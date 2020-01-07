 СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС в мережі Facebook.
Зазначається, що йдеться про зенітні ракетні комплекси 9К33 "Оса".
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння", - йдеться в повідомленні.
"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", - відзначили в штабі.
Или Новый Хер что-то другое имел ввиду?
Ти читаєш.
То що скажеш ?
Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК
Я не понимаю, как минские переговорщики или руководство Украины не кричат во все горло про односторонний характер ОБСЕ и не требуют выполнения условий договоренностей, если они, конечно, не враги Украины..
Зе говорил -- они же наши!
👎👎👎
😁😁😁
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html хотя тут обсешники просто не разобрались, очевидно
Бачиш кацапа - одразу бань без попередження.
Ты из Канады?Или кацапский проксеныш?
А хіба є якісь сумніви щодо кацапського походження?
До України з гастролями збирається Марат Башаров.
Харківські активісти ГО Світанок подали заяву до @ServiceSsu з цього приводу пару тижнів тому, але відповіді не отримали. Тож важливий максимальний розголос, а якщо його впустять, то й особиста участь