 Найманці РФ обстріляли з гранатометів захисників Василівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"З 9:10 ранку з боку села Новоласпа окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння по наших захисниках Василівки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами немає.
Нагадаємо, що 6 січня бойовики 5 разів порушили режим тиші, двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.
Не заважайте бубі насолоджуватись Оманом.
А керують збродом кацапи. Сам пуцло.
У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ !. Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день. У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами.
І видно молодому львівському солдату Василю за допомогою чиказьких медиків вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам )(уйла і кривавим терористам. Помститися якщо їх злочинно не амністує продажний кремлівський ... резидент проклятий ЗЕбіл - капітулянт.