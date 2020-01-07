 Рішення про виведення військ США з Іраку немає. Крапка, - глава Пентагону Еспер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Немає жодного рішення щодо виведення (військ. - Ред.) з Іраку. Крапка", - зазначив глава Пентагону.

Раніше парламент Іраку сьогодні прийняв резолюцію, в якій говориться, що уряд повинен попросити про виведення військ США з території країни.

Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.

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На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану й іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.

"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.