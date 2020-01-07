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Все про:Єврокомісія (311) Ірак (61) Іран (136) фон дер Ляєн Урсула (12) Боррель (8)

 Загострення ситуації на Близькому Сході: цього тижня відбудуться спецзасідання Єврокомісії та Ради ЄС

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що збере в середу, 8 січня, спеціальне засідання ЄК, а глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель скличе спеціальну Раду ЄС із закордонних справ, пов'язані з подіями навколо Іраку і Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європа несе в цьому особливу відповідальність. У міру наростання напруженості Європа контактує з усіма залученими в цей процес учасниками. В цьому контексті високий представник (ЄС із закордонних справ - ІФ) скликає міністрів закордонних справ на спеціальне засідання ради, щоб задіяти всі дипломатичні канали", - йдеться в заяві голови Єврокомісії, поширеній в понеділок у Брюсселі.

"У середу вранці я скличу спеціальне засідання колегії (Єврокомісії - ІФ), на якому високий представник, заступник голови ЄК Боррель і інші члени комісії обговорять питання взаємодії з різними зацікавленими сторонами, пов'язані з подіями в Іраку і за його межами", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона не назвала дату проведення Ради ЄС. Але джерела в Брюсселі раніше в понеділок повідомляли, що така зустріч глав МЗС країн Євросоюзу може відбутися в п'ятницю, 10 січня.

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За словами фон дер Ляєн, "після недавніх подій в Іраку зараз важливо зупинити цикл насильства, щоб ще один крок не привів до наступного, а замість цього знову було створено простір для дипломатії".

"Ми глибоко стурбовані оголошенням Ірану про те, що він більше не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій (СВПД). Це оголошення прозвучало під час сильної напруженості в регіоні. З європейської точки зору, для Ірану важливо повернутися до ядерної угоди. Ми повинні переконати Іран, що це також у його власних інтересах", - підкреслила голова Єврокомісії.

Крім того, вона вказала на те, що після розгрому, вчиненого "Ісламською державою", Ірак добре розвивається, і його народ заслуговує на те, щоб побачити подальше просування шляхом відновлення і більшої стабільності.

"Ми закликаємо всі сторони проявити стриманість", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168561
 
 
 Топ коментарі
 
Так бубочку ж чорти понесли туди, ось і почалось.
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Хохмачи пообещали Украине : сдай ядерное оружие -и безопасность Украины мы гарантируем. Результат -война,14 000 убитых украинцев. Хохмачка из Одессы Голда Меир упивалась собственным остроумием «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим», другие хохмачи: У Израиля совершенно случайно есть 200+ ядерных боеголовок- от ирана останется ровная стеклянная поверхность.Результат- не исключено что у Ирана есть купленное в РФ ядерное оружие и из-за этого захохмил он сам./ Иван Петрович Сидоров запасшись попкорном наблюдает с горы за суетой хохмачей в долине.
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Хохмачи пообещали Украине : сдай ядерное оружие -и безопасность Украины мы гарантируем. Результат -война,14 000 убитых украинцев. Хохмачка из Одессы Голда Меир упивалась собственным остроумием «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим», другие хохмачи: У Израиля совершенно случайно есть 200+ ядерных боеголовок- от ирана останется ровная стеклянная поверхность.Результат- не исключено что у Ирана есть купленное в РФ ядерное оружие и из-за этого захохмил он сам./ Иван Петрович Сидоров запасшись попкорном наблюдает с горы за суетой хохмачей в долине.
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Звичайно що Ізраїль та Іран приховують наявність ЯЗ, але у разі застосування попкорн не доїмо😏 Нам би не втручатися у цю війну.
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Так бубочку ж чорти понесли туди, ось і почалось.
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Париж - згорів собор, Оман - загострення війни на БС. Що далі? Люди, не пускайте його до себе!
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Главное что бы Украина не загорелась , а если сгорит здание на Банковой вместе с тем Ослом , то будет повод хорошо бухнуть.
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Иранцы по натуре наглые , напористые. Дипломатическим путем им не доказать. Не надо путать нацию иранцев с европейцами.
Наблюдаю часто как они себя ведут в миграционной полиции - наглость похлеще чем у кацапов. А они получают ВНЖ в Братиславе, хотя живут ВСЕ В ВЕНЕ. Бедные авртийцы- аборигены! Страну совсем обгадили приезжие сербы, кацапы, иранцы, сирийцы.
Думаю, что санкции их отрезвят . Не давать право въезда в ЕС!!!!
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Наблюдая за поведением дикарей , возникает вопрос- КОГДА УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ???
Введение виз с странам пост совка
Закон от гражданстве- гражданство Украины получают люди после 10 лет БЕСПРОБЛЕМНОГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В СТРАНЕ. И сдачи госэкзамена по украинскому языку и истории Украины
Ограничение новых граждан в выборном праве( по примеру Прибалтики) на определенный срок.
Если украинцы не хотят превратить страну В ЗОНУ азиатов и криминалитета, ЗАКОНЫ НАДО СРОЧНО усложнять
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А шо вы хотели от "ариев " - они же себя так и именуют
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Да, я тоже в шоуке, как щагадили Европу 😢
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А ты абориген, или тоже приезжая и тоже гадишь? Обострение ситуации на Ближнем Востоке: на этой неделе состоятся спецзаседания Еврокомиссии и Совета ЕС - Цензор.НЕТ 8455
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Закройте тему для Европы, для этой усталой проститутке! Она уже занбала всех своей озабоченостью, ***, обеспокоеностью.
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Обидва засідання традиційно відкрились намазом. )))
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Цікаво, Европа стане шиитською чи сунітською теріторією?
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В выигрыше тут только пуйло. И я думаю он сейчас сидит злорадно потирает руки - провокация удалась ! Теперь цены на нефть уверенно пойдут вверх.
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....-даже не читая материал и не ожидая "заявления",возникло подозрение,что ЕС в своей "многовекторности" или проще говоря бесхреботности и желании .."поиметь свои интересы" будет выступать с призывами.."прекратить конфликт и сесть за стол переговоров"...-в итоге проиграет.
...Вместо осуждение воинствующего,государственного,религиозного радикализма и попытки захвата территорий соседних государств и отказа от покупки энергоносителей у государства агрессора ЕС попробует.."усидеть на двух стульях" и в результате: ..."смачно гепнится нежной,толерантной попкой на жесткий исторический пол..."
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Вангую : По результатам этой сходки импотентов , будет выражена глубокая обеспокоенность или супер глубокая обеспокоенность , тут возможны варианты.
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