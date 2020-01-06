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 Політика України
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Все про:Зеленський (4063) Ірак (61) Помпео (175)

 Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві офіційного представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

Під час розмови Помпео обговорив із Зеленським ситуацію на Близькому Сході і подякував українському лідеру за засудження нападу на посольство США в Багдаді.

Також держсекретар США порушив питання перенесення його поїздки до Києва.

Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на довгостроковому стратегічному партнерстві між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація президента США діятиме без вагань у разі провокацій Ірану, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168554
 
 
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска
4 hrs ·

"Пройде час і простілюди(тм) зненавидять В. Зеленського так, як свого часу зненавиділи П. Порошенка".
Неа. Оставьте эти иллюзии. Порошенко - умный образованный компетентный трудоголик, не боящийся брать на себя ответственность. Ломовая лошадь, которая и тянет, и дотягивает до результата. А Зеленский - невежественный рукожоп, жалкое ничтожество, попадающее впросак даже там, где напортачить в принципе нельзя было. Для которого высокая должность - возможность лизать Путину лично и в отпуск ездить, сколько захочется за чужой счет.
Зеленский - свой, такой же, с понятными желаниями, и никакие простілюди(тм) его ненавидеть не будут. Так, разочаруются, конечно, но животной иррациональной ненависти, как в непонятному Порошенко, не будет никогда.
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Думаю,що омана спаде після того, як криза зачепить їхню кишеню.
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Помпео, ты опоздал! зельку уже похвалил оманский чувак кторый заведует всеми складами с запасами Омана. сегодня зельц с ним вел переговоры так тот так прямо и сказал - молодец ты зеля......!!!!!
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одразу помітно , що Володимир Зеленський значно більше за соєвого "папередника" користується авторитетом за кордоном і в Україні
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Папірєднік єнакуєвський користувався ще більшим авторитетом. Його приймав сам емір.

Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 825
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Вот только Евросоюзу об этом пецики рассказзать забыли. А то бы Могерини с Оманом не встречалась. Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 7142

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58396/federica-mogherini-meets-omani-foreign-minister-yusuf-bin-alawi-bin-abdullah_en
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Петр Петров‏ @Rooftop564 5 янв.



Вообще по размышлению мне не верится во внезапное желание отдохнуть Зеле именно в Омане. Не сказать, что это туристический рай. Скорее что-то с оффшорами связано. Возможно для каких-то махинаций Беню попросили предъявить президента . Нужно будет присмотреться к банкам после этого
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Если на небе зажигаются звезды, значит это кому-то нужно.
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безменных цензоравских камментаторов "войны роз", а также тех, кому в эту ночь выпала смена - с Рождеством ! ))
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Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде..., которое тот сделал на встрече с зиц-председатем Фунтом исполнительным президентом госрезерва Омана.
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Ага. Подписчики сейчас лайкнут сельского блогера
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Владимиссаныч, тут подмахнуть нужно бамакжу...
-Ну,чо там?...
-- ну, понимаете, нужно возмущение изобразить за нападение в Багдаде...
- А кто на кого напал? А-а-а... Какая разница... дайте ручку....
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у ботвы радость - презик рискнул отдохнуть, а ботва надеялась что он робот, не устает, не нуждается в отдыхе и семьи у него нет. Поехал за свои деньги, параллельно проведя пару встреч с представителями Омана, какой ужас, это вам не офшоры прятать и не 5 лет врать о слепом трасте.
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Дебилоидное,ты закон почитай.
Когда отпуск положен и через какое время после поступления на работу.
Этот зеленый тридварас отдыхает уже седьмлой раз за восемь месяцев.
Интересно,где он так устает?
Наверное стоя на коленях минетит боссам ?
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тормоз, это Президент целой страны, а не твой подчиненный, находясь на таком посту у тебя никогда нет отдыха,только откуда сие знать реднеку?
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Тормоз - єто ты,дебилоидная пургометная тварь
С удовольствием повешу тебя та твоих же кишках
Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 8550
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Новий Посол України у США Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу. Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 6253
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Тут Вашингтон Пост статейку интересную тиснул. На первый взгляд вроде все просто - Зе красавчик, Трамп редиска. Но самое интересное в последнем предложении.

Каким-то ослам Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 9952 ну очень хочется сделать Украину токсичной для США.

"Трудно не сделать вывод, что администрация Трампа не довольна тем, что в Украине наконец-то появился компетентный президент."

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-surprising-news-from-ukraine-zelensky-is-succeeding-despite-trumps-abuse/2020/01/05/84af63aa-2e53-11ea-9b60-817cc18cf173_story.html
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А самое главное-влиятельный.Сейчас в Омане ситуацию с Ираном разрулит😂😂
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Нее, он же не сывочолый, чтобы в политику чужих стран вмешиваться.
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Да,Шестеркина,он только сосать умеет
Ты его учила?
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Почему статью заспамили, порохосвинки? От зависти?
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Нє стоіт благодарності Зе - пофіг кого засуджувать . Какая разніца ?
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И тут Зеля подсуетился... Всех опередил, пока мировые лидеры обдумывают ситуацию и официальную реакцию... Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 3652 Ловкий и юркий нынешний ваш крысеныш Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді - Цензор.НЕТ 9129
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В понедельник, 6 января, около 22:00 по ближневосточному времени появилось сообщение о том, что возглавляемая США коалиция уведомила власти Ирака о выводе войск.
Агентство Reuters передало, что в сообщении, переданном из Вашингтона в Багдад, отмечалось, что этот шаг обусловлен уважением к суверенитету Ирака.
Позднее глава Пентагона Марк Эспер опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что США уведомили власти Ирака о выводе войск коалиции из этой страны. "Решение о выводе наших сил из Ирака не было принято", - заявил он журналистам. Ранее СМИ сообщали, что власти США письменно уведомили Багдад о своем решении. Однако Марк Эспер сказал: "Нам неизвестно, откуда появилось это письмо. Мы сейчас это проверяем".
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соевые боты осуждают осуждение нападения на посольство.
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Держсекретар США Майк Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.

«Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.

У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов'язане з атакою на американське посольство в Іраку.
https://glavcom.ua/news/pompeo-obgovoriv-iz-zelenskim-perenesennya-svogo-vizitu-v-ukrajinu-651036.html
ТОБТО МОВА ЙШЛА, ЩО ПГМПЕО ПЕРЕНІС ВІЗИТ. РОЗУМІЄТЕ ЧОМУ ВІН ТАК ЗРОБИВ?
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