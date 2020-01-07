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Все про:Іран (136) Пентагон (252) США (5897) Еспер Марк (16)

 США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що військовослужбовці США не будуть порушувати закони збройних конфліктів, завдаючи ударів по іранських культурних об'єктах, про що раніше заявляв президент Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

На питання, чи є культурні об'єкти метою ударів з боку США, Еспер відповів журналістам, що "ми дотримуватимемося законів збройних конфліктів".

Згідно з міжнародним правом напад на культурні об'єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ

На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану та іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.

"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168566
 
   
 Топ коментарі
 
нет национальных культурных объектов ... и нация слабеет...
нет своей мовы.... и нация умирает...
Это понимают и в США и в Израиле..., это понимает и наш зеленый уродец с руського мира...
От сюда и его - Какаяразница!
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Если по кремлю жахнуть,то тогда по Ирану будет не надо, сразу сдуются.
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Как Израиль шарахнет по ядерному реактору, так и успокоятся.
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Які ще закони, хто їх дотримується. Хоча бажання США лупнути саме по культурним об'єктам не розумію.
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нет национальных культурных объектов ... и нация слабеет...
нет своей мовы.... и нация умирает...
Это понимают и в США и в Израиле..., это понимает и наш зеленый уродец с руського мира...
От сюда и его - Какаяразница!
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Завжди можна причепити собі чужу культурну спадшину як москалі.
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тц так може він мав на увазі палац айатоли....
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ну це як би по Кремлю жахнути..де путін сидить..теж культурний об'єкт
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Если по кремлю жахнуть,то тогда по Ирану будет не надо, сразу сдуются.
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Там іранці вивісили червоний прапор помсти на мечеті. Він, як правило, не знімається, допоки помста не відбудеться. Так що війні таки бути. Питання в яких формах та в яких масштабах.
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Как Израиль шарахнет по ядерному реактору, так и успокоятся.
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Не все так просто. Це пов"язано з релігією та фанатизмом...
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Трампу тогда нужно покрасить морду синей краской, как кельту на тропе войны
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Ну а что реально может сделать Иран США ???? Не дадут виз в Иран ? Захватят американцев ??? Пустят ракеты по их базам ??? Ну так потом будут на уровне Сирии. В каменном веке.
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Следуйте логике и принципам демократии. Которая вынуждена защищаться от посягательств на нее всякой нечисти.
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Аятоллы ведут агрессивную политику, дестабилизируют ситуацию в регионе. Население Ирана страдает от санкции, несмотря на религиозную риторику и призывы уничтожить Запад, молодежь мечтает слинять на этот ненавистный Запад, подальше от местных фанатиков. Войны не хочет никто, но аятоллам уже пора дать по шапке. Америка имеет такое технологическое превосходство, что может сделать с ними всё что захочет.
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да видел я вчера иранских девок, орущих "кровь за кровь"
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Риторика не подразумевает терроризм, вооруженный конфликт... это война международная, нападение на США как раз компетенция НАТО, во как бывает из-за одного генерала.
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Что за бред? Где Трамп говорил об ударе по культурным объектам? Он сказал о 52ух целях на территории Ирана, которые представляют для них ценность. А что, заводы, мосты, гидротехнические сооружения и т.д. не имеют для страны ценности?
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Вроде бы как все правильно,но в чистом осадке имеем падение престижа США,а также рост цены нефти...Кому это выгодно? То то и оно...
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Кому это выгодно?
Вижу Руку Всемогущего.
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Чистый осадок - а чего ещё можно ожидать физикоматематического дубоссарца?
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А ты,картограф,наверное химик? Ась,балбес?
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Да куда уж нам до тайн мамалыги.... Ты не отклоняйся, про чистый осадок давай поподробнее!
И путинских шлюх не забудь!
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Не химик,,видно что гэпэтэушник.И против балбеса ничего не имеешь,-ты согласен! США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 9075 А шаровары ты уже скинул,шлюшка? Пора для окурка килт одеть,чтобы он с тобой время не терял,-нагнул тебя,и всего делов... США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 9075
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Какой-то набор бессмысленного гавна... Что насчёт чистого осадка?
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Чистый осадок,-это говно в твоих мозгах! США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7287
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Ирану не позавидуешь.Воевать с США могут,только камикадзе.
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Пф-ф. Вон, касабы пыжатся, что в Украине они воюют именно с США, и ничо, скрепы не трескаются. Величие только растет на квасных дрожжах.
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"Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам не разрешается трогать их культурные объекты. Это так не работает", - заявил Трамп в воскресенье, выступая перед журналистами.
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При слові "іранська культура" Трамп хапається за пістолет.

Источник: https://censor.net.ua/n3168566************США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 8092
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО УМЕРЛО, НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ЧЕГО ОНО СТОИТ! НИКТО ПРОТИВ 2% МИРОВОГО ВВП НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ СДЕЛАЛ КРОМЕ ГЛУБОКОЙ ОЗАБОЧЕНОСТИ! А ПРОТИВ США НИКТО ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ Я УВЕРЕН. СБ ООН ВООБЩЕ КЛОУНАДА, СТРАНА НАРУШИТЕЛЬ МОЖЕТЬ НАЛОЖИТЬ ВЕТО НА ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ! ИСКЛЮЧАЙТЕ НАРУШИТЕЛЯ ИЛИ ГОЛОСУЙТЕ БОЛЬШИНСТВОМ ИЛИ РАСПУСТИТЕ ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ООН, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕДОТВРАТИЛ И НЕ РЕШИЛ ЕЩЕ НИ 1 КОНФЛИКТ
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Цікаво,що це за закони такі ? Певно ж,за ними і москалі воюють ?


ОК.Значить,гарантія миру і безпеки-наявність ядерної зброї.
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"И импичмент, и дебаты по Ирану в США дымы провалили.
Украина давления на неё Трампом не признаёт,а противники Трампа,с их защитой иранских террористов,убитых в Ираке,просто посмешище,поскольку Иран уже обьявил Пентагон террористами.Ослам ничего не остаётся,как умолять политиков типа Болтона лгать,чтобы затягивать передачу продолжения рассмотрения дела импичмента Сенатом и выдумывать новые процессы с рассмотрением их ккклановской палатой ограничений для Пентагона по борьбе с террористами Ирана.Вобщемь-в посудной лавке ослов-полный бардак после того,как там развернулся слон."
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