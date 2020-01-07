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Все про:кордон (1368) Росія (14524) Естонія (288)

 В Естонії відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією

Правляча коаліція не має наміру давати хід ратифікації договору про державний кордон з Росією, підписаного в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Рійгікогу Хенн Піллуаас (EKRE) в опублікованому у вівторок інтерв'ю ERR.

"Позиція [урядової] коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору", - сказав Піллуаас.

Відповідаючи на питання про те, як потрібно вчинити Естонії, якщо Росія ратифікує прикордонний договір першою, Піллуаас заявив, що в такому випадку нічого робити не потрібно.

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"Нічого робити не треба. Без сумніву, нам не потрбіно його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій [Івангорода і Печорського району, які відійшли до Естонії за Тартуським мирним договором 1920 року - прим. Ред.], Це матиме величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв'язку з цим анулюється і наша правонаступність, що означає автоматичну зміну складу наших громадян і т.д. Це винятково небезпечний шлях", - вважає спікер естонського парламенту.

Прикордонний договір між Естонською Республікою і Російською Федерацією було підписано 18 лютого 2014 року. З боку Естонії підпис під угодою поставив міністр закордонних справ Урмас Пает. З боку Росії - глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Перше читання законопроєкту про ратифікацію прикордонних угод пройшло в Рійгікогу 25 листопада 2015 року. У Держдумі РФ законопроєкт про ратифікацію цього договору все ще не надійшов навіть на перше читання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168593
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський не такий, він на все завжди згодний.
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Надо брать пример с Эстонии: маленькая ,но гордая страна требует у русских мразей отдать часть двух областей Ленинградской и Псковской

https://www.obozrevatel.com/abroad/estoniya-potrebovala-u-rossii-otdat-dve-oblasti-zayavlenie.htm
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 1072
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Радіо Свобода‏Подлинная учетная запись @radiosvoboda 15 ч.15 часов назад



Поштова листівка із зображенням карти України «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка потрапила до складу СРСР Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 3244
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Зеленський не такий, він на все завжди згодний.
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посидь у спамі, прополачений кацапський троль. Застерігаю тебе - не гавкай у відповідь.
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Пора и Японии с Китаем предявить свои права на захваченые кацапией територии..
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Надо брать пример с Эстонии: маленькая ,но гордая страна требует у русских мразей отдать часть двух областей Ленинградской и Псковской

https://www.obozrevatel.com/abroad/estoniya-potrebovala-u-rossii-otdat-dve-oblasti-zayavlenie.htm
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 1072
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Радіо Свобода‏Подлинная учетная запись @radiosvoboda 15 ч.15 часов назад



Поштова листівка із зображенням карти України «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка потрапила до складу СРСР Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках
В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией - Цензор.НЕТ 3244
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Імперцям із росії завжди мало землі😏
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Ще хтось в світі вірить в договори з козлорилим.😨 Нахєр щось підписувати, якщо знаєте, що це не буде виконуватись.
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Вроде было что эстонцы могли "взять" *********, но Англия не подде.ржала
Вместе могли бы эту чуму задавить, навалились бы на быдло все народы.... А получилось что немцы гоняли этих тварей, а потом все вместе обосрались. кто меньше, а кто крепче.
Жаль что не задавили красную чуму. Даже УНР могла бы.... возможно.
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РФ должна вернуть оккупированные в 1940 земли Латвийской и Эстонской республик, точно так же как и отторгнутые в результате агрессии земли Финской республики в 1939 г ( за исключения земель присоединенных в 1945 ( область Петсамо). Все это было совершено по сговору Сталина и Гитлера. Также РФ должна вернуть Японии Курильские острова ( полностью, а не только южные), при этом конечно же Юж. Сахалин это российская территория отторгнутая Японией в 1905 году и возвращенная в 1945. И это не говоря уже о современных оккупированных территориях Молдавии ( Приднестровье), Грузии ( Абхазия и Юж. Осетия), Украины ( Крым, Донбасс, Севастополь) . Вопрос о судьбе Калининградской обл. ( Вост. Пруссии) должна конечно рассматриваться отдельно ( возможно она захочет вернуться " в родную немецкую гавань" как исторические и исконные земли, полные исторических немецких скреп. После этого останется всего лишь решить вопрос с Китаем по его правам на Уссурийский край, Амурскую обл и Южную часть Хабаровского края. ( перешедшим к России по неравноправных колонизаторским договорам.) Но думаю там Китай и сам лет через 50 разберется.
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Сейчас вылезет путинхЪ и заявит, что иранского генерала убил не его друг Трамп, а эстонцы. И диспетчера Карлоса с показаниями предъявит...
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Росія окупант, а естонці знають що окупанти повинні платити репарації... Скоро росіянам доведеться повертати окуповані території Україні, Молдові, Грузії, а потім і Естонії за договором 1920 року.... Ну не може бензоколонка диктувати свої умови цивілізованому демократичному світу...
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У лапотных каждый пятый анекдот об эстонцах,только молчат что средняя зарплата у них 1500 евро.. В Естонії відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією - Цензор.НЕТ 8747
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мені цікаво як це вкладається в устав НАТО ? в Естонії територіальний конфлікт з кацапами
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А причем здесь устав НАТО? Есть один из мифов кацапской пропаганды о том, что в НАТО не могут быть приняты страны у которых есть нерешенные территориальные споры с соседями.
Нигде в официальных документах НАТО речь не идет о запрете вступления в Альянс страны с территориальными спорами или неконтролируемой границей.

Так Эстония уже член НАТО. По-этому твой вопрос странный....
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Арестович показал, что теперь нет никаких препятствий для вступления Украины в НАТО...
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в чому "странньій"? в мене устава НАТО немає , саме українські політики про це говорили з 14 року! я наприклад не знав що нема договору між Естонією і кацапами , знаю про Японію про Україну.
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Впрочем, спустя пару лет, в 1999 году, в выступлении по случаю присвоения ему «почетного звания гражданина Львова», Бжезинский, ничего и никого не стесняясь, открыто заявил: «Украина для нас - это форпост Запада. Новый мировой порядок при гегемонии CША создается против России, за счет России и на обломках России…»
але при зелепузі Україна навіть не наблизиться до НАТО. дай Бог щоби у тайожний саюз не потрапила. бо яка різниця?
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Зеленке нужно учится как не разбазаривать государственные земли всякими разводами и отводами войск
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