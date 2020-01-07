 Видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 осіб, яких Україна віддала в межах обміну

Як передає Цензор.НЕТ, видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 зі 124 осіб, яких Україна віддала окупаційній владі на Донбасі в межах обміну 29 грудня.
Видання повідомило, що до першого матеріалу увійшли імена тих, хто підозрювався в тероризмі на території вільної частини країни.
Крім того, в публікації названо 17 іноземців, які обвинувачувалися в тяжких злочинах, але були відпущені в межах обміну. Більшість із цих людей - громадяни Російської Федерації.
Нагадаємо, що Україна в межах обміну отримала 76 осіб, зокрема 12 військових.
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Едуард Бондаренко
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убивство контррозвідника Хараберюша
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Сергій Пастухов
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убивство контррозвідника Хараберюша
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Аббасов Рустам Нурідін Огли
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підготовка теракту в Маріуполі
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Сергій Петриков
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підготовка теракту в Маріуполі
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Марина Ковтун
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теракт у пабі "Стіна"
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В’ячеслав Чумак
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теракти на залізниці біля Харкова
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Володимир Дворніков
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вибух на ході гідності в Харкові
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Сергій Башликов
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вибух на ході гідності в Харкові
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Віктор Тетюцький
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вибух на ході гідності в Харкові
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Ігор Джадан
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учасник харківського антимайдану, обвинувачувався в теракті, сепаратизм
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В’ячеслав Євтухов
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"харківські партизани"
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Сергій Веселов
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"харківські партизани"
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Дмитро Волошко
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"харківські партизани"
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Костянтин Калашніков
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вибух моста на залізниці в Одеській області
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Владислав Долгошея
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Руслан Долгошея
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Казанський
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Олег Мазур
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Селятенко
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Дубіна
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вибух на залізниці в Запорізькій області
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Катерина Фотьєва
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серія терактів в Одесі
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Олександр Шевцов
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серія терактів в Одесі
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Ігор Удовенко
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серія терактів в Одесі
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Євген Підмазко
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серія терактів в Одесі
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Володимир Грубнік
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вибух біля одеської СБУ
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Мирослав Мельник
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вибух автомобіля в центрі Одеси
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Микола Рубан
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приніс бомбу в банці з медом на український блокпост
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Валерій Гратов
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російський полковник, "друг" Мотороли і Гіві
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Лариса Чубарова
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російська терористка "Тереза"
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Олександр Дакар
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російський кілер, який намагався вбити Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в 2017 році
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Руслан Гаджиєв
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російський бойовик
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Олег Даронін
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російський бойовик
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Владислав Макаров
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російський шпигун
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Шамиль Мулієв
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російський бойовик
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Сергій Петров
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російський бойовик
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Мурат Джимієв
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росіянин, спроба теракту біля Верховної Ради в 2017 році
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Василь Кусакін
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російський бойовик
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Микола Покусаєв
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російський бойовик
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Євген Шаталов
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російський бойовик
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Максим Сливко
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росіянин, спроба теракту в Києві в 2015 році
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Анатолій Бусигін
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росіянин, вбивство в Маріуполі
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Дмитро Новіков
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білоруський бойовик
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Олег Ткачук
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білорус, учасник подій 2 травня в Одесі
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Рафаель Лусваргі
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бразилець, воював за "ДНР"
унитаз с умными хахашками вон оно откуда берется из жизни взрослых "хахашек" политики...
Никита Толмачёв
Так виходить?
А взагалі - це повний 3,14..дець.
Дорогой Владимир Александрович!
Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать успехов в Ваших усилиях по установлению мира в нашей Украине!
Спасибо Вам большое за звонок и поздравления по случаю Нового года моему другу и бывшему коллеге Владимиру Путину. Он хороший и добрый человек. Почаще звоните ему и Вы решите все ваши проблемы.
Если назовете одну из улиц Киева в его честь, он вас озолотит. Вы ведь сами сказали - для Вас нет никакой разницы как называется улица?!
Так сделайте этот маленький подарок президенту великой державы и соседу.
Путин хочет мира также, как и Вы. Просто перестаньте стрелять.
Эту гражданскую войну начал Ваш предшественник Петро Порошенко, который напал на наш родной Донбасс. Там тоже хотят мира! Давайте жить дружно!
Зачем Вам эта граница с Россией? Защитники Донбасса вместе с российской армией надежно ее охраняют, тогда как через западную границу Украины вовсю лезет контрабанда.
Дайте Донбассу особый статус и пусть ополченцы "ДНР/ЛНР" выберут своих представителей-депутатов в Верховную Раду Украины.
Вы вместе с ними решите все вопросы. Они честные и порядочные люди, но они боятся националистов, которые начнут их убивать лишь потому, что они не знают украинского языка.
Пусть они охраняют границу своих республик и у вас наступить долгожданный мир. Буду рад помочь Вам, чем смогу.
Как только Вы договоритесь с Путиным и руководством "ДНР/ЛНР", наступит мир. Тогда я готов вернуться в свой родной Донбасс, чтобы с Вашей помощью начать его восстанавливать.
Это моя мечта. Надеюсь, она сбудется и Вы приедете в наш Донецк поддержать его трудолюбивый и мирный народ.
Искренне Ваш, с уважением Виктор Янукович
Письмо на 4 день рождения в застенках: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется."
Отдал беркутов и слил дело Майдана. Вместо этого посадил Пашинского. Ну что же.
https://www.youtube.com/watch?v=CV1aUZy-iXA
На видео -- все снайперы Пашинского. Российская реальность грядет.
Харьковская соска зайчиха шесть человек размазала машиной и отдыхает на багамах и за этих ничего бы не было.
Як же ж нам не пощастило з сусідами (((
На рашку ідуть заробляти, так само як і в Поляндію чи Чехію. То інфузорії. А ні свідомості, а ні гідності. Хай ідуть. Повітря чистішим буде. Як на мене, то краще б вони і не повертались, від таких недогромадян все одно немає ніякої користі.
будуючи тісне співробітництво з НАТО - ми економимо їм до біса грошей.
Але спершу треба щось вирішувати з промосковським президентом