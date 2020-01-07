 Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Про подію в поліцію повідомила старша сестра 14-річної дівчинки, якій та довірилася.
За словами дитини, коли вона була в гостях у 24-річного односельчанина, той пригостив її пивом, а потім, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.
Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Дівчину оглянули лікарі, а поліцейські вилучили з місця події речові докази, які направили на експертне дослідження.
Чоловіку, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, слідчі оголосили про підозру. До обрання запобіжного заходу він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За зґвалтування неповнолітньої законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Тут в новостях Иран..... Так если доказано, то иранцы правильно делают с такими. "побивают камнями" вроде бы.
Хотя и баб побивают и разных геев и прочих, но именно для этого чудака, надо бы сделать как в Иране. Оно выйдет через 5 лет и...... и опять новость будет.
Камнями женщин побивают за супружескую измену, но редко, т.к. для применения такой казни условно говоря там 4 уважаемых в городе человека должны при акте совокупления свечку держать.
Но я помню такой случай в Запорожье: одна баба возрастом около 35 лет, пришла на квартиру к мужику, всю ночь там с ним жёстко бухала, а утром пошла и написала заявление об изнасиловании. Или ей не понравилось, или может денег не дал ? Вот у таких шо в голове - мне не понятно.
Маловать! В СССР за такое был расстрел.У нас хотя бы пожизненное Тольку от такого урода все равно не будет
- Пиво пила!
Это не изнасилование, а провокация преступления.
Сестрица, небось решила, что есть повод бабла содрать.
да и тот же Х#йло вряд ли успокоится, пока его не упокоят. система действует фактически на всех уровнях криминала.
росла не в вакууме...приблизительно могла понять что к чему и где растет...
24-летний долбоё...побывавший на зоне за аналогичное преступление...чем думал спаивая малолетку и пристраиваясь????
а может там и не было изнасилования (а совращение...связь по обоюдному желанию...ну что-то в этом роде..типа любовь-морковь в...) а ушлая старшая сестрица заварила кашицу???
дурочку жаль...опозорили на все село... и себя и своих родных...
(тем более, что на селе скажут - су*ка не схоче - кобель не скоче)
долбо... не жаль! он уже битый жизнью и должен был подумать...всеми местами...
А о чем соска думала когда бухала с ним??? Что он ей будет читать Шопенгауэра и цитировать Лермонтова?
Я думаю что этой малолетке нужно ********* по таблу не меньше.