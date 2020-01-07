 Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове

Сьогодні Різдво урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, це: Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Відповідно до Писання, Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення у Вифлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на нічліг у хліві, поряд з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. На згадку про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Свято Різдва Христового - найбільш шановане серед двунадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Водохреща. Цей період називають Святками. В Україні здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

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