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Все про:Ірак (65) Пентагон (252) США (5897) Еспер Марк (16)

 Рішення про виведення військ США з Іраку немає. Крапка, - глава Пентагону Еспер

Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку після появи відповідної інформації в американських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Немає жодного рішення щодо виведення (військ. - Ред.) з Іраку. Крапка", - зазначив глава Пентагону.

Раніше парламент Іраку сьогодні прийняв резолюцію, в якій говориться, що уряд повинен попросити про виведення військ США з території країни.

Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану й іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.

"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168598
 
   
 Топ коментарі
 
Иди к деду ХУ...и спроси его о выводе вашых дебилов с Крыма и Донбасса
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Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.
B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность - свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 - в резерве или законсервированы.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.
Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых - защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.
Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.
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Символічно. Прямо, як у кремльовських:
"Голос Америки" сообщил,что дочь Касема Сулеймани Зейнаб имеет американское гражданство

Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 2908
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Посмотри на нынешнюю версию, https://www.dreshare.com/zeinab-soleimani/
Страница создана 3 дня назад.

Wayback Machine имеет только 1 скан страницы от 5го января и там таки было "American". Теперь же "Iranian".

На сайте "Голос Америки" Зейнаб Сулеймани не гуглится (точней одна статья, но там про угрозы, а не про национальность).

Tl;dr: вброс.
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Завжди є можливість вибору: "СИЛА ПРАВА",чи "ПРАВО СИЛИ".
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Как это нет решения о выводе американских войск из Ирака? Ведь Ирак принял такое решение! Что это?
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а с каких пор Ирак уполномочен вместо Пентагона решать что делать армии США?
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Стоп. Я так понял, что Ирак принял решение о выводе иностранных войск со своей территории. Или США имеют право словом Пентагона располагать свои войска в любой стране... принудительно?
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ты не так понял,матчасть учи, кроме парламент рекомендовал правительству а правительство пока никаких решений не принимало

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.
"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.
При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
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Ну даже если и так. Ну это вообще шикарно. Гостей просят выйти, а они санкции накладывают. Типа никуда не пойдём. Очень интересно всё закручивается.
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Иди к деду ХУ...и спроси его о выводе вашых дебилов с Крыма и Донбасса
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иран хочет захватить ирак тогда они могут угрожать странам персидского залива и Израилю регулярно обстреливать саудовские нефтяные заводы (проделки сулеймани)
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Ираку уже Трамп раз сказал - заплатите за перебывание войск США и за американскую авиабазу - тогда поговорим об выведении войск. И да США имеет полное право ввести войска в любую страну, если это вопрос безопасности США и спокойствия в мире. Я тоже против того, чтобы исламские обезъяны "неверным" угрожали своим оружием, а уж тем более ядерным.
Так что соси болт свинорус.
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Ну хотя бы откровенно ответил про "имеют право ввести войска в любую страну". Я только не понял, что значит заплатите? Т.е. в моём доме временно проживает гость и я должен заплатить что бы он ушёл? Заплатить ему за то, что он занимал одну из моих комнат?
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При чем тут вообще гость? Сравнивать хрен с пальцем - это национальная свинорусская традиция? Странно называть гостем того, кто пришел на твою землю принести мир, цивилизацию, вложил денег в твой быт и твою недвижимость а потом ты ему говоришь - вали на хер от сюда.
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мерикосія починається там де ступав чобіт натівського солдата?
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Абсолютно вірно ! Як ссср в Фінляндії.Мирно ж пропонували територіями помінятись.Заради міра во всьом мірє.Нє.Не захотіли.В підсумку-ні територій,ні грошей.
"За умовами Паризької мирної угоди 1947 року Фінляндія передавала під контроль СРСР території Петсамо, Салла та Карельський перешийок. Крім того Фінляндія мала виплатити репарації у розмірі 300 млн доларів США, що мали бути погашені товарами (деревиною, папером, кораблями, харчовими продуктами). Аландські острови мали стати демілітаризованою зоною. Окремо був підписаний документ про обмеження Збройних сил Фінляндії. "
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Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.
B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность - свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 - в резерве или законсервированы.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.
Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых - защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.
Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.
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82-я десантная дивизия (Северная Каролина) переправлена в Кувейт (около 3-х тысяч солдат)
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как в Корее и Вьетнаме?
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Що там, що там декілька млн загиблих.
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в корее вышел обсерон СССР и корейских коммунистов миллион китайких добровольцев почти захватил юг но американцы выбили их оттуда и уничтожили советские танки.
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Тут справа не в тому, перехід іракців на сторону Ірана виглядає як перехід москалів на сторону Гітлера, вони ж 10 років воювали і цих до влади привели американці, знищивши Хусейна.
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релігійна війна,краще б залишався Саддам.демократія та араби несумісні поняттяРешения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 6422
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вы долго бухали на праздниках.
в Корее и Вьетнаме США потерпели разгромные поражения, и мы сейчас обсуждаем не почивший в бозе СССР, а последние события. И в них сэсэсэр не участвует.
Хотя...если вы не закусываете, то понимаю ))
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В Кореє, В'єтнамі США не мали поразок, там мала поразку їх політика, розумієте поразка у війні це намаперед втрати людей на територій, американці вирішили що воно того не варте.
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Уважаемый, это уже с Вашей стороны хитрые инсинуации...имели - не имели..
Они туда вторглись? вторглись. Заднюю включили, понеся потери - включили.
Царство Небесное, Маккейн бы Вам рассказал про Вьетнам и что там было ((
Но если говорить о настоящем, про вот этот конфликт, то даже если он будет утихать - его раздуют, уж очень интересная конфигурация получается..слишком много заинтересованных сторон, чтобы там полыхнуло.. опять же саудитам выгодно, чтобы нефть рванула вверх, а их конкурент - Иран - пошёл вниз.
Главное, чтобы Трамп заднюю сам не включил, а разошёлся по - полной, наказал, так сказать, тех, кто замахивается на американскую демократию в регионе! ))
Ну или попробовал наказать! Не подведи, Трамп!!!
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про вьетнам я не писав
щодо іншого вчить історію тупі москалі

В течение июня - сентября 1950 г. войска КНА развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 км, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.

В середине сентября 1950 г. МНС перехватили стратегическую инициативу и перешли с Пусанского плацдарма в контрнаступление основными силами американской 8-й армии и двух южнокорейских армейских корпусов (всего окол 150 тысяч человек, 500 танков, свыше 1,6 тысяч орудий и миномётов, свыше 1 тысячи самолётов). 15-16 сентября МНС высадили морской десант (американский 10-й армейский корпус) в районе Инчхона, нанесли удар по Сеулу и к 28 сентября овладели городом. Развивая наступление, они стремились окружить основные силы КНА, но значительной части её войск удалось отойти на север.
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Правильно сказав свого часу мій друг, американський латиш: "Трамп - це чувак із дворовою пацанською етикою. Може дати у мармизу кому потрібно. Ху*лу в тому числі."
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Вот что пишет зарубежная пресса."Нынешнее иракское правительство является временным правительством, поскольку премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку 29 ноября. Согласно Конституции Ирака , его правительство не может заключать или отменять международные соглашения и договоры или предлагать законы.
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Ми то резолюцията на парламента не е задължителна за изпълнителната власт, а това правителство е временно и няма право да разваля договора, с който Ирак е поканил американците в
в Коалицията за борба с ИДИЛ преди няколко години.
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Ранее парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить Источник: https://censor.net.ua/n3168598
По-моему, достаточно. О чем разговаривать? Должно попросить- говорит само за себя. Принимали резолюцию, прекрасно зная о результате.
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Не памятаю такого американського завзяття під час фольклендської війни, або віджиму Індією Гоа.. Мабуть брешу..
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Просто Министър-председателят е заплашен от иранските главорези да му убият семейството ,ако не внесе това предложение в парламента и той го прочете с разтреперан глас, но и нямаше достатъчно гласове в действитилност..., Добре, че този изверг ирански, приятел на Путин, най-накрая го гръмнаха!
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вообще-то, я думаю - это очередная многоходовочка ХЛО по выдавливанию США из региона руками Ирана, но ХЛО как всегда просчитается и эффект будет обратным
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Скажи що воно невинне у анексії Криму і захоплені частини Донбасу
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У тебе подобных как всегда хромает логика. Если оно виновато в том, что происходит в Крыму и на Донбассе, это не означает, что оно виновато в иранских событиях, войне в Сирии, терактах в Европе и таянии ледников в Арктике.
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Так було до тих пір поки ви не анексували Крим і частину Донбасу. Українці завжди були винні, тому що з відчуттям провини ними легко було маніпулювати. З військовою агресією дещо змінилося до навпаки. Живіть тепер ви із цим
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И теперь у тебя комплекс жертвы - в любом конфликте в любой точке Земли видеть своего обидчика и при каждом таком случае ныть про то, как с тобой плохо обошлись?
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Та ну, вбачати ще мені. Ще що? Тепер ваша черга вигрібати
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Кацап кончено же твое пуйло не виновато в том, что в Сирии происходит, ага конечно...
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Вышиватник, ты читать умеешь? Речь идет про Ирак. Зачем ты начинаешь хрюкать про Сирию?
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У тому і проблема. Питань більше немає, забудь
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Цікаво,чим ця миротворчість Трампа в Іраку,відрізняється від миротворчості рф в Грузії ?
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В Грузии нет нефти. Зато- там есть чача! Много чачи... Ну и всё.
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США не проводят миротворческую операцию в Ираке
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А.АТО проводять.Благородна мета.Тільки держава,з дозволу якої вони знаходяться,попросила їх звідти забратися.(хоча б на ті бази в Сирії,які Трамп залишив для кацапів).
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еще никто не попросил. Парлемент рекомендовал правительству попросить, но оно еще думает.
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США захватывали Ирак не без помощи шиитского большинства. А теперь США начали убивать шиитов. Придется распрощаться с Ираком.
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и будет Ирак сам себе нефть продавать.
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Для купівлі сірої нафти завжди є Китай, правда ціна буде не та.
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Тогда нефть станет по 200 долларов за баррель. Ирак сейчас четвертая страна по экспорту нефти после СА, России и США.
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Чого б це, в Басру зайде якийсь американський Коврак чи Сабуров, а дурні на півночі нехай воюють.
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Наоборот, введут США санкции и будет Ирак нефть за полцены вчерную толкать на Китай через посредников типа Турции.
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"Тогда нефть станет по 200 долларов за баррель. "

Таке трапиться приблизно ніколи.
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Я соврал. США вообще не экспортируют нефть. Это по добыче она занимает третье место. Так что Ирак в тройке экспортеров.
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Жерти я так розумію вони будуть пісок і гуманітарну репу з Москви.
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а теперь натравили шиитов на США, чтобы убрать США оттуда.. кто бы это мог быть...)))
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Даёшь войнушку, пинтагон нисдавайся Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 7475 покажи иранцам кто в Ираке хазяен
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Вагнерівці вже набирають москальске м'ясо в Ірак?
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Ну, разве что как массовку, для участия в похоронах. Правда, если таки попробуют, то там 40-ка трупами не обойдутся. Да и похороны будут не генерала, а собственные.
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А в них нема вибору, росія себе позиционує як лідера антимаериканізму, інакше їх просто викинуть з БС.
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Більше мокшатини піде на консерви.То добре!!
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а смысл? там без вагнеровцев мясо будет знатное.
Тут вариант безпроигрышный для всех. в особенности для рашки и штатов. Ну и Израиля.
Продажа оружия, рост цен на нефть, ослабление Ирана, предвыборная гонка в США..
Партия очень красивая
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Я пояснив сенс, росія має бути присутня, бо інакше всі потуги кремлефюрера підуть насмарку.
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наоборот они в этой ситуации отойдут как бы в сторону. Там же ещё их "друг" Израиль, с которым путен никогда не ссорится, даже из за Асада в Сирии.
Это идеальная картина, где можно управлять фигурами со стороны, и все участники будут пытаться это делать. Израильтяне - руками США, саудиты - тоже руками США.
Никаких вагнеровцев там 100% нахрен не будет. У них в Сирии полно дел, тут без них разберутся
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Обмін беркутів пройшов, тепер їм відпрацьовувати. Там лише такі умови
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Hill Air Force Base Executes The Mother Of All Elephant Walks With 52 F-35s. Jan 6, 2020

Решения о выводе войск США из Ирака нет. Точка, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 4318
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можно поискать видео как они взлетают один з другим, сорри сейчас у меня просто нет времени.
смотрел утром в новостях, жесть....
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Мене більше вбивають паркани біля домів, як на ранчо в Техасі в 19 ст, але в Техасі вони були по 100 км довжиною і не біля будинків.
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Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр Израиля
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Не для этого мочили иракцев, что бы сейчас отдавать контроль над ресурсами!
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Вата а нахера твои иракцы полезли на Кувейт - главного поставщика нефти и союзника США? Сидел бы твой ******* до сих пор имей он чуть больше ума, чем чайная ложка. Советую всем недалеким почитать, что такое Кувейт, что там делал Хуссейн, а потом уже скулить про бедный и несчастный Ирак.
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Чого не забереш в іранців, ворогів вони вміють собі находити, це тобі не якийсь ***** .
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Неприпустимо дарувати муллам будь-що...
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ОКУПАНТЫ. Правда порохососики,вопившие и задающие ( вдохвенные) вопросик -А что делал там иранский военачальник( а США ПРИГЛАСИЛИ). Пригласили , говорите? Всегда свои интересы. И Обама и Трамп разменяют Украину,если того потребуют интересы американцев. Сейчас они союзники,но такие союзники ,которые ПРОДАВИЛИ отказ Украины от ЯО,а когда надо выполнять свои обязательства Украине вместо Будапештского формата предлагают Минский. И "Омерика " и Великобритания не причем,конечно. И В ДОЛГ под( паравозы,уголь,электровозы) дают. Союзники ПОРАВНУ несут расходы,а не ИСПОЛЬЗУЮТ Украину. Гамнюки. Готовы мир подорвать,что бы выжить.
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