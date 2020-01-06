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Все про:Зеленський (4063) Оман (4)

 Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено)

Султан Оману Кабус бін Саїд перебуває у "стабільному стані" і продовжує програму лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Reuters за 31 грудня 2019 року, про це, повідомляє державне телебачення Оману.

Занепокоєння станом здоров'я султана з'явилося після того, як він провів тиждень у Бельгії, де проходив курс лікування цього місяця. Оманська влада нічого не сказала про його здоров'я після його повернення.

79-річний Кабус, союзник Заходу, правив арабською державою Перської затоки відтоді, як у 1970 році здійснив безкровний переворот за допомогою Британії.

Кабус не має дітей, і він публічно не назвав наступника. Закон 1996 року говорить, що правляча родина вибере наступника протягом трьох днів після звільнення престолу.

Якщо вони не погодяться, рада військовослужбовців і посадових осіб безпеки, глав Верховного суду і глав двох зборів візьме до влади людину, чиє ім'я було таємно написано султаном у запечатаному листі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168543
 
 
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так а этот султан уже около месяца в Бельгии лечится. об этом весь мир знает. а мендельша что думала что никто из украинцев ничего не читает? гнилая и тупая отмазка.... да мендельша на месте гарантика я бы тебя уволил сразу и навсегда!
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хоть бы султан не окочурился после "визита" Моники Ословски! а то оно такое бедоносное, почти как хутин
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Що змусило Цензор виправити назву статті?
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Після візитів ************* згорів собор, на Меркель трясучка напала, а в Омані мабуть скоро капустняк готуватимуть.
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Або капустнік. Підзаробить треба ж якось.
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79-летний Кабус, союзник Запада, правил арабским государством Персидского залива с тех пор, как в 1970 году совершил бескровный переворот с помощью Британии.Источник: https://censor.net.ua/n3168543

Где тут записывают в союзники Запада? Хочу захватить власть и править 50 лет.
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Пьяница - это духовный и физический авантюрист, искатель приключений, человек с эпическим и рефлексирующим взглядом на жизнь, мудро сочетающий гедонизм и стоицизм.

Ну Новый год встречал . А тут ЗЕЛЯ . Ну как то не кстати. Опять эти ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧИКИ,
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возьмет к власти человека, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
*************
Невже султан призначить Зєлю своїм наступником?
Ето "ж-ж-ж-ж-ж" нєспраста!
Так і уявляю собі, - султан ібн Вован аль-Зєляутдін Первий! Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено) - Цензор.НЕТ 5847
Источник: https://censor.net.ua/n3168543******
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Как же дальше жить как ? если Султан Омана Кабус бин Саид проходит лечение.. Да он прожил и проживёт такую жизнь нам и не снилось.накуй он мне нужен думать про него ипать его или нам не о ком думать своих проблем валом..
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В тому листі написане таємне ім'я Зе-лох, от воно і поїхало вступати в права султана
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Зная результаты поездок Зе по разным странам можно уже переживать за султана.
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- О Светлейший, нас посетил президент Зеленский!
- Это который звонил Трампу, у нас с визитом?!!
- Да, Лучезарный!
- ….
- Врача! Врача!... Султану скорейшего выздоровления. Хорошо что состояние стабильное.
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На справді не бубочка у Омані, а вся Україна у омані.
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Evgeny Remez @EvgenyRemez

А квартал 95 вже знімає сценку про Оман, як зняв про Мальдіви?
Квартал, давай - діалог з Зеленським:
-А кто управляет в Киеве, пока вы не в Киеве?
-Ну наверное тот же, что и когда я в Киеве.
-А на кого выписывать счет?
-На Порошенко. Мы все равно сейчас на него все списываем.
Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено) - Цензор.НЕТ 777
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"Султан Омана Кабус бин Саид проходит курс лечения, его состояние стабильное, - Reuters" - Зеленский с Кабусом бин Саидом в больнице встречался?
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