 РФ і Китай не дали Радбезу ООН засудити напад на американське посольство в Багдаді, - США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Ми цінуємо заяви 27 країн-членів ООН, які виступили проти спланованого Іраном нападу на посольство США в Багдаді 31 грудня. (...) Їхні коментарі різко контрастують з мовчанням Ради Безпеки ООН через те, що два постійні члени - Росія і Китай - не дозволили випустити заяву", - йдеться в коментарі постійного представника США при ООН, розміщеній на сайті.
Зазначається, що Росія і Китай своїми діями "ставлять під сумнів авторитет Ради".
"Як ми вже продемонстрували, ми не потерпимо нападів на американський персонал і власність США і рішуче відреагуємо на них, щоб захистити наші інтереси, громадян і союзників", - підкреслюється в повідомленні.
Як заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, в заяві Ради Безпеки ООН із засудженням нападу на посольство США в Іраку 31 грудня не враховувалася загибель іранського генерала Касема Сулеймані в результаті операції американських військових з його усунення, тому вона була заблокована.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.
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После вашей инфы залез в российскую Википедию,и вот что я там ещё увидел:
В начале 2000 года нападению террористов в Бейруте подверглось российское посольство. Ливанские спецслужбы установили, что и за этой атакой стоял Мугния.
Т.е. кацапы защищают тех,кто на них нападал-это просто невероятно.Где была честь,*уй вырос.Да и откуда у козломордых честь?
Це ще раз говорить, що право вето в Радбезі застаріло. Думай те.
Трамп предал курдов - предаст и Украину
Ну если так посудить - то и мы оккупанты, выдавили кочевые племена с востока нашей страны, вырезали-ассимилировали скифов, половцев и так далее. Это все происходило задолго до двадцатого века. Кроме Израиля.
ООН вполне может прислушаться к вскукарекам кремля, и просто закрыть глаза на операцию московии против нас, как это сделали с Ираком и США.
А с КНР немного иная ситуация
Последний оплот истинного исламского консерватизма в нашем Мире.
Что там в Иране и вообще про борцунов с глобализацией! Советую к прочтению
Почему бы вдруг не закрыть эту вонючую богадельню и не создать новую, без т.н. "совБеза", с этими двумя откровенными спонсорами и сторонниками терроризма? И поломать эти устаревшие правила (вето-ху_то), а принимать решения простым большинством! На Генассамблее.
Если возникнут желания у спонсоров терроризма создать альтернативную "организацию"(сомневаюсь) - объявить всех желающих там поучаствовать изгоями, со всеми вытекающими. Мир уже давно как минимум двуполярный, и исходя из этой данности момент уже давно перезрел...