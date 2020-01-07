 США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
На питання, чи є культурні об'єкти метою ударів з боку США, Еспер відповів журналістам, що "ми дотримуватимемося законів збройних конфліктів".
Згідно з міжнародним правом напад на культурні об'єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.
Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.
На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану та іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.
"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.
нет своей мовы.... и нация умирает...
Это понимают и в США и в Израиле..., это понимает и наш зеленый уродец с руського мира...
От сюда и его - Какаяразница!
Вижу Руку Всемогущего.
И путинских шлюх не забудь!
Что там в Иране и вообще про борцунов с глобализацией! Советую к прочтению
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При слові "іранська культура" Трамп хапається за пістолет.
Источник: https://censor.net.ua/n3168566************
ОК.Значить,гарантія миру і безпеки-наявність ядерної зброї.
Украина давления на неё Трампом не признаёт,а противники Трампа,с их защитой иранских террористов,убитых в Ираке,просто посмешище,поскольку Иран уже обьявил Пентагон террористами.Ослам ничего не остаётся,как умолять политиков типа Болтона лгать,чтобы затягивать передачу продолжения рассмотрения дела импичмента Сенатом и выдумывать новые процессы с рассмотрением их ккклановской палатой ограничений для Пентагона по борьбе с террористами Ирана.Вобщемь-в посудной лавке ослов-полный бардак после того,как там развернулся слон."