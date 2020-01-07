 Зараз у суспільстві спостерігається найнижчий за останні роки рівень готовності виходити на протести, - Бекешкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповіла директорка Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.
"Зараз, відповідно до не тільки наших, але і інших опитувань, рівень готовності виходити на протести найнижчий за всі роки. У нашому дослідженні 15% вважають, що будуть такі протести, при цьому 17% готові виходити. Такого раніше ніколи не було. Найнижче, що було - це 20%. Люди не припускають, що буде "третій "Майдан", - зазначила соціолог.
Водночас вона підкреслила, що тут немає прямого зв'язку між готовністю до протестів і самими протестами. "Хочу нагадати, що в обох Майданах брали участь 15%. І це рахуючи всіх: хто стояв на Майдані, хто іноді виходив на мітинги в різних містах, і тих, хто допомагав продуктами та грошима. І 15% вистачило. Але зараз така низька готовність до протестів, думаю, ще й тому, що довіряють владі. Рівень довіри до влади досить високий, особливо особисто до Зеленського. І поки віра в те, що ситуація в країні зміниться на краще, переважає. Інша справа, якщо буде перейдено якісь червоні лінії, які неприйнятні в суспільстві, тоді можливі акції протесту", - припустила експертка.
Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон -- мав бути ПЕРШИЙ , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки КЛОУНА 95 кварталу можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
Уже не смешно даже...
Источник: https://censor.net.ua/n3168558
жизнь простых людей ухудшалася
первый раз в два раза
второй в три
зато миллиардеров больше
кодекс(по сути крепостное право)...после таких нововведений ЗЕ мы можем скоро увидеть как Слобожанщина например объединяется например с Коломойщиной и идёт войной на княжество Черниговское и т.д
Як то кажуть не тринди Бекешина, тільки дай людям привід і новий Майдан буде швидко зібраний
Зе -ко Порохо-ко і іже посіпаки ЗЛОЧИНЦІВ - олігархів ... Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон -- мав бути ПЕРШИЙ , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки КЛОУНА 95 кварталу можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
Вывод: тупые.
самі себе заспокоюють...самі себе присипляють думкою про недієздатність народу...
були вже такі
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
Нова влада зробила деякі символічні маленькі подаруночки наріду, щоб надати чесно-благородного вигляду початку своєї діяльності, а потім тихо і непомітно нівелювала радість наріду від них.
Тарифами на енергоносії гойднули і поставили там, де треба, зробили діру в бюджеті і переклали хитрим способом гроші суб'єкта йому з однієї кишені в іншу і він залишився таким же бідним, як був, але з перспективою стати ще біднішим.
Дуже вишукано і майстерно пограбували заробітчан, зміцнивши гривню і піднявши ціни.
Мал клоп, да вонюч.
Всего за 4 месяца Зеленского, то, что Порошенко блокировал годами: снятие недоторканности, восстановление ответственности за незаконное обогащение, запуск антикоррупционного суда, перезапуск ДБР и т.д. и т.п. И, кстати, в бюджете 2020 военный бюджет в 1.5 раза больше, чем при Порошенко. Который выкупает своего подельника, посылавшего некачественные бронежилеты в армию, ребят на смерть