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Все про:Епіфаній (218) ПЦУ (510)

 Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній у річницю вручення Церкві Томосу про автокефалію Вселенським Патріархом Варфоломієм подякував п'ятому президенту України Петру Порошенку і всім державним діячам, які допомагали в отриманні автокефалії, за допомогу в захисті від ворожих перешкод на цьому шляху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних - Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра. Ця подія - плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка. Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників", - написав предстоятель ПЦУ.

Він зазначив, що п'ятий президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України.

"Дякую Вам, Петре Олексійовичу (Порошенко), та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію", - написав Митрополит Епіфаній.

Також читайте: Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168544
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко погидує тиснути тобі руку

А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2796
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Кацапские попы тоже срут кирпичами от получения ПЦУ Томоса.
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Методичку смени кремлядь!
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то за шо пэце можно пожать руку а не горло.
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Порошенко погидує тиснути тобі руку

А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2796
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Нє, нє, ми такого не їмо.
А такі як ти, кушайте:

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мон - ще один кремлядський провокатор високого рівня. Можливо, ольгінсько-пригожинський бот. Спамити цю нечисть - і крапка.
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Та не обовязково що кремлядський. І тут такого багато сортів.

Єдине, що їх об'єднує: «Кто угодно (*****, бойко, шарій....) только нє Порошенко !».
Одні, ненавидть втихаря Порошенка, за те що: «Он поссоріл Україну с Россієй.»

Другі, що він «Зупинив наступ на Москву !»

Ну, а треті, за те, що він насрав їм в штани.
Є ще журналісти, но тє просто зарабативают дєньгі

Детотак.
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"Поздно, шура, пить боржоми когда печень отвалилась". (С)
Терпи мовчки, не-нелох.
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Как лихо петярасты все исковеркали. Тот ужас, что сейчас, сотворил шакалАдный, со своим хозяином ******, а ЗЕ весь этот ужас достался в наследство. Помогли бы разгрести лучше эти агниевы конюшни вместо того, что бы делать все по принципу - чем хуже, тем лучше. Под собой же сук пилите. Вам порошенко платит из наворованного. Вы соучастники мародерства Украины.
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та этот просто кацап-прип.здок...
не обращай на гавно внимания...
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Моня, це не твоє свято. Посидь у спамі, "жабоїде".
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Главный раввин Украины Яков Блайх об отношении Зеленского к

Бабьему Яру
Рождеству

"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо" Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 9381
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Не евреями на постах презов в Украине , только были ющ и янык, правда у юща жена маланка а у яныка всё окружение, почему он и оказался козлом отпущения так всё было и задумано
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в рєзультатє прєодолєнія церковного раскола в Україні стало ше на дві православні церкви більше
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Кацапские попы тоже срут кирпичами от получения ПЦУ Томоса.
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нам тра Єдина помісна автокефальна - потрібна вкрай! Як запорука державного суверинітету!!! Томос - харашо, але церковний розкол не подолано! Навіть хуже стало
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так от - топи проти тих, хто сприяє розколам УКРАЇНСЬКИХ церков! (тому що християнських церков - вистачає в усьому світі; не лише греко-католицької, чи течій католицьких і православних). Нафіга топиш за касапські?
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Програму мінімум - послаблення впливу РПЦ МП в Україні - виконано. Послаблення впливу РПЦ МП в правосав'ї вже приємний бонус. А подолання розколу церков то справа часу.
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де ж? перехід зупинився - і всі вирішили, шо то було за рахунок адміністративного впливу минулого президента. Так і з перейменуванням УПЦ(МП). Тема "Визнання ПЦУ" стала сферою вияснення стосунків та агресивної демаркації зон впливу РПЦ в світі. Московські попи не вижидають, а нагло давлять всіма способами шоп добитись визначенності у тих, хто хотів би благосно перебувати в мирі з усіма. Всі слабкі схилились перед силою та напором. А принципово за нас (ПЦУ) мало хто
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а Епіфаній пузо вперед виставив і ходе без діла - хай сам Бог управляє все. А де емісари в усі кінці? Де прозелітична діяльність?
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Ти нє понял.
Послє получєнія от Всєлєнского Патріарха Православних ТОМОСА, Українская Православная Церковь стала 15 - й РАВНОЙ І НЄЗАВІСІМОЙ ЦЕРКВОЙ МІРА.
І в первую очєрєдь, нєзавісімой от русско-гундяєвського сатаната.
Пєрєчітай 15 раз, а я помолюсь Господу, чтоб он добавил тєбє к твоім 15 IQ єщо 15.
Удачі.
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в нього , замість неї , портрети ***** висять ..))
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Ще один лахтинський атейїст...
Хромосоми свої перелічив? Скільки лишніх?
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айк'ю в мене 180, і всьо я понімаю. Православна Церква України записана 15-ю тільки в диптиху Константинопольської церкві. Зате Епіфаній тепер мусить згадувати кирила московського серед інших патріархів. Ну, і ше там пєчєньок невкусних підсипали нам
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Дякую святому Епіфанію та усім причетним!!!З Різдвом Христовим українці!
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Господи благослови нашу церковь. Подари мир и умиротворение в душах всем небезразличным за судьбу страны и народа. С рождеством украинцы , Слава Украине ☝️☝️☝️
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оп'ять же про мисьтецтво троллить...
ну юноша,шо зробиш.
першим треба вітати філарета,гундяйкіна....
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Коли мародери влазять у церковні справи , то маїмо те що маїмо ! Ще й старця філарета обфілонив отець нації 🐷 !
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а за бандюгана Нарика, який біля Петі стояв, ніхто не згадував?
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А біля твого віслюка постійно богдан або єрмак. Чим шахрай та фсб-шник кращі від наріка?
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то Петя - борець з корупцією, просто в церкві бандита зловив і арештував )))
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Зараз преподобний Нарік , допомагає праведнику Пеці , гасить пожежу в Австралії ! Він при праведному ділі ! Цікаво коли вже буде їхня канонізація ! Такі праведники і без канонізації ! Просто кричуща несправедливість !😈
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Нарік теж згадувався? Як же можна забути таку яскраву особу,друга і партнера мальдівської шлюхи? Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 2042
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Ви маєте на увазі наріка зельку? Нє, воно тікі про термос шось хрипіло, бо воно не знає хто воно і де воно. Стоїть собі посеред Оману в лижі взуте. А ми гадаємо, чому воно таке звіздануте!
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Во как тебя штырит от Томоса))) Не хуже святой воды))) А моника так аж в Оман сбежал, лишь бы не поздравлять)))
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А тем временем мы всё больше превращаемся в балалайню. И вот по таким негромким мелочам это ещё более заметно, чем по остальным признакам.
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось.
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Хочу нагадати, що в 2013 роцi клятi Ри-Ги теж намагалися гайки закручувати - в Радi були прийнятi драконiвськi закони, якi й стали iндикатором початку спершу Авто-майдана, а потiм й самого Майдана.
Якщо Бубочка така тупа скотина, то варто йому щодня вiдсилати вiдео де воно х... на роялi грае - оце таки справжне мистецтво.
Зелений Сцикун вважае себе чiмось особливим, коли вже мультик бачiть загрозою своеi кар'ери...
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Зе вже сц..ться, тобто боїться киян. Правильно боїться. Яник теж боявся, цілим кортежем їздив по київських пробках. Але не це його добило.
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко
ТОМОС. НАМ КРУПНО ПОЩАСТИЛО
Рівно рік тому ми зустрічали Різдво Христове з дивовижною новиною - Вселенський Патріарх підписав Томос Помісній Православній церкві в Україні. Сталося те, що силився зробити гетьман Мазепа. Те, що не вдалося гетьманові Павлу Скоропадському і президенту Віктору Ющенку. Україна здобула власну Помісну церкву, ту яка не є філією московської РПЦ і яка визнана Вселенським Патріархом. Православну церкву про яку ніхто не має права казати, що вона не благодатна, або що її ієрархи - «попи в погонах ФСБ».
І от, дивлячись сьогодні на рік назад, я розумію, наскільки сильно нам пощастило тоді. Ми - встигли. Команда президента Порошенка зробила неймовірну роботу - і встигла отримати Томос та оформити Православну церкву в Україні за всіма правилами. Затягнися тоді справа на кілька місяців, і зараз ніякої помісної Православної церкви в Україні ми б не мали. Категорично.
До ПЦУ ставитися можна як завгодно, але вона - реальність. Її уже не ліквідуєш простим розчерком пера. Протягом року ПЦУ визнали Еладська православна церква і Олександрійський патріархат - але все це інерція дій команди Порошенка, робота депутатів ЄвроСолідарності і самого митрополита Епіфанія. За рік до ПЦУ перейшли біля 600 парафій, але більшість з них зробили це за президента Порошенка.
Наразі команда президента Зеленського для зміцнення української помісної церкви не робить нічогісінько. Закон про право громадян обирати собі релігійну конфесію - не діє. Закон про перейменування філії безтомосної російської РПЦ, так званої «УПЦ-МП» - не виконується. На посаду відповідального у Мінкульті за етнорелігійну політику ************ креатуру так званої «УПЦ-МП». Заступник голови ОПУ Трофімов під час візиту на Буковину втрутився в церковну суперечку, явно відстоюючи бажалки так званої «УПЦ-МП».
Команда Зеленського чітко дотримується тези: «Неважливо яка церква, якщо вона освітлена та заасфальтована». Влада не зміцнює українську церкву - вона замирюється з церквою Кремля. «Томос на хліб не намажеш», - як заявила наближена до влади, відома пропагандистка. Підміняти світоглядне потребами шлунковими і статевими - стиль команди Зеленського.
Нам крупно пощастило ріку тому. Тоді ми мали в керівництві країни державників. Ім'я президента Порошенка не даремно уже залишиться в історії навіки - воно записане в Томосі Вселенського Патріарха. Якби не Порошенко і його команда - не було б у нас зараз ніякої помісної церкви. Подекуди - самі священики не дали б їй відбутися - ми вже побачили що чудив протягом цього року владика Філарет.
Нам пощастило. Ми маємо помісну українську православну церкву. Тепер час її відстояти, не дати її розвалити ударами зовні і з середини. Довести що ми гідні своєї церкви. Своєї держави.
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Этот поп тугодум что-ли? Почти год соображал кого и за что поблагодарить.
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головне - бандиту Наріку не забув подякувати ! Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії - Цензор.НЕТ 1679
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Борис Ельцiн, коли почав вiдходити вiд справ, пiд Новий рiк, у вiтальному словi до росiян, мовив - Я устал, я ухожу...
Дуже хотів, аби През 73% В. Зеленський... зробив теж саме - його останнi дii - це шантаж Москви заради газових оборудок.
Справжнi чоловiки не вагаються - зробив помилку - вибачись та йди пiд три чорти... - не чекай, поки тебе перед ногами понесуть.
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Угу
И нет разницы как называется начальник всей этой территории - президент украинского государства или губернатор губернии государства российского
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Конечно будет благодарен ведь Петя по сути помог ему стать богатейшим мультиком в Украине православная церковь в отличае от католической всегда была доильником народа в одном направлении
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Читав одну зелібобу на "Радіо Свобода" , так її від недавніх подій просто розрива від злості і депресії на Зелю але до ненависті ще не дійшла, якісь надії має.
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Любая религия (в меньшей степени будизм )и в том числе сатанизм есть зло ,нормальный вариант это тот который выбирают люди учёные то есть быть агностиком остальное всё выдумка и недоразумение ,атеизм также не является верным из за отстутствия доказательств в свою пользу
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А що ? Бубочка не знайшов часу на привітання ПЦУ ? А для путєна викроїв паскуда .
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Подивився «привітання». Ще одна ганьба для України. Зеленський замість реального привітання фактично розділив Україну.

Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців.
Не говорив про вектор розвитку та про перемогу.

Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних. Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історія. Для нього це країна «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.
Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії.

Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
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На самом деле Украинскую Автокефальную церковь сделал плешивый КГБист.Не напади он 1 марта 2014 года,её бы никогда не было
бы
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на самом деле это сделал сам Гундяй, отказавшись участвовать во Всеправославном соборе в 2016 году.
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ага.Гундяй даже собрал волонтеров,добровольцев и выпросил у Болгарии с Литвой оружие,патроны боеприпасы горючку и прочее прочее....
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Томос у нас появился только благодаря тупости Гундяя.
за Томосом к Варфоломею обращались уже очень долго.
и только отказ от участия во Всеправославном соборе мог заставить Варфоломея пойти против самой большой богатой и влиятельной православной церкви.
в сети много обзоров осталось с тех недавних времен.

вот например: https://www.youtube.com/watch?v=dVH66Z4YZK0
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самое полезное, что сделал Порошенко. еще он выпрашивал санкции против Козляндии.

но этого очень мало за 5 лет.
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Путлер подписал закон о спецоперациях ГРУ и ФСБ за рубежом 9 июля 2006 года.Потому и были Грузия потом Украина.Госдура россии в третьем чтении приняла этот закон.ютуб в помощь
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