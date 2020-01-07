 Найманці РФ обстріляли з гранатометів захисників Василівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 9:10 ранку з боку села Новоласпа окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння по наших захисниках Василівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами немає.

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Нагадаємо, що 6 січня бойовики 5 разів порушили режим тиші, двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.