 Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
"Це було рішення, ухвалене США без участі коаліції проти ІД і НАТО", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.
Столтенберг пояснив, що в понеділок американська сторона надала союзникам у НАТО пояснення з приводу того, чому Вашингтон вирішив ліквідувати Сулеймані. Подробиць інформації генсек розкривати не став.
Напередодні парламент Іраку схвалив резолюцію з вимогою до іракського уряду вивести з території країни всі іноземні війська.
Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, унаслідок якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шааб) Абу Махді аль-Мухандіс.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.
Трамп вне себя от ярости.
пока злой Аятолла ятаган точит.
НАТО не брала участі і у війні США з В'єтнамом, наприклад. Чому тоді ви й за це не звинувачуєте НАТО?
Загрози Європі з боку ***** стосуються НАТО. А хотєлки Ізраїлю і США у протистоянні з Іраном - ні.