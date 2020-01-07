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 Політика України, Суспільство
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Все про:влада (64) Порошенко (7982) Томос (233) Епіфаній (220) ПЦУ (513)

 Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній зазначив, що попередня українська влада більш відповідально ставилася до церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

За словами Епіфанія, 2019 рік був певним випробуванням. Бо відбулася повна перезагрузка української влади. Ми розпочинали свою діяльність при попередній владі, при попередньому президенті Петру Олексійовичу Порошенку, який зробив дуже багато для того, щоб посприяти об’єднавчому процесу щодо отримання Томосу. Тобто він виконав обов’язок як керівника держави. Тому що ми перебуваємо з вами у стані війни. І тому Українська держава повинна дбати про духовну безпеку. Це не втручання Української держави у справі церковні, а це сприяння тому, щоб українська церква була сильною, бо від цього залежить і наше майбутнє, загальна спільна перемога над агресором".

Водночас він зазначив, що попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, хоча і зараз відносини між церквою і українською владою хороші.

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"Звичайно, відбулися вибори і президента, і парламенту, відбулася зміна і парламенту, і президента, і уряду. Але протягом цього часу ми бачимо певну відмінність від попередньої влади і влади, яка зараз є в Україні. Тобто попередня влада більш ставилася відповідально до церкви, а зараз ми маємо також добрі стосунки з українською владою, немає якогось втручання, але на місцях немає інколи такого сприяння і певної допомоги. Але в майбутньому, я переконаний, надалі держава зрозуміє до кінця ту роль, яку відіграє українська церква, справжня українська церква, яка стоїть на засадах того, щоб Україна була сильною державою. Ми не державна церква, ми ніколи цього не прагнули і не були нею. Але ми є державницькою церквою.

Ми зацікавлені в тому, щоб Українська держава була єдиною і сильною. Бо це тісно пов’язано. Якщо не буде Української держави, то відповідно не буде української церкви. І тому ми прагнемо того, щоб Українська держава була сильною, і робимо все задля того, щоб об’єднувати українську націю і протистояти на сході України російській агресії. Ми маємо зараз більше 600 капеланів, які підтримують дух нашої української армії. І надалі все будемо робити задля того, щоб спільно разом з Українською державою ми робили все корисне для становлення нас як українського народу, як єдиної нації", - сказав митрополит.

Також читайте: За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168572
 
   
 Топ коментарі
 
Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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Бєдуін аравійський вже повернувся ? А то скучно ..... Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2024
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ПРедыдущая власть еще и к Украине относилась, а новая наполовину из РФ наполовину к Израилю относится.
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Нынешняя власть весной 2019 мародеров посадила, как и обещала. Список посаженных не озвучите?
Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4396
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Свидетели веры в 1 января 2020 года, очередной даты начала посадок, уже заждались, изнемогли.

Их опять кинул их кумир, как и с десятками других обещаний?
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Посаженных под домашний арест с браслетами и без,да полно,начиная с Свынарчука-Гладковского с Пашинским,заканчивая Грымчаком.
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Это список посаженных? От Зе "дипломированного юриста"?
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Что за "пошлые" вопросы от "дипломированного порохобота"?
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Власть не должна вмешиваться в дела церкви.
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ага, и когда чек на оплату отопленя приходит - тоже держава вмешалась?
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В церкві дзвонять, на сайті лише атеісти що обговорюють релігійні питання. Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6113
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Уви Ксенія, вища історична освіта і віра в Бога несумісні, колись виступав на диспутах з попами навіть, СРСР добре міг знаходити гудзи в релігіях.
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В історії багато фальсифікацій.
І викривлених фактів.
Так що...можливо ви вірите в хибну історію.
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Можливо, але після 35 років копання в цих проблемах, якщо і вибирати якусь релігію, то мені більше до вподоби слов'янське язичництво або північне. Це так, особисто.
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Десь в принципі так . Адже не може логічно мисляча освічена людина стверджувати , що життя на Землі зародилось від талапання води об береги протоокеану . Логічно діючу систему , таку як жива клітина , талапанням амінокислот не створити . Для прикладу варто взяти який завгодно живий організм щоб розгледіти неймовірну кількість інженерних рішень в кожному . Створити таке диво як функціонуюча жива клітина і вдихнути в неї Процес , це під силу Суперінтелектові . А як його де називають і яким користуються ритуалами то не суть важливо . З Різдвом Христовим всіх на сайті !
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Ну дык церковь то у нас православная а президент иудей
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у нас, вообще-то, церковь отделена от государства......
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Церковь, это коммерческое предприятие, а государство, это аппарат насилия в руках господствующего класса. Это разные понятия.
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Абсолютно вірно, просто при слабкій владі церква намагається прийти до влади, при сильній навпаки, раніше це називалось секуляризація.
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поднимающие глаза к верху и восторженно цокающие языком при слове Израиль подтвердят: государственная религия в Израиле - иудаизм. Религия в Израиле не отделена от государства, религиозные организации субсидируются Министерством по делам религий.
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Можно было бы пожартувати , что новая власть как бы по синагогам больше.. Но какие синагоги в Омане...
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Предыдущая власть была Украинской. Вот и весь секрет
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Власть вообще не должна лезть в ваши церковные разборки, долбанный поп.
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Оно бы было так, если бы власть соседней страны в виде ФСБ не управляла одной из сторон "церковных разборок" против интересов Украины.
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Этот главпоп не знает что церковь отделена от государства ? И желает быть близким к власти как его бывший шеф Кирилл?
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Если отделены от государства, то все - и МПЦ в том числе. А пока что МПЦ управляется ФСБ.
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Тверезо
@TverezoInfo

НАЙБІЛЬШИЙ КАМІНЬ

Томос відібрати складніше, ніж прийняти нову Конституцію, де не буде курсу на Євросоюз і НАТО.
Зараз це робиться мало не за помахом руки.
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Все это интересно, но как быть с тезисом об отделенности церкви от государства?как тут не процитировать "я вам ничего не должен"
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А как быть с тезисом о свободе вероисповедания. Должен.
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а кто притесняет у нас какую то церковь?или просто надо что то типо умное ляпнуть?
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Суспільство - це щось більше, ніж сукупність автономних індивідуумів. Люди утворюють суспільство на підставі спільних героїв, історії, мови, традицій. Церква є визначеним відтворювачем цих духовних цінностей. Цінності виявляються тим "клеєм", що тримає нас усіх разом. Якщо їх втратити, то ми просто розсипимось і втратимо свою державність.
До влади прийшли клоуни, які не розуміють засад державного будівництва. Для них Бог - це гроші.
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Красиво почали писати свій пост, та звели до поняття "церква" і спільних героїв, і історію, і мову, і традиції. Тобто - підмінили поняття, чим саме і займається церква.
Неможливо створити стабільну державу на хибкій основі, чим і є церква.
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Предыдущая украинская власть по свински относилась к вере граждан Украины!
Православных Христиан 15% населения Украины. (а может и меньше)
А на остальных 85% нас**ть?
Православных верующих определяют по празднованию Рождества Христова.
1) Соблюдение Поста, с 28 ноября по 7 января. Самый строгий - последняя неделя.
2) Строгое посещение церкви во время поста.
3) Вечерняя молитва утром 6-го.
4) Всенощная 6-7 января.
Зашел сегодня ночью в церковь, на весь храм 10 человек верующих !!
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За даними опитувань, православних в Україні 70%... Пруф
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За даними опитувань, серед чиновникiв, в Україні зовсiм немає коррупцiї.
Анекдот:
У уролога пациент 70 лет.
- Доктор, у меня проблемы с сексом, не могу больше раза в месяц.
- Ну, в Вашем возрасте ....
- А моему соседу 75. Он говорит, что удовлетворяет жену и двух молодых любовниц!
- Откройте рот, скажите "а-а-а".... Не вижу причин, почему Вы не можете такого сказать.
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Де Україна, її історія і майбутнє, і де нинішня влада?

Глава СБУ Баканов є парафіянином церки окупанта.
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Ну а шо поробиш? Вибрали президента, який мабуть нехрещений...
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В акватории Аравийского моря надобно прикупить полоску побережья или островок и возвести, скажем, реабилитационное отделение от Феофании, раз им там так «мёдом помазано». Только-только пятому пендель врезали, уже шестой «пятак умочил».
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У зебилов свецкая Украина - это когда гундяевский санатат заправляет церковными делами в нашей стране.
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Она ко всему относилась более ответственно
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Петро тоді ще був молодий і нчого не панімав )))
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Какое отношение еврейский мальчик имеет к православию ? Нет смысла удивляться.
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А Епифанушка в курсе, что Украина светское государство и у нас государство отделено от церкви? Или он хочет как в Росиюшке? Так пускай валит в Росиюшку в Кирилу!
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Вы что тут гавнюки про Конституцию блеете?
Вы не понимаете, чем украинская церковь отличается от масковской церкви?
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Предыдущая власть более ответственно и к армии относилась и к пенсам. Но захотелось шоу на песке.
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ага, підняла пенсіонерам пенсію з 120$ до 50$ )))
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треба Епіфанію поїхати до Оману/ОАЕ тощо. Там немає розподілу між державою та релігією, а релігія одна на всіх. Йому би там сподобалося. Невтручання держави у справи церкви та навпаки - то надто європейська модель, навіщо цим перейматися Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6382
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Главное,что бы власть ответственно относилась к своим гражданам.А церковь,то уже вторично.Или что,финансировать вас изволите с кармана государства,то бишь бюджета?Луче бы боролись за своих прихожан,которые вас и финансировать должны своими пожертвованиями.Как раньше говорилось "каков поп,таков и приход".И это правильно.Бытие определяет сознание,а не наоборот.Во блин,как по Марксу задвинул.
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Путін відновив засади державної влади Московії, що були закладені ще з петрівських часів. Імперія тримається на 4 - ох стовпах: армія і флот, державна бюрократія, спецслужби, церква. РПЦ відіграє в Україні роль носія імперських проросійських ідей. Їй може протистояти лише одна сила - проукраїнська національна церква. Ігнорувати цю обставину - це означає постійно мати проблеми з тиском Москви. Українці мають, навпаки, утворювати осередки ПЦУ на всій території РФ. Культура і релігія мають стати тим чинником, навколо якого українці мають об"єднуватись, де б вони не жили.
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У взаємодії президента України Володимира Зеленського з Православною церквою України нема жодного позитиву, натомість його вихваляють спікери Московського патріархату.

"У взаємодії Зеленського з Православною церквою України ми не бачимо ніякого позитиву, натомість соціальних мережах представники Московського патріархат та головні прессекретарі хвалять Зеленського. Зокрема священник Миколай Данилевич за зовнішню політику, називає Зеленського найкращим президентом і що його політика об'єднує Україну. Якщо його хвалять спікери Московського патріархату, то це наводить на відповідні висновки", - зазначив в ефірі "Прямого" кандидат політичних наук і релігієзнавець Андрій Ковальов.
https://prm.ua/u-vzayemodiyi-zelenskogo-z-ptsu-nema-zhodnogo-pozitivu-natomist-yogo-vihvalyayut-spikeri-moskovskogo-patriarhatu-religiyeznavets/
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Епіфан(ій) ходить як бєрємєнна, вивставив живіт вперед і чекає коли за нього влада (бох, времня, патріоти) все вправить. А де активна прозелітична діяльність??? Де потужна дипломатична міжнародна активність??? Де медійна робота??? Тобі дали такі інструменти в руки, а ти скиглиш!!! Ото краще п Сашко Драбинко главним став, чи той Михаїл - митрополит Луцький та Волинський. Ото мужі славні, а не голубоглазий мальчік Єпіфаній - любімєц Філярєта
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Побажання "краще п Сашко Драбинко главним став, чи той Михаїл" - з розряду тих, приміром, що в 2014-му краще було би обрати на посаду Президента Олександра Данилюка (того, який був командиром сотні ПС на Майдані). І пофіг, що той не мав жодних шансів бути обраним. До речі: балотувався в 2019-му. Скільки набрав? От тобі риторична відповідь на "краще"...
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У Михаїла було більше шансів, але Філярєт істєріку закатав - дибки став, аби тільки Михаїла зняли з другого туру.
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так ото про то і мова. Розклади... і реальність...
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Вільна і незалежна українська церква є духовним орієнтиром держави

"Армія, віра, мова - це не порожні слова, а засадничі постулати для українського народу.
Рік тому звершилась подія, на яку чекали та щиро молилися багато поколінь українців - підписаний документ, Томос про автокефалію Православної Церкви України!
Сьогодні, дякуючи духовній праці УГКЦ і ПЦУ ми маємо міцну основу нашої держави. Це основа - для остаточної перемоги над ворогом, який вкотре наступає, намагається зруйнувати національні маркери та духовність - засадничі принципи існування держави.Вільна незалежна українська Церква - духовний орієнтир європейського розвитку України!", - так з нагоди річниці Томосу написав у на своїй сторінці мережі Facebook народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
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у кожного своя віра. В Україні всі віри - рівноправні і легальні (якщо, звісно, вони не порушують загальновизнаних людських цінностей).

Проблема не у тому, чия віра, а в тому, що під маскою РПЦ ховається феесбешна контора.
До речі, і серед течій мусульманства є такі, які переслідуються відповідно до законодавства, які є антилюдськими (ті, які закликають, наприклад "убий невірного"). І серед течій християнства - так само є злочинні (окрім РПЦ...).
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Просто Епифаний хочет находится возле власти а не заниматься своими обязанностями. Он сейчас находится у истоков возражения нового , при открытии чего либо надо пахать и пахать а не разматывать по миру.
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Церковь отделена от государства)
Епифан! Преставай воду мутить! Мусульмане молчат, католики молчат, иудеи молчат, протестанты молчат, буддисты молчат, атеисты молчат а Епифан как девочка ноет без внимания) занимайся делами церковными, стреги своих овец, шерсть складируй и радуйся!
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Ну, вот Вы же например, не молчите.
Если "Мусульмане молчат, католики молчат, иудеи молчат, протестанты молчат, буддисты молчат, атеисты молчат", то кто Вы?
Член секты макаронного монстра?
Или просто лахта?
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лавры гундяя покоя не дают? хотите так же во власти тереться, как гундяй около *****? идите на хрен, клоуны ряженные.
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згідно з Конституцією у нас церква відокремлена від держави. Тому будь-яке втручання в будь-яку діяльність будь-якої з церков в Україні є порушенням Закону. Окрім кримінальних питань, звичайно.
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Ну да ну да! Не порожні слова а лозунг російського царя Миколи другого. У пєдолюбов с фантазією біда)
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не знал что у церкви есть еще какая-то власть, кроме божьей.. Епифаний реальный клоун Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6615
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Шах и мат петушарія над свинарником:"Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы государственническая церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3168572"
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власть жидов...ская вот и безответственная .
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А ето какво се прави от ,,православната ,, вата в новогодишните дни при зе режима:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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Бэня и его клоун заняты воровством, дерибаном страны а также вылизыванием задов кацапским террористам.

даже гундяйский бесовский патриархат до сих пор не переименован.

хорошо еще, что до клоуна успели получить Томос. продажный жидовский арлекин этого никогда бы не допустил.
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до речі: от для цього і потрібна була коаліція в попередні 5 років... І не тільки для цього... Закон про мови, законодавство про вступ до НАТО і ЄС, судову і антикорупційну реформу, тощо...
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Гарна гілочка для визначення касапських ботів...
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А у Квартала иной бог - Мамона.
Обратите внимание, что "бубочка" лохторат ни с Ханукой, ни с Рождеством не поздравил.
Не поздравит и с Наврузом.
Писала же, что наверняка "бубочка" чертей гоняет и косточку кошачью варит в ночи... Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5215
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Власти не должны влазить в дела церкви. эпифашка лизнул по заказу пэ-мародёра. Ватикан действует более дипломатично.
*Более ответственно... эпифан, это ты должен сам нести ответственность в отношении церкви и прихожан!
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Чуєш,шестірка нарікова,у нас цеква відділена від держави!Читай конституцію долбодятел. Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1210
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А що ж ви хотіли шановний панотець? УПЦ це ж не сiнагога!
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А что новая власть? УПЦ Московского патриархата или самостоятельная Православная церковь Украины - какая разница? Какой флаг, сине-желтый или московский триколор - какая разница? Трезуб или двуглавый орел на гербе - какая разница? Есть Украина и украинцы или нет - какая разница?
Главное асфальт и фонари.
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