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 СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК

У щоденних звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда СММ ОБСЄ продовжує надавати недостовірну інформацію про порушення українською стороною Мінських домовленостей щодо відведення озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС в мережі Facebook.

Зазначається, що йдеться про зенітні ракетні комплекси 9К33 "Оса".

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", - відзначили в штабі.

СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168585
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и шо? Для 73% кацапы братья
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Ну и шо? Для 73% кацапы братья
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Я один из этих 73%, но для меня кацапы не братья!
Или Новый Хер что-то другое имел ввиду? СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7941
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Якщо ти так вважаєш, як пишеш, то ти випадково потрапив у 73/44
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Або хворіє чоловік на роздвоєння особистості.
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Мнение соево-мокшанских упырей не интересно...
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Що ви говорите)) одразу показав знання в харчовій промисловості і з історії. Маладца, візьми пиріжок з полиці))
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а кто увас братья коломойски и портной?
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а кто они тебе, хозяева?))
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В отличии от тебя, у меня нет хозяев...
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А какая разница ? Твои 73 процентные братья считают иначе
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так ти відповідаєш за свій вибір чи ні ? бо Янелох Оманський ( в миру Моніка) постійно козиряє 73% !
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Дураком народився - дураком і помреш (((
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Дураки, для 73%, не избирали капитулянта и не способствовали его приходу к власти, свой борьбой за... за... За что-же эти борцы всё время борются, если к власти приходит то убийца-Янукович, то - Зелемойский?
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Теж ОБСЦЕ мовчить про ситуацію на ворожій території.
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а ты читаешь все их отчеты?или только те, которые цензор публикует?
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где я говорил, что читаю?просто задал тебе вопрос
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Конечно молчит, их гонят оттуда. Вот, вчера, например:
Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Я не понимаю, как минские переговорщики или руководство Украины не кричат во все горло про односторонний характер ОБСЕ и не требуют выполнения условий договоренностей, если они, конечно, не враги Украины..
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Что? Опять?

Зе говорил -- они же наши!
👎👎👎
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Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html хотя тут обсешники просто не разобрались, очевидно
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Хватит уже! Доотводились. Россия разве отводила свои войска?
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як шарага кремля ОБСЄ може давати достовірну інформацію про рашиста....?коли він їй платить за наводку на українські військові обєкти і розміщення української армії для дальнішших обстрілів і сіяння смерті..?
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кацап він 100%, вже в усіх темах сьогодні понасерав.

Бачиш кацапа - одразу бань без попередження.
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Вовошка Кац Бондаренкомельник

Ты из Канады?Или кацапский проксеныш?

А хіба є якісь сумніви щодо кацапського походження?
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Зовсім нема.Завжди дуже смішно,як вони соромляться цього😄
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Расскажи про распятого мальчика, про монтажную пену, про снегирей, про испанского диспетчера, так тебя сначала пошлют, а потом удалят...
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И правильно слелают.Кацам место на срусайтах.
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не пиши из ватной методички, и будет тебе счастье СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8207 и ты ж не путай страну и пропагандисткий ресурс СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2076 тем более, если хорошо известно, что число ватных троллей превышает в разы число троллей вышиватных, дай первым свободу, так они б тут создали иллюзию ватного ресурса своими комментами СММ ОБСЕ подает недостоверную информацию о нарушении отвода вооружения украинскими воинами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2076
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только никому об этом не говори, а то еще и меня запишут в агенты кремля СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7253
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такая явная ненависть и презрение к украинскому атрибуту ,называя вышиванку ВЫШИВАТА ,выдает ярого малоросса сепара
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твое скудоумие выдает в тебе тп СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3867 вышивата--эта опреленная совокупность людей, с определенными взглядами и определенным интеллектуальным уровнем,к вышиванке оно не имеет прямого отношения, хотя эта совокупность людей(вышивата) любит использовать вышиванку в качестве непременного своего аттрибута
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твои сепарские взгляды давно на этом сайте очень скудоумны
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І лише зелені вівці та барани на чолі з їхнім недолугим сцарьком Вофкой Віслюком Оманським переконані, що та "контора" гідна давати оцінку результатам "виборів" на тимчасово окупованих рашистами територіях Донецької і Луганської областей 😕
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кацапы постоянно нарушают и этим надо как то оправдать их, поэтому и тулят горбатого.
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І де в цей час барига Оманський? Чому не вирішує питання на міжнародному рівні - це його прямі обов'язки - міжнародне право, в тому числі діяльність міжнародних місій на теренах України.
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Дык там сплошь кацапня и прочие скрепоносцы
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а що офіцерів СЦКК досі не поміняли на сивух ? не допрацьовує членокомандуючий! хомяк теж!
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#ЄвроМайдан #Харків‏ @eurokharkiv 15 ч.15 часов назад



До України з гастролями збирається Марат Башаров.
Харківські активісти ГО Світанок подали заяву до @ServiceSsu з цього приводу пару тижнів тому, але відповіді не отримали. Тож важливий максимальний розголос, а якщо його впустять, то й особиста участь

СММ ОБСЄ подає недостовірну інформацію про порушення відведення озброєння українськими воїнами, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4449
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ти ба як лайно полізло ! з усіх щілин, скоро мумію кобзона будуть возить з прощальним туром
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Какая разница, что миссия ОБСЕ пишет про ВСУ, если это все никогда не публикуется украинской прессой?
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