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Все про:Гідрометцентр (85) Карпати (92) сходження лавини (2)

 У Карпатах оголосили штормове попередження, є небезпека сходження лавин

У горах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей 6 і 7 січня зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), синоптики оголосили штормове попередження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться в повідомленні.

Синоптики зазначають, що лавини можуть зійти на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей і в горах Чернівецької області. Вони закликали утриматися від походів на високогір'я.

Крім цього, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 6-7 січня в горах Львівської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різдво в горах: ДСНС попереджає про можливі лавини в Карпатах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168548
 
 
 Топ коментарі
 
Здрасьтє! Воно ж вже в Омані! В Карпатах объявили штормовое предупреждение, есть опасность схода лавин - Цензор.НЕТ 6007
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кто сумеет связать штормовое предупреждение в Карпатах с липецким рошеном-тот молодец.
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надеюсь Карпатские лавины завалят Бубочку в Омане.. а чего нет?!
поехал отдыхать в Буковель, а оказался в Омане.. бывает!
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надеюсь Карпатские лавины завалят Бубочку в Омане.. а чего нет?!
поехал отдыхать в Буковель, а оказался в Омане.. бывает!
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нафига бубочку преждевременно так налякалы?
теперь мендель задумается о гидромедцентре...
ячейка антисемитов,блин.
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кто сумеет связать штормовое предупреждение в Карпатах с липецким рошеном-тот молодец.
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Насчет липецкого рошена не уверен, но четверо сверхразумов в комментариях выше уже связали это с Зеленским.
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в карпатах угроза катастрофы а рошенко про австралию думает
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в карпатах угроза катастрофы а рошенко про австралию думает/ Необходимо связать природный катаклизм не с Порошенко, а с липецким рошеном. Ивану Петровичу Сидорову удалось связывать фабрику рошен в Липецке не только с разливом Дуная, но и с переходом на летнее время. Чем он гордится. 21.03.2018 14:01

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Странно, а почему на Цензоре нет новости, что в Киеве полиция "оформила" украинцев, которые вышли против "русского мира". Да еще эта блогерша из страны агрессора, посещала Крым! Как она оказалась в Украине? И почему эту провокаторшу не арестовали и не выдворяют из Украины?
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Де з"являється бідоносець, чекай якоїсь біди. Доведено нелохом.
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)))) Зебобики уже Патриотов ставят в Киеве на колени перед Расийской блогершой которая ишо и ездила в Крым!!!! Слава Путину!))))
У Карпатах оголосили штормове попередження, є небезпека сходження лавин - Цензор.НЕТ 6294
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намотать палатку президента на лавину тепер нияк...
квартиры и ордена синоптикам!
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