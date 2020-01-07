 Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
"І я вірю, і переконаний у тому, що наступного року ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я би не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз. І я вірю, що в наступному році вони повинні долучитися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. Звичайно, що буде вестися боротьба, і вона ведеться. Тому що, зазнавши поразки, тут всередині країни можемо згадати ті процеси, які відбувалися напередодні об’єднавчого собору. Ви чули з багатьох джерел, що ніколи об’єднання не буде, ніколи Україна не отримає Томос і визнання. Те ж саме зараз відбувається на міжнародній арені", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко також висловив упевненість у тому, що в 2020 році ще кілька церков визнають ПЦУ, а РПЦ, яка цьому перешкоджає, опиниться в ізоляції.
Занадто велика церква в нас, щоб не рахуватись.
Зі святом православні ПЦУ ТА греко-католики.
Петр Порошенко и представители новой ПЦУ заявляют, что из них 320-340!!!! уже перешли в подчинение новой церкви.
В то же время в УПЦ МП говорят, что таких только 60.
ВВС News Украина побеседовала с несколькими ведающими вопросами религии чиновниками, а также представителями ПЦУ, чтобы узнать, существует ли официальный перечень приходов, изменивших юрисдикцию.
Но такого не оказалось.
това е сякаш съвременен Украински Иисус ХРистос точно в тези новогодишни дни,
символично е -- колко още път има да извърви Украйна по Съдба...
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
А в чем именно должно выражаться такое его стремление и в чем именно, сейчас, выражается его "НЕстремление"?
Оценкой любого действия и стремления к этому действию(оба эти понятия взаимосвязаны),для меня является конечный результат, или хотя бы промежуточный итог этих действий.А как я понимаю этот результат?Рост приходов и прихожан украинской церкви,и занэпад и обезлюденье храмов московского патриархата.Это обычная конкурентная борьба двух церквей за верующих.Если Епифаний выграет эту борьбу,то значит со своей задачей он справился,если нет,то значит нет.Отвечаю сугубо за себя.У каждого может быть свой сугубо личный взгляд на этот вопрос.
Бизнес, сэр, бабло давай, дэнги давай, давай дэнги, и мы признаем хоть шарика - святым поводырем пророка Исаи.
Вот это и суть т.н. "веры" - разделяй паству и стрижи(не вовну - бабло)
с чем себя и поздравляю
Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
7 января украинцы восточного обряда отмечают Рождество Христово.
Сегодня Рождество торжественно празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь, передает Цензор.НЕТ.
В частности, это: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3168564
Кремлевских гложет червь-досада:
- Шпионам Путин дал ЦУ,
Но ,,Новичок" не спас. Эллада
Сестрой признала ПЦУ!
Кирилл на свиту смотрит гадом:
- Работа - полная хреня!
Крестом, войною, силой, скрадом
Хохлов гоните под меня!
Кадила, фейков не жалея,
Терзайте укров дух и плоть!
Смущайте, врите, не бледнея!
Двум сестрам Ангелы радея,
Трубят: ,,С улыбкою Господь
Благословил Варфоломея".