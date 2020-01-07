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 Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове

7 січня українці східного обряду відзначають Різдво Христове.

Сьогодні Різдво урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, це: Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Відповідно до Писання, Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення у Вифлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на нічліг у хліві, поряд з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. На згадку про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Свято Різдва Христового - найбільш шановане серед двунадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Водохреща. Цей період називають Святками. В Україні здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168564
 
   
 Топ коментарі
 
Христос родился ! С праздником друзья ! Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово - Цензор.НЕТ 614
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Основной массе нужно много времени, чтобы привыкнуть.
Со временем перейдем все на 25. Без кровопролития и крестовых походов )))
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Так согласно теории порохоботов, 73% населения Украины, и есть кремлевскими малоросами! Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово - Цензор.НЕТ 2036
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А вы что не хотите к своим корням вернуться или вы из тех зачем переписывать историю даже если она насквозь пропитана ложью ?
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Вообще-то, я человек верующий, и только верующий...
Религиозная часть меня не слишком-то и интересует...
Но то, что я был крещён под эту дату, то за пятьдесят лет мне всё-таки ближе Рождество 7-го января...
Как-то так)
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"Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове" - Сьогодні християни юліанського календаря святкують Різдво Христове!
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Так и у нас так было где-то до 17 века Коляда то убил змея коротуна на зимнее солнцестояние Цепляние за 7 января - это как и совок , которым нашим людям тяжело из себя вытравить
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Хотел вас поздравить с праздником (светлым) ,а теперь засомневался, запоздал наверно.
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Всё!!! Пойду, с горя, застрелюсь или повешусь... Вот сижу, и думаю - стреляться? Так в гробу некрасиво буду выглядеть - выстрел полчерепа разнесёт... Повеситься - неудобно - под грудь - так долго, а за шею - дышать плохо... Подскажи, пожалуйста... Ты, у нас, "анжинером" числишься...
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Боже упаси тебя от самогубства. Сходи в церковь, поставь свечку и помолясь, трапезничать садись(можешь и 100 грамм). С Рождеством Христовым тебя.
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Я так и сказал: "Упаси, господи, меня от идиотов.... От дураков, типа "литвинов", я сам спасусь....
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Хотя колядки уже много лет имеют христианское значение и ассоциируются с Рождеством Христовым, корни они имеют языческие. Об этом говорит и само название обрядовых песен, ведь Коляда - старый дохристианский праздник, который символизирует поворот Солнца на весну, удлинение светового дня и сокращение ночи. Другое название праздника - Коротун, или Корочун. Отмечали праздник 25 декабря, что совпадает с датой Рождества по григорианскому стилю
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Христа просто "привязали" к земледельческому циклу... "обжорка" среди зимы - забой "нерепродуктивного" скота -кормить "накладно", оставлялись только "ярки". или "тельные" коровы ... Потом - "Великий пост - народ экономит, чтобы дожить до весны... Масленица " - день весеннего равноденствия - Перелом весны в природе
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***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
провели Різдвяні свята!

...
Христос народився!!!
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а что мы Праздновали 1 Января ?

что то попы промолчали что на восьмой день после Своего Рождества младенец принял обрезание и было дано Ему имя Иисус
и началась новое летоисчисление и настал Новый 2020 Год от
Рoждества Христoва
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Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове - Цензор.НЕТ 2398 1 січня ми святкували католицький Новий Рік!
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Поздравляю Всех православных, с Рождеством Христовым!
Но только тех церквей, которые имеют "Томос" от Вселенского Патриарха! Самозванцев без "Томоса" поздравлять не с чем.
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Вот что странно, так это то, что два самых почитаемых в христианстве праздника это так называемые рождество и пасха, но Иисус Иосифович не праздновал ни один из них.
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Сделайте подарок. Примите радикальный ислам со всеми вытекающими
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А в чем разница? Вы античное искусство видели? Взгляните на статую Апполона, она прекрасна, выдержаны пропорции тела, выразительные черты лица и т.д. И взгляните на раннехристианское искусство. Это ужас! Дети лучше рисуют! Крючкообразные носы, отсутствие каких либо черт лица, эмоций и и.д. Тоже и в архитектуре. Когда христиане смогли построить что либо подобное Коллизию или афинским храмам, почти через 1500 лет! Христианство для античного мира было тоже самое, что для нынешнего ИГИЛ. Так что извините, но принципиальной разницы между христианством и исламом не существует.
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интересно, как вот как он мог праздновать пасху---это же день его распятия?он конечно воскрес, но не надолго же?И я не знаю, разве не было традиций в израиле просто справлять чей то день рождения?Так может его ученики и справляли, только этот эпизод в библию не попал?
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А что ему мешало праздновать пасху? Вы не последовательным в своих же верованиях. Если он действительно то самое божество, за которое себя выдавал, то логично что он все знал. Кроме того эпизод на последнем корпоративе, с его двенадцатью сотрудниками, ясно свидетельствует что он таки знал. А если что не попало в библию, то следовательно это малозначительно. А если это так, то почему тогда столь малозначительное событие стало одним из христианских праздников?
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ты не понял.. наверное тут нет логики--праздновать событие, которое только свершится в будущем...и как ты это себе представляешь?собрал христос учеников за год до казни, и объявляет--через год меня казнят, знаю точну, давай мы это отпразднуем?Да и еще такой момент, ясно что христос он такой был скромный, да и у него была небольшая группа последователей, христианской церкви еще не было...только с появлением последней по прошествию некоторого времени появили эти религиозные праздники...причем рождество еще приурочили к зимнему сонцестоянию, явно тут какая то связя с более ранними верованиями идет
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т.е не надо искать корни этих праздников в библии, это более поздние решения христианской церкви, которая так решила увековечить памятные моменты жизни христа
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Украинският Иисус Христос

ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!

Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,

https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27

п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
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ну и вот зачем нам тут твои рассуждения на болгарском?гугль переводчик же есть...в спам
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Хто хоче, той зрозуміє.
Зескот нервується як завжди, бо іноземні мови ставлять його в ступор. Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове - Цензор.НЕТ 8880
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ой, дебил...еще тут китайских ероглифов насрите, и будет всех порохоботам за счастье, главное чтоб не на языке агрессора в спам
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Заголовок некорректный, писавшему - два в году и четверти Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове - Цензор.НЕТ 8353
Правильно: Сегодня некоторые православные церкви празднуют Рождество Христово (по Юлианскому календарю, с упрямством, достойным лучшего применения).
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Нормальные люди уже отпраздновали Рождество 24-25 декабря, вместе со всем миром. Празднует 6-7 января только рузька свинья, несколько вассальных ответвлений некоторых полудиких стран.
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Зачем ты так...
Они празднуют и тогда и сегодня - истинные христиане, "абы шо" - лишь бы праздновать.
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У нас Різдво, а Рождєство - для хохлів малоросів
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Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово, а потом 14 января Новый Год,если не так то всё по коммунистически и не по Библии. В Украине всё коммунистическое запрещено,нужно ещё запретить всё гундяевское, чтобы головы украинцам не засорял.
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Різдво Христове - 25грудня , взагалі то . Зараз вже ніхто за юліанським не живе . Навіть свій власний день народження за ним не святкують . То колись за ним жили.
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Нормальные люди всё понимают и никого не делят.
Головне, що Христос народився ! Славімо Його !
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Нормальные люди если как все по Библии,Рождество до Нового Года.
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