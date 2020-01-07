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 Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція

Під час святкування Різдва у підозрюваного вдома чоловіки посварилися. Справа дійшла до бійки, в ході якої господар жбурнув гостя в покинутий семиметровий колодязь поруч зі своїм домоволодінням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію, що сталася сьогодні після опівночі, поліцейським повідомив сам зловмисник. Свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.

29-річного потерпілого негайно дістали з колодязя та доправили до лікарні, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер.

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Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168592
 
 
 Топ коментарі
 
в малороський сачєльнік і не таке буває
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я как-то даже стесняюсь спросить, так как вопрос по большому счету риторический - доживу ли я до того дня, когда страна, просуществовавшая уже почти 30 лет, когда-нибудь порадует нас например производством мобильных телефонов, космическими кораблями, ядерным оружием....или наш народ способен только насиловать, убивать, взрывать банки, тырить бабло вместе с терминалами, стреляться в барах и на улицах, совершать более двух сотен дтп в сутки....? Это все, на что нация способна??? Имеет ли такая нация право на существование?
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вже півроку як..... а ти тільки зауважив?
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не только... в стране вобще что-то нереальное творится...
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вже півроку як..... а ти тільки зауважив?
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майже класика пізньої бронзи..не вистача декілька десятків декапітованих родичів переможеного..
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Резюме: никогда не ругаться рядом с колодцем.
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Странно якось - щось забагато негативу проти Одещини!
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Нет! Нужно ограничить скорость глубину!
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я как-то даже стесняюсь спросить, так как вопрос по большому счету риторический - доживу ли я до того дня, когда страна, просуществовавшая уже почти 30 лет, когда-нибудь порадует нас например производством мобильных телефонов, космическими кораблями, ядерным оружием....или наш народ способен только насиловать, убивать, взрывать банки, тырить бабло вместе с терминалами, стреляться в барах и на улицах, совершать более двух сотен дтп в сутки....? Это все, на что нация способна??? Имеет ли такая нация право на существование?
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Не отчаивайтесь. Болтом она Вас точно порадует.
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Вот в этом я ничуть не сомневаюсь...радует ежедневно и помногу раз
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Я не знаю, доживешь ты или нет, но есть смысл подумать, в какой стране жить и ждать этих изменений.Есть ведь разница, жить в, например, Полтаве и ждать изменений или жить в Нью-Йорке и ждать изменений!
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красиво сказано...с недавних пор я уже об этом думаю))))
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хотя признаться первые 7 слов мне абсолютно не понравились, скорее всего седьмое слово есть ключевое))) Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7786
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Я не намекал, что жизнь будет короткая!
Просто даже если проживешь 200 лет, где гарантия, что что-либо изменится!?
Скорее всего, ничего не изменится, т.к. должны смениться поколения....
Каждое поколение - это ~20-25 лет.
Лично у меня такого времени ждать нет.
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да я это так и понял)))) ключевое слово **нет** Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5019
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да нет...нам тут и москалей не нужно и малоросов!!! читайте ежедневно новости и выводы не заставят себя долго ждать! лично мне - давно уже все понятно
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Под москалями Вы подразумеваете русских, а под малороссами кого?
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одне іншому не заважаєщо до ситуації то деяких гостєй які почуваються в тебе як удома треба періодично скидати в колодязь в санітарних цілях
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ну так выпускай кто мешает. даже пока можно в китае производство заказать, но дизайн твой - дерзай
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Реванш ригулів. Патріотів ставлять на коліна, а Портнови диктують політику
https://www.youtube.com/watch?v=R49YD0_eFeU
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Хозяин узнал что гость голосовал за зеленского все понятно
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наверно спорили кто из них больше рошена любит
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Новость мона подать так:

Эээээ, уууу, да пошел бы ьы попить водички.... ой Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7416 алло, это полиция?
- нет это МинКультуры.
- да идите вы на
- и Вам ту да же, Уважаемый Господин
- (давится закуской)
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Гость был званный ? Или просто ночной гость ?
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Погуляли, встретили Новый год-один на зоне ещё не один встретит, для другого он оказался последним.
Люди цените свободу и жизнь, не делайте глупостей.
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мужчина объяснил чувством обиды, возникшим якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

Хоспаде... ерунда-то какая. Клоуна зеленого ежеминутно миллион человек матерят, а ему пофиг.
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как всегда, безумию нет предела. но, если хотите кго то замочить то не убивайте просто, гуманно. кинте в колодец или с окна многоэтажки. получите как минимум на пятерку меньше. вот такой нас УК. а лучше взять за ноги и бить головой об стенку. можна будет на драку списать. не абсурдно ли звучит? но это факт.
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Таке відчуття, що весь криміналітет на Різдвяні свята переїхав до Одеської області. Третій день майже всі кримінальні новини звідти.
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