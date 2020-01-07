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Все про:Іран (136) Пентагон (252) США (5897)

 Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

Парламент Ірану у вівторок ухвалив законопроєкт, який визначає американську армію і Пентагон як терористичні організації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Tasnim.

Документ прийнятий одноголосно у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані в ході спецоперації США в Багдаді 3 січня.

Згідно з однією зі статей законопроєкту, іранська адміністрація також повинна направити силам "Аль-Кудс", якими командував Сулеймані, 200 млн євро з Фонду національного розвитку на зміцнення їх обороноздатності.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168573
 
 
 Топ коментарі
 
Россиюшку мочить нужно, тупые амеры все никак не допрут. Исчезнет главная террористическая свинорылая недострана, исчезнет терроризм в мире.
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Если б действующий генерал сидел бы в своём сраном Иране - нихто б его не трогал.
А воно приперлося в Ирак, обстрелял базу амеров, убило америкоса инструктора - а теперь: "а нас за шо?"
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не удивлюсь, если эту "умную" во всех отношениях идею, которая еще не раз больно напомнит о себе, арабам подкинул кремлядский великий вождь *****.
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Це як вулична шпана-тітушня зве жандарма "хулиганом"
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Через декілька своїх терористів,вбитих на чужій території іранці обьявили США терористами?Тоді Україна за 13400 жертв на своїй,має добровільно зробити харакірі усім попередникам української "ВЛАДИ".
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А це тому що всі знають що найбільші ісламські терористи були обучені США взяти хочаб Бенладена.
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Дешевий-ти на якому хуторі інфу дістаєш?Відповідати не треба,просто такі тупі мені рідко зустрічаються.
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Іран не розуміє, яка отвєтка може прийти... ООН хоч завтра може визнати терористами міноборони Ірану, адже там не спроможні пояснити, якого дідька той керівник спецназу з підлеглими перебував таємно в Багдаді у часи громадських заворушень... Чи він у відпустку туди поїхав, як Зе у Оман?))))
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Это я так понимаю жёсткая ответочка прилетела Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim - Цензор.НЕТ 6568
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По всім країнам Африку і Азії іранські інженера шукають де можна сировину для бомбочки знайти - Нігер, Екваторіальна Гвінея, після смерті Карімова, Узбекістан, довго перераховувати.
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США и Израиль не дадут им заполучить Я.О. эти обезьяны с ядерной гранатой могут бед натворить, это все хорошо понимают
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Ирак.Америкосы под приводом обвинения в разработке страной химического и бактерологического отужия и наличия украинской радарной техники нападают на страну.Но не найдя ничего даже и не извинились а продолжили агресию против страны.Вот это как понимать?Они даже небыли обвинены ни одной страной мира за развязание войны.
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І не тільки,башти близнюки теж їх робота,Звідки і хто тіх знати про літаки які в них вріжуться,а знімали цей так званий ,,теракт,, як мінімум із трьох місць прфксійними камерами телестудій.А США цим ,,терактом,,розвязало собі руки та має право нападати на будь яку країну просто назвавши її терористичною. без всяких доказів.
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Ну чтож и в спаме люди живут.Видимо в своих коментариях я попал в точку.А неугодных как всегда в спам.
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Вор (террорист) больше всех кричит держи вора (террориста).
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"Да, Моська знать она сильна,
коль лает на слона.."(с)
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Цирк Дю Солей уехал, клоуны кое-где остались...
К предыстории вопроса
" А Трамп будто забыл про Хаменеи. Журчал его баритончик над ухом у
Сулеймани, и слушал он его все внимательнее.
- С этого момента возникло преступное сообщество, именуемое в законе
шайкой, которая с большим успехом начала бомбить фраеров. Я уже велел
подобрать материалы по кражам в сирийской Пальмире, в зимнем театре
"Эрмитаж", в филармонии в Дамаске и все прочие песни и рассказы - с этим
мы позже будем разбираться. Но сегодня вышла у вас промашка совершенно
ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили...
- А сегодня что, постный день? - подал голос Хаменеи.
- Да нет, день-то, как все будни, скоромный. А вот номерок ты не тот
отколол...
- Это как же? - прищурился на него Хаменеи.
- Вещь-то вы отнять хотели у жены американского дипломата. Причем в гостях, в Багдаде.
И по действующим международным соглашениям, стоимость её тысчонок под сто - всего-то навсего -
должно было бы им выплатить Казначейство США, то есть государственное
учреждение. Ты, Хаменеи, усекаешь, про что я толкую?
- Указ "семь - восемь" ООН о международном терроризме мне шьешь... - ни на миг не задумался Хаменеи.
Трамп выскочил из своего роскошного кресла и воздел руки вверх,
совсем как недавно это делал здесь администратор Помпео:
- Я шью? При чем здесь я? Поглядел бы ты на себя со стороны - ты бы
увидел, что Указ от седьмого августа, то, что ты "семь - восемь" называешь,
уже у тебя на лбу напечатан! - Сделал паузу и грустно добавил: - И у
твоего Сулеймани тем паче! По десятке на жало! По десятке! Без права переписки!"
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наверное ВЗРада Украины ,в первом чтении ,определит кремль, таковой же
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Только что песня такая была: а мне пох.. пох..
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за террористов не уверен - этим словом все кому не лень обзываются . меня другое интересует-если иракское правительство вслед за парламентом проголосует за вывод американцев - то это по букве окупационные войска и Ирак может просить у ООН миротворцев . надо какой то переворот делать или покупать их но Доня сказал не уйдем - пусть деньгами отдают...на CNN паника
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