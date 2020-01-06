 Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі імпічменту Трампу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Болтона в понеділок, 6 січня.
"Я дійшов висновку, що якщо Сенат викличе мене для свідчень, я готовий дати свідчення", - заявив Джон Болтон.
Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому, серед них - і Джона Болтона.
Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.
Свистать всех наверх !
руками"позовут/не позовут".
Это как за УНР - "антанта" запретила Румынии поставлять медпрепараты, а солдат от этого запрета умерло масса... Англия всегда поддерживала совок/Рашку/Москву, а страдали преим. рабы Рашки.... ну, понятно кто.
"спасиб*" королевка....
так и было, я не лгу. эти твари уничтожали Украину разными путями. хотя.... мы им как аборигены Индии были - их не волновало и не волнует сколько погибнет коренных жителей - интересы королевства - прежде всего.
А вот Байден вор не "обломил наши верцунствования.?