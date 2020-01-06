EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  3570  114
Все про:НАТО (2206) Столтенберг Єнс (441) Сулеймані (12)

 Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані

США ухвалили рішення про ліквідацію командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані самостійно - без НАТО і коаліції з боротьби проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Це було рішення, ухвалене США без участі коаліції проти ІД і НАТО", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Столтенберг пояснив, що в понеділок американська сторона надала союзникам у НАТО пояснення з приводу того, чому Вашингтон вирішив ліквідувати Сулеймані. Подробиць інформації генсек розкривати не став.

Читайте також: Палата представників Конгресу США розгляне питання обмеження військових повноважень Трампа

Напередодні парламент Іраку схвалив резолюцію з вимогою до іракського уряду вивести з території країни всі іноземні війська.

Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, унаслідок якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шааб) Абу Махді аль-Мухандіс.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168547
 
 
 Топ коментарі
 
Вся суть НАТО в одном предложении.
 показати весь коментар
 
нато решило отсидеться в сторонке..
 показати весь коментар
 
Странная реакция Ирана на гибель своего военнослужащего, руководящего боевыми действиями и убивающего американских граждан:

под руководством генерала Сулеймани были убиты многие тысячи людей, в том числе 30-40 американцев:

теперь ракетным ударом американские солдаты убили его самого на территории военной базы иранского спецназа, незаконно действующего на территории Ирака:

на войне, как на войне. Какие могут претензии ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Трамп всё делает правильно и во-время. Вон аж бабушка шмеркель побежала к ***** жаловаться. Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 2289
 показати весь коментар
 
 
Зеленский в Омане пообещал выступить на стороне Ирана в войне с США. Это часть плана Штанмайера.
Трамп вне себя от ярости.
 показати весь коментар
 
 
это, конечно, лживое утверждение потому, что этому утверждению нет никаких подтверждений..))
 показати весь коментар
 
 
Иногда весьма полезно включить Дуримара: «А я тут не при чём! А я тут не при чём!»,
пока злой Аятолла ятаган точит.
 показати весь коментар
 
Что тут обсуждать? Пацан сказал,пацан сделал. А у нас ЯЙЦЕГОЛОВЫЙ ПУПКИНУ КРЫМ на блюдечке с голубой каемочкой преподнес.
 показати весь коментар
 
Цікава позиція НАТО ! Я не я , і хата не моя ! То Америка винна !😆 Нападвйте на Америку ! І навіщо Америці такі переляки - дармоїди ? Якщо Столенберг чуть , що , стає раком! Одна шмаркель розхрабрилася , і на поклон до самого )(уйлоликого пострибала ! Ще й спонсорують рашку , а та Іран озброює .НАТО це як Будапештський договір ! Чорта лисого допоможе !😈
 показати весь коментар
 
А до чого тут НАТО? У Америки глобальні інтереси, а мета НАТО - лише захист Європи.
НАТО не брала участі і у війні США з В'єтнамом, наприклад. Чому тоді ви й за це не звинувачуєте НАТО?
Загрози Європі з боку ***** стосуються НАТО. А хотєлки Ізраїлю і США у протистоянні з Іраном - ні.
 показати весь коментар
 
Засідання НАТО в Брюселлі відкрилося традиційним европейським намазом...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору