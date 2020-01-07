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Все про:зґвалтування (108) Одеська область (1131) Нацполіція (8766)

 Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція

В Одеській області 24-річний чоловік затриманий за підозрою в зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію в поліцію повідомила старша сестра 14-річної дівчинки, якій та довірилася.

За словами дитини, коли вона була в гостях у 24-річного односельчанина, той пригостив її пивом, а потім, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

Також дивіться: 19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Дівчину оглянули лікарі, а поліцейські вилучили з місця події речові докази, які направили на експертне дослідження.

Чоловіку, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, слідчі оголосили про підозру. До обрання запобіжного заходу він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За зґвалтування неповнолітньої законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168582
 
 
 Топ коментарі
 
Що робить 14-річна дівчинка в гостях у 24-річного молодика?
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Судя по интеллекту 24-летнего мужчины, голосовал он за зеленского
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А ты просто тупое чмо, если и тут тебе политика мерещится!
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угостіл фізічєской расправой, угрожал півом
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Що робить 14-річна дівчинка в гостях у 24-річного молодика?
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та може якийсь свояк, чи шо там. головне шо якщо винен, то просто посидить 5 рочків, вийде і знову за своє візьметься
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Свояк це вже майже родич, взагалі дурдом.
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Мало того. Он уже насиловал когото. В селе не могли об этом не знать. И эта девочка тоже. Гормоны повели.
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Чтобы 14 летняя ни делала,никто не имеет право посягать на её неприкосновенность.Никто.Да и на честь любой женщины без согласия.Нельзя обвинять жертву преступления.Это мерзко.
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Однако оставлять факт вот такого поведения девушки без внимания нельзя. Родители этого ребенка должны понести наказание.
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Ви все сказав правильно, але важливіше не покарання, а уникнення жахливої події в житті дівчинки. Бо ця подія буде впливати на її долю все життя. І для уникнення треба зовсім небагато - трішки думати і уникати небезпечних ситуацій.
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Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. Источник: https://censor.net.ua/n3168582\\\\\\\\\\

Тут в новостях Иран..... Так если доказано, то иранцы правильно делают с такими. "побивают камнями" вроде бы.
Хотя и баб побивают и разных геев и прочих, но именно для этого чудака, надо бы сделать как в Иране. Оно выйдет через 5 лет и...... и опять новость будет.
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Не, они за изнасилование и гомосекс вешают автокраном.
Камнями женщин побивают за супружескую измену, но редко, т.к. для применения такой казни условно говоря там 4 уважаемых в городе человека должны при акте совокупления свечку держать.
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Со взрослыми нельзя. А с мальчиками можно. Да и с козами
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теперь на зоне его зад порвут на британский флаг.
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якшо ти прийшла до чоловіка додому, то яке може бути згвалтування???
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висновок кардинально неправильний
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А ну ка свой висновок сделай. Мы послушаем.
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ага, прийшла марки подивитись, філатєлістка
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В большинстве случаев эти кобилы сами провоцируют секс тем более что развиты так что не отичишь от 19-21-ти тетних.А уж потом или бабло или тюряга.
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Иначе зачем садиться глоктать пиво в уединении.
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Судя по интеллекту 24-летнего мужчины, голосовал он за зеленского
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А ты просто тупое чмо, если и тут тебе политика мерещится!
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Гоша, коли ви, телепні соєві, повиздихаєте? В кожній темі вискакуєте як Пилип з конопель зі своїми фантомними болями. Подобається бути ідіотами? Будьте, але в своїх норах.
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Я не понимаю баб,которые садятся бухать с мужиком,а потом удивляются шо их насилуют. И это касается и вполне взрослых особей. - Здесь ведь какая логика - раз принимает угощение,значит не прочь и сексом заняться. И если игнорирует потом,значит динамит. Можно конечно сказать,шо не понимала еще.Маленькая. - А вот фиг - все они понимают. Еще получше некоторых мужиков,которые стесняются до 30 лет.
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Ну в 14-то лет в голове ещё запросто может быть "любовь и романтика" - типа влюблённый парень, пригласил к себе и будет всю ночь стихи читать. В это ещё можно поверить.

Но я помню такой случай в Запорожье: одна баба возрастом около 35 лет, пришла на квартиру к мужику, всю ночь там с ним жёстко бухала, а утром пошла и написала заявление об изнасиловании. Или ей не понравилось, или может денег не дал ? Вот у таких шо в голове - мне не понятно.
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Мужчины с детьми не совокупляются. Обыкновенный извращенец.Кастрация метод.
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А дети с мужчинами ? Хотя дети,иногда понятие весьма условные в современных реалиях. Знаю немало таких детей,которые беременнеют лет с 12. И сами не знают от кого.
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Есть и такие, но это 99% цыганщина или чурко-кацапы. Среди них такое в порядке вещей.
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Каждый день по 3-4 таких новости. Нужно в вашей стране наводить порядок. Заехал я к вам на новогодние, был ограблен на 100 баксов.
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Главное, что не изнасилован, можно сказать, что дёшево отделался
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судя по его посту он считает, что лучше бы наоборот.
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А, то есть он сам надеялся на 100 баксов кого-то ограбить?Так это же в корне меняет положение...
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Шо, только 100 баксов одной бумажкой? Или по десятке? А может пробухал и нихера не помнишь?
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У меня знакомый, не пьющий, как то попал случайно в наливайку. Так очухался утром в парке побитый и без денег, телефона.
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Это все скотина аваков распустил этих тварей. скоро на улицу выйти будет нельзя. Что-то с аваковым надо делать, иначе будет гаплык. аваков должен был быть уволен вместе с яценюком, а оно до сих пор у власти.
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Ага. Поставьте зебила. Фотографа свадебного... У тебя бабла хватит в Оман свалить?
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Аваков конечно мерзок...Но боюсь не все женщины будут рады,когда улицы будут наполнены равнодушными мужчинами ))
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Яценюк він такииий... Ще той сексуальний маньяк 😁
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Известный питерский ученый Олег Соколов убил расчленил труп студентки и выбросил в реку.Гуманно поступил...То ли еще будет
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нє студєнткі, аспіранткі-любовніци
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За изнасилование несовершеннолетней законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Маловать! В СССР за такое был расстрел.У нас хотя бы пожизненное Тольку от такого урода все равно не будет
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Интересно. У тех кто сидит в тюрьме и работает. Пенсионный стаж идет?
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там ещё разобраться нужно ! Кто кого на секс развёл сейчас такие 14 летние шо сами кого хочеш развидут!!!
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Вік в них такий, здорові (наголошую) дорослі це повинні розуміти. А якщо ні, то проблеми у дорослих
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Хочу открыть вам страшную тайну. Всеми действиями и поступками руководят гормоны, или их отсутствие. И только сознание корректирует наше поведение. Образование, религия, воспитание. Так ша..
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- Что делала половозрелая деваха вечером у педофила дома?
- Пиво пила! Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 714
Это не изнасилование, а провокация преступления.
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Тут вообще надо ввести законодательную норму - если в течение получаса не прошла медосвидетельствование, подтверждающее насилие, сажать, как за шантаж и вымогательство.
Сестрица, небось решила, что есть повод бабла содрать.
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Ты не в курсе шо твоя жена может подать на тебя заявление за изнасилование?
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Хорошо, что твой ишак писать не умеет.
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Справа темна. Щоб потім так не виявилося, що все відбулося за взаємною згодою сторін. А заяву потім зініціювала старша сестра щоб з пацана бабки зрубити. Та ще і з особливо "отягащающими"
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Многие малолетние девочки бессознательно кокетничают,не понимая значения этого явления.А между тем и понимать не надо - это природа этим руководит. Наши мораль и поведение ,отличны от животного мира. Но насколько это правильно,не знает никто. Вот общеизвестный парадокс - чем младше женщина,тем привлекательнее она для пожилого мужчины.И извините за откровенность - на тех ровесниц на которых у него не встает,с молодыми идет без проблем.Причем эти молодые,очень даже не против.И даже пренебрегают в таких случаях своими ровесниками. На мой взгляд - это природное явление,которое само программирует наилучшую комбинацию для продолжения рода. Когда более старый нуждается в более молодом организме для зачатия.А в случае одновозрастном союзе,эти шансы значительно снижаются на нет.
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У этой дуры или мозгов нет вообще, или знала зачем шла.
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пора знать всем дурам что мужик с девчонкой не будет говорить о природе и птичках особенно если он подвыпил. еще хуже если он моральный урод. нашла что искала, а теперь будут рубить бабло, и то все и родня и менты. а он дебил. вокруг него сотни нетраханных баб ходят.......
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многие, кстати, совершают повторные аналогичные преступления (и наверняка почти все те, кто сами на них пошли, без принуждения так сказать), поэтому когда говорят "вон он сколько накрал, наверное ему хватит, он сейчас остановится и подумает о других, давайте его снова выберем" и подобное становится смешно и грустно, хотя, почему-то работает.
да и тот же Х#йло вряд ли успокоится, пока его не упокоят. система действует фактически на всех уровнях криминала.
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14 лет...вроде ребенок..но пошла пить пиво к мужику...
росла не в вакууме...приблизительно могла понять что к чему и где растет...
24-летний долбоё...побывавший на зоне за аналогичное преступление...чем думал спаивая малолетку и пристраиваясь????
а может там и не было изнасилования (а совращение...связь по обоюдному желанию...ну что-то в этом роде..типа любовь-морковь в...) а ушлая старшая сестрица заварила кашицу???
дурочку жаль...опозорили на все село... и себя и своих родных...
(тем более, что на селе скажут - су*ка не схоче - кобель не скоче)
долбо... не жаль! он уже битый жизнью и должен был подумать...всеми местами...
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Ну да, девочка же не знала, что он уже привлекался. Особенно в селе. Поэтому и пошла к нему попить пивка. Химическая кастрация будет?
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Девочке 14 лет. А вот этот скот не мог не знать, что она несовершеннолетняя
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Мужику ****** набить это однозначно и петухом на зону.
А о чем соска думала когда бухала с ним??? Что он ей будет читать Шопенгауэра и цитировать Лермонтова?
Я думаю что этой малолетке нужно ********* по таблу не меньше.
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думаю, прав только во второй части)) Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9954 но это мое мнение
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я как-то даже стесняюсь спросить, так как вопрос по большому счету риторический - доживу ли я до того дня, когда страна, просуществовавшая уже почти 30 лет, когда-нибудь порадует нас например производством мобильных телефонов, космическими кораблями, ядерным оружием....или наш народ способен только насиловать, убивать, взрывать банки, тырить бабло вместе с терминалами, стреляться в барах и на улицах, совершать более двух сотен дтп в сутки....? Это все, на что нация способна??? Имеет ли такая нация право на существование?
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