 Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Tasnim.

Документ прийнятий одноголосно у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані в ході спецоперації США в Багдаді 3 січня.

Згідно з однією зі статей законопроєкту, іранська адміністрація також повинна направити силам "Аль-Кудс", якими командував Сулеймані, 200 млн євро з Фонду національного розвитку на зміцнення їх обороноздатності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".