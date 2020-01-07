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Все про:аеропорт (426) Бориспіль (290) потяг (343) Укрзалізниця (872)

 Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ. ФОТО

Новий дизельний потяг, що курсує від столичного Центрального залізничного вокзалу до аеропорту "Бориспіль", зламався дорогою в аеропорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив LB.ua очевидець.

Поломка сталася близько 14:15 7 січня.

"Дотягли до станції Київ-Деміївський, там пасажирів пересадили на Pesa (одновагонних експрес)", - пояснив свідок НП.

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Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт Бориспіль, - ЗМІ 01

Фото з сайту "Лівий берег"

Нагадаємо, що новий дизельний потяг, зроблений на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3, зі столиці до аеропоорта "Бориспіль" запустили 27 грудня. Поїзд складається з трьох секцій, в ньому передбачено 472 пасажирські місця (470 місць для сидіння і 2 місця для людей з інвалідністю на візках).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168603
 
 
 Топ коментарі
 
Диверсия Пороха . Это в тот момент когда бубочка за Украину грудью ложится на барханы Омана .
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Не їж стільки лайна.Ти весь просмердівся лайном ,Лайнометчик хуйломовний.
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а вы шо думали таксисты и маршрутчики будут терпеть ваши поезда .
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Не в дерьме дело а в двойных стандартах.За бугор один и тот хе завод выпускает качественную продукцию а вот для себя из комплекующих которые не выдерживают никакой критики.Дже вооружение для ООС поставляется из некачественной и не провареной как надо броней.Главное чтобы подешевле.
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Вся Украина в маленьком трехсекционном поезде..
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Зато все деньги ушли в Израиль или в Московию, что одно и то же.
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Злорадство, истерика? Или патриотическое сочувствие? Будет всё хорошо, дизеля будут ходить, ошибки исправят. Давно пора менять подвижной состав!
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Абсолютно! Один месяц как пришёл из Крюкова. Давно пора менять подвижной состав! Уже устал.
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Мы даже не знаем сломался поезд, или машинист вспомнил, что не выключил утюг.
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Для жд закупили американские локомотивы для транспортных составов, и они ездят в отличии от наших. Почему и для перевозки людей не закупить у американцев. Это такой извращенный пацреатизьм покупать всякое Г., раз оно отечественное ?
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Патриотизм -гнилое слово. Национализм. Это значит кормить надо СВОИХ,делать САМИМ. Тогда будет уважение. И когда будут говорить УКРАИНЕЦ тогда, даст бог,не вспомнят заробитчан,а вспомнят космос,самолёты,роботов,IT. А с таким настроением - Мы корову не продадим!Берите пример с азиатов. Недавно китайское это дешевое гавно,сейчас луноходы делают. Если не будет заказов и украинской продукции то как же хорошее сделают? Да и валюту платить за изделия,которые сами можем делать это глупость.
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Китайцы развивались в условиях жесткой конкуренции, поэтому и научились делать качественные вещи. Наши же существуют за счет госзаказов и заградительных пошлин на все иностранное, зачем стараться ? Смотрел сравнение локомотивов нашего и американского. Наш на обслуживание раз в 3 дня, американец раз в 3 месяца. Наш потребляет 50 литров масла на тонну топлива. ихний 3 литра, качество деталей и запчастей как небо и земля. Соответственно наш очень дорог в обслуживании, надо кучу ремБригад и постоянно что-то ломается, лишний расход масла и топлива
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Какой конкуренции? Когда целые фабрики ГОДАМИ выпускают( к стати до сих пор ) гавно и ПОЛНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВО ПЛАТИТ. А ещё НЕ БЕРЕТ налогов,от слова СОВСЕМ. А так конечно,конкуренция. Да лупануть 1,5 триллиона $ что бы спасти свою экономику( частные банки и фонды,работающие по "черному") это ж то же "канкуренция". А ссуды покупателям КИТАЙСКОЙ продукции от ГОСУДАРСТВА под ГАРАНТИИ Китая это тоже"жёсткая конкуренция". А строительство ПУСТЫХ городов и инфраструктуры в них ЗА ГОСДЕНЬГИ с частными подрядами,конечно то же "жёсткая конкуренция". Я ЗА ТАКУЮ конкуренцию. И кстати национальный банк Китая ПЕЧАТАЕТ СКОЛЬКО денег и даёт ссуды бизнесу что бы РАЗВИВАЛАСЬ экономика Китая. А украинский НБУ "не зависимый" от РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ экономики. Да,картина жесточайшей конкуренции. Бедный китайский бизнес.
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скажи пожалуйста что у нас производят качественного? все в погоне за прибылью а не за качеством
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Лишний расход топлива?
О каких наших локомотивах речь, если завод "Лугансктепловоз"
разграблен и вывезен ?
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Tesla

NASDAQ: TSLA

460,30 USD на 17-05 сегодняшнего дня.

Крюков-нью-Васюки до этого еще далеко-далеко.
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Ну сломался, ну сдох, тху на него. "Зато мы делали ракеты".... Не верите? Делали ступени на ЮМЗ, и авианосцы на НСЗ. И вообще Украина была пятой экономикой Европы, но, НО страна дала украинцам, стальные руки крюки, и соколиный глаз, наблюдать, что нам за поребриком случилось плохого, и радоваться.
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В стране пока не было ни одного президента или премьера - украинца.
Посмотрите на лица керманычей - каких достижений от них можно ждать ?
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Я лично знал Павла Лазаренко, он с моим братом в одном классе учился. Он из небогатой семьи, жил в Карповке, под Кр. Рогом. После школы бегал к брату обедать. Уж точно украинец, и что?
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Kein problem!!

Зато сшили самую большую в мире вышиванку и сварили гигантскую галушку! Хрен кто нас в этом переможет.....
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Тебе пора закусить самый большой бокал пива
самой большой сарделькой
и издать самый громкий пук.
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He-a-a, без самых больших галушек в мире большого пука не бывает
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Не волнуйся, сарделька сделана из модифицированного крахмала -
куда той галушке.
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Тю. Так ото-ж я и говорю. Без натуральных ингредиентов, не тот пук
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Жалкое зрелище
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... - кацап, який побирається по українським сайтам, бо в чебурнет лише за паспортом пускають? Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8247
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А как вчера радовались поломке одного из двух двигателей российского военного корабля Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8246
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Никакой двигатель там не ломалося: на втором фото на цензоре видно, что он гребёт от берега вполне успешно, аж пена за кормой.. Просто его не подпустили к пирсу. И не просто военный корабль, а резиденция президента россии.
Которой не позволили пришвартоваться накануне визита путина по открытию турецкого потока.
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та по фиг этот паровоз . гораздо больше беспокоит другое - где ещё всплывёт величаёший лидер современности .
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В чём новость? Вот если бы НЕ поламался, тада да!
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