанию. Иракские и сирийские скважины, придется вернуть владельцам.
Еили кратко: "пора, брат, пора, пора убегать"
Якщо це про напад на амерське посольство , то ніхто не бере на себе відповідальність, плюс нападавші відійшли, тому кому тепер відповідати?
Если кто-то знает больше, было бы интересно услышать мнение
Они так переориентировались на мирное сосуществование, что просто армия не боеспособна