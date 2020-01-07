 Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%, - перша заступниця голови НБУ Рожкова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила в інтерв'ю UATV.
"Наступний рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Сьогодні гривнева ціна ресурсів у банках 8-9%, тобто вже можна говорити про іпотеку 14-15% в гривні. І це наше завдання на наступний рік, тому що це дасть поштовх подальшому розвитку економіки", - сказала Рожкова.
Рожкова зазначила, що зараз в Україні спостерігається макрофінансова стабільність.
"Наша облікова ставка або ключова ставка знижуватиметься і далі. Ми в грудні її знизили швидше, ніж очікували, і будемо продовжувати зменшувати. Що це означає для економіки? Банки вже відреагували зниженням ставок по депозитах. Що буде далі? Знижуватиметься ціна ресурсів, і внаслідок цього економіка почне кредитувати", - розповіла вона.
За її словами, в банківській системі за 11 місяців 2019 року було майже 60 млрд грн прибутку.
"Процес реструктуризації поганих боргів йде, а в результаті того, що у нас зміцнилася національна валюта, навантаження на ті підприємства зменшується. Це означає, що є шанс відновити своє виробництво, і далі розвиватися", - розповіла Рожкова.
https://youtu.be/c21zWFyQHqI
Петя в 2008 її туди поставив?
9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ.
Це я до того, звідкіля ноги ростуть.
жесть конечно.
Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.
https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
Завоеватели брали налог с побежденных до 10%. Что бы побежденные не могли восстановить свою экономику!