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Все про:Київ (6756) пожежа (1983)

 Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Науки в Києві у вівторок, 7 січня, сталася пожежа в будівлі грального закладу "Космолот".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

7 січня о 10:16 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Науки, 4г, що в Голосіївському районі столиці.

Відео: Інформатор

"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що в 1-поверховій недіючій будівлі виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані споруди.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 01

О 10:47 вогнеборці локалізували займання, попередивши його подальше поширення. Вже о 10:58 пожежу було ліквідовано. У результаті загоряння розібрано близько 80 кв. м конструкцій покрівлі", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули через пожежу в будівельному вагончику в Одеській області, - ДСНС

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 02

На щастя ніхто не постраждав.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 03
Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 04
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168588
 
 
 Топ коментарі
 
і хто ж ці злочинці, які посягнули на майно Арсена Собаковича?
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Да не может быть,ведь у нас то все игровые заведения закрыты Законом что крысы себе включили обогреватели?
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і хто ж ці злочинці, які посягнули на майно Арсена Собаковича?
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а раніше подобався..? ну, до того часу, коли янкі "смотрящім" на вибори призначили..
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собакова ненавиджу ще часів його бютівської діяльності
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важко не погодитись..мутний піпок..і як же він потрапив до лучезарного петі..?
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в петі він ніколи не був..... почитай його історію.... в "люди" його вивів ще Кушнарьов(той, якого завалили на полюванні в часи овоча)... типове політичне перекоти поле
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це лише ще раз доводить мою впевненість у необхідності повної заміни "еліти"..до сьомого коліна..
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абсолютно вірно..... але зміна повинна бути на нових проукраїнських політиків, а не цих лайноросів, які прийшли до влади
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на жаль..тут фактично немає навіть незалежного від кацапів бізнесу..а ви хочете політиків..ще років з двадцять приблизно 90% політикуму було совдеповського розливу..дітки, куми..може трохи і менше стало, але не дуже..чи вас не тіпало від Вітренко, той, шо вже за НАТО та газ любить у каців купувати..?
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Да не может быть,ведь у нас то все игровые заведения закрыты Законом что крысы себе включили обогреватели?
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Новость читал - НЕДЕЙСТВУЮЩЕЕ здание ...
При барыге соевом там очередь стояла ...
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Закрытые наглухо окна еще ни о чем не говорят,интересно что нету ни одного снимка из самого пожарища изнутри.
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Гончарук самолично спалил, после звонка на горячую линию
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Особенно это фото радует -куча пожарных машин на фоне рошенаИгровой зал "Космолот" горел на Демеевке в Киеве, пострадавших нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7502
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коментар відмічено як спам  
 
А Петро не пострадал, ему же скоро на допрос? Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3778
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Пока у портнова получается сделать только отсос. На другое эта галимая рыгособака не способна
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Я в курсе, но этот жук нагнал кучу пожарных машин тушить 5 м сарая - лишь бы не пострадал рядом рошеновский маркет!
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та оно может только числилось как не работающее...
что-то ж там полыхнуло? на крысы ж курили или обогревателем грелись ))))
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если игрового бизнеса и лотерей в Украине нет по постанове КМУ - то зачем тогда структура подчиняющаяся КМУ едит тушить игорный зал ? мля я ведь в Украине живу а тут все может быть
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А кто сказал, что он работал? Внутри никого не было, так как пострадавших нет! А возгорание, скорее всего, было внешним...
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А по фото не скажеш,с наружи то все чисто так что о внешнем поджоге и речи идти не может.Просто хазяин тянет дело на страховку.
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Горели-б они все синим пламенем !!!!!!!!!
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Если честно я на счет этого не парюсь...просто интересно...неужели столько людей играет??? Я например последний раз сыграл в школе ...В СССР во времена Брежнева был период когда появились игровые автоматы!!! только механические...и я просрал всю мелочь которую выиграл в "чу" а потом ту которую вычистили с корешем в карманах школьной раздевалки Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3508
Одного раза хватилило..и больше не играл ))))
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А пару месяцев назад в Одессе сгорело Лото рядом с космолотом ...
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Горит имущество незаменимого министра мвд арсена авакяна. Вот это печалька для зекоманды
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Отжим места- бональный. Земелька в отстойник на пару месяцев, поскольку место такое...
Потом или быстрый займ или ломбард. Хотя и то и другое поместится. Спорим ?
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Гм. Може хто забув,але всі ці казіно ще Тимошенко закривала в 2009(Тимошенко: сьогодні на гральному бізнесі поставлена остаточна крапка).По всій країні.Після пожежі в Дніпрі.10 чоловік загинуло.
"... Внезапно что-то хлопнуло, и игровой автомат возле входной двери охватило пламя. Охранники сначала не поняли опасность, пытались потушить сами…

Погибли семеро посетителей и еще три сотрудника.
В зале два запасных выхода. Один оказался заколоченным, другой - закрытым на ключ, который в суете так и не нашли. Пострадали именно те, кто рванул к черному ходу…"
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Ну чего пристали??? Обычный игровой зал... ну играли там люди в прятки и что?
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Самовільні постройки давно позносити треба.
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Самовільні постройки давно позносити треба.
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