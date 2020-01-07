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Все про:закордонний паспорт (51) рейтинг (297) безвізовий режим (756)

 Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу

За підсумками 2019 року Україна змістилася на 43-тє місце у рейтингу паспортів світу, впавши на дві позиції. Водночас кількість країн, які безвізово (або з візою після прибуття) можуть відвідувати громадяни України, залишилася незмінною – 128.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані містяться в оновленому Індексі паспортів від компанії Henley & Partners.

Як наголошується в оновленому індексі, в 2019 році Україна отримала безвізовий доступ у Бахрейн і Саудівську Аравію, але одночасно безвізовими перестали бути Бенін і Джибуті.

Лідерство у рейтингу третій рік поспіль утримає Японія - її громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. До першої трійки також входять Сінгапур і Південна Корея. Остання ділить третє місце з Німеччиною.

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На 4-му місці Італія, тоді як п'яте ділять між собою Данія, Люксембург і Іспанія. США і Велика Британія, які ще 5 років тому були світовими лідерами, поки посідають 8 місце. Аутсайдером рейтингу є Афганістан (26 безвізових країн).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168590
 
 
 Топ коментарі
 
не прогнувся, а прогнув
Молдову
а сам він прогнутим і народився
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Україна опустилася у всьому
ви зробили це разом, зебіли
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Додон прогнулся. Но проблему Приднестровья не решил.
Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 6181
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Додон прогнулся. Но проблему Приднестровья не решил.
Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 6181
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не прогнувся, а прогнув
Молдову
а сам він прогнутим і народився
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Michael MacKay‏ @mhmck



Ukrainian President Zelenskyy is out of the country on a scandal-ridden trip to Oman. Oman doesn't impose sanctions on invader Russia and is one of the many places the Putin-Kremlin crime syndicate launders money. Back in Ukraine, invader Russia made a hybrid warfare attack in Odesa that was reminiscent of those made in Simferopol, Donetsk, Luhansk, etc. in 2014. A Russian blogger/propagandist led a mob to pillory a Ukrainian patriot. Odesa police were complicit in this attack.
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у 8% пердак разрывает, соглашусь...но причем тут страна....и почему порохнявые решили что высер на инглиш имеет целебные свойства?
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Україна опустилася у всьому
ви зробили це разом, зебіли
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Но есть и утешительный приз:
Московия опустилась еще больше на 3 строчки...
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Эх, не успел ЗЕ договориться о безвизе с Оманом, вот и уступили позиции Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 3787
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Ладно, це - по візам, по можливості безперешкодно пересуватися по світу.
А по престижності документу?
Вангую: також рейтинг впав. Але - питання: як низько?
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Так себе слуга@ZeUkraine

Одно из "достижений" Зе: Нам усложнили въезд в ЕС. Европарламент утвердил документ, теперь для пересечения границы с ЕС с 2021 года нам придётся за 4 дня до вылета заполнять онлайн-анкету ETIAS. Если сделать это позже, могут возникнуть проблемы на таможне. Стоить это будет €7.

ЗЕбилы, вы сделали это вместе. Сами знаете в каком!
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цікаво, як ти, зебіл, недокумекав і процитував весь цей пост... попри його закінчення...
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Каким надо быть тупым))). С рождения или с годами стал ??? Об этом писали за год , до того как зеленский стал президентом. Что с 2021 года для всех 3-стран. Куда входит Украина тоже! Также Молдова , Грузия , Сербия , Мексика , Бразилия и тд. У всех у кого безвиз есть с Европой. Прикинь Канада тоже должна платить!
По твоему нику понятно что недалёкий Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 8575
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Лидерст во в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея.Остання делит третье место с Германией. Источник: https://censor.net.ua/n3168590\\\\\

редакторов с "праздниками")
а так - и так.
нормально(берет паспорт и едет в Гуантанамо))
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все порохоскоты срочно панам жопы мыть это же ваша история🤣🤣
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ладно Украина..любопытно, как стремительно другие страны отказывают США в безвизе, они свалились в конец первого десятка..
Японцы на Окинаве и Хоккайдо требуют ввести визы с Америкой..
Дела у Украины в плане паспортов очень даже приличные!
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А сколько миллионов американцев ездят в год на этот остров?
Некоторые исламские страны умышленно ставят конский ценник на визу для граждан сша и американцы туда просто не едут.
Кстати, ценность кацапского паспорта высока исключительно благодаря безвизовости со множеством африканских, южноамериканских стран - эти страны вообще нет смысла ехать
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В Европе да. В Азии ужасные. Даже Сингапур не хочет давать безвиз. Я молчу про Южную Корею , Тайвань и далее по списку. Китай сильно ужесточает получения виз именно для украинцев.
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Порохоботы, ну вы хоть для приличия статью прочитайте, а не только заголовок.
Хотя,кому я это говорю!
Кстати, в этом году снега нет- вот вам ещё одна тема для зрады Зе.
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Якщо знала, то навіщо тоді пишеш таке? Троляк-початківців видає слово ХОТЯ. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 7521
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Що тобі не сподобалось, торляка зі стажем?
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"Хотя,кому я это говорю!"
Стандартна фраза дилетантів в цій справі.
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Справа в тому, що я не троль, і ти це чудово розумієш.
А ваші тролячі скрєпи мені ні до чого.
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а ти не хочеш подякувати за безвіз Порошенку? і на рахунок снігу, моніка Оманська договорилась про поставки снігу в Оман в обмін на пісок, так що все ми знаємо. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 7559
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Дякули, не фантазуйте, якби не Порошенко , Україна мала б отримати безвіз набагато раніше , а Порошенко не виконував вимог, імітував боротьбу з корупцією , що не бачив навіть що сліпий.
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмою
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Татьяна, я вас запитував,ви проігнорували. Де саме ви працюєте?- Цілодобово сидите на Цензорі, і маєте змогу літати найдорожчими курортами світу. Цікаво.
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Владимир Бенин закрыл доступ в Бенин. Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 3064
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Остання делит третье место с Германией.Источник: https://censor.net.ua/n3168590 Новый суржик зародился на Цензоре.. Украина опустилась на две строчки в рейтинге паспортов мира - Цензор.НЕТ 7562
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Порохоботы спешат сообщить Пепе радостную новость. Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 5713
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При зелетварях "дакакаяразница" рано или поздно ЕС отменит безвиз для украинцев. Я много по делам езжу по странам Евросоюза, так сильно как последние полгода, ранее не шманали никогда. У немцев (Франкфурт) контроль документов рейсов из Украины начинается... у трапа самолета - как галимых негров габона, а ляхи те вообще в каждом мужчине видят уголовника даже если у него 20+ штампов вьезда-выезда различных стран ЕС. С ужасом представляю, как к украинцам будут относится погранцы ЕС, когда слуги каломойши амнистируют дырявых
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Ага благодаря зебилам, мы теперь африка
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Наконец-то реальное достижение Организма и Гончарука

Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу - Цензор.НЕТ 5048
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до речі, лікарі кардіологи, не рекомендують вживати банани людям з хворобами серцево-судинної системи
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Бакс падает, а на бананы цены не снижаются.
Год назад испанские ********* стоили у нас на 50-70 евроцентов дешевле чем в испании. Сейчас уже цены одинаковые.
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"На 4-м месте Италия"
Как это может быть, если впереди её Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия?
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багатьом раджу переглянути у відкритих джерелах місця нашої країни з багатьох показників..може дехто і прозріє..(
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деякі сторінки вже закриті, злякалося бидло малороське....
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зрада. капутыляція. верните к власти яхтсмена сейшельского.
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На свиноферме выходных нет даже в праздники. Чем им сверхурочные платят? Судя по предводителю - просроченым хрючевом.
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зебильным завидущим тварям вечно жрать нечего, даже на нг?
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Безвіз, 110 міст і містечок звільнено, Словянськ, Маріуполь, 6 пакетів санкцій, децентралізація, прозоро, томос, асоціація, звт. стокгольмський арбітраж. укр.кіно. Енергоощадність, реверс, декомунізація, закон про мови.
.... шо досяг Зе?
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И вишенка на торте) с зебобой фоткались послы, которых срочно из мацквы вызвали...
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