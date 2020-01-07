 СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС в мережі Facebook.

Зазначається, що йдеться про зенітні ракетні комплекси 9К33 "Оса".

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння", - йдеться в повідомленні.

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"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", - відзначили в штабі.