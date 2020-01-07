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Все про:Іран (136) смерть (3741) Сулеймані (12)

 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ

Щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державний мовник Ірану.

Голова іранської служби з надзвичайних Пірхосейн Куліванд у коментарі телевізійному каналу сказав, що загиблі та поранені були учасниками поховальної процесії.

"Кілька громадян, які брали участь у поховальній процесії, були поранені, ще кілька загинули", – повідомив він.

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Без посилання на Куліванда державний мовник повідомив про 35 загиблих та 48 поранених.

Процесії прощання з генералом Солеймані в Ірані збирають сотні тисяч людей. 7 січня тіло загиблого доставили в його рідне місто Керман, де мають поховати.

Поховальні церемонії супроводжуються мітингами, на яких лунають погрози на адресу Сполучених Штатів.

Командувач "Корпусу вартових ісламської революції" генерал-майор Хосейн Саламі, виступаючи на мітингу в Кермані під час похорону, сказав, що Іран "помститься" за смерть Солеймані.

"Ми помстимося. Ми підпалимо місце, яке вони люблять, і вони добре знають, де воно", – заявив Саламі. Він не уточнив, про яке саме місце йдеться.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168587
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво скільки кацапів на прощанні з Х...лом себе так задавлять.
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Дарвин разорен и обескуражен.
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Найбільша людська дурість - фанатизм.
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там... .. та г*споди дай.те пам.яті - Дажель, типу сотона - всім накладає в штани, перед тим як вони здихають " в ім.я Аллаха"))
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Тираны и после смерти, забирают жертвы...сралин, как пример...
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Вони там хоч кіз з овечками не того..? Дуже переживаю за них.
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Тоже мне, новый членин-стален, чтобы по нему скорбь проявлять...
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А оправдание любого косяка Моники не - фанатизм?
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А Вы ведь очень правы, ЗЕбобики - это секта.
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Я вижу каждый день лукашистов и тех, кто понимает, что его надули, но не признается в этом и... будет защищать Лукашенко, но без пены у рта и того фанатичного огня в глазах...
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секта свідків покращення прямо сьогодні по-соєвому розмірковує про секти..)
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Да не трогайте их ...
Они любители заниматься соевым онанизмом 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1159
Не отвлекайте их 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1159
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я, зазвичай, поважаю переконання інших людей..але якщо вони не граничать з відвертим безумством..
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Так вважає будь яка розміркована людина, але соєві сектанти дуже специфічні особі, вони взагалі не думають, вони просто переписують думку свого господаря за гроші і все, тому діалог з ними як правило взагалі втрачає сенс, вони не мають власної думки.
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Да вам е..анутым Зеленский ссыт в глаза а вы уроды и рады. Пороха х..есосили и те кто за него голосовал и другие когда было за что. А вы своего кумира облизывание даже когда страна на краю пропасти
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не зовсім так..якщо немає якогось галасливого ахтунгу, то їх думка з багатьох питань може дуже різнитися.. 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1214
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"Секта..., секта..."
То не секти, а просто прислужники різних кланів нашої "рідної" МАФІЇ, яка просто так владу не віддасть. Вже треть століття як різні олігархічні мафіозні клани змінюють один другого, але ця гнила шахрайська Система залишається незпохитною. Ворон ворону ... ...
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Дети тяжёлого наследия совка, создавшие себе кумира под воздействием сатаны.
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Ты, видать, из секты свидетелей вора-мародера
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Малоросс, "порохоботы" уважают Порошенко за дела, а вы, малороссы, влюблены в Монику Голобородько, который не имеет никаких дел, кроме поддержания ваших инфантильных фантазий...
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Цікаво скільки кацапів на прощанні з Х...лом себе так задавлять.
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Не меньше сорока. Они шо, не так любят своего воштя?
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представил себе, аж на душе потеплело.
думаю пару тыщ, шоб не меньше чем у сталина. причем самые "отборные" подавятся первыми.
Ждем.
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Помню в детстве, когда Брежнев того-помер, переусердствовав в труде, совки обречённо так говорили.- Как же мы теперь жить будем(((...
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при мавзолеюванні сраліна було роздушено >400 осіб; а деякі джерела твердять, що до двох тисяч: https://www.bbc.com/russian/features-43259600
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На похоронах Сталина около трёх тысяч кацапов удавилось ну а у ***** нужно чтобы переплюнули.
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коли ЗЕ прибуває в Іран? ну не може ж лідер такого рівня не бути присутнім на похороні 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 5252
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У США новейшее оружие пролонгированного действия.На похоронах этих бородатых фанатиков тоже кого-то раздавят.
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у Рашки 15 рабочих МБР - и Трамп обсерается.
к чему тут конвенциальное, если Рашку надо бы.... иначе будет как всегда.
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Сулеймани забирает с собой своих верноподданых
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фанатики? сумасшедшие? уничтожить придурков, а не то они уничтожат нас.
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Шайтаны подавили. Вот шо делает со стадом одурманивание. Скоро сдохнет Вова Пу. Посмотрим сколько там макак макшанских подавят.
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сумно, але він і тебе ще переживе .. он скільки президентів в сша змінилося в очікуванні смерті пуйла. Вставай в чергу за Обаму і Трампом
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Что то вспомнилось про похороны Сталина.Тогда,как свидетельствовали очевидцы,было гораздо страшней и жертв гораздо больше было.
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Знаковые похороны. Перед большими потрясениями.
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Значит вся площадь на фото заполнена потенциальными камикадзе или террористами-смертниками. Американцам легко не будет.
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будет легко, они разбегутся через пару дней. как в ираке, ливии и тд. потом начнутся внутренние разборки на долгие годы. но им будет не до ядерной програмы и это главное.
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В российских СМИ комментарии к этому событию - огонь.
Видно, достали их свои, саксаульные, из горных аулов, которых только в Москве официально 4 миллиона.
Мало запоребриком вменяемых людей, но они таки есть.
Немного, правда, процентов 5.
Ну, хоть столько.

Горюют только лахтинские, но их немного.
Видать, пошли рыть землянки по упрощенному способу вместо бункеров.
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Ну, чтобы на похоронах главы тайной полиции давиться - это надо умудриться.
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А дочь Сулеймани имеет американское гражданство.
35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 9041
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Прошу мене вибачити, але дозвольте поцікавитися "в порядкє общего развітія", а що це за чмо?
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ахахаха, то есть, да хранит Аллах, Своих чмучеников святых(гурии объявляют мобилизацию) 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 5530
Не, мне жаль людей.... шо так мало не спасли спасатели и Спаситель
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Этих раздавленных сейчас тоже на амеров повесят. С другой стороны - а что огорчаться? Так было угодно Аллаху. 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ - Цензор.НЕТ 3171
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Может, их к мартирам приравняют?
Те сразу попадают в рай, к 72 гуриям.
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надеюсь иранцы знают что у американцев в ходу выражение "мазер раша", а следовательно американцы ну очень любят россию, в особенности столицу...
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Нужен еще следственный эксперимент с тем же результатом
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Уже раза четыре отменялась по причине неявки сходка лидеров иранских прокси на которой они планировали объявить джихад Америке. Боятся, что прилетит шайтан-ракета.
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Какой еще народ в мире так чтит память своих воевод?
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Не согласен с Вами,в СССР и Северной Корее так чтят только руководителей да и то сгоняя народ с работ,а если не вышел то как минимум ставили прогул а если еще и член партии то вообще ломали не вышедшому попракать всю жизнь.
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Ну мы же не знаем их ситуации. Может там тоже если не пришёл, то будут подсовывать свинину в халяль, обсцыкать коврик для молитвы и трахнут всех твоих овец.
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Вот именно что не знаем или знаем однобоко из американской пропагандиской машины.Вот в этом и есь тромахИрана и других исламских стран что живут они закрыто и мир о них мало что знает.
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ГУрии в Раю будут рабоТать в три смены..
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Вот тупари... Они что не могли по телевизору на труп посмотреть?
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иран в ираке что-то мутит, типа народ напал на посольство сша.
в ответ сша замочили иранского генерала в ираке (хз что он там делал)
иран угрожает отомстить.
какая-то больная логика у муслимов
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Разговор Трампа с ЗЕ приводит к ускорению процедуры импичмента первого => что бы отвлечь внимание от импичмента Трамп убивает Сулиймани => на похоронах Сулиймани давятся 35 человеки, мир стоит на грани войны

Украина вершит судьбу всей планеты!!!

P.S. при Порохе такой херни не было))
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Хоронили хенерала, порвали три баяна...
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От і відправились до свого раю,де будуть вічно бенкетувати з гуріями...
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Alexander Thorn Reserve5 часов назад
Друзья, монетизация с этого ролика почему то слетает автоматом, так что рекламы не будет. Ютубные скрепы гнутся о мои размышления...
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Видно, праздновали "шахсей-вахсей"... Сочувствую... На поминовении имама Али люди гибнут реже... Видно, действительно, хоронили "ПолуСталина"...
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Да ведь это гениально!
А если путина взорвут - там миллионы будут на красной площади?
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Еще не вечер.
Похороны генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним.
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Иран сегодня объявил Пентагон -террористичской организацией, а всех сотрудников - террористами 35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9367 . Вот такой ответный удар от Ирана, вот это мощь, Америка содрогнулась
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