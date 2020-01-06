 Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві офіційного представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.
Під час розмови Помпео обговорив із Зеленським ситуацію на Близькому Сході і подякував українському лідеру за засудження нападу на посольство США в Багдаді.
Також держсекретар США порушив питання перенесення його поїздки до Києва.
Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на довгостроковому стратегічному партнерстві між країнами.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58396/federica-mogherini-meets-omani-foreign-minister-yusuf-bin-alawi-bin-abdullah_en
Вообще по размышлению мне не верится во внезапное желание отдохнуть Зеле именно в Омане. Не сказать, что это туристический рай. Скорее что-то с оффшорами связано. Возможно для каких-то махинаций Беню попросили предъявить президента . Нужно будет присмотреться к банкам после этого
с зиц-председате м Фунтомисполнительным президентом госрезерва Омана.
-Ну,чо там?...
-- ну, понимаете, нужно возмущение изобразить за нападение в Багдаде...
- А кто на кого напал? А-а-а... Какая разница... дайте ручку....
Когда отпуск положен и через какое время после поступления на работу.
Этот зеленый тридварас отдыхает уже седьмлой раз за восемь месяцев.
Интересно,где он так устает?
Наверное стоя на коленях минетит боссам ?
С удовольствием повешу тебя та твоих же кишках
Каким-то ослам ну очень хочется сделать Украину токсичной для США.
"Трудно не сделать вывод, что администрация Трампа не довольна тем, что в Украине наконец-то появился компетентный президент."
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-surprising-news-from-ukraine-zelensky-is-succeeding-despite-trumps-abuse/2020/01/05/84af63aa-2e53-11ea-9b60-817cc18cf173_story.html
Ты его учила?
Агентство Reuters передало, что в сообщении, переданном из Вашингтона в Багдад, отмечалось, что этот шаг обусловлен уважением к суверенитету Ирака.
Позднее глава Пентагона Марк Эспер опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что США уведомили власти Ирака о выводе войск коалиции из этой страны. "Решение о выводе наших сил из Ирака не было принято", - заявил он журналистам. Ранее СМИ сообщали, что власти США письменно уведомили Багдад о своем решении. Однако Марк Эспер сказал: "Нам неизвестно, откуда появилось это письмо. Мы сейчас это проверяем".
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.
«Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.
Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.
Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.
Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.
У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов'язане з атакою на американське посольство в Іраку.
https://glavcom.ua/news/pompeo-obgovoriv-iz-zelenskim-perenesennya-svogo-vizitu-v-ukrajinu-651036.html
ТОБТО МОВА ЙШЛА, ЩО ПГМПЕО ПЕРЕНІС ВІЗИТ. РОЗУМІЄТЕ ЧОМУ ВІН ТАК ЗРОБИВ?