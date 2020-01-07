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Все про:Білорусь (860) Лукашенко (300) Польща (2046)

 Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, - МЗС Польщі

Польща готова допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збирається легітимізувати режим Лукашенка. Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський зазначив, що президент Білорусі веде подвійну політичну гру, метою якої є утримання влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське  Радио".

"Сигнали, які Білорусь посилає Заходу, слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об'єднатися, а точніше - піддатися диктатурі Москви. А з іншого боку, видно, що він готовий ввести зміни, які б наблизили Білорусь до Західної Європі", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168601
 
 
 Топ коментарі
 
73% умудрились выбрать очень демократичного президента. При диктаторе Лукашенко сывочолый бы не грел пузо на яхтах, а уже испускал дух где-то в подвалах КГБ.
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Вы думаете, белорусы хотят вернуться к польскому господству? Поляки бы уж не лезли лучше со своими замашками рабовладельцев. Только раздражают. Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 4101
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Они заставляли их вкалывать. И леса были частные, не говоря уже о землях. А еще свойственно было панам издеваться над людьми на первый взгляд бессмысленно. Но на самом деле они таким образом постоянно напоминали, кто хозяин.
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73% малоросов умудрились выбрать президентом человека даже хуже Лукашенко Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 9121
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73% умудрились выбрать очень демократичного президента. При диктаторе Лукашенко сывочолый бы не грел пузо на яхтах, а уже испускал дух где-то в подвалах КГБ.
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Малоросс, с кем из "старой" гвардии борец со "старой" гвардией - Лукашенко расправился?
Он посадил только министра, который был против политики Лукашенко и, опять же, он посадил, а Моника только поехала лично разбираться с депутатшей посёлка, которая неодобрительно сказала о Монике. В этой разборке трудно разобраться, т.к. это их, женские дела и интриги
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Вот это ГЛАВНОЕ....Беларусь примем,а Лкашенко - НЕТ....
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Не смешно, а очень грустно. Обидно за братьев беларусов и за нас украинцев.
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По искусству войны нужно лишать врага союзников! Нужно делать все, чтобы у РФ не осталось союзников и этого нужно добиваться вместе с нашими союзниками, а в особенности Польши, Прибалтики, США, Грузии, ЕС и т.д. Нужно перетягивать Беларусь на нашу сторону от РФ подальше! И для Украины - это стратегически важно ибо если захватит РФ Беларусь, то РФ по сути почти окружит Украину и по центру фронта РФ и с флангов тоже армия РФ - этого лучше не допускать и Беларусь не давать захватить!
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Да,у нас ВСЕ его ненавидят,но лапти враг пострашнее.И если он искренен в том что говорит,то СЕГОДНЯ его бить ногами глупо и просто безумство.Кацапам только это и надо.А будет день и будет пища,

Лукашенко: Я не понимаю, что такое «Русский мир ...

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Вы думаете, белорусы хотят вернуться к польскому господству? Поляки бы уж не лезли лучше со своими замашками рабовладельцев. Только раздражают. Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 4101
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ані заставлялі бєларуссав па бєларусскі гаваріть!
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Они заставляли их вкалывать. И леса были частные, не говоря уже о землях. А еще свойственно было панам издеваться над людьми на первый взгляд бессмысленно. Но на самом деле они таким образом постоянно напоминали, кто хозяин.
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В Білорусі більшість панів були етнічними литвинами, всі ці Радзівіли не поляки.
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Поляки на наши земли осадников селили, потом мы выгнали. Вот полякам и чешется. Не видать им больше нашей земли.
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Яка тобі особисто різниця, твої діти будуть холопами у поляка чи холуями у Жириновського?
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Мои дети будут властвовать и над теми и над другими. Как тебе такая теория?
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А чим відрізняється приватний ліс від заборони збирати валежник?
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Помочь приблизить к Западу это как ? Как Украину "приблизили" ?
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Грузию уже "приблизили", 30% страны потеряно, включая Абхазию
На очереди Беларусь? Видать, поляки Брест хотят отобрать, а на Витебск им пофиг, приближателям.
Лозунги хорошие всегда )) "приблизить к Европе"..
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За свою історію Росія разів 7 наближалась до Європи, потім назад в тайгу, це буде завжди.
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Согласен с Вами. Вообще нет никакого смысла им вообще куда - то "наближаться"..
Там Евразия (Азиопа), пространство самодостаточное само по себе.
Непонятно, зачем куда - то лезть. А уж тем более в Европу, где безработица и мигранты
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Ця тема вічна, єдина помилка росіян в тому що вони не в змозі зараз побудувати самодостатньо суспільство, рівня життя робочого початку 20 ст не досягли і зараз, рівень життя селянина 1910 був набагато кращий ніж рівень життя селянина 1970 року. Та й з владою не везе.
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согласен, это вечная тема..
но владу 73% сами выбрали, насильно ведь никто не насаждал президента
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Также и с Украиной, тоже "приблизили". Потеря территории, тысячи погибших, экономика в Ж., коммуналка больше чем пенсия, цены выше чем в европе, более миллиона сбежавших от такой жизни в другие страны. И в итоге нам говорят - в нато и евросоюз вас не возьмут, вот вам деньги в долг, чтоб хоть как-то выжили, а долги вы, ваши дети и внуки отдавать будете
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Мы рады успехам всех, даже тех, кого посылаем на.х.
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А я бы с удовольствием жил в одном союзе с братьями славянами ,- поляками и украинцами.И чтобы восточная граница была на огромном замке .
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а от как эту восточную границу закрыть?и сдаётся мне шо ваши правители шо наши к этому не стремятся!
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Мозги наперекосяк. Какой еще режим Лукашенко. Лукашенко. В действительности Лукашенко каждый раз избирают беларусы на демократических выборах. То что там выборы происходят демократично подтверждают наблюдатели от ЕС.
Просто беларусы наглядно видят, как олигархи и нанимаемые ими политики подло издеваются над украинским народом и что после каждого майдана в Украине все хуже и боятся чтобы и у них такого не было. Вот они и голосуют за "проверенного" Лукашенко.
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И еще. А Лукашенко достаточно патриотичный человек и поддерживает независимость своей страны как умеет в очень сложных условиях.
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Такие вопросы должны касаться только жителей Белоруссии. Подобные высказывания со стороны представителей правящих элит любого государства трактуются как вмешательство во внутренние дела государства.
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