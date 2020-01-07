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 Політика України
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Все про:озброєння (1184) Зеленський (4063) Ірак (61) США (5897) Донбас (12861) нормандська четвірка (962) Помпео (176)

 Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді. Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну.

Крім того, Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді

Президент України подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Володимир Зеленський також висловив особливу вдячність Президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони нашої держави.

Сторони домовилися, що ці та інші питання будуть детально обговорені в ході зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США.

Крім того, сторони обмінялися привітаннями з Різдвяними святами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168575
 
   
 Топ коментарі
 
Звонок загадочный. Кто такой писюнист в ближневосточных раскладах?????!!!! Зачем Помпео мнение этого придурка по поводу Ирана????!!!!
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ідіот, шмаркля остання людина, з якою Помпео буде обговорювати ситуацію на Близькому Сході..... стаття - чергова хуцла
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Всі в попандосі, ну нічого, випросить щось в Лукашенко наступного разу.
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Зеля перегрів голову на оманських пляжах.
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Різниця якраз є у свободі волі. Прикол в тому, що Зеля вважає вбитих майданівців винними в тому, що їх вбили; дорівнює жертву і її ката, до того ж ката схильний виправдовувати( типу, жінка сама винна, що її згвалтували).
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А этот Помпео - православный?
У него КОГДА рождество?
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Лучче би навчив Помпеву, як там порішати з Іраном. Він же там пролітав практіческі рядом і всьо бачив своїми очами.
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Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
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А украинцам рассказать о своих планах? Слабо? Или хозяин знает шо кобыле делает - ваше дело хвост держать!
Зеленский, ты получил процетов 50 голосов от отчаявшихся украинцев, а не от свадебных фотографов мечтающих о стартапе в сватах!
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Молодец Помпео!Когда писюнистьі соевьіе мутят "зраду" с отдьіхом и ставят в топ темьі поросячьи рьіла-люди созваниваются и что-то обсуждают.Иначе-никак.Информация-єто 1/3 жизни человечества.
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Она оно шо! Оказуется наш гигант мысли и самый выдающийся полководец всех времен и народов Бубочка уединился в Омане шоб думу думать об Довбасе! А вы, порохоботы, сразу - поехал яйца греть....
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Зеленый поц вернулся. Теперь готовят земельку к тотальной распродаже. В турборежиме. Пока народ взрывает гранаты на кухнях и отсыпается после изнурительного отдыха.
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Самое больше мне понравилась озабоченность Бубочки обострением вокруг Омана. Да и не удивительно. Украина или Оман - какая разница?
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Треба читати американські джерела, бо офіційним вже віри немає, особливо після "офіційного" візиту до Оману. Навряд чи Помпео так "розтікався мислєю по дрєву", як це зазначено у повідомленні прес-служби Зеленського.
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Читав одну зелібобу на "Радіо Свобода" , так її від недавніх подій просто розрива від злості і депресії на Зелю але до ненависті ще не дійшла, якісь надії має.
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У зебілів почався когнітивний дисонанс. Навіть по коментарям на Цензорі це вже дуже помітно. Незабаром почнеться масова хвиля самогубств старих аккаунтів та поява великої кількості нових ніків.
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соевая фантазия достигла берегов Панамы Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 6183
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О, явився - не забарився, перший нульовий зебіл.
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Поцеловал Иван-царевич зелену лягушку раз... Квакнула лягушка удовлетворённо... Поцеловал второй... Опять квакнула... Поцеловал третий раз, а она ему и говорит человеческим голосом:
- Ну и дурак ты Ванька! Такой большой, а в сказки веришь... Ну где ты видел, чтобы лягушки раскрасавицами ставали? Но поздно - женился, обратно не воротишь... Теперь будешь со мной жить, лягушат растить...".
Вот теперь и "зелюки" в том же положении - "женились", а теперь "репу чешут"... Жаль только - квартирка-то, коммунальная... И другие с ними рядом, мучиться будут, "кваканье лягушачье", слушая...
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"Кроме того, стороны обменялись поздравлениями с Рождественскими праздниками." Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 4034
Зеля, Помпео отметил Рождество 25.12, а ты "отметил" его в компании обрезанных в Омане. С чем вы друг друга поздравили?
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"Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе" - я понял, что Зеленский восстанавливать территориальную целостность Украины не собирается.
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Така ли ще ,,възстановява,, мира кгбзебандата:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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«Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники...» /Джордж Оруэлл/ Это и есть 73%.
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Зеленский так вроде бы все делает правильно,но на кой ему надо было ***** с Новым Годом поздравлять? ето такое,что и на голову не налазит
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На фото с крымским др. Альбан посмотри.
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Шо вони пасту народу України вішають на вуха??
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Чет ничего не понял про восстановленние... Это тайна военная какая-то ?
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Майк, у меня есть 73 процента тупого населения, их не жалко. Могу отправить их в полном составе в Ирак
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У людей Різдво Христове , а тут в "сиріт" зрада люта … Збоченці душевні.
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Свинаботам уже не психолог нужен,а психиатр.Целыми днями сидеть в собственном дерме и кидаться им во все стороны -удел умалишенных и собственно свиней
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Последний обмен показал, что они амнистируют всех предателей Украины, предоставят работу всем работникам мгб ордло, всем следователям ордло, всем боевикам, всем чиновникам ордло.
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
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Зенелох забув Ина з Різдвом поздоровити, а так повний капець.
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Информация с видео -- какво се прави при зе режима в Киев дори!

Зе им дава възможност:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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Моніка Янелох-Оманська раз, раз і порішала.
Ще щось здасть з українських інтересів і знову можна відпочивати, Буковель, на пляж в Оман, на віллу в Італію, життя вдалося, так, ЗеБіло-лохи?)
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Президент України детально проінформував якогось Помпео про виконання Норманських домовленостей і висловив занепокоєння подіями в Іраку...Не протверезів ще після Нового Року наш президент...
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По мобиле из Омана? Там разве есть посольство Украины?
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ну ось нахера йому зеленому квартальщикуВосток ,Іран ,Ірак і решту бла бла бла.коли у власній хаті Україні "восток- ордло " вбиває українців,почав війну,котру підтримує куйло..?
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Помпео навіть відмінив візити бо обстріляли посольство...ібн Вовці покуй,що там всі думають-у нього таке бачення...а інакше він і не бачив своє президенцтво.
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Чимось нагадує програму "Врємя", десь так за 1979 рік...
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Когда уже растерзают этого хандона криворожскага?
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"Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке..."-Ржунимагу! Правда мендель сказала,что зе...
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Расследование - Зеленский в Омане - финансовый курьер Коломойского
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
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Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.
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