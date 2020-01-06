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 Новий конфлікт на Близькому Сході нікому не вигідний, Іран має утриматися від провокацій, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Іран утриматися від подальших провокацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі учасники зустрічі висловили стурбованість у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Ірану на Близькому Сході. Останнім часом ми спостерігали ескалацію (дій) з боку Ірану, зокрема, удари по саудівському енергетичному об'єкту, також Іран збив американський безпілотник", - заявив Столтенберг за підсумками надзвичайної зустрічі Північноатлантичної ради в понеділок у Брюсселі.

"Учасники сьогоднішньої зустрічі виступили із закликом до стримування і деескалації, оскільки новий конфлікт не вигідний нікому, тому Іран має утримуватися від подальшого насильства і провокацій", - сказав він.

Генсек НАТО ухвалив рішення провести позачергове засідання Північноатлантичної ради за обстановкою в близькосхідному регіоні у зв'язку з подіями навколо Іраку.

Як повідомлялося, парламент Іраку розглянув 5 січня питання і ухвалив рішення про виведення з країни американського військового контингенту і підрозділів країн коаліції, що воюють проти "Ісламської держави".

Із закликом до такого рішення виступив на засіданні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.

Він назвав виведення іноземних військ "найкращим рішенням".

Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, внаслідок якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані та заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шаабі) Абу Махді аль-Мухандіс.

Також читайте: Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168553
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо США не хотіло війни, то не вбивали би Сулеймані.
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Я даже не пытался комментировать чушь, от Столтенберга, о том что Штаты не поставили в известность НАТО, о готовящейся ликвидации этого генерала. Кажись Генсек забыл замечательную поговорку: "Was wissen zwei, wisst Schwein"= Что знают двое, знает и свинья. О чем ставить в известность? О такой тончайшей операции?! Была бы 1000% утечка. А азиаты- ребята простые, вместо генерала- вполне могли детишки оказаться, между прочим. Ото ж- лучше помолчать иногда. А эти призывы, к деэскалации- такая же чушь. Будет так- как будет. Нефть уже около 71 доллара стала 70,75 если точнее. Можэ кому-то так надо? Хрен зна! Скоро увидим...
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Агрессивный блок НАТО, итиху-мать. Надо просто перестать стрелять. Тьфу, гомосечьё.
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Устало, так: пф-ф-ф.. сколько ещё раз украинцам нужно ткнуть лицом в евротухлятину, чтоб в конце этого предложения стоял знак не вопроса, а восклицания..
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Якщо США не хотіло війни, то не вбивали би Сулеймані.
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Вы смотрю уже террора как кацапстан начали поддерживать.Весело)))
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А я дивлюся, що ви вже мене **********. В спам, зебілка.
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Убили тряпкоголового и правильно сделали.
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Я його не підтримую, але у відповідь вб'ють багато кого. Тому скажете, що це правильно після цього?
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Правильно. Дикари живущие в своем каменном веке, должны быть в стойле.
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Є речі які заборонені у цьому світі, наприклад ядерна зброя аби кому, навіть найгіднішій нації іранській, яка буде хитро мстити за таке от знущання... Тому до Штатів по суті претензій ніяких, ІРІ було чітко поставлена умова, давно-давно при чому: "ану-ка биро згортайте оту лавочку із ураном а то буде бо-бо", які можуть бути тоді запитання до Штатів? Це вам не масштаб - дві бабки на базарі посварилися.
Неправильно, це ядерна зброя на вибухонебезпечному Близькому Сходу із вибачте, постійним оргазмом ідентичностей, перманентною "весною народів" та нон-стоп конфліктами всіх видів і різновидів у яких крім всього гиншого замішано ще пів світу цього грішного...
Я особисто пацифіст, гуманіст, ліберал, фемініст і тому подібне, але навіть ваш покірний слуга бачить проблему: "можливість створення ядерних сірників в ІРІ", але на жаль я не бачу простих рішень цієї проблеми, тим більше без консолідації зусиль сильних в регіоні тому. Новий конфлікт на Близькому Сході нікому не вигідний, Іран має утриматися від провокацій, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2187
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ану-ка биро згортайте оту лавочку із ураном а то буде бо-бо"

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А як там іракська лавочка з ураном? Знайшли?
Навіть з трибуни ООН Буш бив себе в груди, що має залізні докази розробки ядерної зброї режимом Саддама Хусейна. Світ і досі бушівську лапшу з вух знімає.
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Заспокою трішки Українців...
Нині активно «гуляють» страсті про можливу Третю Світову Війну, війну ядерну… Хочу заспокоїти всіх українців перед Різдвом Христовим. Ніякої Третьої світової, а тим більше ядерної війни нині не може бути в принципі!
Розглянемо питання імовірних її «зачинщиків»…
А. Китай. Перше. Військова потуга Китаю, на сьогодні, не здатна йому забезпечити виграш у ядерній війні з США… хіба що виграти війну в Орди.
Друге. Китай не буде кооперуватися з Ордою задля «виграшу» в ядерній війні проти США, бо для нього набагато легшою жертвою вже нині є саме Орда, а не США. А задля цього він скорше пропустить попереду себе Орду на війну зі США , а не піде війною проти США - навіть в гіпотетичній кооперації з РФ. Будь-яка війна Орду ослабить і вона сама ( як жаба що повзе гадюці в рот) - буде «проковтнута» Китаєм.
Третє. Китай по-східному хитрий. Китай завойовує світ, піднімає свою власну економіку за рахунок експорту своєї дешевої продукції в т.ч. в Європу і США. Китай має в межах 3 трлн.дол резервів, девальвує юань, тобто використовує валютні маніпуляції, щоб скупляти по всьому світу підприємства і фабрики, зменшувати заробіток працівників в світі і оптом скупляти політиків. Для чого йому затіювати ядерну війну зі США? Щоб девальвувати свої резерви чи зменшити ринки збуту своєї продукції? Якщо таким чином зменшить зарубіжні ринки збуту, то або виробництво продукції треба буде суттєво зменшити, або продати на внутрішньому ринку, суттєво піднімати ціни на неї (а це інфляція) , а також заробітну плату китайцям, щоб забезпечити їх платоспроможний попит. Інфляція викличе незадоволення. Але в випадку, якщо макроекономічними регуляторами вдасться одним «залпом» забезпечити й неймовірне - зростання реальних доходів і рівня життя і не допустити інфляції… Бо це фантастика. Але масово багатий китаєць - це загроза існуванню компартії Китаю, а відповідно і її керівництву при владі. Хитрому керівництву Китаю це потрібне?
Тобто, Китай, як імовірна сторона ядерного нападу на США, - відпав.
Б. Орда. Перше. Військова і економічно потуга Орди і її стан проти США і НАТО набагато мізерніша від струмини комара, коли той "ходить по-маленькому".
Друге. Якщо говорити про внутрішні «скрепи» Орди, то стає смішно і несерйозно. Росіяни - єдиний слов'янський народ, який не мав, досі не має і імовірно не буде мати навіть власних колядок - бо суть «православного керівництва» в Орді - нажива, контрабанда і торгівля табаком і горілкою.
Третє і основне. Путін турбується не про «вялічіє рассєї», а лише про своє майбутнє і про майбутнє своїх дітей і онуків після закінчення "президентських повноважень" і про лояльність свого оточення. Річні доходи сєчіних-чубайсів-абрамовичів-ротенбергів більші, ніж бюджети деяких регіонів. А сам Путін - майже пів-трильонер… Йому що, цікаво щоб все це згоріло у вогнищі ядерної війни? Його «заощадження» в долярах - він що зацікавлений, щоб ослабли чи зникли США ,а з ними і його доляри перетворилися на сміття? Територія Орди дозволяє йому заховатися на випадок обміну ядерними ударами, але немає достатньої потуги, щоб відповісти переможно. І на випадок неможливого, а саме - перемоги Орди… то він в знекровленій і остаточно пошарпаній Орді залишиться живим, серед дружньої Китаю тайги. І про яку «насолоду» він тоді може мріяти від самого знаходження на радіоактивній землі?
Тобто, і цей клієнт на роль зачинщика Світової ядерної війни відпав… Хоча, як зачинщик локальної ядерної війни при НЕвтручанні США і НАТО, - досить імовірний.
В. США. Перше. Військова і економічна потуга США дозволяє як розпочати, так і виграти ядерну війну… Але їхня мораль цього не дозволяє. І вони мали таку змогу- завоювати срср, ще коли срср не мав ядерної зброї, але не дозволили собі цим скористатися. Штати дуже бережливо відносяться до свого населення, а «перспектива» що хоч один ворожий ядерний заряд сягне їх території і знищить хоча б один їх штат чи місто разом з людьми - для них є неприйнятною.
Друге. Слід розрізняти психологію американців в цілому, а Трампа - зокрема! Трамп здатний розв'язати локальний ядерний конфлікт з окремою ядерною країною, але не Третю світову. І це при умові, коли в нього буде гарантія, що ні один ядерний ********* ворога не здатний і не зможе сягнути території США. Але для цього потрібна згода Конгресу США… Хоча Трамп «проблему» узгодження з Конгресом може обійти, якщо якийсь «смільчак» об'явить війну проти США, або її розпочне без оголошення. Тоді ядерний удар Трампа буде розцінений як самооборона… Ка́зус бе́ллі (casus belli) Так як це було у ядерному бомбардуванні Японії у війні з нею…
А тепер перейдемо до знакової події - ліквідації іранського і іракського генералів ракетним ударом США.
Світової ядерної війни через це також не відбудеться … але локальна - імовірна і можлива…
В Тегерана є три варіанти «відповіді» США і "обидва" погані: а) обмежитися обуреними криками і прокльонами… , навіть підключити ООН … б) ризикнути об'явити війну США, піти на завідомо програшне військове зіткнення зі США. Тоді в Трампа- casus belli - «нищівна відповідь» і блискавичне «зникнення Ірану» в) Іран може провести серію "терористичних вилазок" в світі проти об'єктів США, - тоді будуть двостороні втрати, але в підсумку Іран знову зазнає масованої відповіді США з передбачуваним фіналом.
Безумовно що відбудеться консолідація ворогів Америки - і не лише на основі релігії. Можливі «делегації російських військових в Тегерані» (пошукайте в ГУГЛі практично нікому для нинішніх громадян України невідому операцію «Співчуття» 25.08.1945- 17.09.1045 року, коли срср окупував північ Персії з метою «надання їй допомоги»). Орда зацікавлена в зникненні Ірану, як потужного нафто-газового конкурента. Але ще більш зацікавлена, щоб нафто-газові родовища Ірану стали ординськими. Тому Орда на стороні Ірану «грати» не буде. Північна Корея заявить про підтримку Ірану, але не більше.Європейці намагатимуться не допустити широкомасштабного конфлікту, будуть бурчати і утихомирювати, висловлювати «занепоконня» … За голову Трампа вже оголошена винагорода в 80 мільйонів доларів доларів…
Трамп, якщо США переможуть Іран, - виграє вибори 2020-го року. Якщо ні - має реальну перспективу їх програти…
Інші ядерні держави - Індія і Пакистан втручатися в цей конфлікт не стануть. Бо вступ Пакистану на стороні Ірану і витрата частини його ядерного потенціалу автоматично призведе до виграшу аналогічного потенціалу Індії. Але сам факт вступу Пакистану може бути покараним США. Індії втручатися саме в цей конфлікт - сенсу немає.
Але скажу нестандартну річ: - Як би не закінчився «іранський» конфлікт, то серед противників Ірану, найбільше постраждати в ньому (і після нього) може … Ізраїль.
Але третьої Світової, тим більше ядерної війни -НЕ буде!
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Ирану без тебя решать и Трампу без тебя решать , что делать с Ираном .Тегеран смеется с евролиберастов .а США ссыт .
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СЕНСАЦИЯ!!!!! Зеленского прибило граблями Порошенко! Тело продолжает отдых.
https://youtu.be/Xm1rfQFOe9o
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Вернуть санкции и обнародовать фотовидеоматериалы из жизни детей ихних "элит" - а дальше только ждать. Война в классическом виде не выгодна никому.
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Я даже не пытался комментировать чушь, от Столтенберга, о том что Штаты не поставили в известность НАТО, о готовящейся ликвидации этого генерала. Кажись Генсек забыл замечательную поговорку: "Was wissen zwei, wisst Schwein"= Что знают двое, знает и свинья. О чем ставить в известность? О такой тончайшей операции?! Была бы 1000% утечка. А азиаты- ребята простые, вместо генерала- вполне могли детишки оказаться, между прочим. Ото ж- лучше помолчать иногда. А эти призывы, к деэскалации- такая же чушь. Будет так- как будет. Нефть уже около 71 доллара стала 70,75 если точнее. Можэ кому-то так надо? Хрен зна! Скоро увидим...
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скільки крові , свого часу , було пролито християнами всіх конфесій - жодному ісламу не снилось ... це так , до слова
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Не більше ніж ісламом. Більш за все пролито інквізицією. Іспанці з арабськими генами.
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Да ***** своего добилось.Нато это вывеска,не более того.Ну тем хуже для них.
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ну Столтенбергу по морді дати і виразити обеспокоєность.., шо ответку йому не слід давати. Новий конфлікт на Близькому Сході нікому не вигідний, Іран має утриматися від провокацій, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1081
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Агрессивный блок НАТО, итиху-мать. Надо просто перестать стрелять. Тьфу, гомосечьё.
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Столтенберг руководитель НАТО или хором девочек ? Последнему Тузику понятно кому вся эта заваруха выгодна больше всего.Плешивый вон своем кремле сидит и коленки трет от возбуждения...
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"справжні чоловіки" неопределенного пола)) - поколение такое
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Типа мы будем вас убивать, а вы злодеи воздержитесь от провокаций.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг- вот дети, кто не знает что такое проститутка, то посмотрите на дядю йенса.
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Мда. Что тут можно сказать?
Пожалуй вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=9eeyp6iSu2I

Как бы закорешить с Маском и свалить на Марс?
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Запад сам развязал руки Ирану, увлекшись борьбой с ИГ, а теперь никто не знает как угомонить шиитов в Ираке, которые там в меньшинстве, а отдать Ирак шиитам это родить опять там ИГ, которое быстро захватит власть, именно международный контингент сдерживает радикальных исламистов. Одно хорошо, шииты не являются радикалами и смертниками, поэтому терактов ожидать не стоит. Ну и главная причина всего что происходит на ближнем востоке это деньги от углеводородов.
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Иранцам было показано что ''гнилые шутки'' со штатами опасны для жизни.
Был убит служащий госдепа США.
Иранцы сами во всём виноваты - пусть теперь расхлёбывают то что совершили.



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Новый конфликт никому не выгоден? Ну я бы так не сказал, повышение цены на нефть выгодно некоторым утыркам, не будем называть фамилию
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