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Все про:імпічмент (180) Трамп (2053) Болтон (79)

 Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі імпічменту Трампу

Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив у понеділок, що готовий дати свідчення в межах процедури імпічменту Трампа в Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Болтона в понеділок, 6 січня.

"Я дійшов висновку, що якщо Сенат викличе мене для свідчень, я готовий дати свідчення", - заявив Джон Болтон.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому, серед них - і Джона Болтона.

Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

Також читайте: Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168542
 
 
 Топ коментарі
 
Круто. Болтон, пожалуй, единственный, кто может, если не "потопить" Трампа своими показаниями, то проделать самую большую пробоину ниже ватерлинии.
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Вот только так называемые "демократы" боятся передать дело об импичменте в Сенат. Знают, что обосрутся. В том числе и после показаний Болтона
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Круто. Болтон, пожалуй, единственный, кто может, если не "потопить" Трампа своими показаниями, то проделать самую большую пробоину ниже ватерлинии.
Свистать всех наверх !
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Болтон даст показания за Трампа. Речь идет о республиканском сенате, а не в нижней палате конгресса, где большинство у "демократов"
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То есть, если его показания будут выгодны Трампу, то республиканское большинство его обязательно вызовет, но если он знает что-то, что может причинить Трампу вред - значит его не вызовут. Следим за руками "позовут/не позовут".
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Болтон четкий чувак, настоящий республиканец рейгановского пошиба. Он вынужден был служить Лохматому Чму по субординации, но уволился, когда рыжее педро решило подписать мирный договор с талибаном аккурат 11 сентября. Так что, я думаю, что Лохматое Чмо будет размазано Болтоном аки говно по стеклу.
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Вот только так называемые "демократы" боятся передать дело об импичменте в Сенат. Знают, что обосрутся. В том числе и после показаний Болтона
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Вчера вечером советник президента Ирана Хасан Рухани подал леденящий намек на нападение на нападение на империю недвижимости Трампа, чтобы отомстить. В списке Мар-а-Лаго и отели. Красивая месть Донни.
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Как мы верили в ... непогрешимость сша, так и Манафорт обломил наши верцунствования.
Это как за УНР - "антанта" запретила Румынии поставлять медпрепараты, а солдат от этого запрета умерло масса... Англия всегда поддерживала совок/Рашку/Москву, а страдали преим. рабы Рашки.... ну, понятно кто.
"спасиб*" королевка....
так и было, я не лгу. эти твари уничтожали Украину разными путями. хотя.... мы им как аборигены Индии были - их не волновало и не волнует сколько погибнет коренных жителей - интересы королевства - прежде всего.
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А что Манафорт сделал против Украины? Его нанял януковощ, но пиар - его работа. Могла и Юля нанять. Манафорт работал ещё на Рейгана.
А вот Байден вор не "обломил наши верцунствования.?
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