 Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді. Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну.
Крім того, Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.
Президент України подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Володимир Зеленський також висловив особливу вдячність Президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони нашої держави.
Сторони домовилися, що ці та інші питання будуть детально обговорені в ході зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США.
Крім того, сторони обмінялися привітаннями з Різдвяними святами.
У него КОГДА рождество?
Зеленский, ты получил процетов 50 голосов от отчаявшихся украинцев, а не от свадебных фотографов мечтающих о стартапе в сватах!
- Ну и дурак ты Ванька! Такой большой, а в сказки веришь... Ну где ты видел, чтобы лягушки раскрасавицами ставали? Но поздно - женился, обратно не воротишь... Теперь будешь со мной жить, лягушат растить...".
Вот теперь и "зелюки" в том же положении - "женились", а теперь "репу чешут"... Жаль только - квартирка-то, коммунальная... И другие с ними рядом, мучиться будут, "кваканье лягушачье", слушая...
Зеля, Помпео отметил Рождество 25.12, а ты "отметил" его в компании обрезанных в Омане. С чем вы друг друга поздравили?
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
Зе им дава възможност:
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
Ще щось здасть з українських інтересів і знову можна відпочивати, Буковель, на пляж в Оман, на віллу в Італію, життя вдалося, так, ЗеБіло-лохи?)
Поёт Элтон Джона
Бухой Илья Кива
Рыгает с балкона
Ляшка обнимает
Петро Червоненко
С собакой танцует
Юрий Луценко
Партия голос
В бутылку играет
Кличко на асфальте
Грибы собирает
Аваков трясет
Перед Кучмою ксивой
И лишь Порошенко
Сидит на Мальдивах
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.