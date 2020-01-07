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 Політика України, Економіка
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Все про:профспілка (31) економіка (301) Милованов Тимофій (125)

 Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що потрібно переглянути роль профспілкових організацій в економіці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи боряться профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись в шахту де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?" - написав міністр.

Милованов підкреслив, що існують різні профспілки: є профспілки, які борються за права робітників, а є і такі, які насправді працюють на керівництво підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов

"Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять, і просто отримують (обов’язковий) відсоток з зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені", - додав міністр.

Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168597
 
   
 Топ коментарі
 
тільки один кловун поїхав в Оман, відразу на сцену наступний вилазить..... Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов - Цензор.НЕТ 7132 ну не можна ж цілими днями народ смішити
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кого? оманських омарів?
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Виборці Зе мають пахати на заводах Коломойського цілодобово за миску баланди раз на тиждень.
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клоун путівку профсоюзну в оман виграв ...що ти розумієш ...
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Так у Лукашенко тоже были и есть неправильные профсоюзы...

Они идут по сценарию, и не только с профсоюзами, которые отработаны паРашей в Беларуси по укреплению власти Лукашенко...
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Тоже сразу про это очередное сходство подумал. Даже не удивляет.
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Я так розумію, що є положення про Міністерство розвитку економіки, торгівли і сільського господарства, у якому виписані повноваження Міністра. Мілованов читав положення, підписав не читаючи?!
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тільки один кловун поїхав в Оман, відразу на сцену наступний вилазить..... Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов - Цензор.НЕТ 7132 ну не можна ж цілими днями народ смішити
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Так дофіга їх. І повна взаємозамінюваність.
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Вообще все профсоюзы нужно ликвидировать. Они все рпазитируют.
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предлагаю сразу ликвидировать чиновников, судей, прокуроров и министров. одни паразиты
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В 95 кватрале этих профсоюзов отродясь не было - и ничего живут хорошо .
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і гниловарових до кучі ...так кролік ? ...премію цей іносранец точно не з кишені дяді сороса отримав ... а з нашої ...сорос йому відразу на рахунок срібники перераховує
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Зграя паразитуючих на суспільстві бізнесових гнид має бути зупиненою!
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а как же ежегодная помощь в 200 гривен при тяжелой болезни или смерти близких? изверг, а не министр!
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Менистер економики должен непеременно задавить паразитов, паразитирующих на теле рабочего. От этого страдает економика. рабочий плохо работает, чешется, тем самым теряет время взамест того шоб работать на Беню.
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Да-да, только работодатели могут защитить своих рабов...пардон, рабочих...
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Не... Пропишут в контракте, что тебя могут уволить в любой момент без объяснения причины, и иди трудись..)
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сейчас это прописано в новом КЗОТе который торопятся принять
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Виборці Зе мають пахати на заводах Коломойського цілодобово за миску баланди раз на тиждень.
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У зеленых шизофреников новые лозунги...долой профсоюзы! даёшь крепостное право!😁
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Нахер они нужны. Правильно.
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Какие там профсоюзы?
Предприятий почти нет, все развалили и разворовали за 29 лет, 6 место в Европе по ВВП было, а теперь третьи с конца списка в мире.
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Воно долар по 60 копійок рахувало)))
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Що, новий Трудовий Кодекс на підході? Ви тільки спробуйте дерибан землі протягнути.
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Ну это конечно показуха бурной деятельности свини в калюже. Когда настоящими реформами займетесь?
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Не займуться. И не знают какими. Профсоюзы-левачество,но ЗЕ-лень леваки. На словах. Вас,леваков будут иметь как сидорову козу.
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Глядя на то, что вытворяет дамбаский сепар волынец, согласен.
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А что делать с Зепрезидентом паразитирующем на свох избирателях?
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Реформа зеленных большевиков заключается в переходе от капитализма к феодализму, минуя коммунизм...с такими успехами к концу правления зели Украина откатися к 17 веку н.э😄
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Профсоюзи - це холуї, які завжди питають у керівництва підприємства чи організації: "Чого бажаєте?" Два роки тому написав заяву на вихід і ще ніколи не пожалкував.
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Что скажет по поводу главный финансовый курьер всех времен и народов? У него ведь очень нервная работа. Молоко за вредность надо давать. Без профсоюза фин.курьеров здесь не обойтись.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 52 мин.52 минуты назад



Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.

https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
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какие нах профсоюзы могут быть в нашей стране , если проф. содержится за счет предприятия - то как он будет защищать работяг , да никак , а лидер проф. хочет ездить на неплохой машине , иметь офис , минимум 1 помошника ну и секретарку до кучи ( он ведь босс ) , за чей счет ?
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ну так может надо просто изменить структуру, подчинение и содержание профсоюзов . а не тупо сокращать. как то загнивающий капитализм держит профсоюзы и нормально живут. только как раз дебилу милованову нормальные профсюзы и не нужны.
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Уберите долбня нафиг. Слуга внешнего влияния, саботажник, вражина Украины.
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хм...и Кабмин который паразитирует на гражданах Украины должен быть остановлен , а лучше - ликвидирован полностью... Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов - Цензор.НЕТ 1748
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Коломойський хоч і падлюка, але справедливо охарактеризував це чмо - дебіл.
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Схоже, чутки про новий трудовий кодекс і 14-годинний робочий день таки правдиві.
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тебе ж не привыкать.. ты на цензоре и больше "пашешь"
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" титушки" вполне заменяют любые профсоюзы.
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Правильно Милованов.Можно только уточнить,остановлены,значит разогнаны.Первый на вылет Волынец-карманный тузик Ахметова,в то же время сынок его у того же Рината зарплату получает,на уровне его бразильских футболистов.
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Особенно эффективно на рабочих паразитирует правительство, если исходить из уровня зарплат.
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А яке право має Мілованов переглядати роль профсоюзів?
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Достаточно только посмотреть на царскую на недвижимость, автомобили "защитников трудящихся", на их оклады, на пристроенных детишек, чтобы понять: ничего общего украинские профсоюзы с народом Украины не имеют. Полным цинизмом и безстыдством называть объект коммерческой недвижимости в центре Киева "Домом профсоюзов"!. Окститесь, болезные! Какие профсоюзы в криминальной, коррумпированной Украине, если главы этих криминальных группировок миллионеры в долларах, давно имеют недвижимость на западе, скупленные земли? А чего стоят только одни аферы с многомиллардным (!!!) имуществом санаториев, домов отдыха профсоюзов перешедших в руки профсоюзных боссов.
Вот с этого стоит начинать - с "разбора полетов" разграбления национального достояния - курортов, куда вкладывали деньги всей страной, а досталось горстке негодяев.
Но... У уродов из слуг кишка тонка.
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Не может профсоюз который создали сверху защищать права рабочих, только если рабочие сами создадут. И как показала практика США профсоюзы превратились во вредителей. Есть блоггер Варламов, его выпуск про Нью-Йорк хорошо объясняет вред профсоюзов
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совецким и постсовецким профсоюзам, как школе коммунизма, нет дела до своих учеников. они существуют лишь для того, чтобы их руководители уже в этой жисти, могли жить при коммунизме настоящим образом!
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Ідемо шляхом Адольфіка і Йосі? Всі профспілки заборонити і лишити лише підконтрольні державні? Не шановна влада. Якщо бажаєте закривайте державні профспілки. А від інших - руки зась!
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советские ублюдки - присоски эти профсоюзы.
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Зе!******* и его команда соросят - это гробовщики Украины.
Право на бесправный труд - это неофеодализм.
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Правильно министр сказал. Скоро примут Трудовой Кодекс, который позволит выгнать с работы по желанию работодателя ( например, женщина-работник директору в любви отказала ) и - все профсоюзы сами рассыпятся.
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Давно пора ліквідувати ці шарашкіні кантори...
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"Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике?" - а какова их роль вообще в экономике? Министр что-то оторвался и ушел на околоземную орбиту. На Земле их скоро не останется. Мало того, что он считает себя великим специалистом в экономике, торговле, сельском хозяйстве (вот уникум), так теперь и в профсоюзном движении, и решает, кого оставить, а кого остановить. А может это ему тоже Мендель нашептала, какой он становится великий.
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Да уж. Этот точно "великий специалист" в экономике
Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов - Цензор.НЕТ 2018
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Взагалі-то на робітниках найбільше паразитують власники (і держава тут не виключення) та влада, які працюють в тісній співдружності, і цю економічну модель з подачі Московії запроваджено на всьому пост-радянському просторі за винятком Балтії.
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Нужно пригласить в руководство профсоюзов французов.
Они молодцы в протестном движении.
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НЕПОМОЖЕТ. ,,ПРОФСОЮЗЫ" В СОВКЕ, И НА ПОСТ СОВКЕ, ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА НАРОД СТО ПРОЦЕНТНО ЗАСЛУЖИВАЕТ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
ИСТИННОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВСЁМ ЦИВИЛИЗОВАНОМ МИРЕ ИДЁТ СНИЗУ.
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Это правда. Профсоюзов у нас практически нет...
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О чем угодно только не о падении промышленности. Виноватых нашел.
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В Украине, нет профсоюзов западного типа..Учителя, шахтёры могут месяцами без зарплаты сидеть и сидят, как мышки..В Германии ,отраслевые забастовки,-не новость..Не летают самолёты, не ездят поезда, люди требуют повышения зарплат,изменения условий труда..Своего добиваются. Организовывают такие протесты профсоюзы.
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Як вже остогид цей жидобільшовицький лозунг "Профсоюзи - школа комунізму". І це вбоге жиденя однією рукою приймає антинародний "трудовий кодекс" де профспілкам взагалі не має місця, а потім хуцпатим ротом ляпає що "в усьому винні українські профспілки". У нас справжніх профспілок не існує. Їх знищили олігархи та "державні профспілкові лідєри" які активно приватизували народне майно профспілок. Всі "******* профспілки" фіктивні, тобто на утриманні олігархів - це ж так "класно" - протягом року визискувати податок "на профспілку", а під новий рік видати лоху копійчаний "подарунок цукерками", а "профспілковим діячам" подарувати тур на Мальдіви. Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов - Цензор.НЕТ 7815
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А РАЗВЕ ДО ,,ОЛИГАРХОВ" НА ПОСТСОВКЕ, И В СОВКЕ БЫЛИ ПРОФСОЮЗЫ????????
я ЧТО ТО НЕПОМНЮ. ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПУТЁВОК МЕЖДУ СВОИМИ ЛЮДЬМИ ПРОФСОЮЗАМИ НЕЯВЛЯЮТСЯ. ХОТЬ КАК ТЫ ИХ ,,ПРОФСОЮЗОМ" НЕ НАЗЫВАЙ. 😂
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1)-Прямые выборы профсоюзных лидеров 2)-Городские, областные, республиканские помещения. кабинеты как можно дальше от хозяев. 3) Не более 2-х сроков пребывания председателя. И т.д. Кто должен это выполнять " разворушить" это болото? Конечно наши руководители ,а низы помогут. если они заинтересованы что то поменять. должен быть баланс. как в природе.Но что я буду учить вас что делать. если есть мировой опыт.
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Паразитів мілованових травитити дустом Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов - Цензор.НЕТ 6215 Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов - Цензор.НЕТ 5674
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тут Милован прав . профсоюзы это еще один жирный карман . Они не нужны .в таком виде.
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В США половина профсоюзів давно давно працюють на різних мафіозі і комуняк.
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Это - единственное с чем я соглашусь с Милофоновым!
Хватит кормить эту ожиревшую шоблу профсоюзных коррупционеров, которые сосут .... из государственной ширинки и выступают "светочами" и "защитниками" рабочего люда!

Нихрена и никого эти перцы не защищают, кроме самоих себя. Это комуняцкая отрыжка совка, которая приспособилась отсасывать ... у любой власти. Нах эту шоблу стяжателей!
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Правильно, Мыловаров, профсоюзное движение надо возглавить,перед там как слить. Тупой-тупой, а сообразил что надо сначала подыграть, возглавить и уничтожить...
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.. це Той що називав Себе .... по діях ВИДНО сутність Людини...

Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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