 Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані містяться в оновленому Індексі паспортів від компанії Henley & Partners.
Як наголошується в оновленому індексі, в 2019 році Україна отримала безвізовий доступ у Бахрейн і Саудівську Аравію, але одночасно безвізовими перестали бути Бенін і Джибуті.
Лідерство у рейтингу третій рік поспіль утримає Японія - її громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. До першої трійки також входять Сінгапур і Південна Корея. Остання ділить третє місце з Німеччиною.
На 4-му місці Італія, тоді як п'яте ділять між собою Данія, Люксембург і Іспанія. США і Велика Британія, які ще 5 років тому були світовими лідерами, поки посідають 8 місце. Аутсайдером рейтингу є Афганістан (26 безвізових країн).
Молдову
а сам він прогнутим і народився
Ukrainian President Zelenskyy is out of the country on a scandal-ridden trip to Oman. Oman doesn't impose sanctions on invader Russia and is one of the many places the Putin-Kremlin crime syndicate launders money. Back in Ukraine, invader Russia made a hybrid warfare attack in Odesa that was reminiscent of those made in Simferopol, Donetsk, Luhansk, etc. in 2014. A Russian blogger/propagandist led a mob to pillory a Ukrainian patriot. Odesa police were complicit in this attack.
ви зробили це разом, зебіли
Московия опустилась еще больше на 3 строчки...
😂😂
В. Зеленський: "Президент не може відпочивати коли в країні йде війна"...
https://twitter.com/i/status/1214348813063860230
А по престижності документу?
Вангую: також рейтинг впав. Але - питання: як низько?
Одно из "достижений" Зе: Нам усложнили въезд в ЕС. Европарламент утвердил документ, теперь для пересечения границы с ЕС с 2021 года нам придётся за 4 дня до вылета заполнять онлайн-анкету ETIAS. Если сделать это позже, могут возникнуть проблемы на таможне. Стоить это будет €7.
ЗЕбилы, вы сделали это вместе. Сами знаете в каком!
По твоему нику понятно что недалёкий
редакторов с "праздниками")
а так - и так.
нормально(берет паспорт и едет в Гуантанамо))
Японцы на Окинаве и Хоккайдо требуют ввести визы с Америкой..
Дела у Украины в плане паспортов очень даже приличные!
Некоторые исламские страны умышленно ставят конский ценник на визу для граждан сша и американцы туда просто не едут.
Кстати, ценность кацапского паспорта высока исключительно благодаря безвизовости со множеством африканских, южноамериканских стран - эти страны вообще нет смысла ехать
Хотя,кому я это говорю!
Кстати, в этом году снега нет- вот вам ещё одна тема для зрады Зе.
Стандартна фраза дилетантів в цій справі.
А ваші тролячі скрєпи мені ні до чого.
Немоніка своєю тотальною брехнею та корупцією призвела до того, що про Україну стали згадувати тількино у контексті найбільш корумпованої держави у світі. Возив свою товсту дупу на Мальдіви інкогніто виключно, щоб нажертися під пальмою
1ОТБР вітає з Різдвом Христовим!!!
https://twitter.com/i/status/1214243820549890050
Год назад испанские ********* стоили у нас на 50-70 евроцентов дешевле чем в испании. Сейчас уже цены одинаковые.
Как это может быть, если впереди её Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия?
Списки сволоти яка знущалась над побитими ментами хлопцями. Прошу поширення і доповнення
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=772224096591660&id=100014122304460
.... шо досяг Зе?