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 Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Українська сторона СЦКК доповідає про чергові обмеження свободи пересування патруля СММ ОБСЄ щодо виконання мандата СММ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, у щоденному звіті від 6 січня 2020 р СММ ОБСЄ інформує про чергові випадки відмови і затримки патруля Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій.

"4 та 5 січня представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпості північніше населеного пункту Заїченко на півдні Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушивши Мінські домовленості, терористи розмістили 22 установки "Град" біля Хрустального, - ОБСЄ

4 січня на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишня назва Октябр) також на півдні Донецької області представники збройних формувань двічі затримали патруль Місії на 45 та 19 хвилин відповідно", - сказано в повідомленні.

У СЦКК підкреслюють, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, а також пересування або підготовку військ.

"Українська сторона СЦКК звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

У СЦКК також нагадали, що Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168569
 
 
 Топ коментарі
 
Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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И что на это заявит наш главнокомандующий написав со смартфона с пляжей Омана? Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 701
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Лугандон готовиться к "честным" выборам. Какая разница пропускают наблюдателей из ОБСЕ или нет.
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И что на это заявит наш главнокомандующий написав со смартфона с пляжей Омана? Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 701
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Чето Зеля руками там делает то? Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3295
Пишет в Фейсбуке твиты Трампу что они оба не лохи))
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Настраивает ударный по клавишам инструмент .
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Ему на корпоративе у султанов на пианине куяч.ть .
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Барыга оманский напишет: " какая разница, пропускают или нет? Главное, что и те, и другие сытые и одетые"
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Лугандон готовиться к "честным" выборам. Какая разница пропускают наблюдателей из ОБСЕ или нет.
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со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3168569\\\\\\\\\\\

Ну так зрады вроде нету. Прямо сообщает ГШ что рашинские боевики там. Вот когда появится обтекаемое "незаконные бла-бла-бла" - тогда можно и садить, то есть.... копать.... грядку(вдруг дед там МГ-42 закопал так как ваивал) Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1648
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Головне що бойовики прямі авіарейси в Оман не відмінили.
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це щоб ніхто не побачив як вони багато живуть?
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Не задушили в зародыше...Теперь мучаемся. Щестой год. Кто там у нас тогда правил ?
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Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
 показати весь коментар
 
 
",,руські" пики"

Цей вірш писав не українець, бо українець ніколи не назве росіянина "руським" і ніколи не перекладе "руССкого" як "руського".
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Мне кажется что и украинским властям надо поступать как же.Иначе нас просто сгноят своим хе доброжелательством.Вспомните слова ,,Кто с мечем к нам придет тот от меча и погибнет,,.А к нам с мечем пришли а мы вернее нас вынуждают подставлять под меч шею.
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ну если обсе не может договориться с этими упырями то о каких договоренностях может идти речь между Украиной и ними? там же все в одну харю хотят
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Треба,щоб "гарант" з дружиною поїхав у ДНР та ЛНР з 95 кварталом на концерти!! Вони його запустять....та, дай Боже, він там і залишиться
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Последний обмен показал, что они амнистируют всех предателей Украины, предоставят работу всем работникам мгб ордло, всем следователям ордло, всем боевикам, всем чиновникам ордло.
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
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А на хрена тогда вы их пускаете на не окупированную территорию? Мы не пускаем,та сторона не пускает-вот "хохма" будет! Договорился с ******,***...
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