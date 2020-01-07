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Все про:Крим (6985) Росія (14524) блогер (60)

 "Я не підтримую анексії", - російська блогерка Мітрошина спробувала виправдатися за інцидент з активістами "Відсічі" за запитання "Чий Крим?"

Російська блогерка Олександра Мітрошина після завершення зустрічі з шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправитися за інцидент, який стався сьогодні в Києві переріс у зіткнення з представниками громадського руху "Відсіч".

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует", вона заявила, що отримала безліч негативних коментарів щодо ситуації, яка склалася навколо питання "Чий Крим?".

"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже ніяково ... Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексії Криму і не маю стосунку до державних російським ЗМІ", - написала блогерка.

Вона додала, що "багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Росія 1" і займаюся пропагандою". А насправді, мовляв, вона "з 2014 по 2017 працювала на радіо" Москва ФМ "і вела передачу про автомобілі".

При цьому Мітрошина так і не пояснила, що, власне, заважало їй просто під час заходу відповісти на питання активістів про Крим і таким чином уникнути конфлікту, який виник через її мовчання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Я не підтримую анексії, - російська блогерка Мітрошина спробувала виправдатися за інцидент з активістами Відсічі за запитання Чий Крим? 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомив про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168556
 
 
 Топ коментарі
 


збройним добрим словом...

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz534 ч

Генеральний спонсор свят - Збройні сили України!
Вірте в них! Вірте в воїнів! Разом переможемо!
Смачної куті.

"Я не поддерживаю аннексию", - российская блогер Митрошина попыталась оправдаться за инцидент с активистами "Відсічі" за вопрос о том, "Чей Крым?" - Цензор.НЕТ 6750
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если откровенно,не так отвратна она сама,как те мочалки которые были в зале ...вот это настоящая мерзость.
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Еще раз для особо одаренных.
Она незаконно посещала Крым. Почему нарушительница законов Украины безнаказанно сюда приехала и проводит публичные мероприятия?
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Наші гниди ,що були в залі--страшніші за любих зовнішніх ворогів..
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Всім раджу передивитися цей стрім :
https://espreso.tv/news/2020/01/06/u_kyyevi_policiya_zatrymala_aktyvista_yakyy_spytav_u_rosiyskoyi_blogerky_pro_yiyi_vizyt_do_okupovanogo_krymu
По-перше, там є багато цінного з точки зору повчальної, як себе поводити в мусарні.
По- друге, в режимі он-лайн спростовуються і нині і прісно всі нинішні і майбутні побрехеньки стосовно "правакацій" й іншої мусорської куйні від авакянв - хєращєнкі. Тут вам і про бійку(хто, власне, бив), і про хто їх, мусорів, викликав і для чого, і про чий Крим, - ну , прям енциклопедія по=хєрізма від зєльоних мудів , вцілому, і авакідзе , зокрема.
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Все про що попереджали найупоротійші порохоботи вже збувається і це тільки початок.
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У нас не українська поліція а бандити,зрадники,садисти-одним словом мерзота.
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Пізно виправдовуватись. Розіп'яти, спалити, розчленувати і з'їсти...
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Блогеру выдворить по мусорам начать служебное расследование
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імхо гарний москаль, мертвий москаль. Була вона в криму не була, нєхрен сюди їхати. Москалі при пороху срали сюди їздити, треба відновлювати цю традицію. Раніше вони боялись, що їх тут **********, а зараз тіпа осміліли, значить треба їх трошки *******. Все просто. ***** шастать )))
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...ото ж і я кажу. Ф-1 у те зборище. А потім добити, хто ще рухається.
А так, якось і не перемога виходить...
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огидно дивитись на москворотих шанувальників цієї тіпа блогерши а насправді московської шпигунки. Чому копи не затримали тварин які глузували і ображали людину в наручниках? І ні хто не заступився за хлопця - ганьба!
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Страшна не блогерша з рашки (з нею і так все ясно), а страшна реакція тупий совкової натовпу і нашої доблесної реформованої поліції - народ який не поважає свою країну, своїх воїнів, свою мову буде жити під п'ятою імперських амбіцій кацапсой нежеті.

Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб(видовищ),
Він з рештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб,
Вирощений ним самим і ніким не відібраний.





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Варто згадати як в 2014 році мєнти луганщини і донеччини , разом з есбеушниками , чекали коли до них прийдуть гіркінди і казіцини щоб віддати ключі від приміщень зберігання зброї . Де оприлюднені списки зрадників ? Якщо їх немає то можна очікувати продовження в разі появи нових гіркіндів . А зелена рука маскви у ВР та уряді і сам зєля однозначно працюють на кремль .
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Можно говорить что угодно, что Крым украинский, молдавский, американский. Но есть суровая правда жизни: подавляющее большинство крымчан предали Украину, они сами добровольно проголосовали за присоединение к России, даже если бы референдум прошел по чесноку от этого бы ничего не изменилось. Я был в Крыму етим летом, не хотят они обратно поверьте.... Да и зачем нам ети предатели на Украине обратно, что мы будем с ними делать???? Там уже все давным давно паспорта обменяли. Зачем спекулировать на ету тему непонятно.
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Фридман фамилия модная а вот ваша лишняя хромосома вас выдаёт и даже под флагом УКРАИНЫ вы житель *********!!!
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"давным давно паспорта обменяли." Дорогенький,не було ніякого обміну,вони отримали паспорти рашки,але українські бережуть,бо в Європу хотца по безвізу,та і навіть в Херсон тільки по українському паспорту.То що вони там переважною більшістю криси.то ясно,валитимуть з Криму по мосту аж бігом.
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"Но есть суровая правда жизни: подавляющее большинство крымчан предали Украину, они сами добровольно проголосовали за присоединение к России...", знову 3.14 здиш , як твій кумир і наставник Лейба Бронштейн. Всі незалежні спостерігачі констатували грубу і не приховану фальсифікацію виборів, починаючи зі складання списків і закінчуючи підрахунком голосів. Власне кажучи, чого їх , вибори, НІХТО І НЕ ВИЗНАВ, ДЯТЛЕ ЛАХТИНСЬКИЙ.
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Да не переживай ты так, всё нормально - зебилы тебя поддерживают.
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С блогершой все понятно, но поведение тупых овец вокруг на 6 году войны, после всего что произошло между росией и Украиной - возмутительно.
Особо понравилось беснование ТПшки, которая пыталась закрыть камеру и "ездила в ато". Красивая *****, она не привыкла, когда все идет не так как ей хочется. Парень оператор - молодчина. Уделал ее всухую. Но будь у нее пистолет, она бы высадила в него всю обойму. Там концентрированная иррациональная ненависть.
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Хотів би почути від активіста "Відсічі"публічну відповідь на питання: "Під чиїм зовнішнім управлінням перебуває Україна?" 😆
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І яка ж ваша версія, утаємничений ви наш? Хто нами керує?
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Я считаю что США. А Украина просто плацдарм для выяснения отношений между двумя ядерными державами.
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Уважаемая Лариса! Спасибо за Ваш комментарий. Был в августе в Севастополе почти две недели: пляжи забиты, на улицах слышна украинская речь и никто за ето не пресовал и не осуждал. Всем говорил что я из Киева, ходил в жовто-блакитном блайзере, ниодной насмешки, ниодного плохого слова я не услышал. П.с. А вот наши родные таможенники, когда возвращался и нахамил, и проверяли ПК что чуть в задницу мне не заглядывали....Может мне просто повезло такое отношение не везде я не спорю и где то в других районах Крыма за проукраинскую позицию можно получить поголове. Ето исключительно мое личное наблюдение, я не политик и не експерт могу ошибаться. С праздничком Вас, всех благ, мира и добра.Слава Украине!!!
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Тільки про "забиті пляжі" не 3.14 зди, бо серце стане, зненацька. І ще,спробуй аргументовано перекласти відповідальність за війну окрім кацапії на Штати , тільки, без звичних для твоєї тупої кацапської пропаганди :"амєріканскіх пєчєнєк", "наколотих апєльсінок" і чьорних амєріканскіх інструкторов. Чи слабо, жиде?
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Интересно каким локатором товарищ уловил Українську речь, в чертогах дотоль не звучащей даже под фонарь Диогена.
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Уважаемая Алекса. Мне кажется грубость не украшает женщину, что в реальной жизни,что на форуме. Есть хорошая пословица: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот съездите в Крым недельки на две, а потом когда вернётесь мы с Вами аргументировано подискуссируем. Я написал чисто из своих личнвх объективных наблюдений, если вы с ними не согласны, то я ничего не могу с этим поделать. С Рождеством Вас.
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Мені не зрозуміло взагалі, що вони тут роблять? Якщо у тебе немає чіткої позиції, як у Ахеджакової, Макаревича, Дюжева, сиди вдома. Боїшся висловити чесно свою думку, сиди в Росії. У нас за свою думку люди помирають. Не лізьте зараз до нас із вашими замирюваннями! Не колупайтеся руками у відкритих ранах!
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а де були наші патріоти щоб показати цій шмарі згуртованість впевнений якщо навіть патріотів було 50 мусора так не посміли а не пара хлопців справжніх патріотів чому тільки відсіч?де був правий сектор(геїв ганяти в парку Шевченко то не рахуєтся) де були нац дружини де був нац корпус?де була "Свобода" Тягнисрака?все що потрібно знати про так званих патріотів коли дійсно вони потрібні прийти на виручку їм насрати
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свобода і правий сектор були організовані ФСБ, для залякування населення Даунбасу, ще на початку 2000 років .Коли ці псевдо патріти організовують походи з факелами то цікаво спостерігати як на місці подіїї вже ждуть російські ЗМІ,
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Поведение ваты понятно, а скажите мне уважаемые, как вы все думаете, а не платим ли мы, просто даром, ни за что, зарплату тому доблесному шнырю в полицейской форме, и как всё это, происходяще, обьяснить тем ребятам которые гибнут в окопах. КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ ?? МОЖЕТ В КИЕВЕ ДЕРЕВЬЕВ УЖЕ НЕТ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????////
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