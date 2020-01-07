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Все про:протест (1041) соціологія (144) Бекешкіна (41)

 Зараз у суспільстві спостерігається найнижчий за останні роки рівень готовності виходити на протести, - Бекешкіна

Нинішній рівень готовності українців виходити на протести найнижчий за всі роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповіла директорка Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"Зараз, відповідно до не тільки наших, але і інших опитувань, рівень готовності виходити на протести найнижчий за всі роки. У нашому дослідженні 15% вважають, що будуть такі протести, при цьому 17% готові виходити. Такого раніше ніколи не було. Найнижче, що було - це 20%. Люди не припускають, що буде "третій "Майдан", - зазначила соціолог.

Водночас вона підкреслила, що тут немає прямого зв'язку між готовністю до протестів і самими протестами. "Хочу нагадати, що в обох Майданах брали участь 15%. І це рахуючи всіх: хто стояв на Майдані, хто іноді виходив на мітинги в різних містах, і тих, хто допомагав продуктами та грошима. І 15% вистачило. Але зараз така низька готовність до протестів, думаю, ще й тому, що довіряють владі. Рівень довіри до влади досить високий, особливо особисто до Зеленського. І поки віра в те, що ситуація в країні зміниться на краще, переважає. Інша справа, якщо буде перейдено якісь червоні лінії, які неприйнятні в суспільстві, тоді можливі акції протесту", - припустила експертка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168558
 
   
 Топ коментарі
 
Перефразуючи М.Твена: "Є брехня, є нагла брехня, а є і статистика соціологія".
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а Майдан возьмет и "бець !" Сейчас в обществе наблюдается самый низкий за последние годы уровень готовности выходить на протесты, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 3277

в один день....
что тогда скажет социолог Бекешкина ?
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Даю установку! Вы не хотите выходить на протесты! Вы не хотите выходить на протесты!

По-чём такие социолухи бене обхолятся?
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..ото Ви і відкрили Своє лице ГЮЛЬЧАТАЙ .. давно спілкуємось ..



Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон -- мав бути ПЕРШИЙ , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки КЛОУНА 95 кварталу можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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..та Ви шо МОСКАЛЬ ..? .. а я то думаю .. шо це Вас носить ..матершинник ГАНЬБА
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Та ти ж троляка. У тебе ж н1кого немае в друзях. Суч... морда. Розновець. Ти мабуть з Ольг1нск1х. Чомусь ви ус1 проти зе. На ус1х сайтах. Чи ви слуги олигарх1в. 1 Порошенко.
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В ноябре 2013-го украинцы тоже не хотели выходить на протесты, но 1 декабря их вышло более миллиона. Давайте зескоты и дальше пишите заказную социологию, дурачки вам поверят
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Дебил соевьій, научись читать внимательно
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Пердякульі протестуют на диванах
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Другое дело, если будут перейдены какие-то красные линии, которые неприемлемы в обществе, тогда возможны акции протеста", - предположила эксперт.
Уже не смешно даже...
Источник: https://censor.net.ua/n3168558
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после каждого протеста
жизнь простых людей ухудшалася
первый раз в два раза
второй в три
зато миллиардеров больше
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Тупорылая лахта, ты несешь откровенную ерунду. По факту, самый высокий рост ввп был при юще, самые высокие зп в долларах были при юще, самый большой рост пром производства был при юще, и самые большие иностранные инвестиции в укр экономику были как раз после оранж революции. Читай статистику - будешь умным
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Еще одно вылезло. Там не позичені гроші, там были реальные инвестиции, а не спекуляции с внешними займами как у зебилов
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Хлопч1к. а про Криворожсталь чув. 24 млрд грн при Юще отруйном про1ли. В1н усе обоср.. 1 п1сля ньго прийшов Янек. Бо Ющ був за нього. Недоросль.
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Олигархи просто решили превратить Украину в феодальное государство с удельными княжествами , если все сложить административная реформа(изменение границ до удельных княжеств)+земельная реформа(10тыс.га в одни руки,т.е выкупить землю и заставить холопов работать на феодалов за пайку)+новый трудовой
кодекс(по сути крепостное право)...после таких нововведений ЗЕ мы можем скоро увидеть как Слобожанщина например объединяется например с Коломойщиной и идёт войной на княжество Черниговское и т.д
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"Сейчас, согласно не только нашим, но и другим опросам, уровень готовности выходить на протесты самый низкий за все годы. Источник: https://censor.net.ua/n3168558

Як то кажуть не тринди Бекешина, тільки дай людям привід і новий Майдан буде швидко зібраний Зараз у суспільстві спостерігається найнижчий за останні роки рівень готовності виходити на протести, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 5494
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жовтневий переворот в 1917р у Петербурзі підтримали десь біля 5% ...і що ?
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революції не роблять 73% болота ...революцію роблять 5-10% сміливців ... а плодами революції користуються 5-10% ублюдків ...всі цифри наближені і змінюються на кілька пунктів в ту чи іншу сторону не враховуючи болото ...болото воно стала величина
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Поки Петю не посадять - толку в Україні не буде. Соєвий буде шкодити постійно.
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Майдану, як того що був, то навряд А все може початись і швидко закінчитись в будь-який момент. Тільки навряд чи встигнуть втекти
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ото ПОВТОРЮ для ВСІХ .. НЕ тільки для Павло Дудра...

Зе -ко Порохо-ко і іже посіпаки ЗЛОЧИНЦІВ - олігархів ... Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон -- мав бути ПЕРШИЙ , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки КЛОУНА 95 кварталу можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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Парадокс: в Украине никто никому не запрещает выходить на улицы и выражать свой протест против действий власти. На расее или в бульбостане вроде как и хотят выходить, но всех в автозаки рассовывают моментально и демократизаторами по хребту утюжат. Наш "глыбоко помиркованый" и "ненасыльныцький" нарИд досидится до того, что здесь точно так же гайки позакручивают и уже такой вольницы как сейчас в обозримом будущем может и не быть.

Вывод: тупые.
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Вывод: наши люди выходят на улицы если их что-то не устраивает, а не по прихоти кого-то.
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Он "умеет" выходить только когда его соответствующим образом простимулируют те, против кого он выходит (олигархат, то есть). Без их финансовой поддержки его хватает максимум на полдня. А потом "робота", "диты", "комуналка", ну и так далее... Самосознание на нуле...
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Ещё пару зашкваров великого ЗЕ (по Мендель) и без Майданов они драпать будут не до ближнего а до дальнего востока.
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як завжди брехливі виводи...
самі себе заспокоюють...самі себе присипляють думкою про недієздатність народу...
були вже такі Зараз у суспільстві спостерігається найнижчий за останні роки рівень готовності виходити на протести, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 3594
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... БЛУД ..це основна ВАДА інтелигенції .. шкода що так .. ось ці Люди ЗАВЕЛИ в тупік Україну ... БЕЗІДЕЙНІСТЬ .. споживацька психологія ..моя хата з краю ...НЕБАЖАННЯ реалістично оцінювати ситуацію .. і Уроки Історії України .. взагалі УПАДОК цієї частини ..для прикладу така собі стр. 1 грудня ... ГАНЬБА .... до Громадян України - укріпляймо ДУХ - Віру в Україну Мову Армію ..Наснаги
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Последний обмен показал, что они амнистируют всех предателей Украины, предоставят работу всем работникам мгб ордло, всем следователям ордло, всем боевикам, всем чиновникам ордло.
Если они отдают палачей и убийц с пожизненным заключением, то и всю орду ордло они амнистируют.
Это предатели.
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Я почему-то запомнил, что менее чем за год до второго майдана, когда Янукович наращивал давление на бизнес в геометрической прогрессии, социологи тоже говорили, что протестная активность не превышает 10%. Ну, и... Где Янукович?
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Бекешкіній для збереження умов особистого пристойного існування, час від часу, треба щось, потрібне комусь, розказувати. Її завданням було не оцінювати суспільну політичну активність і емоційну готовність до протестів, а донести до аудиторії той месидж, що нарід дуже задоволений новою владою.
Нова влада зробила деякі символічні маленькі подаруночки наріду, щоб надати чесно-благородного вигляду початку своєї діяльності, а потім тихо і непомітно нівелювала радість наріду від них.
Тарифами на енергоносії гойднули і поставили там, де треба, зробили діру в бюджеті і переклали хитрим способом гроші суб'єкта йому з однієї кишені в іншу і він залишився таким же бідним, як був, але з перспективою стати ще біднішим.
Дуже вишукано і майстерно пограбували заробітчан, зміцнивши гривню і піднявши ціни.
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Капитулянские платные порохоботы раскалывают страну, лишь бы их хозяин мародер не сел в тюрьму. А успел все переписать на родственников
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Як стає з кожним днем все більш зрозуміло, вся новаторська реформаторська прогресивна діяльність нової влади звелася до компромісів з реаліями і консервації бардаку в корупційному болоті. І поки смертельно втомлений новий керманич шукає спокою і інвестицій на далеких екзотичних територіях, правителі яких від одного його вигляду мають проблеми зі своїм здоров'ям, ті, хто викачав з України сотні мільярдів або трильйони доларів, десь поблизу від місця його пошуків і відпочинку, ніжаться на своїх яхтах і дурні думки про якісь інвестиції в об'єкт, який вони пограбували і продовжують грабувати, їм навіть в голову не приходять.
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Задолбали ПЕСы.
Мал клоп, да вонюч.
Всего за 4 месяца Зеленского, то, что Порошенко блокировал годами: снятие недоторканности, восстановление ответственности за незаконное обогащение, запуск антикоррупционного суда, перезапуск ДБР и т.д. и т.п. И, кстати, в бюджете 2020 военный бюджет в 1.5 раза больше, чем при Порошенко. Который выкупает своего подельника, посылавшего некачественные бронежилеты в армию, ребят на смерть
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Над Янелохом уже не смеются, а ржут в голос! В таком состоянии не протестуют. А вот когда насмеются - вот тогда и... Янелох не президент - оно лох без штанов... который линяет за границу от дел насущных. Янукович создал в Украине паханат, а Янелох строит султанат, с гаремом и прочей атрибутикой, потому и попёрся в Оман.
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любая группа граждан , которая умеет саомоорганизовыватся тут же становится в разработку , а от стихийных протестов толку мало , власть на них никак не реагирует ( на организованные тож не реагирует ) , у нас ни по одному резонансному преступлению никого не закрыли , судам пох
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Не удивительно, в Укарине мало граждан, но много зебилов.
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Помню, как в апреле 2013 Луценко говорил, что народ равнодушен к происходящему, что даже во Львове не удалось собрать много людей. И Клюев говорил, что согласно соцопросам мало готовы выйти на протесты против ПР и Януковича. Потом летом - Врадиевка, а осенью - многомиллионный МАЙДАН!
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Такую социологию Офис Президента заказывает ежемесячно. "Измеряют температуру в обществе"). Больше всего шоумены из 95 квартала боятся настоящих массовых акций протеста, как это было перед поездкой Вовы в Францию.
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