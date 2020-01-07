 Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи боряться профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись в шахту де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?" - написав міністр.
Милованов підкреслив, що існують різні профспілки: є профспілки, які борються за права робітників, а є і такі, які насправді працюють на керівництво підприємств.
"Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять, і просто отримують (обов’язковий) відсоток з зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені", - додав міністр.
Они идут по сценарию, и не только с профсоюзами, которые отработаны паРашей в Беларуси по укреплению власти Лукашенко...
Предприятий почти нет, все развалили и разворовали за 29 лет, 6 место в Европе по ВВП было, а теперь третьи с конца списка в мире.
Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.
https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
Вот с этого стоит начинать - с "разбора полетов" разграбления национального достояния - курортов, куда вкладывали деньги всей страной, а досталось горстке негодяев.
Но... У уродов из слуг кишка тонка.
Право на бесправный труд - это неофеодализм.
Они молодцы в протестном движении.
ИСТИННОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВСЁМ ЦИВИЛИЗОВАНОМ МИРЕ ИДЁТ СНИЗУ.
я ЧТО ТО НЕПОМНЮ. ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПУТЁВОК МЕЖДУ СВОИМИ ЛЮДЬМИ ПРОФСОЮЗАМИ НЕЯВЛЯЮТСЯ. ХОТЬ КАК ТЫ ИХ ,,ПРОФСОЮЗОМ" НЕ НАЗЫВАЙ. 😂
Хватит кормить эту ожиревшую шоблу профсоюзных коррупционеров, которые сосут .... из государственной ширинки и выступают "светочами" и "защитниками" рабочего люда!
Нихрена и никого эти перцы не защищают, кроме самоих себя. Это комуняцкая отрыжка совка, которая приспособилась отсасывать ... у любой власти. Нах эту шоблу стяжателей!
Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги