 Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку. Наші сили очікують рішення австралійської сторони", - написав Аваков.

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За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.