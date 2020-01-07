EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  2603  55
Матеріали за темою:
Все про:церква (398) Епіфаній (220) ПЦУ (513)

 Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають"

Православну церкву України в 2020 році можуть визнати ще чотири помісні церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"І я вірю, і переконаний у тому, що наступного року ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я би не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз. І я вірю, що в наступному році вони повинні долучитися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. Звичайно, що буде вестися боротьба, і вона ведеться. Тому що, зазнавши поразки, тут всередині країни можемо згадати ті процеси, які відбувалися напередодні об’єднавчого собору. Ви чули з багатьох джерел, що ніколи об’єднання не буде, ніколи Україна не отримає Томос і визнання. Те ж саме зараз відбувається на міжнародній арені", - повідомив він.

Читайте також: Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко також висловив упевненість у тому, що в 2020 році ще кілька церков визнають ПЦУ, а РПЦ, яка цьому перешкоджає, опиниться в ізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168579
 
   
 Топ коментарі
 
З часом визнають всі.
Занадто велика церква в нас, щоб не рахуватись.
 показати весь коментар
 
Хай Вам і нам в цьому Бог допоможе.
Зі святом православні ПЦУ ТА греко-католики.
 показати весь коментар
 
Московский патриархат, должен отправится на свалку истории.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
З часом визнають всі.
Занадто велика церква в нас, щоб не рахуватись.
 показати весь коментар
 
 
Яку Церкву маєте на увазі?..В Україні зараз чотири канонічні християнські Церкви - Українська православна,Грекокатолицька,Православна України і Католицька...По кількости вірних якраз в такій послідовности...Ну і ще християни - Ієгови,мормони,адвентисти і прочі...Мова йшла про їх об"єднання,а не Макарія з Філаретом...І до речі,Макарій взяв бабло і вспокоївся,а Філарет бунтує і досі...Так що все попереду,посадять Пороха,кінчиться стимул і все вернеться на круги своя...А наступний президент точно буде з Лівобережжя і симпатик УПЦ...Так вже наші "патріоти" всім понасирали,що шансів обрати другого Юща чи Пороха просто нема...Це я як львівянин кажу...
 показати весь коментар
 
 
Львів культурна столиця? По вам цього не скажеш.
 показати весь коментар
 
 
Хай Вам і нам в цьому Бог допоможе.
Зі святом православні ПЦУ ТА греко-католики.
 показати весь коментар
 
 
Кому сьогодні Рождество-тому Новий рік 14 січня, 8 марта празднік, 9 мая побєда.
 показати весь коментар
 
 
Ну а не - агрессивная Финляндия, ВНЕЗАПНО напала на мирный миллион удврных советских войск, это фошизм!!111 Муссолини, низабудимнипрастимъ!1111
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
гордыня - тяжкий грех Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" - Цензор.НЕТ 1969
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
По состоянию на конец 2018 года в Украине было 12 092 прихода Украинской православной церкви Московского патриархата.
Петр Порошенко и представители новой ПЦУ заявляют, что из них 320-340!!!! Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" - Цензор.НЕТ 9197 Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" - Цензор.НЕТ 1970 уже перешли в подчинение новой церкви.
В то же время в УПЦ МП говорят, что таких только 60.
ВВС News Украина побеседовала с несколькими ведающими вопросами религии чиновниками, а также представителями ПЦУ, чтобы узнать, существует ли официальный перечень приходов, изменивших юрисдикцию.
Но такого не оказалось.
 показати весь коментар
 
 
Скажите а у масквабадского патриархата есть франшиза?
 показати весь коментар
 
 
Какие раисяне тупые и упоротые. Есть сайт
 показати весь коментар
 
 
Не знам, не знам, у нас в ръководството на църквата е доста КГБ агентура за съжаление, някъде 50 на 50.
 показати весь коментар
 
 
Но това видео е ПОТРЕСАВАЩО,
това е сякаш съвременен Украински Иисус ХРистос точно в тези новогодишни дни,
символично е -- колко още път има да извърви Украйна по Съдба...

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
 показати весь коментар
 
 
Московский патриархат, должен отправится на свалку истории.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово, а потом 14 января Новый Год,если не так то всё по коммунистически и не по Библии. В Украине всё коммунистическое запрещено,нужно ещё запретить всё гундяевское, чтобы головы украинцам не засорял..
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы Епифаний стремился получить признание со стороны своих украинских граждан,или прихожан московского патриархата.Больше приходов и прихожан,больше уважения и признания.
 показати весь коментар
 
 
Давать советы работающему- удел бездельника (вкм).
 показати весь коментар
 
 
А ныть и стонать,удел слабаков.Если слабак не справляется,то его меняют.Это аксиома.
 показати весь коментар
 
Он не ноет, он даёт пастве маячок. А поменять его у кацапов не выйдет.
 показати весь коментар
 
Главное,что бы его маячок увидели люди,которые в храмы ходят и богу молятся.И кстати,для меня верх "пилотажа",когда кацап пойдет молится в украинскую церковь,а не фсбэшнику Кириллу.
 показати весь коментар
 
Ну это твое сугубо личное мнение.А вот мнение Епифания,я думаю от твоего сильно отличается,того он и пытается за души людей бороться,вне зависимости от цвета кожи,рассы,и вероисповедания.И правильно делает,кстати.
 показати весь коментар
 
Лучше бы Епифаний стремился получить признание со стороны своих украинских граждан,или прихожан московского патриархата.

А в чем именно должно выражаться такое его стремление и в чем именно, сейчас, выражается его "НЕстремление"?
 показати весь коментар
 
Евгений Пономарев А в чем именно должно выражаться такое его стремление и в чем именно, сейчас, выражается его "НЕстремление"?

Оценкой любого действия и стремления к этому действию(оба эти понятия взаимосвязаны),для меня является конечный результат, или хотя бы промежуточный итог этих действий.А как я понимаю этот результат?Рост приходов и прихожан украинской церкви,и занэпад и обезлюденье храмов московского патриархата.Это обычная конкурентная борьба двух церквей за верующих.Если Епифаний выграет эту борьбу,то значит со своей задачей он справился,если нет,то значит нет.Отвечаю сугубо за себя.У каждого может быть свой сугубо личный взгляд на этот вопрос.
 показати весь коментар
 
Пріхажанє і мітрапаліти маасковскава патріархата в Україні тонко відчувають політичну кон"юнктуру. Бачать, що влада змінилась на промосковську (самі до того добряче долучились!) , тому і не поспішають в Автокефальну Церкву України. Пересидять в безправному гундяєвсько-путінському екзархаті РПЦ. Нє впєрвой нос дєржать па вєтру, здаравєє будут. А якби Порошенко залишився Президентом, то вже щонайменше половина їх була б в ПЦУ. І Ви б тоді пораділи.
 показати весь коментар
 
 
Да мне московский патриархат как говорится "до лампочки".А вот чему бы я порадив,так цэ колы бы их храмы пустые стояли,а в украинской церкви-полные были.Тут метод кнута не прокатит,нужно чегой то другого.А вот чего,пусть Епифаний и подумает,покумекает,он этому делу обучался,науки соответствующие учил.А я вот со своей стороны и посмотрю,как у него это все получится.
 показати весь коментар
 
Ви, напевне, не зрозуміли мого поста, бо не в курсі практичної ситуації на місцях. В церковному окрузі УПЦ (МП) його митрополит Х (поставлений у свій час з довідкою від ФСБ) дивиться на свого Головного Онуфрія (який від гундяя-путіна) і на Єпіфанія від ПЦУ, і зважує. А головне він бачить, що Президента Порошенка, який підтримував ПЦУ, вже нема. А є промосковський Зе. То що, цей Х буде в своєму церковному окрузі щось робити, щоб там створювались переходи в українську автокефальну церкву? Навряд. І про самі церкви - вони: одні й ті ж приміщення. Українські. Але в одних є проукраїнські священик і актив(двадцятка чи десятка з прихожан), які теж зважають, хто при владі в Києві, і з прихожанами вирішують: переходити в ПЦУ (з усіма можливими наслідками) чи ні. Гальма тепер є ганебні. Але часом і тепер прориваються в ПЦУ. А в інших церквах - проросійські священик і двадцятка - нелегко зробити перехід, навіть коли громада проукраїнська. Можливі й інші варанти.
 показати весь коментар
 
Ленин и Дзержинский уничтожали храмы и попов, убивали, ссылали в Сибирь. Потом передумали и поставили религиозных проповедников на службу нквд-кгб-фсб.....Одурманивание паствы и информация. Даже Филарет говорил что ни одного высокого церковного назначения не происходило без одобрения кгб Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Жаль, что Барыга превратил из церкви политическое шоу, иначе все давно бы уж закончилось . А так проблема, как минимум на десятилетия.....
 показати весь коментар
 
 
Да тут все просто - злой = "гореть вечно"(как Филарет), добрый = "вечно дуть во флейту Яхве")
 показати весь коментар
 
Тот кто кричит о вяличии Яхве, надеется что те кто кричит о вяличии Яхве, признают его - того кто кричит о вяличии Яхве....
Бизнес, сэр, бабло давай, дэнги давай, давай дэнги, и мы признаем хоть шарика - святым поводырем пророка Исаи. Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають" - Цензор.НЕТ 6980
Вот это и суть т.н. "веры" - разделяй паству и стрижи(не вовну - бабло)
 показати весь коментар
 
 
ни разу, так как я не верб в чепуху, несущуюся из "лон" попов.
с чем себя и поздравляю Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають" - Цензор.НЕТ 4417
 показати весь коментар
 
А скільки ще церков повинні визнати ПЦУ, хто знає?
 показати весь коментар
 
Головне, що в Візантії визнали; а всі інші 14 (без РПЦ,але з Чорногорською) - то справа часу...
 показати весь коментар
 
 
В принципі це не має значення для вірян, це адміністративні розборки.
 показати весь коментар
 
РПЦ не є найбільшою православною церквою.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Епифаний, сегодня Рождество! Может, поздравишь нас? С Петром то понятно...Мальдивы


 показати весь коментар
 
 
Гудяєвсько-шаманська організація, ще дригається, в Європу пнеться, нема в них Томосу, їх томос у монгольського шамана, звіздуй гундяй в Улан-Батор.
 показати весь коментар
 
 
Рождество было 25 декабря....поздно спите таварыгшы Коммунисты.Хи хи.
 показати весь коментар
 
На заметку!
7 января украинцы восточного обряда отмечают Рождество Христово.
Сегодня Рождество торжественно празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь, передает Цензор.НЕТ.

В частности, это: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3168564
 показати весь коментар
 
"они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви" порохоботы, о какой украинской церкви ведет речь настоятель Церкви В УКРАИНЕ? Возрождаем Киевский патриархат украинской церкви или просто передергиваем в надежед голову заморочить? Грешно в такой день.
 показати весь коментар
 
Сонет о встрече сестер
Кремлевских гложет червь-досада:
- Шпионам Путин дал ЦУ,
Но ,,Новичок" не спас. Эллада
Сестрой признала ПЦУ!

Кирилл на свиту смотрит гадом:
- Работа - полная хреня!
Крестом, войною, силой, скрадом
Хохлов гоните под меня!

Кадила, фейков не жалея,
Терзайте укров дух и плоть!
Смущайте, врите, не бледнея!

Двум сестрам Ангелы радея,
Трубят: ,,С улыбкою Господь
Благословил Варфоломея".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору