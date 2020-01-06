 Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві офіційного представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

Під час розмови Помпео обговорив із Зеленським ситуацію на Близькому Сході і подякував українському лідеру за засудження нападу на посольство США в Багдаді.

Також держсекретар США порушив питання перенесення його поїздки до Києва.

Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на довгостроковому стратегічному партнерстві між країнами.

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