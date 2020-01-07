 Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове

Сьогодні Різдво урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, це: Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.
Відповідно до Писання, Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення у Вифлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на нічліг у хліві, поряд з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. На згадку про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.
Свято Різдва Христового - найбільш шановане серед двунадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Водохреща. Цей період називають Святками. В Україні здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.
Со временем перейдем все на 25. Без кровопролития и крестовых походов )))
Религиозная часть меня не слишком-то и интересует...
Но то, что я был крещён под эту дату, то за пятьдесят лет мне всё-таки ближе Рождество 7-го января...
Как-то так)
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
провели Різдвяні свята!
...
Христос народився!!!
что то попы промолчали что на восьмой день после Своего Рождества младенец принял обрезание и было дано Ему имя Иисус
и началась новое летоисчисление и настал Новый 2020 Год от
Рoждества Христoва
Но только тех церквей, которые имеют "Томос" от Вселенского Патриарха! Самозванцев без "Томоса" поздравлять не с чем.
ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪
Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!
Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,
https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27
п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
Зескот нервується як завжди, бо іноземні мови ставлять його в ступор.
Правильно: Сегодня некоторые православные церкви празднуют Рождество Христово (по Юлианскому календарю, с упрямством, достойным лучшего применения).
Они празднуют и тогда и сегодня - истинные христиане, "абы шо" - лишь бы праздновать.
Головне, що Христос народився ! Славімо Його !