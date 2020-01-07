 Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.
"Вночі 6 січня, напередодні великого християнського свята – Різдва Христового, здобута нашою розвідкою інформація цілком характеризує справжнє "обличчя і сутність" представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують Український Донбас", - йдеться в повідомленні.
Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним.
"Звичайно, таку інформацію ордовські і російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України чи "модного" у них Правого сектору", - додали в штабі.
Найдите отличия российской действительности от 1984 Дж. Оруэлла
Оруэлл описывает их пропаганду, как подачу лжи вместо фактов.
Лживой статистикой, сообщениями с фронтов и т.д. добиваются от граждан
обожания Большого брата и всех его действий.
Система пропаганды выстраивалась в этой пропагандистской державе по такой формуле: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».
Ну чем это не министр Мединский?
То есть главным производством страны было производство пропаганды, еще большее внимание уходило на синхронизацию того, что было сказано раньше (например, кто с кем находится в войне), с тем, что говорится сегодня. При этом реальные персонажи могли быть вычеркнуты из истории, а туда вставлены вообще никогда несуществовавшие. Виртуальность управляла реальностью в максимально возможной степени. То есть ВВП в такой стране является производством пропаганды на душу населения.
У Оруэлла новояз резко уменьшает число слов, поскольку тогда не останется места для неправильных формулировок.
Российская пропаганда каждый день вычеркивает слова.
Уже вышли из употребления на телевидении Навальный, хубло, протесты, майдан.....
Если в квартире завелся Сивохо, Значит пять лет вы вели себя плохо - Срали, бухали, смотрели "квартал", Кто-то гондоны в сортире сливал. Нужно лишь просто замки заменить, Пропылесосить, парашу помыть. Сразу Сивохо из дома уйдёт, Где чистота - там гавно не живёт.