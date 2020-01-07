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 Найманці РФ обстріляли з гранатометів захисників Василівки, втрат немає, - Міноборони

З початку доби, 7 січня, станом на 12:00 найманці РФ один раз обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 9:10 ранку з боку села Новоласпа окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння по наших захисниках Василівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС

Нагадаємо, що 6 січня бойовики 5 разів порушили режим тиші, двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168584
 
 
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Да какая разницццааа....
Не заважайте бубі насолоджуватись Оманом.
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Там всякі є.
А керують збродом кацапи. Сам пуцло.
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В країні війна а воно по курортам шляється.
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Василь Пелиш був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів, і він залишився єдиним, хто вижив з екіпажу.
У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ !. Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день. У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами.
І видно молодому львівському солдату Василю за допомогою чиказьких медиків вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам )(уйла і кривавим терористам. Помститися якщо їх злочинно не амністує продажний кремлівський ... резидент проклятий ЗЕбіл - капітулянт.
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А нельзя обстрелять наемников РФ, да так, чтоб потери были(у них, разумеется)?
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