 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державний мовник Ірану.
Голова іранської служби з надзвичайних Пірхосейн Куліванд у коментарі телевізійному каналу сказав, що загиблі та поранені були учасниками поховальної процесії.
"Кілька громадян, які брали участь у поховальній процесії, були поранені, ще кілька загинули", – повідомив він.
Без посилання на Куліванда державний мовник повідомив про 35 загиблих та 48 поранених.
Процесії прощання з генералом Солеймані в Ірані збирають сотні тисяч людей. 7 січня тіло загиблого доставили в його рідне місто Керман, де мають поховати.
Поховальні церемонії супроводжуються мітингами, на яких лунають погрози на адресу Сполучених Штатів.
Командувач "Корпусу вартових ісламської революції" генерал-майор Хосейн Саламі, виступаючи на мітингу в Кермані під час похорону, сказав, що Іран "помститься" за смерть Солеймані.
"Ми помстимося. Ми підпалимо місце, яке вони люблять, і вони добре знають, де воно", – заявив Саламі. Він не уточнив, про яке саме місце йдеться.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
Они любители заниматься соевым онанизмом
Не отвлекайте их
То не секти, а просто прислужники різних кланів нашої "рідної" МАФІЇ, яка просто так владу не віддасть. Вже треть століття як різні
олігархічнімафіозні клани змінюють один другого, але ця гнила шахрайська Система залишається незпохитною. Ворон ворону ... ...
думаю пару тыщ, шоб не меньше чем у сталина. причем самые "отборные" подавятся первыми.
Ждем.
к чему тут конвенциальное, если Рашку надо бы.... иначе будет как всегда.
Видно, достали их свои, саксаульные, из горных аулов, которых только в Москве официально 4 миллиона.
Мало запоребриком вменяемых людей, но они таки есть.
Немного, правда, процентов 5.
Ну, хоть столько.
Горюют только лахтинские, но их немного.
Видать, пошли рыть землянки по упрощенному способу вместо бункеров.
А он вот милуется с известным жопочленцем Мишей
Не, мне жаль людей.... шо
так малоне спасли спасатели и Спаситель
Те сразу попадают в рай, к 72 гуриям.
в ответ сша замочили иранского генерала в ираке (хз что он там делал)
иран угрожает отомстить.
какая-то больная логика у муслимов
Украина вершит судьбу всей планеты!!!
P.S. при Порохе такой херни не было))
Друзья, монетизация с этого ролика почему то слетает автоматом, так что рекламы не будет. Ютубные скрепы гнутся о мои размышления...
А если путина взорвут - там миллионы будут на красной площади?
Похороны генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним.