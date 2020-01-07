 В Естонії відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Рійгікогу Хенн Піллуаас (EKRE) в опублікованому у вівторок інтерв'ю ERR.
"Позиція [урядової] коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору", - сказав Піллуаас.
Відповідаючи на питання про те, як потрібно вчинити Естонії, якщо Росія ратифікує прикордонний договір першою, Піллуаас заявив, що в такому випадку нічого робити не потрібно.
"Нічого робити не треба. Без сумніву, нам не потрбіно його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій [Івангорода і Печорського району, які відійшли до Естонії за Тартуським мирним договором 1920 року - прим. Ред.], Це матиме величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв'язку з цим анулюється і наша правонаступність, що означає автоматичну зміну складу наших громадян і т.д. Це винятково небезпечний шлях", - вважає спікер естонського парламенту.
Прикордонний договір між Естонською Республікою і Російською Федерацією було підписано 18 лютого 2014 року. З боку Естонії підпис під угодою поставив міністр закордонних справ Урмас Пает. З боку Росії - глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Перше читання законопроєкту про ратифікацію прикордонних угод пройшло в Рійгікогу 25 листопада 2015 року. У Держдумі РФ законопроєкт про ратифікацію цього договору все ще не надійшов навіть на перше читання.
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3078
https://www.obozrevatel.com/abroad/estoniya-potrebovala-u-rossii-otdat-dve-oblasti-zayavlenie.htm
Поштова листівка із зображенням карти України «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка потрапила до складу СРСР Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках
Вместе могли бы эту чуму задавить, навалились бы на быдло все народы.... А получилось что немцы гоняли этих тварей, а потом все вместе обосрались. кто меньше, а кто крепче.
Жаль что не задавили красную чуму. Даже УНР могла бы.... возможно.
Нигде в официальных документах НАТО речь не идет о запрете вступления в Альянс страны с территориальными спорами или неконтролируемой границей.
Так Эстония уже член НАТО. По-этому твой вопрос странный....
але при зелепузі Україна навіть не наблизиться до НАТО. дай Бог щоби у тайожний саюз не потрапила. бо яка різниця?