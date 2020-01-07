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Все про:бойовик (3096) розстріл (84) Донбас (12861)

 Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС

Вночі 6 січня, напередодні великого християнського свята - Різдва Христового один з найманців РФ, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного сп’яніння, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що були поруч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

"Вночі 6 січня, напередодні великого християнського свята – Різдва Христового, здобута нашою розвідкою інформація цілком характеризує справжнє "обличчя і сутність" представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують Український Донбас", - йдеться в повідомленні.

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Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним.
"Звичайно, таку інформацію ордовські і російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України чи "модного" у них Правого сектору", - додали в штабі.

Найманець РФ у пяному угарі розстріляв своїх товаришів по службі в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168580
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо, но,по любому, мало!
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Мэр Ивано-Франковска привел россиян в бешенство из-за идеи поставить памятник Бандepe на границе с РФ
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если это правда, то праздник очень даже задался.
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А почему так мало ? больше двух патронов фашистам не выдают ?
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Питерский историк Олег Соколов поступил круче.убил девку,расчленил труп и по частям бросил в речку Мойка.За это ему дали орден Почетного Легиона Франции.Какие богатые "люди" и не в тюрьме
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В быдлохарькове (а, может, в Киеве, харьковское быдло его регулярно в Раду выбирает) живет рыг (в смысле враг) по кличке допа. Тоже сволочь себе орден купил, какой-то совковый, теперь хвастается, мол 700 кг весит. Лень гуглить...
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Матір Божа, термінатор, он і сталева арматура шкелету стирчить.
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Стойкая штука этот сифилис. Даже у памятника нос отвалился.
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На реставрацию выдали только бронзовую краску, аккуратно так покореженого покрасили, даже арматурину...Страна дураков.
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Дайош зєльоний коридор для пальонкі на Лугандон!
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Путинцы рождены, чтоб Кафку сделать былью.

Найдите отличия российской действительности от 1984 Дж. Оруэлла

Оруэлл описывает их пропаганду, как подачу лжи вместо фактов.
Лживой статистикой, сообщениями с фронтов и т.д. добиваются от граждан
обожания Большого брата и всех его действий.
Система пропаганды выстраивалась в этой пропагандистской державе по такой формуле: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».
Ну чем это не министр Мединский?
То есть главным производством страны было производство пропаганды, еще большее внимание уходило на синхронизацию того, что было сказано раньше (например, кто с кем находится в войне), с тем, что говорится сегодня. При этом реальные персонажи могли быть вычеркнуты из истории, а туда вставлены вообще никогда несуществовавшие. Виртуальность управляла реальностью в максимально возможной степени. То есть ВВП в такой стране является производством пропаганды на душу населения.
У Оруэлла новояз резко уменьшает число слов, поскольку тогда не останется места для неправильных формулировок.
Российская пропаганда каждый день вычеркивает слова.
Уже вышли из употребления на телевидении Навальный, хубло, протесты, майдан..... Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5051
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И скільки добрив добавилось в Українську земельку?Чому не пишуть?
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Церковь может выступить посредником [в решении конфликта]» - сказал Сивохо в эфире телеканала «112 Украина»
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Если в квартире завелся Сивохо, Значит пять лет вы вели себя плохо - Срали, бухали, смотрели "квартал", Кто-то гондоны в сортире сливал. Нужно лишь просто замки заменить, Пропылесосить, парашу помыть. Сразу Сивохо из дома уйдёт, Где чистота - там гавно не живёт.
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эту войну можно выиграть забросав боевиков ОРДЛО шаровой водярой, это дешевле чем снаряды, а поражающий эффект больше
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шаровой водярой и тяжолай наркотой. пущай шыряются уроды вдоволь
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Отправьте им туда еще 10 ящиков водки - пусть продолжают в том же духе! Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6855
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Сподiваюсь далi буде.. !)Пiдхоплюйте крутий флешмоб дарагие апалченци !
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Считаю ,что этому ватному сброду из террористических бандформирований лнр/днр нужно контрабасом гнать два товара: водку и наркоту, а дальше они сами друг дружку перевалят.
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Ну и что? Это просто русский мир милый для зебилов.
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Молодець замбези!! Класный стих про этого гондона Сивохо!!
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Молодець замбези!! Класный стих про этого гондона Сивохо!!
Если в квартире завелся Сивохо, Значит пять лет вы вели себя плохо - Срали, бухали, смотрели "квартал", Кто-то гондоны в сортире сливал. Нужно лишь просто замки заменить, Пропылесосить, парашу помыть. Сразу Сивохо из дома уйдёт, Где чистота - там гавно не живёт.

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