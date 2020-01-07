 Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Tasnim.
Документ прийнятий одноголосно у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані в ході спецоперації США в Багдаді 3 січня.
Згідно з однією зі статей законопроєкту, іранська адміністрація також повинна направити силам "Аль-Кудс", якими командував Сулеймані, 200 млн євро з Фонду національного розвитку на зміцнення їх обороноздатності.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
коль лает на слона.."(с)
К предыстории вопроса
" А Трамп будто забыл про Хаменеи. Журчал его баритончик над ухом у
Сулеймани, и слушал он его все внимательнее.
- С этого момента возникло преступное сообщество, именуемое в законе
шайкой, которая с большим успехом начала бомбить фраеров. Я уже велел
подобрать материалы по кражам в сирийской Пальмире, в зимнем театре
"Эрмитаж", в филармонии в Дамаске и все прочие песни и рассказы - с этим
мы позже будем разбираться. Но сегодня вышла у вас промашка совершенно
ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили...
- А сегодня что, постный день? - подал голос Хаменеи.
- Да нет, день-то, как все будни, скоромный. А вот номерок ты не тот
отколол...
- Это как же? - прищурился на него Хаменеи.
- Вещь-то вы отнять хотели у жены американского дипломата. Причем в гостях, в Багдаде.
И по действующим международным соглашениям, стоимость её тысчонок под сто - всего-то навсего -
должно было бы им выплатить Казначейство США, то есть государственное
учреждение. Ты, Хаменеи, усекаешь, про что я толкую?
- Указ "семь - восемь" ООН о международном терроризме мне шьешь... - ни на миг не задумался Хаменеи.
Трамп выскочил из своего роскошного кресла и воздел руки вверх,
совсем как недавно это делал здесь администратор Помпео:
- Я шью? При чем здесь я? Поглядел бы ты на себя со стороны - ты бы
увидел, что Указ от седьмого августа, то, что ты "семь - восемь" называешь,
уже у тебя на лбу напечатан! - Сделал паузу и грустно добавил: - И у
твоего Сулеймани тем паче! По десятке на жало! По десятке! Без права переписки!"