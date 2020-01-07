 Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, - МЗС Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радио".
"Сигнали, які Білорусь посилає Заходу, слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об'єднатися, а точніше - піддатися диктатурі Москви. А з іншого боку, видно, що він готовий ввести зміни, які б наблизили Білорусь до Західної Європі", - зазначив він.
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.
Он посадил только министра, который был против политики Лукашенко и, опять же, он посадил, а Моника только поехала лично разбираться с депутатшей посёлка, которая неодобрительно сказала о Монике. В этой разборке трудно разобраться, т.к. это их, женские дела и интриги
Лукашенко: Я не понимаю, что такое «Русский мир ...
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На очереди Беларусь? Видать, поляки Брест хотят отобрать, а на Витебск им пофиг, приближателям.
Лозунги хорошие всегда )) "приблизить к Европе"..
Там Евразия (Азиопа), пространство самодостаточное само по себе.
Непонятно, зачем куда - то лезть. А уж тем более в Европу, где безработица и мигранты
но владу 73% сами выбрали, насильно ведь никто не насаждал президента
Просто беларусы наглядно видят, как олигархи и нанимаемые ими политики подло издеваются над украинским народом и что после каждого майдана в Украине все хуже и боятся чтобы и у них такого не было. Вот они и голосуют за "проверенного" Лукашенко.