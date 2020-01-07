 Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію в поліцію повідомила старша сестра 14-річної дівчинки, якій та довірилася.

За словами дитини, коли вона була в гостях у 24-річного односельчанина, той пригостив її пивом, а потім, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

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Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Дівчину оглянули лікарі, а поліцейські вилучили з місця події речові докази, які направили на експертне дослідження.

Чоловіку, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, слідчі оголосили про підозру. До обрання запобіжного заходу він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За зґвалтування неповнолітньої законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.