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Все про:обстріл (5856) поранення (1602) Донбас (12861) операція Об'єднаних сил (1939)

 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, за добу - п'ять ворожих обстрілів, - штаб

6 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що противник двічі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських сил недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Схід".

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Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 6 січня, в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з української сторони немає.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, за добу - пять ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168559
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто нема перемир'я, бо росцяни вбивають. Але ця обставина владу не цікавить.
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Ну і де то «припинення вогню» з 31.12.19?!........😡
Одужання воїнам........
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Тобто нема перемир'я, бо росцяни вбивають. Але ця обставина владу не цікавить.
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Я хочу з Вами попрощатися на цьому форумі. Цього року нас чекають більш важливі справи, причому знову у нас вдома. З Різдвом Христовим Вас і Вашу родину. Будьте здорові і щасливі.
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Ну і де то «припинення вогню» з 31.12.19?!........😡
Одужання воїнам........
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Не стыдно гнилую лабуду шкрябать про «перемирье, режим прекращения огня, тишину, хлебное, новогоднее и т. д.»???? Есть война!! И Х@йло не для перемирий и прекращений огня направляет в Украину войска и наемников и снабжает их!!!
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Да пофиг все!Сижу в Омане,на мягком,беленьком диване.
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А в это время Нелох-капитулянт-уклонист-какаяразница с сиволапой-женой в Омане отдыхает.
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Одужання нашим воїнам. Бережи вас Господь
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найскорішого одужання пораненим Героям і невеликих шрамів
найскорішого одужання (якщо це можливо) нашему геніальному главнокакбыкомандующему
веселих (ой, ні!) радісних, мирних і щасливих Різдвяних свят (бережіть себе, соколи!)
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ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!

Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,

https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27

п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Та ще, а як там у горах Карпатських зейло катається?? чи то на оманських барханах?? мабуть з офшорів оманських наличман коломи перевезе, вивезе цей наркоман - контрабандист!!!!
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обе стороны стреляют. ново второй половине года количество потерь сокращается. политика разведения действует.
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