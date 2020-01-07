 Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Про подію, що сталася сьогодні після опівночі, поліцейським повідомив сам зловмисник. Свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.
29-річного потерпілого негайно дістали з колодязя та доправили до лікарні, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер.
Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
скоростьглубину!
Просто даже если проживешь 200 лет, где гарантия, что что-либо изменится!?
Скорее всего, ничего не изменится, т.к. должны смениться поколения....
Каждое поколение - это ~20-25 лет.
Лично у меня такого времени ждать нет.
https://www.youtube.com/watch?v=R49YD0_eFeU
Эээээ, уууу, да пошел бы ьы попить водички.... ой алло, это полиция?
- нет это МинКультуры.
- да идите вы на
- и Вам ту да же, Уважаемый Господин
- (давится закуской)
Люди цените свободу и жизнь, не делайте глупостей.
Хоспаде... ерунда-то какая. Клоуна зеленого ежеминутно миллион человек матерят, а ему пофиг.