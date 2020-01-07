 Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив LB.ua очевидець.

Поломка сталася близько 14:15 7 січня.

"Дотягли до станції Київ-Деміївський, там пасажирів пересадили на Pesa (одновагонних експрес)", - пояснив свідок НП.

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Фото з сайту "Лівий берег"

Нагадаємо, що новий дизельний потяг, зроблений на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3, зі столиці до аеропоорта "Бориспіль" запустили 27 грудня. Поїзд складається з трьох секцій, в ньому передбачено 472 пасажирські місця (470 місць для сидіння і 2 місця для людей з інвалідністю на візках).