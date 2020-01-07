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 Суспільство, Технології
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Все про:додаток (5) Євстратій (Зоря) (71) ПЦУ (513) діджиталізація (27)

 ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква"

Православна церква України активно присутня в соціальних мережах, а незабаром з'явиться додаток ПЦУ для мобільних телефонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

Зокрема, він зазначив, що додаток можна буде встановити на пристрої, що працюють на операційних системах IOS і Android.

"Це програма "Моя церква", де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, про календарі, або найближчий прихід, храм ПЦУ. Або інші питання, які виникають у зв'язку з церковним життям, і які можна вирішити через засоби сучасної комунікації", - зазначив архієпископ.

Також читайте: Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168581
 
   
 Топ коментарі
 
Во дають, чекаєм стрілялку-броділку " завали гундяйку"від ПЦУ.
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БОГ не в церкві...
БОГ в сердці..
😇
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Це вже трохи занадто, панове.
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Тэээк-с, следующий, санитар, завози.те. Щас мы покажем что в сердце....опа, Боба за бородку поймал, круто! ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9024
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"Нет, в церкви я Бога не найду, даже если и пойду туда. У этого старого джентльмена слишком много вкуса и твёрдости, слишком много гордости и гнева. Не могу поверить, что он в церкви, и точка. А зачем я пойду туда, где Бога нет?" Р. Шекли
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)) виртуальный мир, в котором Програмер - не фрайер. Он всё мониторит.
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У XX столітті атеїзм нав'язувався населенню СРСР панівною владою як єдино можливий світогляд, використовувався для переслідування політичних супротивників та пограбування церков різних конфесій. Комуністична партія з 1919 року відкрито проголошувала як своє завдання сприяти відмиранню релігійних забобонів
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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о ... ближайшем приходе"

наркоманы!
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Во дають, чекаєм стрілялку-броділку " завали гундяйку"від ПЦУ.
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Так теперь можно будет исповедоваться, сразу приложив нотариально заверенные скрины со смартфона? ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 509 а для этих поганых айфонщиков будет выпущено штуковина типа iChurch?
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за неправильные поступки сразу блокировать по айпи будут
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Божественным банхаммером прямо по MAC-адресу!Ибо, доколе??!!!
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В вот этого не надо, я сам дьяк, пишу вам тут с нашего приложения и тут мне почемуто "ПронХаб" вылазиет с ге.й-п.роно.
Прошу считать что это еретик Билл Гейтс гадит. ("смиряется"), это происки сотоны, вестимо... у нас монастырь и мы все тут разрабатываем..... программное обеспечение от бесов, ну там игрек плюс плюс равняется святому Маковею и жене его, оминь.
А, икс еще есть, щас зайду к этому св. отцу..... попоститься то есть ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9142
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о б*же... ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 8367
- алло, это магазин?
- угу.
- мне давай кресло с встроенным унитазом, тут попы такое несут шо обычное кресло пришло в..... ну выбросил.
- неее, все кресла уже раскупили, они просто прочитали новость скорее чем вы, даже я с вами разговариваю сидя на белом "кресле"
- да шо за йо.....(кор. гудки)

Эти попы офонарели, либо им Гундяй надыктовывает как получше охмурять стадо то.

У нас есть поп-блогер, Сашка Дедюхин. Высрал: Боб нам дал мобильную связь....
Я речь потерял(не "дар речи") от хохота. Жгли тех бедных ученых за любое изобретение, а тут - ..... оказывается..... Боб "дал"
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Це що,тепер і паску будемо святити помахавши над нею смартфоном?
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Навпаки, будемо святити фото пасочки.
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скайп, вотсап.....в режиме конференции.....диджитализация
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При падающем спросе,новые предложения. - Проигрышный вариант.
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Ииисусу такое врядли понравилось бы. Если он даже церкви громил за популяризацию товаров для жертвоприношений. Молодежи,такое не нужно. А старушки не поймут.
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Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме А ТАК ЖЕ О РАСЦЕНКАХ УСЛУГ ПЦУ.......КУПИВ АБОНЕМЕНТ ......СКИДКА 15 %........И БОНУС ....ЗАОЧНОЕ ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ......
АЧУМЕТЬ
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Скоро СМС от церкви:
Пополните ваш счет на 100+грн что бы помолится онлайн
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забавно!!церковь предлагает не БОГА искать(в душе или сердце)а церковь или приход куда ,.мзду"занести!!,,воистину пути господни неисповедимы"а поповские ещё более непредсказуемые становятся!!
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Тепер ми бачимо реальну різницю між релігією та вірою
Під релігію любий ай-тішник може написати додаток)
А нехай попробують це зробити під віру ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 346
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Церковь создана не от бога, а для собственного обогащения.
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А представьте , если рекламу встроить в приложение, да это же озолотится можно
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Отдельно подумалось: вот порохоботы всё про веру, армию, мову поют хвалебные оды сивочолому. Ну и что, образование ПЦУ и получение ею Томоса было нужно ради вот этого вот? ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 98
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да, чтоб фсб-рпц не вела пропаганду русского мира.....А попы везде одинаковые, давно им не доверяю. Верю в Бога, а не в попов.
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Мне так и хочется сказать, что при Филарете такой ...... не было. Понимает дядька, что нефиг делать из церкви балаган.
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Он,по идее,должен был быть инструментом изгнания отсюда рпц.Поэтому даже атеисты вроде меня восприняли это позитивно.Но этого ж ни фига не происходит.По прежнему самые крутые церкви им принадлежат.Те же лавры,например.И никто не собирается уходить.Вертели кацапы этот томос...
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По идее-да. Но вышло как у фильмов от Netflix: задумка-хорошая, даже отличная, исполнение-ни к чёрту. За что и "спасибо" поучавствовашему барыге..
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а там будут платные услуги, и возможность привязать карточку?
Например купить индульгенцию от греха прелюбодеяния - 100 грн. разово, 399 грн. на месяц
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не катит!!100 грн один известный обслуго народный депутат уже поднял планку в 100$ ( с извесным табу) а без табу боюсь и того больше будет!! ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 4248 ПЦУ анонсировала приложение для смартфонов "Моя церковь" - Цензор.НЕТ 9079
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индульгенция - это типа отпущение грехов, а не сам грех. Грех конечно стоит подороже.
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Гугли..
Гроші здираїть,ще й за не виконану роботу..
😇
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Это предзаказ, как на Epic Games, пора бы знать эту катахрезу
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доходы упали после томАса, вот и вертятся-крутятся "бизнесмены" пузато-бородатые
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ВАША Душа буди жити вічно!!
На якомусь "облаку" GOOGLE" , навіть після Вашої Смерті!!
😇
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Мальчишки и девчонки, а также их родители
Покаяться в 2020 в смартфоне не хотите ли?
Весёлые истории экран покажет ваш
Господь, ипашь, господь, ипашь ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 4620
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Страна в смартфоне...все как завещал великий лидер всех времен и народов...
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У вас Петя Алексееч великий *****, ой извините лидер.
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Немає нічого дивного.
Церква йде в ногу разом із часом.
Священники такі ж люди як і всі.
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За 1000лет стало понятно только одно - церковь это обитель вражды и ненависти!!! Все святости и тд - выдумки попов!
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вот к примеру
Сколько войн смогла остановить церковь?
А сколько войн церковь начала???
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😂😂 не всі , може як диякон Мальдивсько рашистський...
😇
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А на восьмой день он создал приложение для смартфона. Такое предложение: почему не предусмотреть возможность организовать при храмах ПЦУ драйв-ин? Чтоб посетитель мог заказать, получить, и поставить свечку не выходя из своего автомобиля?
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21 век. А тупорылые так и не отдуплились.Печалька.
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вскоре появится приложение ПЦУ для мобильных телефонов.

Опоздали. Уже есть плеймаркете приложение "Мобильная Церковь".
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"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.

Хорошая идея...
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Вот это именно того что тебе не хватало что бы посетить секту!
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Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?😇
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Правильно . Церква повинна займатись просвітницькою роботою , вчити прихожан , розказувати , що то є таке григоріанський календар , чому людство відмовилось від юліанського , чому Різдво святкують 25 грудня з усіма людьми , а не після новорічної попойки з москалями . І таке інше .
Люди поняття не мають , що вони святкують , коли і навіщо .
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Ми святкуємо Різдво в Україні,
Тож українські люди у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові -
Всіх зі святом! Будьте здорові!
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Правильно делают шо развиваются в ногу со временем . Сколько было вони со стороны мокшанских болот по поводу создания ПЦУ , да и сейчас не умолкают . Значит все правильно сделано . Это борьба за умы верующих в Украине и удар по МП . Это не может не радовать .
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В додатку буде вказаний номер рахунку і кожен вірний зможе перераховувати гроші не приходячи в церкву...Це дуже зручно і по *********...Господь надоумив...
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
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церковь идет в ногу со временем ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 6969 вообще как то бредово это выглядит, когда церковь, которая с прогрессом и наукой долгое время боролась решает достижения этого прогресса взять на вооружение, чтоб новых адептов набирать и свои идеи продвигать
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Раньше церковь была против телевизоров, прививок и индитификационнвх кодов, а тут такое .
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попы по ходу вобще берега потеряли , рожи аж трескаются , машина не ниже камри , и везде свечки на грошы , обряды не грошы , все на грошы
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Бог в кармане. До чего дошел прогресс...
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Вот это они молодцы.Одобряю.У папы римского давно своя страничка в фэйсбуке.А чем мы хуже?
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Свято верю, что программулина будет платная! ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 7405
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Чекаємо пожертви на храм в біткоїнах, сповідь онлайн, піст без порнхаба, причастя через wi-fi богоугодний, сенсорний дотик до святих мощів та інші цифровф дива релігії.
Одебілювання по-новому ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква" - Цензор.НЕТ 5940
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