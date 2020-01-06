 Порушивши Мінські домовленості, терористи розмістили 22 установки "Град" біля Хрустального, - ОБСЄ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін".

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