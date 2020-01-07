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Все про:Австрія (206) присяга (77) Курц (67) Александер ван дер Беллен (3)

 Курц удруге став канцлером Австрії

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен у вівторок привів до присяги новий уряд на чолі з Себастьяном Курцом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють австрійські друковані ЗМІ.

Курц, складаючи присягу, пообіцяв "захищати клімат і кордони" Австрії. Він став канцлером Австрії вдруге.

ЗМІ зазначають, що більше ніж половина нових міністрів Австрії - жінки, включно з міністром оборони Клаудією Таннер. Усім їм близько 30-40 років.

У вересні 2019 року партія Курца перемогла на позачергових парламентських виборах в Австрії. З 2017 до 2019 року 33-річний політик керував коаліційним урядом за участю австрійських правих, проте після скандалу з правими Курц вирішив сформувати коаліцію із "зеленими". Багато австрійських ЗМІ назвали таке партнерство "екзотичним".

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Дострокові вибори в країні відбулися після того, як австрійський парламент висловив вотум недовіри уряду Курца через скандал навколо колишнього віце-прем'єра Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе.

У травні два видання опублікували відеозапис, знятий на Ібіці в липні 2017 року, де Штрахе веде переговори з дівчиною, яку ЗМІ назвали "племінницею російського олігарха". На відео вона пропонує політику гроші та підтримку на виборах взамін на послуги у відповідь.

У травні Штрахе пішов із посади віце-канцлера, а уряду Курца висловили вотум недовіри. У результаті тимчасове керівництво урядом Австрії перейняв на себе глава Мінфіну Австрії Гартвіг Легер, а потім - суддя Бригітте Бірляйн, що стала першою жінкою-канцлером Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168589
 
 
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"пообіцяв захищати клімат і кордони Австрії" Курц второй раз стал канцлером Австрии - Цензор.НЕТ 3468 в Австрії погано з кліматом? чи хтось загрожує?
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да.... вы главное несите деньги, а мы их пустим: защиту климат, тушканчиков, северных оленей....
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Вот вам и, короткий )) - Фамилия в переводе.
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"пообіцяв захищати клімат і кордони Австрії"

************
Обирайте мене канцлером Остеррейха, - я обіцяю захищати гарну погоду, місячні ночі, красивих дівчат і віденську каву.
P.S. в неробочий час можу допомагати антарктичним пінгвінам висиджувати їхнє потомство. )))
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А что он еще должен был пообещать?
Зарплаты поднять?
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Надати австрійське громадянство альпійським йеті.
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один из немногих политиков (не закулисных, а публичных, на главной должности), кто нее стесняется называть мигрантов главной угрозой ЕС.
Остальные всё знают, но шёпотом об этом говорят (ну разве что Орбан ещё проволоку натягивает без шума и пыли против баклажанов).
Ну и Джонсон на волне ненависти к мигрантам возглавил движение прочь из ЕС, чтобы больше их не принимать.
А Курц молодой, что думает, то и говорит. Красавец!
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будущий самый юный през ракоуско. кто то поставил на него.
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коли поважні люди з претензією на інтелект, говорять про клімат, то перше, що приходить на думку - таргани, що задумали перекласти на свій розсуд плитку на кухні..
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Мерзость то какая, - эта порода людей легко ляжет под нового Гитлера,Сталина,или скажем Утина.
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