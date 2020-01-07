 Зараз у суспільстві спостерігається найнижчий за останні роки рівень готовності виходити на протести, - Бекешкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповіла директорка Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"Зараз, відповідно до не тільки наших, але і інших опитувань, рівень готовності виходити на протести найнижчий за всі роки. У нашому дослідженні 15% вважають, що будуть такі протести, при цьому 17% готові виходити. Такого раніше ніколи не було. Найнижче, що було - це 20%. Люди не припускають, що буде "третій "Майдан", - зазначила соціолог.

Водночас вона підкреслила, що тут немає прямого зв'язку між готовністю до протестів і самими протестами. "Хочу нагадати, що в обох Майданах брали участь 15%. І це рахуючи всіх: хто стояв на Майдані, хто іноді виходив на мітинги в різних містах, і тих, хто допомагав продуктами та грошима. І 15% вистачило. Але зараз така низька готовність до протестів, думаю, ще й тому, що довіряють владі. Рівень довіри до влади досить високий, особливо особисто до Зеленського. І поки віра в те, що ситуація в країні зміниться на краще, переважає. Інша справа, якщо буде перейдено якісь червоні лінії, які неприйнятні в суспільстві, тоді можливі акції протесту", - припустила експертка.

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