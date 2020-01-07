 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що противник двічі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських сил недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Схід".

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Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 6 січня, в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з української сторони немає.