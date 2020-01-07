 РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми цінуємо заяви 27 країн-членів ООН, які виступили проти спланованого Іраном нападу на посольство США в Багдаді 31 грудня. (...) Їхні коментарі різко контрастують з мовчанням Ради Безпеки ООН через те, що два постійні члени - Росія і Китай - не дозволили випустити заяву", - йдеться в коментарі постійного представника США при ООН, розміщеній на сайті.

Зазначається, що Росія і Китай своїми діями "ставлять під сумнів авторитет Ради".

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"Як ми вже продемонстрували, ми не потерпимо нападів на американський персонал і власність США і рішуче відреагуємо на них, щоб захистити наші інтереси, громадян і союзників", - підкреслюється в повідомленні.

Як заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, в заяві Ради Безпеки ООН із засудженням нападу на посольство США в Іраку 31 грудня не враховувалася загибель іранського генерала Касема Сулеймані в результаті операції американських військових з його усунення, тому вона була заблокована.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.