 Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних - Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра. Ця подія - плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка. Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників", - написав предстоятель ПЦУ.

Він зазначив, що п'ятий президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України.



"Дякую Вам, Петре Олексійовичу (Порошенко), та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію", - написав Митрополит Епіфаній.

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