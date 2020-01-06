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Все про:Аваков (1124) Австралія (90) пожежа (1980)

 Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков

Україна готова направити до Австралії, яку охопили масштабні лісові пожежі, близько 200 спеціально підготовлених рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку. Наші сили очікують рішення австралійської сторони", - написав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168552
 
   
 Топ коментарі
 
ага.. мы уже в Оман направили спасателей.. весь мир ржет с этих полудурков!!!
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Молодец Порох. Поки цих зєбілів мордою не потикаєш куди треба, вони й не чухнуться.
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За одну эту ёлочку в Сиднее надо помочь!

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 197
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ага.. мы уже в Оман направили спасателей.. весь мир ржет с этих полудурков!!!
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Полудурок бажає нам чуда (лекція трускавецького аніверситету)
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
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Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 9636

треба Чекалкіна попросити про новий мультфільм Про Принца Оманського Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 1174
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межу "готова" и "уже отправила" - расстояние,как от Омана до Юпитера..
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Коли цунами пошкодило Фукусіму, то зі США одразу вилетів літак зі спеціальними матеріалими для ліквідіції пошкоджень на АЕС. Тобто новини йшли майже паралельно. Домовлялись про прийняття літака в польоті.
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******* не знает пословицы "Кто скоро дает, тот дважды дает". Пока эти сволочи соберутся в дорогу, там и Австралия может сгореть. Или они сами без нашей "помощи" потушат.
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Молодец Порох. Поки цих зєбілів мордою не потикаєш куди треба, вони й не чухнуться.
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За одну эту ёлочку в Сиднее надо помочь!

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей, - Аваков - Цензор.НЕТ 197
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Транспортные самолеты США в срочном порядке перебрасывают десантные войска в Кувейт с оружием и техникой
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И это только то, что видно "не вооруженным взглядом"...
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Надо их обучить как коалам носики смазывать.
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Боишься утратить ценный опыт? Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 9047 Токо смотри, мажь носики а не жо...
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Нацжон своих направь, авак! А то застоялись без беготни за Порохом!
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это просто верх идиотизма. самая бедная страна европы отправляет за пол-мира 200 человек арендованным самолетом в одну из богатейших стран мира. страна, в которой пару недель назад сгорело 16 школьников, так как элементарно нет пожарной техники с лестницами до 6-го этажа и оборудования для тушения пожара на такой высоте. там рядом китай, южная корея и масса других стран. больше некому помочь? еще гуманитарную помощь вышлите, дебилы
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A эти парни знают австралийскую специфику лесных пожаров ? Это такой огненный вал, высотой с десятиэтажный дом, который идёт со скоростью ветра.
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Там одна блогерша собрала 500тыс. высылая свои фото по 10 долларов. Я дал.
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Там уже все дожди погасили, спасатели хреновы! Смешно читать...Лучше вытяните зелю с "оманы", а то там вон уже война может начаться ( счастливчик, куда не поедет, кругом после него какие то бедствия...)
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Щойно зебіли Пороха брудом поливали з пропозицію допомогти Австралію, а тепер їхній зебільний міністр те саме пропонує.
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У зебілів ретропоказ картини "знову всралися"...
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нІ.. ПРОСТО НАГАДАЛИ Баризі що він вже не президент.
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Шёл 11 месяц зелёной чумы. До светлого будущего ещё 4 года и 2 месяца, ну или меньше.
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толик с прибором (Україна готова направити до Австралії 200 рятувальників, - Аваков - Цензор.НЕТ 1242npubop) wrote,


Парадокс

Вот почему для нас пожары в Австралии - это мировая трагедия, а горящая Сибирь - так вам и надо, кацапы?
В чем причина? Неушто мы- таки русофобы?
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Солнечное небо Италии помутнило рассудок керманыча - в Австралию так в Австралию..))
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Дешевле б было если б туда один Аваков поехал, и .... там и остался!!!!
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Я так понимаю государству некуда денег девать. Без вас разберутся, чипы и дейлы куевы.
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