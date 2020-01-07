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 РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США

США звинуватили Росію та Китай у блокуванні заяви Ради Безпеки ООН, в якій пропонувалося засудити напад на американське посольство в Іраку 31 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми цінуємо заяви 27 країн-членів ООН, які виступили проти спланованого Іраном нападу на посольство США в Багдаді 31 грудня. (...) Їхні коментарі різко контрастують з мовчанням Ради Безпеки ООН через те, що два постійні члени - Росія і Китай - не дозволили випустити заяву", - йдеться в коментарі постійного представника США при ООН, розміщеній на сайті.

Зазначається, що Росія і Китай своїми діями "ставлять під сумнів авторитет Ради".

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"Як ми вже продемонстрували, ми не потерпимо нападів на американський персонал і власність США і рішуче відреагуємо на них, щоб захистити наші інтереси, громадян і союзників", - підкреслюється в повідомленні.

Як заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, в заяві Ради Безпеки ООН із засудженням нападу на посольство США в Іраку 31 грудня не враховувалася загибель іранського генерала Касема Сулеймані в результаті операції американських військових з його усунення, тому вона була заблокована.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168563
 
   
 Топ коментарі
 
Гарний прецедент: посольства рашки та КНР тепер можна обстрілювати ракетами без засудження в ООН.
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Тут москалям головне не заплутатись, Если в Сирии Кремль весь из себя воевал с международным терроризмом в лице Исламского государства, то в Ливии он фактически союзник ИГИЛ, будучи союзником Халифы Хафтара. Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них.
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, -------------
Це ще раз говорить, що право вето в Радбезі застаріло. Думай те.
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Гарний прецедент: посольства рашки та КНР тепер можна обстрілювати ракетами без засудження в ООН.
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кацапы врожденные террористы -тут без вопросов.А вот китайцы древняя мудрая восточная нация ?? Имевшая много проблем и от орды и от ордынцев?
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Так проти КНР я нічого й не маю. Хотів дописати у попередньому коментарі, що "на КНР мені однаково", протемоя станція метро вже була
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Тут москалям головне не заплутатись, Если в Сирии Кремль весь из себя воевал с международным терроризмом в лице Исламского государства, то в Ливии он фактически союзник ИГИЛ, будучи союзником Халифы Хафтара. Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них.
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Лично я, уже запуталась... просто купим попкорн и не будем вмешиваться.
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Нічого вони не запутуються... Коли їм вигідно вони "боряться" з терроризмом, коли вигідно вони його підтримують,і коли вигідно самі стають террористами. Доречі це стосується всіх. І козломордих і сша і європу. Все інше це лицемірство, брехня, маніпуляції та развод лохтората.
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Так то оно так, только тришечки не так. Если бы все было - "какая разницца", то США в ответ развалили бы посольство Ирана у себя и все. Но они придерживаются правил. И правила эти несколько другие, чем у раиси и прочих иранов.
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В Сирії мордор не воював з іділ, бомбив повстанців проти режиму Асада, намагався віджати нафтові поля на територіях курдів... все що завгодно. але з іділ не воював РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США - Цензор.НЕТ 3562 навіть зброю залишив був. після концерту...
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А еще Сулеймани был союзником и личным другом международного террориста Хутина.
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Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них.

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После вашей инфы залез в российскую Википедию,и вот что я там ещё увидел:

В начале 2000 года нападению террористов в Бейруте подверглось российское посольство. Ливанские спецслужбы установили, что и за этой атакой стоял Мугния.

Т.е. кацапы защищают тех,кто на них нападал-это просто невероятно.Где была честь,*уй вырос.Да и откуда у козломордых честь?
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, -------------
Це ще раз говорить, що право вето в Радбезі застаріло. Думай те.
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Це ти до кого наразі звернувся?
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К тараканам в его голове...))
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Марксу в аду черти еще угля насыпали, чтоб сильнее смола кипела...
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а че там с террористическим актом сша приведшим к гибели иранского военачальника, осудили ?
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Так теперь можно по всем раисинским ...башить?!!! РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде, - США - Цензор.НЕТ 6381
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Думаю, американцям через своє проксі теж вартувало б здійснити напади на посольства кацапії і Китаю і у відповідь на їхнє волання про засудження цих нападів зробити смиренне лице з печаткою заклопотаності і показати під столом величезну дулю, а то й дві!
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У них все по закону. Он навіть "вінду" та "офіс" тільки офіційні ставлять. РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США - Цензор.НЕТ 1818
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Тоді дулю під столом провести у рамках закону. 😁 Для чого прийняти у Конгресі відповідний закон по дулі!
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Просрали американцы лояльну к себе курдскую "Пешмергу", когда "кинули" курдов, и разрешили Эрдогану погеноцидить курдов недавно.
Трамп предал курдов - предаст и Украину
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Бачите, Юра, Трампові головне не зрадити Америку. Решта все йому можна.
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Так вроде и на посольство нападали за убийство каких то людей.
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Можно как угодно относится к США - но как бы там ни было,а все передовое там. А это значит,по факту там правильная система культуры и политики,которая способна выдать такое. Особенно это видно в области культуры и техники. Очень плодородная почва для творчества и прогресса.
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Давай возьмем третий рейх периода расцвета, то есть до начала ВМВ - все передовое при ограниченных ресурсах, плоды их прогресса весьма значительны - начиная от концепции АК-47 до фанты и компьютеров Цузе, а культурное наследие до сих пор завлекает мамкиных фашистов в свои ряды. Так что либо давайте восхищаться более близкими географически "передовыми" державами, или признаем, что терроризм со стороны мирового гегемона - все тот же терроризм, а их передовые достижения - лишь еще одно доказательство несовершенства этого мира.
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Зачем такой совет вообще нужен? Один изгой, второй тупо выжидает момент мировой, хотя массой может задавить весь мир, но жёлтые "миролюбивый" народ, ждут, когда все по убивают фьюх фьюга.
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Опачки! Две страны открыто признались в поддержке терроризма!
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Правда, одна из них никогда это и не скрывала.
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Да ну нафиг, США тоже не без греха. Рф, США, КНР - одно сверхдержавное ядерное болото.
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Нахрена такой ООН, в котором "правят бал" террористы?
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Рудьковского надо вернуть, которого кацапы поймали за "нападение" на посольство свое и держут в застенках в Мокселе
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Россия и Китай разрушают ООН, лучше бы просто вышли из него и все
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Совбез ООН, это не ООН...это ядерный сходняк с целью недопустить применение ЯО...остальное просто клоунада
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ООН дает легитимацию на все, в том числе и на наличие и неприкосновеннсоть посольств и на принадлежность Крыма Украине тоже
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И сильно "легитимация" помогла нам с Крымом?
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да, очень сильно, Крым не признан российским, аннексия не признана
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Признание вообще очень долгий процесс, насколько мне известно, некоторые страны не признали еще Израиль. Другие - косово. Третьи приднестровье, что особо не мешает оккупантам действовать там, как у себя дома.
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Северный Кипр доплюсуйте. И Тибет. У кого сила - того и земля.
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ООН может санкционировать силовую операцию для НАТО для возврата непризнанной территории
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Израиль давно признан ООН, он ей создан
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В этом и беда, потому что Израиль - оккупант, который пришел на земли палестинцев, и ООН легитимирует его присутствие в палестине, легитимирует захваты территорий и геноцид арабов. Если изменится политическая повестка, что удержит ООН от легитимизации русских захватов, если перецедент уже создан? Стоит в наших широтах появится какому-нибудь популярному фашистскому движению, а это в условиях антинародной власти и реваншистских идей - весьма вероятно, и ООН санкционирует силовую операцию НАТО против нас, а не против рашки. Потому что мы в случае чего ядерный п*здец не устроим. Все это "международное право" - это способ угнетать слабые державы сильными, без больших войн и угрозы человеческому виду. И полагаться на него - это заведомо и без боя сдаваться на милость сильных держав.
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в чем беда? Израилю удалось доказать в ООН, что проживание иудеев в Палестине за 2000 лет ни разу не прерывалось... арабы тоже там оккупанты с 500 года и что? ООН постановило - там 2 государства еврейское и арабское - правильно сделало. Европа с облегчением вздохнула, появилось куда отправить толпы бездомных евреев после окончания ІІ мировой войны... так нету же легитимации русских захватов ни по одному их прецендентов, значит у России слабые аргументы, нет и не будет... ООН не санкционирует силовую операцию против Украины - потерпевшей стороны, хватит чушь писать..
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Все бы ничего, вот только император Тит, насколько могу припомнить - изгнал иудеев к чертям собачьим из Иудеи, после чего Иудея и получила наименование - Палестина, так что как евреям удалось доказать обратное - не понимаю.
Ну если так посудить - то и мы оккупанты, выдавили кочевые племена с востока нашей страны, вырезали-ассимилировали скифов, половцев и так далее. Это все происходило задолго до двадцатого века. Кроме Израиля.
ООН вполне может прислушаться к вскукарекам кремля, и просто закрыть глаза на операцию московии против нас, как это сделали с Ираком и США.
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почему оон не лишит права вето рашку и китай, которые подддерживают террористов?вам мала крыма , донетчины, грузии, молдовы, абхазии? может влючите мозги?
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Потому что много ядреных бомб у рашки и с вероятностью что даже 20% долетит до цели, и последствия будут далеко не мультяшные...
А с КНР немного иная ситуация
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При СССР рассказывали в войсках ,поднимая дух,что если до цели дойдёт 10% (надо же как сосчитали),то этого хватит уничтожить землю 12 раз.
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РФ и Китай не дали Совбезу - климакс??
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Скоро РФ буде повністю заселена кітайцями та чиченами...бо росіяни тільки пьють та воюють з усім світом......, а тому - вимирають від цирозу та куль патріотів....середній вік чоловіків у РФ 58 років!!жінок - 63!!
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Руки прочь от Ирана!
Последний оплот истинного исламского консерватизма в нашем Мире.
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Это была именно российско-грузинская война, с использованием абхазов. Ваши Шамиль Басаев и Салман Радуев, воевавшие против Грузии с составе российских ССО, тогда по звезде Героя России получили. Мы все помним.
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Раньше. Когда Россия в 1992-93 развязала две войны - в Приднестровье и Абхазии. А ее из-за этого из ООН не выкинули. Как в свое время СССР выкинули из Лиги Наций, за развязывание войны с Финляндией.
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А что в "рашакипедии" нет статей об этом? Только "свой вариант" миротворчества паРаши в Молдове? Откуда взялся этот нарыв в виде ПМР? Оттуда, что там до развала совка было слишком много кацапских вояк, в том числе и вышедших в отставку, которых куда-то нужно было девать! А вывезти их оттуда и распределить по просторам "необъятной" было НЕКОМУ! Всем в кремле было ПОХ_Й на них! Вот и живут там эти изгои, брошенные своей уРодиной...
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а какая разница какие у них флажки, этой твари по всему миру полно - только вот брезгуют они жить в своей скрепной помойке!
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Підвозьте гранатомети до цих посольств-вони дозволяють обстрілювати!
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нужно сильно ударить озабоченостью и припечатать обеспокоеностью)))
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ООН находится на территории США.
Почему бы вдруг не закрыть эту вонючую богадельню и не создать новую, без т.н. "совБеза", с этими двумя откровенными спонсорами и сторонниками терроризма? И поломать эти устаревшие правила (вето-ху_то), а принимать решения простым большинством! На Генассамблее.
Если возникнут желания у спонсоров терроризма создать альтернативную "организацию"(сомневаюсь) - объявить всех желающих там поучаствовать изгоями, со всеми вытекающими. Мир уже давно как минимум двуполярный, и исходя из этой данности момент уже давно перезрел...
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Та то такэ...У тому беззубому ООНi кацапня що хоче то робить
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