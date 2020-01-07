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 Економіка
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Все про:іпотека (5) НБУ (497) Рожкова Катерина (53)

 Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%, - перша заступниця голови НБУ Рожкова

Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила в інтерв'ю UATV.

"Наступний рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Сьогодні гривнева ціна ресурсів у банках 8-9%, тобто вже можна говорити про іпотеку 14-15% в гривні. І це наше завдання на наступний рік, тому що це дасть поштовх подальшому розвитку економіки", - сказала Рожкова.

Рожкова зазначила, що зараз в Україні спостерігається макрофінансова стабільність.

"Наша облікова ставка або ключова ставка знижуватиметься і далі. Ми в грудні її знизили швидше, ніж очікували, і будемо продовжувати зменшувати. Що це означає для економіки? Банки вже відреагували зниженням ставок по депозитах. Що буде далі? Знижуватиметься ціна ресурсів, і внаслідок цього економіка почне кредитувати", - розповіла вона.

За її словами, в банківській системі за 11 місяців 2019 року було майже 60 млрд грн прибутку.

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"Процес реструктуризації поганих боргів йде, а в результаті того, що у нас зміцнилася національна валюта, навантаження на ті підприємства зменшується. Це означає, що є шанс відновити своє виробництво, і далі розвиватися", - розповіла Рожкова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168602
 
 
 Топ коментарі
 
Рожкова - креатура Барыги Мальдивского Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 969
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це та курва, яка конфіденційну інформацію знайомим банкірам зливала
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Так для "нормальных клиентов" Рожкова и сегодня даёт кредиты под 4%. Она там уже как владелица НБУ.
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Театрал російської армії та кримнашист Башаров їдуть в Україну за грошима - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/c21zWFyQHqI
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це та курва, яка конфіденційну інформацію знайомим банкірам зливала
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Це та курва,що з гонтаревою свою задачу для петі виконувала.А тепер для себе буде виконувати
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Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. То есть зебилы собираются поднять ипотеку для людей с 8% до 15%? Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 8900 Источник: https://censor.net.ua/n31686
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У 2008-2009 рр. очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ.

Петя в 2008 її туди поставив?
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Рожкова Катерина Вікторівна - перший заступник Голови Нацбанку України (з 15 червня 2018 року). ****** - його креатура.
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З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ

9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ.

Це я до того, звідкіля ноги ростуть.
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добре, що сівоху головою РНБО Порох не призначив Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 9201
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Що аргументи по темі закінчились?Ну головою РНБО ватне сівохо не став. А от за сємочко до ******* багато питань...
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я не відстоюю Перика - але він був "меншим злом" в порівнянні з цим пархатим ідійотом
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А я досі вважаю, що ту вертикаль влади, на кштал кацапської, яку будував ******, треба було руйнувати в будь-який спосіб. Ці ще коріння не пустили. Зметуть.
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повір, це жидівське кодло такої хуцли солодкої лохторату навісить, що нікому і на думку не спаде їх змітати
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Так а яке було? Гросік щирий українець? Чи кацапська "**** православна" в парламенті з рудою гнидою за плечима? Хто розблокував рахунки єнакієвської наволочі, яка фінансувала референдуми на даунбвабве? Тут ламати не переламати. І ці однокнопкові туди ж підуть.
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по землі треба брати польський шаблон і пускати в продаж..... тільки дрібні фермерські господарства зможуть збільшити зайнятість і добробут на селі..... в їхньому варіанті, по 10000 Га, - це пипець українському селу
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так отож... замість реформи запускають аргентинський сценарій.
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або банальне наповнення пустого бюджету, або бородата шидівська бабуся має якісь плани.....інших варіантів такого поспіху я не бачу
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Нє тут далекоглядний план був. Ще з 90-х парили з ЄС іксперди - саджайте сировину. ****** теж хотів продавати Землю. Тільки перед виборами схаменувся. І косюків з дотаціями він утримував.А оце, що хочуть протягнути... Таке враження, що вони смертники-самовбивці.
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кто-то берет ипотеку по такой ставке?
жесть конечно.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад



Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.
https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
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Засунь свою ипотеку в жопу и добавь 14-15 % Дебилка
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И что, под такой процент найдутся зебилы брать ипотеку?
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Это очень дорого ипотека должна быть как в нормальных странах не более 5%
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Так для "нормальных клиентов" Рожкова и сегодня даёт кредиты под 4%. Она там уже как владелица НБУ.
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Тобто ти визнав, що влада, яку ти обрав є ненормальною🤔
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Питання в тому, що зевлада не планує 5%. Ти визнав суть свого вибору🤗
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Главное что есть надежда избавиться от петиных воров.
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Правильно пишеш, бо зеліни вори тебе влаштовують! 🤣
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Интересно, а кто навыдавал лицензий аферюгам из микрокредитования под 4% в день Лохов доят, аж стружка летит. А вот с бешеной маржи налогов нетути
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Ви реальні проценти озвучуйте, з усіма страховками і комісіями. Вже навіть Закон такий є. В розвинутих країнах іпотека 1,5-5%.
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Страховка в ипотеки недвижимость, которую оплачивает клиент, банк ничем не рискует.
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Так ту нерухомість треба страхувати що б банк нічого не втратив, поки вона в заставі
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недвижимость сама по себе страховка для банка. Перестанешь платить, он ее заберет и продаст другому.
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Обов"язкова умова банку при кредиті від автомобіля до майна - страхування (аварії, пожежі тощо). За додаткову плату.
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я же специально ТРЕТИЙ раз намекаю про НЕДВИЖИМОСТЬ! Авто сюда не подходит....
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Там є страхування! В любому випадку. Прописується в договорі про іпотеку. З акредитованою в банку страховою. Тому що згорівша або затоплена квартира це вже не ліквід.
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повторяю в ЧЕТВЕРТЫЙ раз для особо тупых. В случае продажи недвижимости банк ничем не рискует! Даже наоборот он дополнительно зарабатывает если клиент не смог выплатить ипотеку. Квартира идет с молотка другому клиенту.
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Для імбецилів. Піди підпиши іпотеку без страхування заставленого майна. Якщо знайдеш - відпишись.
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Ипотека под 15% годовых?
Завоеватели брали налог с побежденных до 10%. Что бы побежденные не могли восстановить свою экономику!
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Щяс зубожилый нарид ламаньотся за халявой.
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При искусственной отрицательной инфляции, это грабеж ! Зе обещал другие цифры, хотя это уже не актуально
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Зебилы должны быть рады, осталось немного подправить закон и например за невыплату кредита гражданин должен быть переведен в статус крепостного, после которого он обязан 25 лет отработать на феодала беню коломойского😄
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Зеленский, держись, порохоботам в Омане тебя не достать!
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Нормальная халява,брать на западе под 1% и заздавать под 15%.Жрите дорогие сограждане.
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А після зміни Зеленського туди поїдуть прихильники Зеленського, а кацапи приїдуть на порожнє місце?
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Та ні простіше і приємніше посадити ЗЕгенрата на кіл дупою і спостерігати за тим як це падло конаючи верещить жидобільшовицьким суржіком "За что?!!!" Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%, - перша заступниця голови НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 5047
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Плевать, обойдусь и без их убогих подачек. За 6-7 лет заплатить вдвое?Нафиг.
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Лучше бы ей 15-20 лет дали вместе с ее подельницей Гонтаревой..
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М-да. Вот это процент дикий. В Нидерландах сейчас 1,49%. В перспективе еще будет снижаться. Соответственно и цены на недвижимость сумасшедшие.
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Лол, сину у Німеччині пропанують іпотеку під 2%...
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Ура! Время зубажиння закончилось! Пусть Европа нам завидует! Кто собирался брать ипотечный кредит под 14%? Как это никто???
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