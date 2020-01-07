 Найманець РФ у п'яному угарі розстріляв своїх "товаришів по службі" в окупованому селищі Куликове, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

"Вночі 6 січня, напередодні великого християнського свята – Різдва Христового, здобута нашою розвідкою інформація цілком характеризує справжнє "обличчя і сутність" представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують Український Донбас", - йдеться в повідомленні.

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Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним.

"Звичайно, таку інформацію ордовські і російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України чи "модного" у них Правого сектору", - додали в штабі.