 Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Так, у щоденному звіті від 6 січня 2020 р СММ ОБСЄ інформує про чергові випадки відмови і затримки патруля Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій.
"4 та 5 січня представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпості північніше населеного пункту Заїченко на півдні Донецької області.
4 січня на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишня назва Октябр) також на півдні Донецької області представники збройних формувань двічі затримали патруль Місії на 45 та 19 хвилин відповідно", - сказано в повідомленні.
У СЦКК підкреслюють, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, а також пересування або підготовку військ.
"Українська сторона СЦКК звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії", - йдеться в повідомленні.
У СЦКК також нагадали, що Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.
Пишет в Фейсбуке твиты Трампу что они оба не лохи))
Ну так зрады вроде нету. Прямо сообщает ГШ что рашинские боевики там. Вот когда появится обтекаемое "незаконные бла-бла-бла" - тогда можно и садить, то есть.... копать.... грядку(вдруг дед там МГ-42 закопал так как ваивал)
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.
Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.
Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.
Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.
Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
Цей вірш писав не українець, бо українець ніколи не назве росіянина "руським" і ніколи не перекладе "руССкого" як "руського".
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.