 Новий конфлікт на Близькому Сході нікому не вигідний, Іран має утриматися від провокацій, - Столтенберг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі учасники зустрічі висловили стурбованість у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Ірану на Близькому Сході. Останнім часом ми спостерігали ескалацію (дій) з боку Ірану, зокрема, удари по саудівському енергетичному об'єкту, також Іран збив американський безпілотник", - заявив Столтенберг за підсумками надзвичайної зустрічі Північноатлантичної ради в понеділок у Брюсселі.

"Учасники сьогоднішньої зустрічі виступили із закликом до стримування і деескалації, оскільки новий конфлікт не вигідний нікому, тому Іран має утримуватися від подальшого насильства і провокацій", - сказав він.

Генсек НАТО ухвалив рішення провести позачергове засідання Північноатлантичної ради за обстановкою в близькосхідному регіоні у зв'язку з подіями навколо Іраку.

Як повідомлялося, парламент Іраку розглянув 5 січня питання і ухвалив рішення про виведення з країни американського військового контингенту і підрозділів країн коаліції, що воюють проти "Ісламської держави".

Із закликом до такого рішення виступив на засіданні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.

Він назвав виведення іноземних військ "найкращим рішенням".

Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, внаслідок якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані та заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шаабі) Абу Махді аль-Мухандіс.

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