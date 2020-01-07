 Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
За словами Епіфанія, 2019 рік був певним випробуванням. Бо відбулася повна перезагрузка української влади. Ми розпочинали свою діяльність при попередній владі, при попередньому президенті Петру Олексійовичу Порошенку, який зробив дуже багато для того, щоб посприяти об’єднавчому процесу щодо отримання Томосу. Тобто він виконав обов’язок як керівника держави. Тому що ми перебуваємо з вами у стані війни. І тому Українська держава повинна дбати про духовну безпеку. Це не втручання Української держави у справі церковні, а це сприяння тому, щоб українська церква була сильною, бо від цього залежить і наше майбутнє, загальна спільна перемога над агресором".
Водночас він зазначив, що попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, хоча і зараз відносини між церквою і українською владою хороші.
"Звичайно, відбулися вибори і президента, і парламенту, відбулася зміна і парламенту, і президента, і уряду. Але протягом цього часу ми бачимо певну відмінність від попередньої влади і влади, яка зараз є в Україні. Тобто попередня влада більш ставилася відповідально до церкви, а зараз ми маємо також добрі стосунки з українською владою, немає якогось втручання, але на місцях немає інколи такого сприяння і певної допомоги. Але в майбутньому, я переконаний, надалі держава зрозуміє до кінця ту роль, яку відіграє українська церква, справжня українська церква, яка стоїть на засадах того, щоб Україна була сильною державою. Ми не державна церква, ми ніколи цього не прагнули і не були нею. Але ми є державницькою церквою.
Ми зацікавлені в тому, щоб Українська держава була єдиною і сильною. Бо це тісно пов’язано. Якщо не буде Української держави, то відповідно не буде української церкви. І тому ми прагнемо того, щоб Українська держава була сильною, і робимо все задля того, щоб об’єднувати українську націю і протистояти на сході України російській агресії. Ми маємо зараз більше 600 капеланів, які підтримують дух нашої української армії. І надалі все будемо робити задля того, щоб спільно разом з Українською державою ми робили все корисне для становлення нас як українського народу, як єдиної нації", - сказав митрополит.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Их опять кинул их кумир, как и с десятками других обещаний?
І викривлених фактів.
Так що...можливо ви вірите в хибну історію.
@TverezoInfo
НАЙБІЛЬШИЙ КАМІНЬ
Томос відібрати складніше, ніж прийняти нову Конституцію, де не буде курсу на Євросоюз і НАТО.
Зараз це робиться мало не за помахом руки.
До влади прийшли клоуни, які не розуміють засад державного будівництва. Для них Бог - це гроші.
Неможливо створити стабільну державу на хибкій основі, чим і є церква.
Православных Христиан 15% населения Украины. (а может и меньше)
А на остальных 85% нас**ть?
Православных верующих определяют по празднованию Рождества Христова.
1) Соблюдение Поста, с 28 ноября по 7 января. Самый строгий - последняя неделя.
2) Строгое посещение церкви во время поста.
3) Вечерняя молитва утром 6-го.
4) Всенощная 6-7 января.
Зашел сегодня ночью в церковь, на весь храм 10 человек верующих !!
Анекдот:
У уролога пациент 70 лет.
- Доктор, у меня проблемы с сексом, не могу больше раза в месяц.
- Ну, в Вашем возрасте ....
- А моему соседу 75. Он говорит, что удовлетворяет жену и двух молодых любовниц!
- Откройте рот, скажите "а-а-а".... Не вижу причин, почему Вы не можете такого сказать.
Глава СБУ Баканов є парафіянином церки окупанта.
Вы не понимаете, чем украинская церковь отличается от масковской церкви?
"У взаємодії Зеленського з Православною церквою України ми не бачимо ніякого позитиву, натомість соціальних мережах представники Московського патріархат та головні прессекретарі хвалять Зеленського. Зокрема священник Миколай Данилевич за зовнішню політику, називає Зеленського найкращим президентом і що його політика об'єднує Україну. Якщо його хвалять спікери Московського патріархату, то це наводить на відповідні висновки", - зазначив в ефірі "Прямого" кандидат політичних наук і релігієзнавець Андрій Ковальов.
https://prm.ua/u-vzayemodiyi-zelenskogo-z-ptsu-nema-zhodnogo-pozitivu-natomist-yogo-vihvalyayut-spikeri-moskovskogo-patriarhatu-religiyeznavets/
"Армія, віра, мова - це не порожні слова, а засадничі постулати для українського народу.
Рік тому звершилась подія, на яку чекали та щиро молилися багато поколінь українців - підписаний документ, Томос про автокефалію Православної Церкви України!
Сьогодні, дякуючи духовній праці УГКЦ і ПЦУ ми маємо міцну основу нашої держави. Це основа - для остаточної перемоги над ворогом, який вкотре наступає, намагається зруйнувати національні маркери та духовність - засадничі принципи існування держави.Вільна незалежна українська Церква - духовний орієнтир європейського розвитку України!", - так з нагоди річниці Томосу написав у на своїй сторінці мережі Facebook народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
Проблема не у тому, чия віра, а в тому, що під маскою РПЦ ховається феесбешна контора.
До речі, і серед течій мусульманства є такі, які переслідуються відповідно до законодавства, які є антилюдськими (ті, які закликають, наприклад "убий невірного"). І серед течій християнства - так само є злочинні (окрім РПЦ...).
Епифан! Преставай воду мутить! Мусульмане молчат, католики молчат, иудеи молчат, протестанты молчат, буддисты молчат, атеисты молчат а Епифан как девочка ноет без внимания) занимайся делами церковными, стреги своих овец, шерсть складируй и радуйся!
Если "Мусульмане молчат, католики молчат, иудеи молчат, протестанты молчат, буддисты молчат, атеисты молчат", то кто Вы?
Член секты макаронного монстра?
Или просто лахта?
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
даже гундяйский бесовский патриархат до сих пор не переименован.
хорошо еще, что до клоуна успели получить Томос. продажный жидовский арлекин этого никогда бы не допустил.
Обратите внимание, что "бубочка" лохторат ни с Ханукой, ни с Рождеством не поздравил.
Не поздравит и с Наврузом.
Писала же, что наверняка "бубочка" чертей гоняет и косточку кошачью варит в ночи...
*Более ответственно... эпифан, это ты должен сам нести ответственность в отношении церкви и прихожан!
Главное асфальт и фонари.