 ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).
Зокрема, він зазначив, що додаток можна буде встановити на пристрої, що працюють на операційних системах IOS і Android.
"Це програма "Моя церква", де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, про календарі, або найближчий прихід, храм ПЦУ. Або інші питання, які виникають у зв'язку з церковним життям, і які можна вирішити через засоби сучасної комунікації", - зазначив архієпископ.
БОГ в сердці..
😇
наркоманы!
Прошу считать что это еретик Билл Гейтс гадит. ("смиряется"), это происки сотоны, вестимо... у нас монастырь и мы все тут разрабатываем..... программное обеспечение от бесов, ну там игрек плюс плюс равняется святому Маковею и жене его, оминь.
А, икс еще есть, щас зайду к этому св. отцу..... попоститься то есть
😇😂😂
😂
- алло, это магазин?
- угу.
- мне давай кресло с встроенным унитазом, тут попы такое несут шо обычное кресло пришло в..... ну выбросил.
- неее, все кресла уже раскупили, они просто прочитали новость скорее чем вы, даже я с вами разговариваю сидя на белом "кресле"
- да шо за йо.....(кор. гудки)
Эти попы офонарели, либо им Гундяй надыктовывает как получше охмурять стадо то.
У нас есть поп-блогер, Сашка Дедюхин. Высрал: Боб нам дал мобильную связь....
Я речь потерял(не "дар речи") от хохота. Жгли тех бедных ученых за любое изобретение, а тут - ..... оказывается..... Боб "дал"
АЧУМЕТЬ
Пополните ваш счет на 100+грн что бы помолится онлайн
Під релігію любий ай-тішник може написати додаток)
А нехай попробують це зробити під віру
Например купить индульгенцию от греха прелюбодеяния - 100 грн. разово, 399 грн. на месяц
😇
Гроші здираїть,ще й за не виконану роботу..
😇
На якомусь "облаку" GOOGLE" , навіть після Вашої Смерті!!
😇
Покаяться в 2020 в смартфоне не хотите ли?
Весёлые истории экран покажет ваш
Господь, ипашь, господь, ипашь
*****, ой извините лидер.
Церква йде в ногу разом із часом.
Священники такі ж люди як і всі.
Сколько войн смогла остановить церковь?
А сколько войн церковь начала???
😇
Опоздали. Уже есть плеймаркете приложение "Мобильная Церковь".
Хорошая идея...
Люди поняття не мають , що вони святкують , коли і навіщо .
Тож українські люди у Києві, Луцьку, Полтаві,
У Донецьку, Одесі, Сваляві,
В Сімферополі, Харкові, Львові -
Всіх зі святом! Будьте здорові!
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
Одебілювання по-новому