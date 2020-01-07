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Все про:Німеччина (1355) Ірак (65) Гайко Маас (104)

 Німеччина виводить частину військ з Іраку, - Маас

Уряд ФРН вирішив вивести частину військового контингенту країни, який перебуває в Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю німецькому виданню "ZDF" повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

За його словами, з Іраку виведуть солдатів Бундесверу, які перебувають у містах Багдад та Таджі. Вони будуть перекинуті до Йорданії. Міністр визнав, що однією з причин прийняття такого рішення є міркування безпеки, додавши, що подальші дії уряду ФРН будуть визначатися оцінкою поточного стану в країні.

"Якщо парламент і уряд не хочуть більше бачити іноземні війська в Іраку, в Іраку більше не буде німецьких солдаток і солдатів", - зазначив Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про виведення військ США з Іраку немає. Крапка, - глава Пентагону Еспер

Нагадаємо, раніше глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168604
 
   
 Топ коментарі
 
Офигенные войска, которые из соображения безопасности нужно подальше выводить. А что они там делали вообще?
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А с какой целью был ранее заключен договор о их присутствии?
Тебе Лавров не рассказал, кроме - "нехрен"?
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К сожалению, такие страны могут существовать только под оккупацией. Либо внешней, либо внутренней в виде диктатуры.
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Перекладаю: так, звичайно, або як це називається .
Але в цілому згодна: поток сознанія )))) не дуже тверезого))
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"розумник" ще 1 знайшовся. ти вже накушалсі олів.є, або нє?
та не читай як тобі не плявдує, ніц тут шо видіти якщо я з тим легіньом туркую. кобіт ще не вистарча тут з повчаннями.
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Звиняйте, пане. Але ж дійсно нічого не зрозуміло на суміші німецької з польською.
Вибачаюсь, я пошуткувала.
Зі святом 🍾🎉
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стьоб такий, в Якщо ти не знаєш польської, то....
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Я живу під Румунією з Молдовою і маю знати польску? Як то зве як на мене це гуцульска.
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Ви "Горького Лука " не читав?
Там є така повість... васіне щастя і ще є про росоморфів. от там прикольно змішано, і все зрозуміло, ну, українцям. він блогер - медик ЗСУ.
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Раніше читав , але після того як колорадос почав писати муйню, майже їх всіх не читаю, так Офелію і Мюрида, да і то, лише фактаж, їхні висновки пропускаю.
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Ну так то Лук, а тамтой - Антиколорадос.
А чому не читаєш вже Антиколорадоса? Може тому шо ніяк би ніхто не зміг стільки писати, працювати юристом і т.д., про себе стільки інфо дати та лишатись живим?
Теж думаю що він не може, не міг би працювати в такому ритмі.
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@буков: колорадос действительно "поехал", но Г. Лук вроде адекватно пишет. Хоть и не всё у него легко читабельно...
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"я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать"
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а Багдада то таки земля суннитов... в Багдадской агломерации 9,5 миллионов человек, просто сунниты проигнорировали выборы и теперь они не у власти в Ираке
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На данный момент главным "выгодополучателем" "войны в Ираке" является Иран, увеличивший путем "демократических выборов" свое влияние не только в Ираке, но и Сирии, Ливане, Йемене.
Так что все верно в фразе "я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать".
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земля - це ізолююче покриття для нафтового резервуара
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У Германии есть войска??? Вот это сюрприз
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Бундесвер, если бы против ВСУ..... ну не знаю, просто бы перевалили сначала Люфтваффе нашу ПВО, а потом бы те 400 "Леопардов" что там есть, устроили бы вторую "курскую битву"(там немцы потеряли 5 танков, совки - 6-7 сотен).
Я бы не рискнул командовать нашими против Бундесвера.
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Далеко не факт, дай Бог чтобы из этих на самом деле меньше 400 "Леопардов" хоть половина была на ходу. Бундес уже не тот что был лет 30 назад. "люфтваффе" тоже далеко не в ажуре.
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На последних совместных учениях сосал Бундесвер от укр десантуры не нагибаясь. Гуглите и обрящете.
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Да там механы только - посм. тоже в Гугле сколько всего у мехбата Бундесвера. Понятно что все должно быть в раб. состоянии, но если развернутся, то я бы реально не хотел видеть наших против немцев. Плюс - связь положат нашу, так как НАТО, а потом и Люфтваффе подключат и у них "Апачи " есть вроде. Что мы противопоставить сможем? Рассекают, классически, арм. группировки ВСУ, потом окружение или даже осада, так как топлива подвезти не будет возможности, из-за господства в воздухе и рад-эл. противодействия для остатков армейской(с-300 уже не будет) ПВО.
Кроме "Шилок" не останется ничего. И потом пойдут мехбаты, и те же "Леопарды".ндесвер просто за 2 недели порвет наших.
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Рабочей техники меньше чем у Украины + украинцы уже 6 лет воюют. А это бесценный опыт. Это обстрелянные бойцы. Да, техника лучше но мало. Не поставил бы я на немцев против украинцев сейчас
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связь положат, топливо не будет откуда брать = тупо можно изолировать группировки войск ВСУ. Авиация хоть не ахти, но ПС ЗСУ они уложат, а потом полсле радиоэлектронного противодействия и ударов противорадарок, останутся только "Шилки" и ЗУ-23.
А танк это просто мишень, для хорошей армии, а потом пусть будет с боксов выедут 200 "Леопардов" - Панцерваффе опять докажут что самые лучшие танкисты это, как и все знают, немцы. Ну я х.з. как там называются танковые войска, может "панцерсвер"?
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Вы немного смешиваете понятия. На данный момент "мы" или кто-то ещё не будет воевать против чисто Германии. Война будет против всего блока НАТО. А там уже понаедет всех кого надо. Поэтому Германия и может себе позволить не держать полный спектр вооружения или держать его в урезанном виде.
И отдельный привет дегенератам, рассказывающим, что Украине в НАТО не надо.
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Ну, да, у нас и доктрина такая была. Гриценко обосрался и обосрал эту доктрину.
Мы против Запада?
Нам расхерачат всю военную инфраструктуру, для начала, а потом.... ну, скажут, нападай(пожевывая попкорн), если ты говоришь о всем Блоке нато то.
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В данный момент, это очевидное нападение на дипломатическую миссию в суверенной стране, и НАТО вмешиваться не имеет права, т. к как на США никто не нападал. У Сулеймани, была дипломатическая неприкосновенность, и его никто не признавал террористом, кроме Трампа.
Что будет? Ну конгресс уже запретил Трампу объявлять войну, он имеет право только на 30-ти дневную компанию. Иракские и сирийские скважины, придется вернуть владельцам.
Еили кратко: "пора, брат, пора, пора убегать"
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"очевидное нападение на дипломатическую миссию в суверенной стране, и НАТО вмешиваться не имеет права, т. к как на США никто не нападал."

Якщо це про напад на амерське посольство , то ніхто не бере на себе відповідальність, плюс нападавші відійшли, тому кому тепер відповідати?
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Ирак уже сказал США уходить. А отвечать? Кто должен ответить за нападение на консульство Польши во Львове?
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зассали німчураки, не хочуть терактів у себе
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Nemcem vyvod nicego xorosego toze neobecajet.Znacyt budet vojna mezdu saboj za vlast,a togda bezency i pocti vse v Germaniju nado budet ix vyderzyvat.Tut neskolko milionov nagrianet.
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Ну, шо бюрХеры воевать не хотите, готовьте еврики для новых беженцев
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Отлично просто-есть прекрасный повод для США отказаться теперь от НАТО.
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Не помню где, но был доклад, что армия Германдии не в лучшем состоянии, мягко говоря. Денег не выделяют, модернизацию не проводят и тыды.
Если кто-то знает больше, было бы интересно услышать мнение
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В 2018 году менее 16 из 71 транспортных вертолетов CH-53 были готовы к использованию. В целом эксплуатационная готовность составила около 70 процентов - в среднем! В некоторых родах войск (например, истребители, вертолеты, подводные лодки) значительно ниже! / Бундесвер имеет 244 основных боевых танка Leopard 2, один из лучших в своем роде в мире. В ноябре 2017 года только 95 из них были готовы к использованию. Ни одна из шести подводных лодок не работает.. / Вот несколько цитат.
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Спасибо. Вот именно. И зарплаты, вроде как маленькие. Значит дефицит квалифицированных кадров .
Они так переориентировались на мирное сосуществование, что просто армия не боеспособна
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Насчет зарплат не знаю но думаю как раз не маленькие. Другое дело что на учения мало денег выделяют при том что бюджет Бундеса около 40 млрд. Как раз деньги и уходят на зарплаты.
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Невысокие зарплаты по сравнению с другими гражданскими профессиями. Но степень ответственности и рисков намного выше.
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Обоссавшиеся немецкие воиска убежали в Иорданию.... Мда, Модель, Гудариан, Роммель, Клаузевиц, Блюхер, Шарнхорст.... в гробу вращаются
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СОЛДАТОК И СОЛДАТ! ГЛАВА МИДА ГЕРМАНИИ! ПЕРЕВОД ТАКОЙ ИЛИ ОН РЕАЛЬНО ТАКОЕ ЛЯПНУЛ? ВЯЛИКИЙ ДИПЛОМАТ ПЛЯ
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Германия уже давно превратилась в сцыкунов и **************.
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