 "Я не підтримую анексії", - російська блогерка Мітрошина спробувала виправдатися за інцидент з активістами "Відсічі" за запитання "Чий Крим?"

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует", вона заявила, що отримала безліч негативних коментарів щодо ситуації, яка склалася навколо питання "Чий Крим?".
"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже ніяково ... Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексії Криму і не маю стосунку до державних російським ЗМІ", - написала блогерка.
Вона додала, що "багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Росія 1" і займаюся пропагандою". А насправді, мовляв, вона "з 2014 по 2017 працювала на радіо" Москва ФМ "і вела передачу про автомобілі".
При цьому Мітрошина так і не пояснила, що, власне, заважало їй просто під час заходу відповісти на питання активістів про Крим і таким чином уникнути конфлікту, який виник через її мовчання.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомив про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.
https://espreso.tv/news/2020/01/06/u_kyyevi_policiya_zatrymala_aktyvista_yakyy_spytav_u_rosiyskoyi_blogerky_pro_yiyi_vizyt_do_okupovanogo_krymu
По-перше, там є багато цінного з точки зору повчальної, як себе поводити в мусарні.
По- друге, в режимі он-лайн спростовуються і нині і прісно всі нинішні і майбутні побрехеньки стосовно "правакацій" й іншої мусорської куйні від авакянв - хєращєнкі. Тут вам і про бійку(хто, власне, бив), і про хто їх, мусорів, викликав і для чого, і про чий Крим, - ну , прям енциклопедія по=хєрізма від зєльоних мудів , вцілому, і авакідзе , зокрема.
А так, якось і не перемога виходить...
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб(видовищ),
Він з рештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб,
Вирощений ним самим і ніким не відібраний.
Особо понравилось беснование ТПшки, которая пыталась закрыть камеру и "ездила в ато". Красивая *****, она не привыкла, когда все идет не так как ей хочется. Парень оператор - молодчина. Уделал ее всухую. Но будь у нее пистолет, она бы высадила в него всю обойму. Там концентрированная иррациональная ненависть.