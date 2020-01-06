 У Карпатах оголосили штормове попередження, є небезпека сходження лавин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться в повідомленні.
Синоптики зазначають, що лавини можуть зійти на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей і в горах Чернівецької області. Вони закликали утриматися від походів на високогір'я.
Крім цього, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 6-7 січня в горах Львівської області.
поехал отдыхать в Буковель, а оказался в Омане.. бывает!
теперь мендель задумается о гидромедцентре...
ячейка антисемитов,блин.
квартиры и ордена синоптикам!
🤔