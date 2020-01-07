 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Зазначається, що противник двічі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських сил недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Схід".
Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Вчора, 6 січня, в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з української сторони немає.
Одужання воїнам........
найскорішого одужання (якщо це можливо) нашему геніальному главнокакбыкомандующему
веселих(ой, ні!) радісних, мирних і щасливих Різдвяних свят (бережіть себе, соколи!)
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪
Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!
Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,
https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27
п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!