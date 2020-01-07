 Загострення ситуації на Близькому Сході: цього тижня відбудуться спецзасідання Єврокомісії та Ради ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європа несе в цьому особливу відповідальність. У міру наростання напруженості Європа контактує з усіма залученими в цей процес учасниками. В цьому контексті високий представник (ЄС із закордонних справ - ІФ) скликає міністрів закордонних справ на спеціальне засідання ради, щоб задіяти всі дипломатичні канали", - йдеться в заяві голови Єврокомісії, поширеній в понеділок у Брюсселі.

"У середу вранці я скличу спеціальне засідання колегії (Єврокомісії - ІФ), на якому високий представник, заступник голови ЄК Боррель і інші члени комісії обговорять питання взаємодії з різними зацікавленими сторонами, пов'язані з подіями в Іраку і за його межами", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона не назвала дату проведення Ради ЄС. Але джерела в Брюсселі раніше в понеділок повідомляли, що така зустріч глав МЗС країн Євросоюзу може відбутися в п'ятницю, 10 січня.

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За словами фон дер Ляєн, "після недавніх подій в Іраку зараз важливо зупинити цикл насильства, щоб ще один крок не привів до наступного, а замість цього знову було створено простір для дипломатії".

"Ми глибоко стурбовані оголошенням Ірану про те, що він більше не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій (СВПД). Це оголошення прозвучало під час сильної напруженості в регіоні. З європейської точки зору, для Ірану важливо повернутися до ядерної угоди. Ми повинні переконати Іран, що це також у його власних інтересах", - підкреслила голова Єврокомісії.

Крім того, вона вказала на те, що після розгрому, вчиненого "Ісламською державою", Ірак добре розвивається, і його народ заслуговує на те, щоб побачити подальше просування шляхом відновлення і більшої стабільності.

"Ми закликаємо всі сторони проявити стриманість", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.