 Митрополит Епіфаній подякував Порошенку і всім причетним політикам за допомогу і підтримку в отриманні ПЦУ автокефалії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних - Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра. Ця подія - плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка. Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників", - написав предстоятель ПЦУ.
Він зазначив, що п'ятий президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України.
"Дякую Вам, Петре Олексійовичу (Порошенко), та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію", - написав Митрополит Епіфаній.
А, Дубінскому пожмі. Ви з ним харашо работаєтє:
А такі як ти, кушайте:
Єдине, що їх об'єднує: «Кто угодно (*****, бойко, шарій....) только нє Порошенко !».
Одні, ненавидть втихаря Порошенка, за те що: «Он поссоріл Україну с Россієй.»
Другі, що він «Зупинив наступ на Москву !»
Ну, а треті, за те, що він насрав їм в штани.
Є ще журналісти, но тє просто зарабативают дєньгі
Детотак.
Терпи мовчки, не-нелох.
не обращай на гавно внимания...
Бабьему Яру
Рождеству
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо"
Послє получєнія от Всєлєнского Патріарха Православних ТОМОСА, Українская Православная Церковь стала 15 - й РАВНОЙ І НЄЗАВІСІМОЙ ЦЕРКВОЙ МІРА.
І в первую очєрєдь, нєзавісімой от русско-гундяєвського сатаната.
Пєрєчітай 15 раз, а я помолюсь Господу, чтоб он добавил тєбє к твоім 15 IQ єщо 15.
Удачі.
Хромосоми свої перелічив? Скільки лишніх?
ну юноша,шо зробиш.
першим треба вітати філарета,гундяйкіна....
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось.
Якщо Бубочка така тупа скотина, то варто йому щодня вiдсилати вiдео де воно х... на роялi грае - оце таки справжне мистецтво.
Зелений Сцикун вважае себе чiмось особливим, коли вже мультик бачiть загрозою своеi кар'ери...
ТОМОС. НАМ КРУПНО ПОЩАСТИЛО
Рівно рік тому ми зустрічали Різдво Христове з дивовижною новиною - Вселенський Патріарх підписав Томос Помісній Православній церкві в Україні. Сталося те, що силився зробити гетьман Мазепа. Те, що не вдалося гетьманові Павлу Скоропадському і президенту Віктору Ющенку. Україна здобула власну Помісну церкву, ту яка не є філією московської РПЦ і яка визнана Вселенським Патріархом. Православну церкву про яку ніхто не має права казати, що вона не благодатна, або що її ієрархи - «попи в погонах ФСБ».
І от, дивлячись сьогодні на рік назад, я розумію, наскільки сильно нам пощастило тоді. Ми - встигли. Команда президента Порошенка зробила неймовірну роботу - і встигла отримати Томос та оформити Православну церкву в Україні за всіма правилами. Затягнися тоді справа на кілька місяців, і зараз ніякої помісної Православної церкви в Україні ми б не мали. Категорично.
До ПЦУ ставитися можна як завгодно, але вона - реальність. Її уже не ліквідуєш простим розчерком пера. Протягом року ПЦУ визнали Еладська православна церква і Олександрійський патріархат - але все це інерція дій команди Порошенка, робота депутатів ЄвроСолідарності і самого митрополита Епіфанія. За рік до ПЦУ перейшли біля 600 парафій, але більшість з них зробили це за президента Порошенка.
Наразі команда президента Зеленського для зміцнення української помісної церкви не робить нічогісінько. Закон про право громадян обирати собі релігійну конфесію - не діє. Закон про перейменування філії безтомосної російської РПЦ, так званої «УПЦ-МП» - не виконується. На посаду відповідального у Мінкульті за етнорелігійну політику ************ креатуру так званої «УПЦ-МП». Заступник голови ОПУ Трофімов під час візиту на Буковину втрутився в церковну суперечку, явно відстоюючи бажалки так званої «УПЦ-МП».
Команда Зеленського чітко дотримується тези: «Неважливо яка церква, якщо вона освітлена та заасфальтована». Влада не зміцнює українську церкву - вона замирюється з церквою Кремля. «Томос на хліб не намажеш», - як заявила наближена до влади, відома пропагандистка. Підміняти світоглядне потребами шлунковими і статевими - стиль команди Зеленського.
Нам крупно пощастило ріку тому. Тоді ми мали в керівництві країни державників. Ім'я президента Порошенка не даремно уже залишиться в історії навіки - воно записане в Томосі Вселенського Патріарха. Якби не Порошенко і його команда - не було б у нас зараз ніякої помісної церкви. Подекуди - самі священики не дали б їй відбутися - ми вже побачили що чудив протягом цього року владика Філарет.
Нам пощастило. Ми маємо помісну українську православну церкву. Тепер час її відстояти, не дати її розвалити ударами зовні і з середини. Довести що ми гідні своєї церкви. Своєї держави.
Дуже хотів, аби През 73% В. Зеленський... зробив теж саме - його останнi дii - це шантаж Москви заради газових оборудок.
Справжнi чоловiки не вагаються - зробив помилку - вибачись та йди пiд три чорти... - не чекай, поки тебе перед ногами понесуть.
И нет разницы как называется начальник всей этой территории - президент украинского государства или губернатор губернии государства российского
Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців.
Не говорив про вектор розвитку та про перемогу.
Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних. Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історія. Для нього це країна «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.
Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії.
Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
бы
за Томосом к Варфоломею обращались уже очень долго.
и только отказ от участия во Всеправославном соборе мог заставить Варфоломея пойти против самой большой богатой и влиятельной православной церкви.
в сети много обзоров осталось с тех недавних времен.
вот например: https://www.youtube.com/watch?v=dVH66Z4YZK0
но этого очень мало за 5 лет.